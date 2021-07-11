РУС
48-летняя львовянка "заминировала" 2 полицейских учреждения в городе, - Нацполиция

48-летняя львовянка

Полицейские установили личность злоумышленницы, которая предоставила ложное сообщение о минировании двух зданий во Львове. Правоохранители обследовали помещение Главного управления Нацполиции во Львовской области и отдела полиции №4 Львовского районного управления полиции, а также прилегающие территории - никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Львовской области.

"Сегодня, 11 июля, в 05:45, на линию 102 поступило сообщение о том, что здания Главного управления полиции Львовщины и отдела полиции №4 Львовского городского управления полиции заминированы. По указанным адресам работали следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции. Правоохранители обследовали здания и прилегающие территории - никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - следует из сообщения.

Полицейские установили, что ложное сообщение о минировании предоставила 48-летняя львовянка, которая воспользовалась телефоном своей матери. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос относительно правовой квалификации.

Читайте также: Задержан псевдоминер столичного госучреждения, - полиция

Львов (4623) минирование (1447) Нацполиция (16702)
непруха - что тут комментировать...?
11.07.2021 13:58 Ответить
Дура якась))))
11.07.2021 14:27 Ответить
План "раскрытия" выполняли за первое полугодие. Интересно, что за дама 48 лет? Полюбовница мента с договоряком про "условку" или невинная жертва?
11.07.2021 14:53 Ответить
Квалификация - подготовка теракта.
11.07.2021 14:54 Ответить
Во Львове запрещена продажа алкоголя с 23:00 до 10:00 , как в Киеве?
Судя по всему нет
11.07.2021 15:14 Ответить
 
 