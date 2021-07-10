Знищенням національної ідентичності українців на окупованому Донбасі займається фонд заступник голови адміністрації Путіна Козака, - розвідка

Для впливу на населення тимчасово окупованих територій країна-агресор використовує спеціально створені соціокультурні фонди і центри.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ГУР Міноборони.

"За інформацією ГУР МО України, одним з інструментів "м’якої сили" російської окупаційної адміністрації є фонд "Русский мир". Головою опікунської ради фонду призначено заступника керівника Адміністрації Президента РФ і основного реалізатора політики Росії на українському напрямку Дмитра Козака. Під прикриттям цього фонду на тимчасово окупованій території сходу України було відкрито представництво так званого міжнародного культурного проєкту "Русский центр", який координує роботу місцевих органів для здійснення гуманітарної та культурної агресії проти України", - наголошується в повідомленні.

В інформації наголошується: "Військова розвідка України зазначає, що основні зусилля так звані гуманітарні підрозділи країни-окупанта спрямовують на повне знищення національної ідентичності українського населення на тимчасово окупованих територіях. Це - викорінення української мови і культури в усіх сферах життєдіяльності місцевого населення, впровадження російських стандартів освіти в місцевих навчальних закладах, насадження перекручених історичних фактів з історії регіону, подальше ментальне зближення жителів ОРДЛО з населенням РФ".

