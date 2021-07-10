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Из-за жары с 12:00 запрещен въезд грузовиков в Киев, - патрульная полиция

Из-за жары с 12:00 запрещен въезд грузовиков в Киев, - патрульная полиция

Сегодня, 10 июля, с 12:00 ограничен въезд в Киев большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 ° С.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций патрульной полиции.

"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет уведомлено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", - следует из сообщения.

Читайте также: Из-за жары с 11:00 запрещен въезд грузовиков в Киев, - патрульная полиция

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авто (4215) жара (390) запрет (1708) Киев (25588) патрульная полиция (1813)


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зараз на Бажана зі сторони Борисполя цих фур не мало. може усі порожні їдуть?
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10.07.2021 12:56 Ответить
А Миколаїв топчуть і пох на жару
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10.07.2021 13:10 Ответить
Позорище, вокруг столицы до сих пор нет полноценной окружной
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10.07.2021 15:07 Ответить
Це жестяк жестяний. У фурах їдуть ЛЮДИ.
А їм не можна іхати у Київ, бо вони із вантажем.
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10.07.2021 21:53 Ответить
 
 