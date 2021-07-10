Знищенням національної ідентичності українців на окупованому Донбасі займається фонд заступник голови адміністрації Путіна Козака, - розвідка
Для впливу на населення тимчасово окупованих територій країна-агресор використовує спеціально створені соціокультурні фонди і центри.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ГУР Міноборони.
"За інформацією ГУР МО України, одним з інструментів "м’якої сили" російської окупаційної адміністрації є фонд "Русский мир". Головою опікунської ради фонду призначено заступника керівника Адміністрації Президента РФ і основного реалізатора політики Росії на українському напрямку Дмитра Козака. Під прикриттям цього фонду на тимчасово окупованій території сходу України було відкрито представництво так званого міжнародного культурного проєкту "Русский центр", який координує роботу місцевих органів для здійснення гуманітарної та культурної агресії проти України", - наголошується в повідомленні.
В інформації наголошується: "Військова розвідка України зазначає, що основні зусилля так звані гуманітарні підрозділи країни-окупанта спрямовують на повне знищення національної ідентичності українського населення на тимчасово окупованих територіях. Це - викорінення української мови і культури в усіх сферах життєдіяльності місцевого населення, впровадження російських стандартів освіти в місцевих навчальних закладах, насадження перекручених історичних фактів з історії регіону, подальше ментальне зближення жителів ОРДЛО з населенням РФ".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Избирателей Зеленского -- полюбэ больше, чем всех оккупированных жителей и граждан.
https://mobile.twitter.com/artaxata
https://mobile.twitter.com/artaxata Сіроманець Золстріт @artaxata
https://mobile.twitter.com/artaxata https://mobile.twitter.com/artaxata
Узкіє музиканти на Атлас Вікенд кричать:
«Боже, царя храни».
Дуже дякую.
люди по ходу в Украине живут в паралельной вселенной ...пздц...
обязательно уничтожится сам ,
падла
Точніше хто тут вірно служить *****?
Близкие контакты Е.Юрченка в Украине - Равиль Сафиу́ллин и Алексей Данилов. Никто из них в санкционном списке Украины не числится. Странно...
З свинособачим вторгненням, з усіма жахами великої війни.
Хочу подивитися на малороських виборців зеленського ("какаяразніца"), що за телевізорами втомилися від війни.
Хочу подивитися, як ці вівці будуть лягати під ворога.
Ну а ми..
А що ми?
Чи зібралися жити вічно?
Потанцюємо.
Неприятность эту
Мы переживём.
Усилити українізацію, розробити законопроекти які дають більше прав та свобод україномовним, штрафи для російськомовних, але як ми знаємо із донецьких плівок зеленського ми "один народ" із окупантом.