Рятувальники знайшли тіло 8-річного хлопчика, який потонув в озері біля Кременчука

Рятувальники знайшли тіло 8-річного хлопчика, який потонув в озері біля Кременчука

Тіло восьмирічного Анатолія Жолобякова знайшли на озері в Кременчуці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Кременчук Оперативний.

Зазначається, що, за інформацією Кременчуцького районного управління поліції, тіло 8-річного хлопчика дістали з озера, що на колишніх артскладах.

Хлопчик відпочивав на озері разом із рідними.

Близько 21:00 10 липня на лінію "102" зателефонувала 38-річна жінка і сказала, що не може знайти свого сина Анатолія.

На місце виклику негайно прибули правоохоронці.

Дивіться також: Правоохоронці й рятувальники шукають 8-річного хлопчика, який зник 10 липня під час відпочинку з рідними поблизу озера в Кременчуці, - МВС. ФОТО

діти (5259) Кременчук (319) Полтавська область (1205)
Топ коментарі
+6
Родные видимо бухали что даже не могли своего ребёнка контролировать.. Был случай когда ребёнок утопился буквально в трёх метрах от берега а мать его в это время спала на песочке.Но самое ужасное что другие дети её пытались разбудить что бы сказать что её сын долго не выныривает а она их прогоняла матами и лишь после того как дети рассказали всё уже своим родителям то те кинулись сразу в воду и вытащили ребёнка но уже было поздно и лишь тогда мамаша продрала глаза и начала голосить.Кстати глубина там была около метра,вода прозрачная и ребёнка было хорошо видно под водой и если бы пьяная мать послушала детей то возможно ребёнок остался бы жить, или дети позвали бы сразу своих родителей которые отдыхали рядом.
11.07.2021 17:35 Відповісти
+4
Додумалися куди з дитиною малою їхать! Судячи з усього - то колишній кар"єр з крутими берегами! Само собою - і під водою - обриви Малий десь зашпортнувся, полетів з берега і з несподіванки захлинувся - поки дорослі "обідали"
11.07.2021 17:32 Відповісти
+3
Беда
11.07.2021 17:11 Відповісти
Беда
11.07.2021 17:11 Відповісти
Додумалися куди з дитиною малою їхать! Судячи з усього - то колишній кар"єр з крутими берегами! Само собою - і під водою - обриви Малий десь зашпортнувся, полетів з берега і з несподіванки захлинувся - поки дорослі "обідали"
11.07.2021 17:32 Відповісти
там глубина больше 40 метров
11.07.2021 18:37 Відповісти
От про це я й кажу! Там і дорослий може втопиться, якщо несподівано шубовсне!
11.07.2021 18:47 Відповісти
так артсклади в межі міста. Звідки там карьєр?
12.07.2021 04:22 Відповісти
плохая будет статистика за этот год по Полтавской обл ..Но вопросов к маме менше не будет
11.07.2021 17:33 Відповісти
вот тут слова об матери были б актуальны
11.07.2021 17:34 Відповісти
Родные видимо бухали что даже не могли своего ребёнка контролировать.. Был случай когда ребёнок утопился буквально в трёх метрах от берега а мать его в это время спала на песочке.Но самое ужасное что другие дети её пытались разбудить что бы сказать что её сын долго не выныривает а она их прогоняла матами и лишь после того как дети рассказали всё уже своим родителям то те кинулись сразу в воду и вытащили ребёнка но уже было поздно и лишь тогда мамаша продрала глаза и начала голосить.Кстати глубина там была около метра,вода прозрачная и ребёнка было хорошо видно под водой и если бы пьяная мать послушала детей то возможно ребёнок остался бы жить, или дети позвали бы сразу своих родителей которые отдыхали рядом.
11.07.2021 17:35 Відповісти
11.07.2021 18:00 Відповісти
Ты - сказочник? Что ты наплел?
11.07.2021 18:17 Відповісти
однi i бухають i нe топляться. iншi нe бухають i топляться
11.07.2021 19:25 Відповісти
Куда ты корова смотрела!!!
11.07.2021 18:14 Відповісти
в стакан с пивом
11.07.2021 18:37 Відповісти
Я так понимаю, вопросом "а где же сын?" мамаша задалась только вечером, когда нужно было идти домой..... Очень жаль малого.....
11.07.2021 21:03 Відповісти
на самом деле утонуть много времени не надо ...
11.07.2021 21:04 Відповісти
 
 