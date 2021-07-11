Зеленський прибув із робочим візитом до Німеччини
Президент України Володимир Зеленський проведе у Федеративній Республіці Німеччина два дні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Офісу президента.
"Президент України Володимир Зеленський прибув із дводенним робочим візитом до Німеччини.
Глава держави проведе низку зустрічей, зокрема з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.
Відбудеться також зустріч із головою Християнсько-демократичного союзу, прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом", - йдеться в повідомленні.
