48-річна львів'янка "замінувала" 2 поліцейські установи в місті, - Нацполіція

48-річна львів'янка

Поліцейські встановили особу зловмисниці, яка надала неправдиве повідомлення про мінування двох будівель у Львові. Правоохоронці обстежили приміщення Головного управління Нацполіції у Львівській області та відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції, а також прилеглі території - жодних вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Львівської області.

"Сьогодні, 11 липня, о 5:45, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що будівлі Головного управління поліції Львівщини та відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції заміновані. За вказаними адресами працювали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції. Правоохоронці обстежили будівлі та прилеглі території - жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що неправдиве повідомлення про мінування надала 48-річна львів'янка, яка скористалася телефоном своєї матері. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано псевдомінера столичної держустанови, - поліція

Львів (3129) мінування (1219) Нацполіція (15425)
непруха - что тут комментировать...?
11.07.2021 13:58 Відповісти
Дура якась))))
11.07.2021 14:27 Відповісти
План "раскрытия" выполняли за первое полугодие. Интересно, что за дама 48 лет? Полюбовница мента с договоряком про "условку" или невинная жертва?
11.07.2021 14:53 Відповісти
Квалификация - подготовка теракта.
11.07.2021 14:54 Відповісти
Во Львове запрещена продажа алкоголя с 23:00 до 10:00 , как в Киеве?
Судя по всему нет
11.07.2021 15:14 Відповісти
 
 