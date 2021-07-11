Рятувальники знайшли тіло 8-річного хлопчика, який потонув в озері біля Кременчука
Тіло восьмирічного Анатолія Жолобякова знайшли на озері в Кременчуці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Кременчук Оперативний.
Зазначається, що, за інформацією Кременчуцького районного управління поліції, тіло 8-річного хлопчика дістали з озера, що на колишніх артскладах.
Хлопчик відпочивав на озері разом із рідними.
Близько 21:00 10 липня на лінію "102" зателефонувала 38-річна жінка і сказала, що не може знайти свого сина Анатолія.
На місце виклику негайно прибули правоохоронці.
Топ коментарі
