Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию
Президент Украины Владимир Зеленский проведет в Федеративной Республике Германия два дня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Офиса Президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию.
Глава государства проведет ряд встреч, в частности с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Состоится также встреча с председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+26 саша паламарчук
показать весь комментарий11.07.2021 20:39 Ответить Ссылка
+23 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий11.07.2021 21:22 Ответить Ссылка
+19 саша паламарчук
показать весь комментарий11.07.2021 20:53 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Гарри Гарриссон #482664
показать весь комментарий12.07.2021 09:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Slavko Balanchivadze
показать весь комментарий12.07.2021 09:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Диды Выпивали
показать весь комментарий12.07.2021 10:10 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Dima qwe
показать весь комментарий12.07.2021 10:32 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль