Из-за жары с 10:30 запрещен въезд грузовиков в Киев, - патрульная полиция

Из-за жары с 10:30 запрещен въезд грузовиков в Киев, - патрульная полиция

Сегодня, 11 июля, с 10:30 ограничен въезд в Киев большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 ° С.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций патрульной полиции Киева.

"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет уведомлено дополнительно (ориентировочно до 19:00)", - следует из сообщения.

Из-за жары с 12:00 запрещен въезд грузовиков в Киев, - патрульная полиция

Нужно строить полностью железобетонные дороги, без примеси асфальта. Бетонные дороги крепкие и перевозки не будут страдать и убытки экономики будут меньше. в США и в городах бетонные дороги и тротуары бетонные и лучше по всем параметрам и красивее выглядит, почему в Украине сложно также делать???
11.07.2021 11:43 Ответить
А куди ж Зеля буде закатувати бабло з ковідного фонду? Бєніни асфальтові заводики зупиняться?
11.07.2021 11:47 Ответить
Ой, не несите чушь, она тяжолая!
Бетонным дорогам точно так же требуется хорошая подложка и своевременный ремонт.
Плюс контроль веса и жосское дралово за превышение.
И только тогда оно работает.

ЗЫ: асфальт вообще по научному называется асфальтобетон.
11.07.2021 13:35 Ответить
асфальт, асфальтобетон, и цементобетон - это 3 разных вещи и с разными характеристиками. асфальт - это смола из нефти сделанная, асфальтобетон - это смесь и к бетону добавляют асфальт, а цементобетон - производится смешиванием цемента, песка, щебня и воды. И срок годности у 3 видов дорог разный. цементнобетонные дороги с армированием - имеют срок годности вплоть до 100 лет и без ремонта - это зависит от марки бетона и как сделана работа качественно. А дороги из смолы гроб говоря делать, которая плавится - это пару лет и дорога в ямах и вся потресканная и надо латать и потом еще пару лет и надо капитальный делать ремонт и за время, что будет стоять бетонная дорога, асфальт надо будет переложить не один раз и денег сам понимаешь сколько уйдет, а плюс они еще отмывают деньги на дорогах и в квитанциях показывают дорогие материалы, а делают с говняных, а разницу отмывают таким образом, потом количества указывают в квитанциях разные и тоже бабки отмывают, и т.д. Ремонт дорог - это воровство и потому они строят некачественные асфальтные и асфальтобетонные дороги, чтобы чаще их переделывать, а с цементобетонными армированными дорогами такого не получится делать ибо даже фуры бетону пофиг ибо он крепче асфальта в 15 и больше раз (от состава зависит и марки бетона) и на бетоне много не наворуешь ибо это, как дом построить из бетона, который век будет стоять, бетонная дорога - это настоящая конструкция считай! Обворовывают страну и жить будут потом в Израиле или т.п. А Украина будет кредиты отдавать, которые они набрали у всего мира на дороги, а деньги они разворовали и дорог нету и кредиты висят. Боже, мы нация лохов...
11.07.2021 14:41 Ответить
Вы там осторожнее насчет где бубочка и депутатты будут жить. А то вот я написал про израИль, так меня тута забанили на год. Наверное, Бутусов подумал, что я его планы разглашаю
11.07.2021 14:56 Ответить
Асфальтовые быстрее разрушаются, следовательно можно регулярно п*здить бабло на ямочных ремонтах.
11.07.2021 13:35 Ответить
Обидеть водителя грузовика может каждый.
Пусть обяжут жару платить за разрушение асфальта.
Тест на власть.
11.07.2021 14:02 Ответить
 
 