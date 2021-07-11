Концерт-эксперимент во Франции подтвердил пользу ношения масок

Во Франции обнародовали результаты эксперимента, проведенного два месяца назад.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на euronews, в Париже в мае прошел музыкальный концерт в присутствии четырех тысяч зрителей. Каждый из них сдал тест на коронавирус за три дня до, в день мероприятия и неделю спустя.

Оказалось, что участие в нём не повлияло на уровень заболеваемости. И это - несмотря на то, что, как выяснилось позже, несколько зрителей в день концерта были инфицированы. Как полагают исследователи, преградой для распространения вируса стало наличие масок.

DW уточняет, что посетить тестовый концерт разрешили только людям в возрасте от 18 до 45 лет без хронических заболеваний. Они должны были пройти тест на коронавирус перед концертом и носить защитные маски во время него.

Данные зрителей концерт сравнили с данными контрольной группы из 2500 людей, которым пришлось провести в тот же вечер дома.