4 958 56

Знищенням національної ідентичності українців на окупованому Донбасі займається фонд заступник голови адміністрації Путіна Козака, - розвідка

Для впливу на населення тимчасово окупованих територій країна-агресор використовує спеціально створені соціокультурні фонди і центри.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ГУР Міноборони.

"За інформацією ГУР МО України, одним з інструментів "м’якої сили" російської окупаційної адміністрації є фонд "Русский мир". Головою опікунської ради фонду призначено заступника керівника Адміністрації Президента РФ і основного реалізатора політики Росії на українському напрямку Дмитра Козака. Під прикриттям цього фонду на тимчасово окупованій території сходу України було відкрито представництво так званого міжнародного культурного проєкту "Русский центр", який координує роботу місцевих органів для здійснення гуманітарної та культурної агресії проти України", - наголошується в повідомленні.

В інформації наголошується: "Військова розвідка України зазначає, що основні зусилля так звані гуманітарні підрозділи країни-окупанта спрямовують на повне знищення національної ідентичності українського населення на тимчасово окупованих територіях. Це - викорінення української мови і культури в усіх сферах життєдіяльності місцевого населення, впровадження російських стандартів освіти в місцевих навчальних закладах, насадження перекручених історичних фактів з історії регіону, подальше ментальне зближення жителів ОРДЛО з населенням РФ".

Читайте також: Окупанти готуються до диверсій на Донбасі: на передовій працюють російські кадрові офіцери, - ГУР МО

+15
на днях узнал от другана что он не в курсе что в ОРДЛО есть коменданский час ... при том что ему 30 лет ... не малолетка уже ... и это на 7 году войны ...
люди по ходу в Украине живут в паралельной вселенной ...пздц...
10.07.2021 18:16 Відповісти
+12
-- а кто занимается тем же самым, на свободном пространстве?
Избирателей Зеленского -- полюбэ больше, чем всех оккупированных жителей и граждан.
10.07.2021 18:14 Відповісти
+12
Як хто, друг кизяка дерьмак.
10.07.2021 18:16 Відповісти
Ермак -- это просто проводник, а не генератор...
10.07.2021 18:25 Відповісти
Зелена пліснява ,це лише лялькі з кремлівського лялькового балагана !!!))))
10.07.2021 18:54 Відповісти
знищенням української ідентичності в Києві займається "Атлас Уїкенд"

Узкіє музиканти на Атлас Вікенд кричать:
«Боже, царя храни».
Дуже дякую.
10.07.2021 22:21 Відповісти
...но в Украину все не сбежали... -- значит, собака не ОРДЛО зарыта.
10.07.2021 18:26 Відповісти
А что принципиально меняет знание о наличии там комендантского часа?
10.07.2021 18:26 Відповісти
Наче два різни світи,українськи-де йде війна за існування українців та України,та світ голобородька-це все какая разніца,хоть паржом па пріколу.
10.07.2021 18:40 Відповісти
Зараз їду в маршрутці... Хлопець дивиться в смартфонів 95 квартал де ще з'являється Сівохо і навіть либиться.... За інстаграми тік-токи у інших мовчу вже...
10.07.2021 18:51 Відповісти
https://censor.net/ru/user/207828 Ты не знаешь, что не седьмой, а восьмой год
10.07.2021 22:04 Відповісти
2021 - 2014 = 7.
11.07.2021 17:56 Відповісти
Причем и фондов не надо, достаточно телевизора.
10.07.2021 18:18 Відповісти
тот , кто занимается уничтожением -
обязательно уничтожится сам ,
падла
10.07.2021 18:18 Відповісти
Не факт.
10.07.2021 18:24 Відповісти
***** на захочет- кобель не заскочит.
10.07.2021 18:23 Відповісти
кОзак сраний манкурт.
10.07.2021 18:26 Відповісти
та да "землячек" мой даже...
10.07.2021 21:40 Відповісти
Кцп вони такі.
10.07.2021 18:27 Відповісти
С учетом того что " украинской идентичности" особенно на юго-востоке Донецкой и Луганской областей ( в отличии от западной части Донецкой и северной части Луганской обл.) по сути никогда особо и не было, то после 7 лет оккупации, выезд проукраинского населения, системной пропаганды, российской паспортизации, ТВ картинки, участия значительного числа оставшегося населения ( или членов их семей) в всевозможных структурах оккупационного режима, включая и силовые. Украинской идентичности ( те крохи что там как то сохранялись)там по факту практически не осталось. Уже дети выросли в этих вот условиях. Еще лет пять и по факту идентичности все это станет просто регионом РФерии. с населением считающим себя безапелляционно только "русскими". ( этому также способствует , в отличии скажем от Приднестровья, наличие протяженной линии границы на прямую с РФ) Минские переговоры.., это в большей степени игра, где обе стороны все о всем знают. Поэтому все так и будет продолжаться до капитуляции одной из сторон. ( Надеюсь что мы на это не пойдем)
10.07.2021 18:33 Відповісти
перепись населения 1929 года показал, на даунбасе 82% украинцев, куда они подевались? єто результат совкового геноцида или голокоста? фашизм чем отличается от мацковского коммунизма???
10.07.2021 21:08 Відповісти
А знищенням української ідентичності , на підконтрольній Україні частині хто зараз займається?
Точніше хто тут вірно служить *****?
10.07.2021 18:41 Відповісти
Частково цим займається сам мудрий нарід. Йому, бачте, не мажеться на хліб ні мова, ні віра, ні армія. Та й в карман не ложится...
10.07.2021 18:49 Відповісти
Їм дуже навіть мажеться на хліб російська мова, російська віра, російська армія.
10.07.2021 18:54 Відповісти
Тому що мова,віра та армія ,це наріжні камені державності ,сувереності України !!!)))
10.07.2021 18:56 Відповісти
Так то воно так, але ж хтось спонукає їх до цього...
10.07.2021 18:56 Відповісти
Реванш кремлівських імперських гнид триває ,асиміляція українців московитами триває з часів Хмеля і ніколи не вчухала !!!)))
10.07.2021 19:00 Відповісти
Ви не повірите, але ті вороги усі поголовно російськомовні...
10.07.2021 18:52 Відповісти
Мовне та релігійне питання ,це найважливіши елементи гібридної війни Росіі за Україну !!!)))
10.07.2021 18:55 Відповісти
Фактично не мовне, а національне. Бо мовними питаннями займаються філологи. Росія будь що намагається відділити українську мову від української нації, що можна бути українцем і водночас російськомовним. У Білорусії це вдалось зробити на 100%. Кожен російськомовний "українець" повинен знати, що він саатєчєствєннік Путіна у незалежності хоче він того, чи ні. І може так статися, що міжнародне співтовариство визнає правомірною збройну агресію Росії на захист російськомовного населення.
10.07.2021 19:05 Відповісти
Зникне мова-зникне нація(народ) !!!Мета асиміляціі українців московитами,це перетворити українців в "русскоязичную" бидломасу,яка згодом розчиниться в більш чисельній "русскоязичной" бидломасі росєян !!!))))
10.07.2021 19:13 Відповісти
Навіть важко підрахувати чисельність "руссифицированих" українців в Росіі !!!)))
10.07.2021 19:15 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-10-07-21.html На территории временно оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей состоянием на 01.05.2021 г. закончен переход энергетических и металлических предприятий принадлежащих Украине, под контроль Юрченко Евгения Валерьевича.
Близкие контакты Е.Юрченка в Украине - Равиль Сафиу́ллин и Алексей Данилов. Никто из них в санкционном списке Украины не числится. Странно...
10.07.2021 18:57 Відповісти
Хоч це й неправильно (не кидайтеся по мені гільзами ) , але от реально хочу та чекаю початку великого кабздецю по усій території України.
З свинособачим вторгненням, з усіма жахами великої війни.
Хочу подивитися на малороських виборців зеленського ("какаяразніца"), що за телевізорами втомилися від війни.
Хочу подивитися, як ці вівці будуть лягати під ворога.
Ну а ми..
А що ми?
Чи зібралися жити вічно?
Потанцюємо.
Знищенням національної ідентичності українців на окупованому Донбасі займається фонд заступник голови адміністрації Путіна Козака, - розвідка - Цензор.НЕТ 1317
10.07.2021 18:58 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
10.07.2021 19:01 Відповісти
О какой интеграции может идти речь?
10.07.2021 19:10 Відповісти
Рів з крокодилами або піран'ями.
10.07.2021 19:28 Відповісти
Почему он ещё не в тюрьме?
10.07.2021 19:43 Відповісти
це дурня. При совку нас 70 років привчали до мокшанського діалекту руської мови

Неприятность эту
Мы переживём.
10.07.2021 19:51 Відповісти
не привчали - гвалтували по тихому...
10.07.2021 21:10 Відповісти
Українців знищують інородці ,які брехнею, підкупом і піаром захопили владу. Найстрашніші гниди живуть в нас в Ураїні.
10.07.2021 19:56 Відповісти
А на Украине, этим занимается плесень.
10.07.2021 20:07 Відповісти
В Украине
11.07.2021 14:33 Відповісти
Это ж тот Козак, который шеф Ермака и курирует Зеленского?
10.07.2021 20:21 Відповісти
Ничего там уничтожать украинского не надо. Ну разве бабло на это дело пилят. Там никогда и не было ничего украинского---особенно по Донецкой обл. По Луганской ещё как то было, но не везде. Кто ездил туда в командировки длительные особенно в давние времена это знает отлично. На формальном уровне было---но с подтекстом. Пора решать. И захлопнуть дверь первыми. Когда по настоящему идут к цели---даже мосты не жгут, дорого, просто не оглядываются---там не на кого---одна шваль осталась!
10.07.2021 20:48 Відповісти
Після деокупації обмежити їх у правах років на 50 і активно роздавати землю українським сім'ям, допоки етнічний склад не буде виправлено
11.07.2021 15:26 Відповісти
Мнение моё конечно субьективное---да никто туда не поедет отсюда! Даже допускаю что те кто уехал сюда к нам с 14 года начиная, врядли массово вернутся. Тут много причин. И в командировки не сильно рванут отсюда----ну разве за очень большие деньги. И тогда нам восстановление обойдётся в громадные деньги. У нас и так полно мест где надо срочно вкладывать для инфраструктуры! Углю---как источнику энергии осталось лет 10-15. И всё. Слишком дорого. А другое там открывать с 0----так публика не та уже. В РФ тоже ведь выехали не мало и не вернулись. Мало кто интерисуеться--но Приднестровью капец настал 15 лет назад. Уже и забыли молдаване за те глухие места. Там задворки---одни куры пасутся. В Абхазии та же картина---летом кое как в сезон народ приезжает, потом больше не едут, читал не раз коменты российские. Места хорошие для отдыха, но местные просто шваль и лентяи. Нам пора решать по Донбассу---по совсем иным взглядам.
11.07.2021 18:57 Відповісти
А в переговорах он участвует, что бы лучше знать ситуацию изнутри))))) днище!
10.07.2021 20:49 Відповісти
уничтожение нашей идентичности на даунбасе єто мацковский фашизм в квадрате, у гитлера ученики из кремля многого научились и переплюнули его..
10.07.2021 21:02 Відповісти
о, це друг дєрьмака, який "взяткі нє бєрьот" (ні каплі) і "вялікій патріот" (чого?) і "работаєт 24\7" (на кого?)... агов, 73% недоумків, це до вас запитання
10.07.2021 21:58 Відповісти
в Україні потвора яка два десятиліття знищувала ідентичність українців була обрана президентом.
10.07.2021 22:36 Відповісти
КОЗАК - ТИПОВИЙ ЗРАДНИК УКРАЇНИ!!!
11.07.2021 09:31 Відповісти
Треба діяти їх же методами тут, а саме знищувати російську ідентичність в Україні.
Усилити українізацію, розробити законопроекти які дають більше прав та свобод україномовним, штрафи для російськомовних, але як ми знаємо із донецьких плівок зеленського ми "один народ" із окупантом.
11.07.2021 15:24 Відповісти
 
 