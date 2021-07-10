Україна вступить в НАТО, коли буде рівним партнером з Альянсом, - Резніков
Україна вступить в НАТО, коли буде рівним партнером з Альянсом, а досвід української армії в протистоянні Росії може бути корисний НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив в ефірі каналу "Україна 24".
Він нагадав, що НАТО - не тільки військова організація. Альянс налаштований на демократичні відносини, на економічний розвиток.
"Ми про це часто забуваємо. Ми говоримо, давайте шукати співпраці у питаннях гуманітарного розмінування, перелаштування наших ветеранів – 400 тисяч ветеранів пройшли через цю війну", - заявив він.
Резніков закликав розвивати інфраструктуру Донецької і Луганської областей
"Давайте не забувати, дві третини окупованих територій вже деокуповані, близько 200 населених пунктів деокуповані в Донецькій і Луганській областях. Тому ми кажемо, нам потрібна ваша допомога, але ми самі розуміємо, що реформи потрібні нам, не вам", - сказав віцепрем'єр.
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удивил, он что не зебобик, откуда у него разумные мысли.
но такая ситуация звёздній час для серіх кардиналов
Анекдот из Ютьюба...
Гарного дня та Наснаги Панове Українці,
Що вже говорити про інших брехливих придурків на Банковій?
Украину...... но мы гордо откажем пусть стоят у порога и ждут........... льоша-льоша.......
Поступово прокидаються після вчорашнього. Хвидин 30 тому було 11 тищ.
Интересно ****, когда же НАТО примет Украину …..
нЄнька горить, а йому нато
падлюка
Це просто зелені папуаси не хочуть в НАТО .
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