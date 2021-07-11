РУС
Спасатели нашли тело 8-летнего мальчика, утонувшего в озере возле Кременчуга

Тело восьмилетнего Анатолия Жолобякова нашли на озере в Кременчуге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Кременчуг Оперативный.

Отмечается, что по информации Кременчугского районного управления полиции, тело 8-летнего мальчика достали из озера, на бывших артскладах.

Мальчик отдыхал на озере вместе с родными.

Около 21 часов, 10 июля, на линию "102" позвонила 38-летняя женщина и сказала, что не может найти своего сына Анатолия.

На место вызова немедленно прибыли правоохранители.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители и спасатели ищут 8-летнего мальчика, пропавшего 10 июля во время отдыха с родными вблизи озера в Кременчуге, - МВД. ФОТО

Родные видимо бухали что даже не могли своего ребёнка контролировать.. Был случай когда ребёнок утопился буквально в трёх метрах от берега а мать его в это время спала на песочке.Но самое ужасное что другие дети её пытались разбудить что бы сказать что её сын долго не выныривает а она их прогоняла матами и лишь после того как дети рассказали всё уже своим родителям то те кинулись сразу в воду и вытащили ребёнка но уже было поздно и лишь тогда мамаша продрала глаза и начала голосить.Кстати глубина там была около метра,вода прозрачная и ребёнка было хорошо видно под водой и если бы пьяная мать послушала детей то возможно ребёнок остался бы жить, или дети позвали бы сразу своих родителей которые отдыхали рядом.
11.07.2021 17:35 Ответить
Додумалися куди з дитиною малою їхать! Судячи з усього - то колишній кар"єр з крутими берегами! Само собою - і під водою - обриви Малий десь зашпортнувся, полетів з берега і з несподіванки захлинувся - поки дорослі "обідали"
11.07.2021 17:32 Ответить
Беда
11.07.2021 17:11 Ответить
11.07.2021 17:11 Ответить
Додумалися куди з дитиною малою їхать! Судячи з усього - то колишній кар"єр з крутими берегами! Само собою - і під водою - обриви Малий десь зашпортнувся, полетів з берега і з несподіванки захлинувся - поки дорослі "обідали"
11.07.2021 17:32 Ответить
там глубина больше 40 метров
11.07.2021 18:37 Ответить
От про це я й кажу! Там і дорослий може втопиться, якщо несподівано шубовсне!
11.07.2021 18:47 Ответить
так артсклади в межі міста. Звідки там карьєр?
12.07.2021 04:22 Ответить
плохая будет статистика за этот год по Полтавской обл ..Но вопросов к маме менше не будет
11.07.2021 17:33 Ответить
вот тут слова об матери были б актуальны
11.07.2021 17:34 Ответить
11.07.2021 17:35 Ответить
11.07.2021 18:00 Ответить
Ты - сказочник? Что ты наплел?
11.07.2021 18:17 Ответить
однi i бухають i нe топляться. iншi нe бухають i топляться
11.07.2021 19:25 Ответить
Куда ты корова смотрела!!!
11.07.2021 18:14 Ответить
в стакан с пивом
11.07.2021 18:37 Ответить
Я так понимаю, вопросом "а где же сын?" мамаша задалась только вечером, когда нужно было идти домой..... Очень жаль малого.....
11.07.2021 21:03 Ответить
на самом деле утонуть много времени не надо ...
11.07.2021 21:04 Ответить
 
 