Из-за жары с 10:30 запрещен въезд грузовиков в Киев, - патрульная полиция

Сегодня, 11 июля, с 10:30 ограничен въезд в Киев большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 ° С.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций патрульной полиции Киева.

"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет уведомлено дополнительно (ориентировочно до 19:00)", - следует из сообщения.

