Рятувальники знайшли тіло 8-річного хлопчика, який потонув в озері біля Кременчука

Тіло восьмирічного Анатолія Жолобякова знайшли на озері в Кременчуці.

Зазначається, що, за інформацією Кременчуцького районного управління поліції, тіло 8-річного хлопчика дістали з озера, що на колишніх артскладах.

Хлопчик відпочивав на озері разом із рідними.

Близько 21:00 10 липня на лінію "102" зателефонувала 38-річна жінка і сказала, що не може знайти свого сина Анатолія.

На місце виклику негайно прибули правоохоронці.

