Задержан псевдоминер столичного госучреждения, - полиция

Столичные спецназовцы задержали мужчину за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Для установления личности и его местонахождения правоохранителям понадобилось несколько минут. За содеянное правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

"В дежурную часть полиции Киева позвонил мужчина и сообщил о том, что готовится взрыв у здания государственного учреждения. На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил наряды полиции и следственно-оперативную группу", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что бойцы полка полиции № 2 за несколько минут задержали псевдоминера.

"Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Волынской области, который в дальнейшем задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мы провели необходимые первоочередные следственные действия и изъяли у задержанного мобильный телефон и назначили соответствующую экспертизу", - подчеркивают правоохранители.

По данному факту следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Следователи решают вопрос об объявлении подозрения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

