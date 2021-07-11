РУС
Задержан псевдоминер столичного госучреждения, - полиция

Столичные спецназовцы задержали мужчину за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Для установления личности и его местонахождения правоохранителям понадобилось несколько минут. За содеянное правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

"В дежурную часть полиции Киева позвонил мужчина и сообщил о том, что готовится взрыв у здания государственного учреждения. На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил наряды полиции и следственно-оперативную группу", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что бойцы полка полиции № 2 за несколько минут задержали псевдоминера.

"Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Волынской области, который в дальнейшем задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мы провели необходимые первоочередные следственные действия и изъяли у задержанного мобильный телефон и назначили соответствующую экспертизу", - подчеркивают правоохранители.

По данному факту следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Следователи решают вопрос об объявлении подозрения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

очень глупо использовать мобильный телефон для таких целей, бандиты
хранят записи перемещений и разговоры за длительное время, даже если телефон
"левый", то если был включен рядом с телефоном минёра, то бандиты
легко вычислят, кто звонил, есть масса способов, оставленные письма,
подкинутые, переданные со случайными людьми итд, скорее всего бандиты сами и звонили, чтобы протащить
закон о сим по пачпортам, аваковские с зеленским тупо копируют московские
методы ...
показать весь комментарий
11.07.2021 09:26 Ответить
По пачпортам ні про що. У кожного вже є 1-2 сімки, а то і більше.
показать весь комментарий
11.07.2021 09:32 Ответить
Минеров надо не садить в тюрьму а отправлять на фронт на разминирование. Затримано псевдомінера столичної держустанови, - поліція - Цензор.НЕТ 9432
показать весь комментарий
11.07.2021 10:44 Ответить
Причому,без обладнання.
показать весь комментарий
11.07.2021 10:50 Ответить
"Минеры" херней занимаются! "Заминируйте", к примеру, ресторан Коли-депутата! Это же интересно!
показать весь комментарий
11.07.2021 15:30 Ответить
 
 