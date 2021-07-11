Спасатели нашли тело 8-летнего мальчика, утонувшего в озере возле Кременчуга

Тело восьмилетнего Анатолия Жолобякова нашли на озере в Кременчуге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Кременчуг Оперативный.

Отмечается, что по информации Кременчугского районного управления полиции, тело 8-летнего мальчика достали из озера, на бывших артскладах.

Мальчик отдыхал на озере вместе с родными.

Около 21 часов, 10 июля, на линию "102" позвонила 38-летняя женщина и сказала, что не может найти своего сына Анатолия.

На место вызова немедленно прибыли правоохранители.

