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Байден доволен вчерашним разговором с Путиным: Я настроен оптимистично

Байден доволен вчерашним разговором с Путиным: Я настроен оптимистично

Президент США Джо Байден заявил, что его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшийся в пятницу, прошел успешно.

"Все прошло хорошо. Я настроен оптимистично", - сказал он журналистам в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом на вопрос, будут ли США принимать меры в ответ на кибератаки, Байден ответил: "Да". Развивать эту мысль американский президент не стал.

Байден повторил мысль, что США ожидают от других стран помощи в борьбе с киберпреступниками. Также, отвечая на вопрос о кибератаках на США, он сообщил, что обсудил в ходе беседы с Путиным создание канала коммуникации в случаях, когда "что-то происходящее в одной стране оказывает воздействие на вторую страну".

Читайте также: Байден в разговоре с Путиным призвал Россию принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели, - Белый дом

Автор: 

Байден Джо (2791) киберпреступление (762) путин владимир (31335) россия (95702) США (26877)


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Топ комментарии
+24
Похоже что не только у нас президент Зеленский)))
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10.07.2021 08:34
+18
А васнавном, прєкрасная маркіза, всьо харашо, всьо харашо! (с).
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10.07.2021 08:33
+17
Байден доволен вчерашним разговором с Путиным: Я настроен оптимистично - Цензор.НЕТ 1709
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10.07.2021 08:32
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Страница 2 из 2
трошки подзабыл мистер президент что ***** - убийца ...(а никто ж за язык не тянул)
и теперь убийца, чьи хакеры взламывают все подряд, везде где только дотянуться, обещает мистеру ... еще один телефонный звоночек...какнить вечерком ???
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10.07.2021 09:28 Ответить
Байден задоволений вчорашньою розмовою з Путіним: Я налаштований оптимістично - Цензор.НЕТ 1603
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10.07.2021 09:34 Ответить
Похоже ху..ло володіє психотропною зброєю томущо після розмови з ним всі лідери починають нести якусь дичь
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10.07.2021 09:36 Ответить
_Психотропный - это хим. препараты. Понимай? А психотронный - что вы и имели в виду - это лишь пугало, миф. Надеюсь... Во всяком случае руководствоваться бритвой Оккама.
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10.07.2021 12:12 Ответить
Чего вы ждали от двух старых массонских марионеток
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10.07.2021 09:37 Ответить
Що варто знати: сайт ua24ua.net, на який ти посилаєшся, знаходиться в розділі "Фейки і брехня" у https://www.stopfake.online/ Списку сайтів з фейковими новинами і жовтої преси .
Там часто публікують паРашинський погляд на подїї. Оминай його десятою дорогою. Якщо, звичайно, ти не намагаєшся свідомо розповсюджувати паРашинський погляд на подїї.
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11.07.2021 08:49 Ответить
При Байдені ми хоча б знаємо, про що вони там балакали. Трампакс навіть перекладачів своїх виганяв, коли відсмоктував кремлівському ліліПуту.
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10.07.2021 09:46 Ответить
наивный американский дедушка
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10.07.2021 09:49 Ответить
Ты ты шо!!!!!!????? Серьезно, Вы сами в это верите? Порох был президентом страны, о которой до сих пор во многих странах обычное население (а это именно избиратели) до сих пор думают, что Украина - это часть России или вообще о такой стране не слышали.
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10.07.2021 10:00 Ответить
Порошки, ви задоволені цим "отцом американськой демократии"?
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10.07.2021 09:57 Ответить
Ми незадоволені тупими нікчемними зебаранами та колаборантами окупантів ,а с Байденом все буде гаразд!
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10.07.2021 10:00 Ответить
Главная проблема 73% малоросских манкуртов голосовавших за кремлёвского клоуна и его КГБешную квартальную шоблу..
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10.07.2021 21:46 Ответить
У Байдена гарне почуття гумору.
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10.07.2021 09:58 Ответить
Дивіться звідки інформація, а потім обговорюйте
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10.07.2021 13:51 Ответить
Каждый отстаивает интересы своего государства.
Нашим руководителям страны необходимо забыть про ЕС и НАТО, а методично с муравьиным упорством возрождать экономику Украины. Возродите, и будете приятно удивлены - вас сама Европа пригласит и еще будут настаивать - давай быстрей.
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10.07.2021 10:04 Ответить
ЕС действительно стал бюрократической клоакой.
А вот сближение с НАТО - это вопрос выживания.
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10.07.2021 10:25 Ответить
Сноуден привёз кремлю целый ноутбук входных ключей и теперь дикари развлекаются.
Можно подумать, Московия стала лучше после затыка на американских заправках.
Америка как была мировым лидером, так и осталась - атакуй, не атакуй ...
Путин выглядит как алкаш, втыкающий спички в замок зажиточному соседу
и подленько хихикает, не понимая что нарывается и жаловаться будет некуда.
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10.07.2021 10:23 Ответить
Вы абсолютно правы. Кремлёвская крыса никогда не прекратит гадить всем, до кого сможет дотянуться... Пора кончать с кремлёвской стаей.
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10.07.2021 11:49 Ответить
ого у ватного сидора бомбонуло за царя батюшку
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10.07.2021 21:51 Ответить
Чем-то Зеленского напоминает: тоже мир в глазах хочет увидеть.
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10.07.2021 10:31 Ответить
Байден хочет, чтобы в кремле потом не обижались на злую Америку.
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10.07.2021 10:38 Ответить
Ну ты и упоротый тормоз...
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10.07.2021 12:13 Ответить
А кто говорит - запоротое сцепление ?
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10.07.2021 13:14 Ответить
Каждый нормальный человек хочет жить в мире. Другое дело, если он Президент сдает интересы страны, в угоду личным интересам. Моя позиция - Украина должна становиться сильнее и добиваться субъктности в международных отношениях с минимальными жертвами среди наших солдат. Если удастся Зеле это сделать мирно додавя рашку Крымскими, можно Донбасскими и другими платформами без больших потрерь в нашей армии - флаг ему в руки. Пороху минскими соглашениями (кстати Дебальцево по ним - под контролем укринской власти, но его даже и не пытались отвоевать - Порох тоже понимал, что будут большие жертвы при этом) и Нормандским форматом это сделать не удалось. Если Зеле удастся чужими руками освободить наши территории. Я только "ЗА"
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10.07.2021 11:32 Ответить
Пусть "лапшу" с ушей сряхнет /поверил маразматик патологическому брехлу/!
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10.07.2021 10:38 Ответить
"обсудил в ходе беседы с Путиным создание канала коммуникации в случаях, когда "что-то происходящее в одной стране оказывает воздействие на вторую страну"

БАЙДЕН: алло, Вова, что за херня?
АВТООТВЕТЧИК: ихтамнет, ихтамнет, ихтамнет.....
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10.07.2021 10:48 Ответить
кацапы на ветке полыхнули, нервы расшатаны?
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10.07.2021 10:56 Ответить
Кацапи в унісон з трампістами-онаністами. Їх тут як тарганів на комунальній кухні.
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10.07.2021 11:02 Ответить
Из Дырявого Бидона потекло говно.
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10.07.2021 10:56 Ответить
Какой-то он загадочный этот байден. Все сидят и ждут, что он наконец-то начнет что-то делать, а этот перец какими-то расплывчатыми и туманными формулировками отделывается. И потом куча аналитиков и экспертов судорожно пытаются найти в них какой-то скрытый смысл. А на самом деле, искать его вообще не нужно. Ибо его просто нет. Американцы уже давно разучились предпринимать сколько-нибудь осмысленные действия.
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10.07.2021 11:00 Ответить
Лапоть! А ти хотів, щоб Байден почав Третю світову?
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10.07.2021 11:03 Ответить
Навіщо ти починаєщ спілкування з незнайомоє людиною з образ? Це така толерантність? Тобі хочеться срач розпочати? Навчись поважати думку іншої людини, навіть якщо ти з нею не погоджуєшся.
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10.07.2021 11:12 Ответить
А чем слово "перец" лучше термина "лапоть" ?
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10.07.2021 11:14 Ответить
Я же не к нему обращался напрямую.
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10.07.2021 11:24 Ответить
Но это уважаемый политик, лидер страны, и просто старший по возрасту человек.
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10.07.2021 11:26 Ответить
Мне еще раз повторить? Или Вы не способны различать контекст, в котором то или иное слово употребляется?
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10.07.2021 11:29 Ответить
Мне всё равно - пишите как умеете.
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10.07.2021 12:02 Ответить
Я задала звичайне запитання рускагаварящєму дописувачу, який не поважає наших американських партнерів. Я ніколи не буду поважати думку ворога України.

Повторюю своє запитання: ти хотів, щоб Байден почав Третю світову? Саме на це сподівався?
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10.07.2021 11:29 Ответить
Какая досада! Прям горе, я бы сказал... Как же так?! Не рассчитывать на общение с тобой? А на кого же нам вообще тогда рассчитывать? Ты ж нам как свет в окошке, ага! Толпимся тут, в очереди, в надежде и предвкушении. За места в очереди деремся. Вот просто обосраццо, как хочется с тобой пообщаться! Слушай, ну не лишай нас такого счастья, а? Ну смилуйся!!!
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10.07.2021 12:45 Ответить
касап, який логін ще минулого тижня в тебе був до деактивації? Повернися на нех#й шастать!
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10.07.2021 13:06 Ответить
Странно, старый маразматик байден поговорил с х-лом и никто его не назвал агентом кремля почему то, хотя он его облизывает с утра до вечера.
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10.07.2021 11:09 Ответить
Манёвры "Си Бриз" - это способ облизать путина ?
"Дефендер" уже провёл московитам по губам.
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10.07.2021 11:17 Ответить
"Си Бриз" проводится ежегодно, за "Дефендер" спасибо британцам. Что ещё?
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10.07.2021 11:27 Ответить
Это все без бидона происходит, нафига звонить и унижаться?
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10.07.2021 11:53 Ответить
Сам "Дефендер" британский, но с полной поддержкой остальных сил НАТО.
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10.07.2021 11:56 Ответить
Байден разговором доволен - он получил удовольствие.
А про реакцию кремля - ни слова ни от Лаврова, ни от Пескова
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10.07.2021 11:57 Ответить
Ну що друзі, писав ж вам , що резерв ми всім як Європі, як США, а от Рашка хоче тим скористатись, загарбавши нас…
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10.07.2021 11:15 Ответить
Не резерв , а похер
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10.07.2021 11:15 Ответить
Задрал уже этот Байден - сегодня опять подписал какую-то цедулю чтобы расширить использование лекарств generic вместо брендовых. Бедным и фарммафии подачки а нам с хорошей страховкой брендовые лекарства станут дороже. Вот же падлюки

Так и хочется сказать путин введи и долбани ракетой по вашингтону чтобы выжечь на 50 миль это демократское кодло 🤬 просто суки нет слов 🤬
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10.07.2021 11:39 Ответить
"Так и хочется сказать путин введи и долбани ракетой по вашингтону..." ©
Іншого я й не очікував від прихильника Трампа, у якого з ****** були однакові мрії.
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11.07.2021 08:02 Ответить
Байден мля старый маразматик!
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10.07.2021 11:41 Ответить
два дурника байдєн і трамп кожен день дивляцця раша тудей
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10.07.2021 11:48 Ответить
Не за Трампа же топить, который не верил собственной разведке.
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10.07.2021 11:59 Ответить
а по факту, чим трампон краще, там теж пукін любий друзь
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10.07.2021 11:59 Ответить
Полный писец. Абизяна №2. Трамп, прости!!!
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10.07.2021 11:59 Ответить
Шо, "Дайош Трампа взад!"?

Байден задоволений вчорашньою розмовою з Путіним: Я налаштований оптимістично - Цензор.НЕТ 541
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11.07.2021 08:23 Ответить
Испанский стыд.
Байден задоволений вчорашньою розмовою з Путіним: Я налаштований оптимістично - Цензор.НЕТ 9482
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10.07.2021 12:25 Ответить
Русские им раз за разом срут из киберпространства, а он "удовлетворен разговором"...
Цензурных слов нет...
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10.07.2021 13:20 Ответить
А кто создавал пространство интернета ?
Это не говорит о продвинутости кремля в кибертехнологиях.
Американцы могут пакостить успешнее, вопрос: зачем ?
Россия просто упивается тем, что получила много секретных паролей от Сноудена.
Ей объясняют: так делать нехорошо, будет больно, будете вопить о "русофобии",
прекращайте гадить под дверью и убегать.
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10.07.2021 13:34 Ответить
А можна не друкувати тут від Інтерфаксу? Чи англійської ніхто не знає, тільки російську? Замахали наші ЗМІ своїм постійним передруком із московських видань.
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10.07.2021 13:49 Ответить
Включи гуглопереводчик и читай по английски. Не благодари.
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10.07.2021 14:37 Ответить
Но больше всего говорили об Украине.
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10.07.2021 14:35 Ответить
Меня умиляли в свое время украинские анти-Трамписты. Байден придет, ух он этого Путина!!! Уррра, демократы, Псаки, Нуланд с печеньками...Ну кушайте, только не обляпайтесь.
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10.07.2021 15:39 Ответить
Байден доволен вчерашним разговором с Путиным: Я настроен оптимистично - Владимир Владимирович пообещал, что при следующей встрече не надаёт мне носаками по яйцам и не навтыкает мне пенделей промеж моих полужопий.
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10.07.2021 16:19 Ответить
Что-то у путина кислая была харя после всего.
И ни слова комментариев от Пескова, Лаврова и Захаровой.
О ЧЁМ ЭТО ГОВОРИТ ?
Для дебилов поясню: у них поводов для оптимизма нет.
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10.07.2021 22:48 Ответить
Для имбецилов уточняю: тема называется "Байден доволен вчерашним разговором с Путиным..."
Путинские маразмы - это другая история.
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13.07.2021 16:35 Ответить
Кто нибудь объяснит американскому президенту,что раша это не ссср и что нет больше варшавского блока.....пусть не дрожит, что антироссийский блок на много сильней этой шпаны с ядерной дубинкой, хотя и она может не такая страшная, как её рисует бывший майор советского КГБ.
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10.07.2021 16:42 Ответить
Ну скорее всего никто правду не скажет общественности о чем на самом деле говорил Байден с куйлом, и Байден один не принимает ключевых решений, есть сенат, конгресс, развёл сообщество, военные и американцы решат когда пора шайку кремлевскую зачищать, значит ещё рано.
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10.07.2021 22:09 Ответить
Жираф большой, ему видней.
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10.07.2021 17:33 Ответить
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10.07.2021 20:08 Ответить
так хуже будет или не будет?
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10.07.2021 21:34 Ответить
Май дарагой убийца Вова
Нельзя компьютеры ломать
Ви будем очень сильно много
И глубоко переживать

А естли это повториться
То должен я предупредить
Что от тебья я не отстану
И буду по ночам звонить
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10.07.2021 18:14 Ответить
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10.07.2021 21:31 Ответить
Президент США Джо Байден заявил, что его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшийся в пятницу, прошел успешно. Источник: https://censor.net/ru/n3276269

ВЖЕ КАЗАВ ЩО БАЙДЕН ЯК І БУШ ВВАЖАЮТЬ УКРАЇНУ ЧАСТИНОЮ МОСКОВІЇ
Казати що Байден дебіл поки рано, але те що Зе клоун гробить Україну по наказу
Маскви це факт .
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10.07.2021 21:51 Ответить
"Симпатизировавший" х**лу Трамп разговаривал с ним санкциями... А неприми римый Бидон предпочитает балачки...
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10.07.2021 22:44 Ответить
Перед тем как поиметь, надо ПОГОВОРИТЬ.
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10.07.2021 22:50 Ответить
Ты ипанутый или просто бот?
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10.07.2021 22:52 Ответить
Посмотри мои комменты и пошевели мозгами, если они у тебя есть.
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10.07.2021 23:11 Ответить
_Что ещё должен сделать байден чтобы до тебя дошло что он фашисту путлеру, мягко говоря, не враг? Или ты будешь как упоротый фанатик твердить одно и то же невзирая на факты?
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10.07.2021 23:17 Ответить
Путлер после разговора с Байденом не показывается.
Отмалчивается.
Лавров молчит. Захарова молчит. Песков молчит.
Каких, *****, фактов тебе ещё надо ?
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10.07.2021 23:29 Ответить
Путлер не показывается?!
Коняка молчит?
Захерова молчит??
Ну ты точно больной так нагло брехать! ПНХ!
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10.07.2021 23:34 Ответить
Ну-ка просвети нас, что же сказал путин о телефонном разговоре с Байденом.
Если он не отмалчивается.
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10.07.2021 23:37 Ответить
А сколько вас там?
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10.07.2021 23:51 Ответить
Нас тут - вся аудитория Цензора, которая ждёт, как ты теперь выкрутишься.
Так что же сказал путин о телефонном разговоре с Байденом ?
Если путин не отмалчивается ?
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11.07.2021 00:13 Ответить
_Поскольку я не думаю что тебя забанили в гугле, то вынужден сделать вывод: ты либо сознательно лжёшь (с какой целью?!), либо просто пустозвон, который даже пальцем не пошевилил чтобы выяснить как всё на самом деле, прежде чем с самоуверенностью идиота написать свою чепухню.
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11.07.2021 00:26 Ответить
Как и следовало ожидать: пустопорожнее бла-бла-бла ....
Что и требовалось доказать.
Иди спать, позорник.
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11.07.2021 00:36 Ответить
https://censor.net/ru/user/37562: "Трамп разговаривал с ним санкциями..."

Байден задоволений вчорашньою розмовою з Путіним: Я налаштований оптимістично - Цензор.НЕТ 1515
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11.07.2021 08:18 Ответить
Путлер обязан развалить РАБссию...,Байден не против...Тушонки Рузвельта пришлет с военного склада из штата Колорадо со склада ,где Тушонки срок годности не истек с 1941 года....
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11.07.2021 01:36 Ответить
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