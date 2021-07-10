РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
4 958 56

Уничтожением национальной идентичности украинцев на оккупированном Донбассе занимается фонд замглавы администрации Путина Козака, - разведка

Уничтожением национальной идентичности украинцев на оккупированном Донбассе занимается фонд замглавы администрации Путина Козака, - разведка

Для воздействия на население временно оккупированных территорий страна-агрессор использует специально созданные социокультурные фонды и центры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает ГУР Минобороны. 

"По информации ГУР МО Украины, одним из инструментов "мягкой силы" российской оккупационной администрации является фонд "Русский мир". Председателем попечительского совета фонда назначен заместитель руководителя Администрации Президента РФ и основного реализатора политики России на украинском направлении Дмитрий Козак. Под прикрытием этого фонда на временно оккупированной территории востока Украины было открыто представительство так называемого международного культурного проекта "Русский центр", который координирует работу местных органов для осуществления гуманитарной и культурной агрессии против Украины", - отмечается в сообщении.

В информации подчеркивается: "Военная разведка Украины отмечает, что основные усилия так называемые гуманитарные подразделения страны-оккупанта направляют на полное уничтожение национальной идентичности украинского населения на временно оккупированных территориях. Это - искоренение украинского языка и культуры во всех сферах жизнедеятельности местного населения, внедрение российских стандартов образования в местных учебных заведениях, насаждения искаженных исторических фактов по истории региона, дальнейшее ментальное сближения жителей ОРДЛО с населением РФ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты готовятся к диверсиям на Донбассе: на передовой работают российские кадровые офицеры, - ГУР МО

разведка (4220) Козак Дмитрий (74)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
на днях узнал от другана что он не в курсе что в ОРДЛО есть коменданский час ... при том что ему 30 лет ... не малолетка уже ... и это на 7 году войны ...
люди по ходу в Украине живут в паралельной вселенной ...пздц...
показать весь комментарий
10.07.2021 18:16 Ответить
+12
-- а кто занимается тем же самым, на свободном пространстве?
Избирателей Зеленского -- полюбэ больше, чем всех оккупированных жителей и граждан.
показать весь комментарий
10.07.2021 18:14 Ответить
+12
Як хто, друг кизяка дерьмак.
показать весь комментарий
10.07.2021 18:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
-- а кто занимается тем же самым, на свободном пространстве?
Избирателей Зеленского -- полюбэ больше, чем всех оккупированных жителей и граждан.
показать весь комментарий
10.07.2021 18:14 Ответить
Як хто, друг кизяка дерьмак.
показать весь комментарий
10.07.2021 18:16 Ответить
Ермак -- это просто проводник, а не генератор...
показать весь комментарий
10.07.2021 18:25 Ответить
Зелена пліснява ,це лише лялькі з кремлівського лялькового балагана !!!))))
показать весь комментарий
10.07.2021 18:54 Ответить
знищенням української ідентичності в Києві займається "Атлас Уїкенд"

https://mobile.twitter.com/artaxata

https://mobile.twitter.com/artaxata Сіроманець Золстріт @artaxata

https://mobile.twitter.com/artaxata https://mobile.twitter.com/artaxata



Узкіє музиканти на Атлас Вікенд кричать:
«Боже, царя храни».
Дуже дякую.
показать весь комментарий
10.07.2021 22:21 Ответить
на днях узнал от другана что он не в курсе что в ОРДЛО есть коменданский час ... при том что ему 30 лет ... не малолетка уже ... и это на 7 году войны ...
люди по ходу в Украине живут в паралельной вселенной ...пздц...
показать весь комментарий
10.07.2021 18:16 Ответить
...но в Украину все не сбежали... -- значит, собака не ОРДЛО зарыта.
показать весь комментарий
10.07.2021 18:26 Ответить
А что принципиально меняет знание о наличии там комендантского часа?
показать весь комментарий
10.07.2021 18:26 Ответить
Наче два різни світи,українськи-де йде війна за існування українців та України,та світ голобородька-це все какая разніца,хоть паржом па пріколу.
показать весь комментарий
10.07.2021 18:40 Ответить
Зараз їду в маршрутці... Хлопець дивиться в смартфонів 95 квартал де ще з'являється Сівохо і навіть либиться.... За інстаграми тік-токи у інших мовчу вже...
показать весь комментарий
10.07.2021 18:51 Ответить
https://censor.net/ru/user/207828 Ты не знаешь, что не седьмой, а восьмой год
показать весь комментарий
10.07.2021 22:04 Ответить
2021 - 2014 = 7.
показать весь комментарий
11.07.2021 17:56 Ответить
Причем и фондов не надо, достаточно телевизора.
показать весь комментарий
10.07.2021 18:18 Ответить
тот , кто занимается уничтожением -
обязательно уничтожится сам ,
падла
показать весь комментарий
10.07.2021 18:18 Ответить
Не факт.
показать весь комментарий
10.07.2021 18:24 Ответить
***** на захочет- кобель не заскочит.
показать весь комментарий
10.07.2021 18:23 Ответить
кОзак сраний манкурт.
показать весь комментарий
10.07.2021 18:26 Ответить
та да "землячек" мой даже...
показать весь комментарий
10.07.2021 21:40 Ответить
Кцп вони такі.
показать весь комментарий
10.07.2021 18:27 Ответить
С учетом того что " украинской идентичности" особенно на юго-востоке Донецкой и Луганской областей ( в отличии от западной части Донецкой и северной части Луганской обл.) по сути никогда особо и не было, то после 7 лет оккупации, выезд проукраинского населения, системной пропаганды, российской паспортизации, ТВ картинки, участия значительного числа оставшегося населения ( или членов их семей) в всевозможных структурах оккупационного режима, включая и силовые. Украинской идентичности ( те крохи что там как то сохранялись)там по факту практически не осталось. Уже дети выросли в этих вот условиях. Еще лет пять и по факту идентичности все это станет просто регионом РФерии. с населением считающим себя безапелляционно только "русскими". ( этому также способствует , в отличии скажем от Приднестровья, наличие протяженной линии границы на прямую с РФ) Минские переговоры.., это в большей степени игра, где обе стороны все о всем знают. Поэтому все так и будет продолжаться до капитуляции одной из сторон. ( Надеюсь что мы на это не пойдем)
показать весь комментарий
10.07.2021 18:33 Ответить
перепись населения 1929 года показал, на даунбасе 82% украинцев, куда они подевались? єто результат совкового геноцида или голокоста? фашизм чем отличается от мацковского коммунизма???
показать весь комментарий
10.07.2021 21:08 Ответить
А знищенням української ідентичності , на підконтрольній Україні частині хто зараз займається?
Точніше хто тут вірно служить *****?
показать весь комментарий
10.07.2021 18:41 Ответить
Частково цим займається сам мудрий нарід. Йому, бачте, не мажеться на хліб ні мова, ні віра, ні армія. Та й в карман не ложится...
показать весь комментарий
10.07.2021 18:49 Ответить
Їм дуже навіть мажеться на хліб російська мова, російська віра, російська армія.
показать весь комментарий
10.07.2021 18:54 Ответить
Тому що мова,віра та армія ,це наріжні камені державності ,сувереності України !!!)))
показать весь комментарий
10.07.2021 18:56 Ответить
Так то воно так, але ж хтось спонукає їх до цього...
показать весь комментарий
10.07.2021 18:56 Ответить
Реванш кремлівських імперських гнид триває ,асиміляція українців московитами триває з часів Хмеля і ніколи не вчухала !!!)))
показать весь комментарий
10.07.2021 19:00 Ответить
Ви не повірите, але ті вороги усі поголовно російськомовні...
показать весь комментарий
10.07.2021 18:52 Ответить
Мовне та релігійне питання ,це найважливіши елементи гібридної війни Росіі за Україну !!!)))
показать весь комментарий
10.07.2021 18:55 Ответить
Фактично не мовне, а національне. Бо мовними питаннями займаються філологи. Росія будь що намагається відділити українську мову від української нації, що можна бути українцем і водночас російськомовним. У Білорусії це вдалось зробити на 100%. Кожен російськомовний "українець" повинен знати, що він саатєчєствєннік Путіна у незалежності хоче він того, чи ні. І може так статися, що міжнародне співтовариство визнає правомірною збройну агресію Росії на захист російськомовного населення.
показать весь комментарий
10.07.2021 19:05 Ответить
Зникне мова-зникне нація(народ) !!!Мета асиміляціі українців московитами,це перетворити українців в "русскоязичную" бидломасу,яка згодом розчиниться в більш чисельній "русскоязичной" бидломасі росєян !!!))))
показать весь комментарий
10.07.2021 19:13 Ответить
Навіть важко підрахувати чисельність "руссифицированих" українців в Росіі !!!)))
показать весь комментарий
10.07.2021 19:15 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-10-07-21.html На территории временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей состоянием на 01.05.2021 г. закончен переход энергетических и металлических предприятий принадлежащих Украине, под контроль Юрченко Евгения Валерьевича.
Близкие контакты Е.Юрченка в Украине - Равиль Сафиу́ллин и Алексей Данилов. Никто из них в санкционном списке Украины не числится. Странно...
показать весь комментарий
10.07.2021 18:57 Ответить
Хоч це й неправильно (не кидайтеся по мені гільзами ) , але от реально хочу та чекаю початку великого кабздецю по усій території України.
З свинособачим вторгненням, з усіма жахами великої війни.
Хочу подивитися на малороських виборців зеленського ("какаяразніца"), що за телевізорами втомилися від війни.
Хочу подивитися, як ці вівці будуть лягати під ворога.
Ну а ми..
А що ми?
Чи зібралися жити вічно?
Потанцюємо.
Знищенням національної ідентичності українців на окупованому Донбасі займається фонд заступник голови адміністрації Путіна Козака, - розвідка - Цензор.НЕТ 1317
показать весь комментарий
10.07.2021 18:58 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
показать весь комментарий
10.07.2021 19:01 Ответить
О какой интеграции может идти речь?
показать весь комментарий
10.07.2021 19:10 Ответить
Рів з крокодилами або піран'ями.
показать весь комментарий
10.07.2021 19:28 Ответить
Почему он ещё не в тюрьме?
показать весь комментарий
10.07.2021 19:43 Ответить
це дурня. При совку нас 70 років привчали до мокшанського діалекту руської мови

Неприятность эту
Мы переживём.
показать весь комментарий
10.07.2021 19:51 Ответить
не привчали - гвалтували по тихому...
показать весь комментарий
10.07.2021 21:10 Ответить
Українців знищують інородці ,які брехнею, підкупом і піаром захопили владу. Найстрашніші гниди живуть в нас в Ураїні.
показать весь комментарий
10.07.2021 19:56 Ответить
А на Украине, этим занимается плесень.
показать весь комментарий
10.07.2021 20:07 Ответить
В Украине
показать весь комментарий
11.07.2021 14:33 Ответить
Это ж тот Козак, который шеф Ермака и курирует Зеленского?
показать весь комментарий
10.07.2021 20:21 Ответить
Ничего там уничтожать украинского не надо. Ну разве бабло на это дело пилят. Там никогда и не было ничего украинского---особенно по Донецкой обл. По Луганской ещё как то было, но не везде. Кто ездил туда в командировки длительные особенно в давние времена это знает отлично. На формальном уровне было---но с подтекстом. Пора решать. И захлопнуть дверь первыми. Когда по настоящему идут к цели---даже мосты не жгут, дорого, просто не оглядываются---там не на кого---одна шваль осталась!
показать весь комментарий
10.07.2021 20:48 Ответить
Після деокупації обмежити їх у правах років на 50 і активно роздавати землю українським сім'ям, допоки етнічний склад не буде виправлено
показать весь комментарий
11.07.2021 15:26 Ответить
Мнение моё конечно субьективное---да никто туда не поедет отсюда! Даже допускаю что те кто уехал сюда к нам с 14 года начиная, врядли массово вернутся. Тут много причин. И в командировки не сильно рванут отсюда----ну разве за очень большие деньги. И тогда нам восстановление обойдётся в громадные деньги. У нас и так полно мест где надо срочно вкладывать для инфраструктуры! Углю---как источнику энергии осталось лет 10-15. И всё. Слишком дорого. А другое там открывать с 0----так публика не та уже. В РФ тоже ведь выехали не мало и не вернулись. Мало кто интерисуеться--но Приднестровью капец настал 15 лет назад. Уже и забыли молдаване за те глухие места. Там задворки---одни куры пасутся. В Абхазии та же картина---летом кое как в сезон народ приезжает, потом больше не едут, читал не раз коменты российские. Места хорошие для отдыха, но местные просто шваль и лентяи. Нам пора решать по Донбассу---по совсем иным взглядам.
показать весь комментарий
11.07.2021 18:57 Ответить
А в переговорах он участвует, что бы лучше знать ситуацию изнутри))))) днище!
показать весь комментарий
10.07.2021 20:49 Ответить
уничтожение нашей идентичности на даунбасе єто мацковский фашизм в квадрате, у гитлера ученики из кремля многого научились и переплюнули его..
показать весь комментарий
10.07.2021 21:02 Ответить
о, це друг дєрьмака, який "взяткі нє бєрьот" (ні каплі) і "вялікій патріот" (чого?) і "работаєт 24\7" (на кого?)... агов, 73% недоумків, це до вас запитання
показать весь комментарий
10.07.2021 21:58 Ответить
в Україні потвора яка два десятиліття знищувала ідентичність українців була обрана президентом.
показать весь комментарий
10.07.2021 22:36 Ответить
КОЗАК - ТИПОВИЙ ЗРАДНИК УКРАЇНИ!!!
показать весь комментарий
11.07.2021 09:31 Ответить
Треба діяти їх же методами тут, а саме знищувати російську ідентичність в Україні.
Усилити українізацію, розробити законопроекти які дають більше прав та свобод україномовним, штрафи для російськомовних, але як ми знаємо із донецьких плівок зеленського ми "один народ" із окупантом.
показать весь комментарий
11.07.2021 15:24 Ответить
 
 