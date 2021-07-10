Байден задоволений вчорашньою розмовою з Путіним: Я налаштований оптимістично

Президент США Джо Байден заявив, що його телефонна розмова з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася в п'ятницю, минула успішно.

"Все пройшло добре. Я налаштований оптимістично", - сказав він журналістам у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

При цьому на запитання, чи будуть США вживати заходів у відповідь на кібератаки, Байден відповів: "Так". Розвивати цю думку американський президент не став.

Байден повторив думку, що США очікують від інших країн допомоги у боротьбі з кіберзлочинцями. Також, відповідаючи на запитання про кібератаки на США, він повідомив, що обговорив під час розмови з Путіним створення каналу комунікації у випадках, коли "щось, що відбувається в одній країні, впливає на другу країну".

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