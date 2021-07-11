48-летняя львовянка "заминировала" 2 полицейских учреждения в городе, - Нацполиция

Полицейские установили личность злоумышленницы, которая предоставила ложное сообщение о минировании двух зданий во Львове. Правоохранители обследовали помещение Главного управления Нацполиции во Львовской области и отдела полиции №4 Львовского районного управления полиции, а также прилегающие территории - никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Львовской области.

"Сегодня, 11 июля, в 05:45, на линию 102 поступило сообщение о том, что здания Главного управления полиции Львовщины и отдела полиции №4 Львовского городского управления полиции заминированы. По указанным адресам работали следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции. Правоохранители обследовали здания и прилегающие территории - никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - следует из сообщения.

Полицейские установили, что ложное сообщение о минировании предоставила 48-летняя львовянка, которая воспользовалась телефоном своей матери. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос относительно правовой квалификации.

