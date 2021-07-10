Байден доволен вчерашним разговором с Путиным: Я настроен оптимистично

Президент США Джо Байден заявил, что его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшийся в пятницу, прошел успешно.

"Все прошло хорошо. Я настроен оптимистично", - сказал он журналистам в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом на вопрос, будут ли США принимать меры в ответ на кибератаки, Байден ответил: "Да". Развивать эту мысль американский президент не стал.

Байден повторил мысль, что США ожидают от других стран помощи в борьбе с киберпреступниками. Также, отвечая на вопрос о кибератаках на США, он сообщил, что обсудил в ходе беседы с Путиным создание канала коммуникации в случаях, когда "что-то происходящее в одной стране оказывает воздействие на вторую страну".

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