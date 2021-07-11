Затримано псевдомінера столичної держустанови, - поліція

Столичні спецпризначенці затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Для встановлення особи і його місцезнаходження правоохоронцям знадобилося кілька хвилин. За скоєне правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

"До чергової частини поліції Києва зателефонував чоловік та повідомив про те, що готується вибух біля будівлі державної установи. На місце події оперативний черговий негайно направив наряди поліції та слідчо-оперативну групу", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що бійці полку поліції № 2 за кілька хвилин затримали псевдомінера

"Зловмисником виявився 30-річний уродженець Волинської області, якого у подальшому затримали порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми провели необхідні першочергові слідчі дії та вилучили у затриманого мобільний телефон та призначили відповідну експертизу", - підкреслюють правоохоронці.

За цим фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Слідчими вирішується питання про оголошення підозри. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

