Из-за жары с 10:30 запрещен въезд грузовиков в Киев, - патрульная полиция
Сегодня, 11 июля, с 10:30 ограничен въезд в Киев большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 ° С.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций патрульной полиции Киева.
"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет уведомлено дополнительно (ориентировочно до 19:00)", - следует из сообщения.
Бетонным дорогам точно так же требуется хорошая подложка и своевременный ремонт.
Плюс контроль веса и жосское дралово за превышение.
И только тогда оно работает.
ЗЫ: асфальт вообще по научному называется асфальтобетон.
Пусть обяжут жару платить за разрушение асфальта.
Тест на власть.