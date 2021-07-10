Уничтожением национальной идентичности украинцев на оккупированном Донбассе занимается фонд замглавы администрации Путина Козака, - разведка
Для воздействия на население временно оккупированных территорий страна-агрессор использует специально созданные социокультурные фонды и центры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает ГУР Минобороны.
"По информации ГУР МО Украины, одним из инструментов "мягкой силы" российской оккупационной администрации является фонд "Русский мир". Председателем попечительского совета фонда назначен заместитель руководителя Администрации Президента РФ и основного реализатора политики России на украинском направлении Дмитрий Козак. Под прикрытием этого фонда на временно оккупированной территории востока Украины было открыто представительство так называемого международного культурного проекта "Русский центр", который координирует работу местных органов для осуществления гуманитарной и культурной агрессии против Украины", - отмечается в сообщении.
В информации подчеркивается: "Военная разведка Украины отмечает, что основные усилия так называемые гуманитарные подразделения страны-оккупанта направляют на полное уничтожение национальной идентичности украинского населения на временно оккупированных территориях. Это - искоренение украинского языка и культуры во всех сферах жизнедеятельности местного населения, внедрение российских стандартов образования в местных учебных заведениях, насаждения искаженных исторических фактов по истории региона, дальнейшее ментальное сближения жителей ОРДЛО с населением РФ"
Избирателей Зеленского -- полюбэ больше, чем всех оккупированных жителей и граждан.
Усилити українізацію, розробити законопроекти які дають більше прав та свобод україномовним, штрафи для російськомовних, але як ми знаємо із донецьких плівок зеленського ми "один народ" із окупантом.