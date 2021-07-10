Україна вступить в НАТО, коли буде рівним партнером з Альянсом, - Резніков

Україна вступить в НАТО, коли буде рівним партнером з Альянсом, а досвід української армії в протистоянні Росії може бути корисний НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив в ефірі каналу "Україна 24".

Він нагадав, що НАТО - не тільки військова організація. Альянс налаштований на демократичні відносини, на економічний розвиток.

"Ми про це часто забуваємо. Ми говоримо, давайте шукати співпраці у питаннях гуманітарного розмінування, перелаштування наших ветеранів – 400 тисяч ветеранів пройшли через цю війну", - заявив він.

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Резніков закликав розвивати інфраструктуру Донецької і Луганської областей

"Давайте не забувати, дві третини окупованих територій вже деокуповані, близько 200 населених пунктів деокуповані в Донецькій і Луганській областях. Тому ми кажемо, нам потрібна ваша допомога, але ми самі розуміємо, що реформи потрібні нам, не вам", - сказав віцепрем'єр.

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