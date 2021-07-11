48-річна львів'янка "замінувала" 2 поліцейські установи в місті, - Нацполіція

Поліцейські встановили особу зловмисниці, яка надала неправдиве повідомлення про мінування двох будівель у Львові. Правоохоронці обстежили приміщення Головного управління Нацполіції у Львівській області та відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції, а також прилеглі території - жодних вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Львівської області.

"Сьогодні, 11 липня, о 5:45, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що будівлі Головного управління поліції Львівщини та відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції заміновані. За вказаними адресами працювали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції. Правоохоронці обстежили будівлі та прилеглі території - жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що неправдиве повідомлення про мінування надала 48-річна львів'янка, яка скористалася телефоном своєї матері. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

