РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10196 посетителей онлайн
Новости
6 756 104

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский проведет в Федеративной Республике Германия два дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию.

Глава государства проведет ряд встреч, в частности с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель и Зеленский встретятся 12 июля. Темы для переговоров - минские договоренности, реформы и отношения с РФ, - правительство ФРГ

Состоится также встреча с председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом", - говорится в сообщении.

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию 01

Автор: 

Германия (7220) Зеленский Владимир (21647)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию - Цензор.НЕТ 2984
показать весь комментарий
11.07.2021 20:39 Ответить
+23
Так оно и деятельность на роли Президента имитирует. Причем бездарно.
показать весь комментарий
11.07.2021 21:22 Ответить
+19
Я не піаніст, тим більше не пісюаніст
показать весь комментарий
11.07.2021 20:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Плохой переводчик используешь, "українець", у виборах участь не приймають, а беруть
показать весь комментарий
12.07.2021 09:05 Ответить
Вместе лизать жопу фуйлу не так страшно
показать весь комментарий
12.07.2021 09:34 Ответить
Человек которому нравится что его посылают НАХ со всех сторон в любой позе как в немецком фильме для взрослых....
показать весь комментарий
12.07.2021 10:10 Ответить
хорошие новости - или рейхстаг сгорит или сп-2 утонет.....
показать весь комментарий
12.07.2021 10:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 