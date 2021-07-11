Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский проведет в Федеративной Республике Германия два дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию.

Глава государства проведет ряд встреч, в частности с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель и Зеленский встретятся 12 июля. Темы для переговоров - минские договоренности, реформы и отношения с РФ, - правительство ФРГ

Состоится также встреча с председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом", - говорится в сообщении.