Спасатели нашли тело 8-летнего мальчика, утонувшего в озере возле Кременчуга
Тело восьмилетнего Анатолия Жолобякова нашли на озере в Кременчуге.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Кременчуг Оперативный.
Отмечается, что по информации Кременчугского районного управления полиции, тело 8-летнего мальчика достали из озера, на бывших артскладах.
Мальчик отдыхал на озере вместе с родными.
Около 21 часов, 10 июля, на линию "102" позвонила 38-летняя женщина и сказала, что не может найти своего сына Анатолия.
На место вызова немедленно прибыли правоохранители.
Топ комментарии
+6 Виктор Азовцев #196199
показать весь комментарий11.07.2021 17:35 Ответить Ссылка
+4 Яр Холодний
показать весь комментарий11.07.2021 17:32 Ответить Ссылка
+3 Благо Вещатель
показать весь комментарий11.07.2021 17:11 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Благо Вещатель
показать весь комментарий11.07.2021 17:11 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий11.07.2021 17:32 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Стрелок
показать весь комментарий11.07.2021 18:37 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий11.07.2021 18:47 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Володимир Павлович
показать весь комментарий12.07.2021 04:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
neverlok lok
показать весь комментарий11.07.2021 17:33 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
neverlok lok
показать весь комментарий11.07.2021 17:34 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Виктор Азовцев #196199
показать весь комментарий11.07.2021 17:35 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Сергей Андрейчев
показать весь комментарий11.07.2021 18:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Георгий Иванов #118601
показать весь комментарий11.07.2021 18:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Веретено
показать весь комментарий11.07.2021 19:25 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Дамир Терентьев
показать весь комментарий11.07.2021 18:14 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Стрелок
показать весь комментарий11.07.2021 18:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Максим Воронцов #472961
показать весь комментарий11.07.2021 21:03 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Arkady Korshun
показать весь комментарий11.07.2021 21:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
