Байден задоволений вчорашньою розмовою з Путіним: Я налаштований оптимістично
Президент США Джо Байден заявив, що його телефонна розмова з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася в п'ятницю, минула успішно.
"Все пройшло добре. Я налаштований оптимістично", - сказав він журналістам у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
При цьому на запитання, чи будуть США вживати заходів у відповідь на кібератаки, Байден відповів: "Так". Розвивати цю думку американський президент не став.
Байден повторив думку, що США очікують від інших країн допомоги у боротьбі з кіберзлочинцями. Також, відповідаючи на запитання про кібератаки на США, він повідомив, що обговорив під час розмови з Путіним створення каналу комунікації у випадках, коли "щось, що відбувається в одній країні, впливає на другу країну".
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и теперь убийца, чьи хакеры взламывают все подряд, везде где только дотянуться, обещает мистеру ... еще один телефонный звоночек...какнить вечерком ???
Там часто публікують паРашинський погляд на подїї. Оминай його десятою дорогою. Якщо, звичайно, ти не намагаєшся свідомо розповсюджувати паРашинський погляд на подїї.
Нашим руководителям страны необходимо забыть про ЕС и НАТО, а методично с муравьиным упорством возрождать экономику Украины. Возродите, и будете приятно удивлены - вас сама Европа пригласит и еще будут настаивать - давай быстрей.
А вот сближение с НАТО - это вопрос выживания.
Можно подумать, Московия стала лучше после затыка на американских заправках.
Америка как была мировым лидером, так и осталась - атакуй, не атакуй ...
Путин выглядит как алкаш, втыкающий спички в замок зажиточному соседу
и подленько хихикает, не понимая что нарывается и жаловаться будет некуда.
БАЙДЕН: алло, Вова, что за херня?
АВТООТВЕТЧИК: ихтамнет, ихтамнет, ихтамнет.....
Повторюю своє запитання: ти хотів, щоб Байден почав Третю світову? Саме на це сподівався?
"Дефендер" уже провёл московитам по губам.
А про реакцию кремля - ни слова ни от Лаврова, ни от Пескова
Так и хочется сказать путин введи и долбани ракетой по вашингтону чтобы выжечь на 50 миль это демократское кодло 🤬 просто суки нет слов 🤬
Іншого я й не очікував від прихильника Трампа, у якого з ****** були однакові мрії.
Цензурных слов нет...
Это не говорит о продвинутости кремля в кибертехнологиях.
Американцы могут пакостить успешнее, вопрос: зачем ?
Россия просто упивается тем, что получила много секретных паролей от Сноудена.
Ей объясняют: так делать нехорошо, будет больно, будете вопить о "русофобии",
прекращайте гадить под дверью и убегать.
И ни слова комментариев от Пескова, Лаврова и Захаровой.
О ЧЁМ ЭТО ГОВОРИТ ?
Для дебилов поясню: у них поводов для оптимизма нет.
Путинские маразмы - это другая история.
Нельзя компьютеры ломать
Ви будем очень сильно много
И глубоко переживать
А естли это повториться
То должен я предупредить
Что от тебья я не отстану
И буду по ночам звонить
ВЖЕ КАЗАВ ЩО БАЙДЕН ЯК І БУШ ВВАЖАЮТЬ УКРАЇНУ ЧАСТИНОЮ МОСКОВІЇ
Казати що Байден дебіл поки рано, але те що Зе клоун гробить Україну по наказу
Маскви це факт .
Отмалчивается.
Лавров молчит. Захарова молчит. Песков молчит.
Каких,
*****, фактов тебе ещё надо ?
Коняка молчит?
Захерова молчит??
Ну ты точно больной так нагло брехать! ПНХ!
Если он не отмалчивается.
Так что же сказал путин о телефонном разговоре с Байденом ?
Если путин не отмалчивается ?
Что и требовалось доказать.
Иди спать, позорник.