Зеленський прибув із робочим візитом до Німеччини

Зеленський прибув із робочим візитом до Німеччини

Президент України Володимир Зеленський проведе у Федеративній Республіці Німеччина два дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Офісу президента.

"Президент України Володимир Зеленський прибув із дводенним робочим візитом до Німеччини.

Глава держави проведе низку зустрічей, зокрема з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Відбудеться також зустріч із головою Християнсько-демократичного союзу, прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом", - йдеться в повідомленні.

Німеччина (7661) Зеленський Володимир (25185)
+26
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию - Цензор.НЕТ 2984
11.07.2021 20:39 Відповісти
+23
Так оно и деятельность на роли Президента имитирует. Причем бездарно.
11.07.2021 21:22 Відповісти
+19
Я не піаніст, тим більше не пісюаніст
11.07.2021 20:53 Відповісти
Плохой переводчик используешь, "українець", у виборах участь не приймають, а беруть
12.07.2021 09:05 Відповісти
Вместе лизать жопу фуйлу не так страшно
12.07.2021 09:34 Відповісти
Человек которому нравится что его посылают НАХ со всех сторон в любой позе как в немецком фильме для взрослых....
12.07.2021 10:10 Відповісти
хорошие новости - или рейхстаг сгорит или сп-2 утонет.....
12.07.2021 10:32 Відповісти
