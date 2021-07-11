Концерт-эксперимент во Франции подтвердил пользу ношения масок
Во Франции обнародовали результаты эксперимента, проведенного два месяца назад.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на euronews, в Париже в мае прошел музыкальный концерт в присутствии четырех тысяч зрителей. Каждый из них сдал тест на коронавирус за три дня до, в день мероприятия и неделю спустя.
Оказалось, что участие в нём не повлияло на уровень заболеваемости. И это - несмотря на то, что, как выяснилось позже, несколько зрителей в день концерта были инфицированы. Как полагают исследователи, преградой для распространения вируса стало наличие масок.
DW уточняет, что посетить тестовый концерт разрешили только людям в возрасте от 18 до 45 лет без хронических заболеваний. Они должны были пройти тест на коронавирус перед концертом и носить защитные маски во время него.
Данные зрителей концерт сравнили с данными контрольной группы из 2500 людей, которым пришлось провести в тот же вечер дома.
Вот конкретный человек, конкретно указывал свою болезнь, а так же, упоминал, что занимался в зале. Неизвестно - сколько людей брали его гантели или тягали штанги, на которых могли быть его слюни, поскольку на поднятии штанги вверх, надо делать выдох.
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1124677-sudorohi-i-temperatura-za-40-izvestnyj-kharkovskij-vedushchij-rasskazal-kak-on-boleet-koronavirusom
Более того, 50 штатов - это 50 разных правил и разных экспериментов, сравнение которых является весьма поучительным. Хороший пример - Вискансин и Иллинойс. Два штата близнеца, с похожим климатом, населением, экономическим развитием и общей границей.
В Иллинойсе губернатор Притцкер ввел указом масочный режим и продлевал его действие до апреля 2021 года. В Вискансине Верховный Суд признал указ губернатора о масочном режиме конституционным только в предписанных законом временных рамках (60 дней) и отменил его в апреле 2020 https://www.channel3000.com/wisconsin-supreme-court-set-to-rule-on-gov-evers-emergency-powers-during-pandemic/ Wisconsin Supreme Court rules Gov. Evers overstepped emergency powers during pandemic То есть бизнесы и граждане были свободны самостоятельно решать, требовать ношения масок или нет. Результаты на табло - смертность от ковида в Вискансине (126 на 100,000 населения) в полтора раза меньше смертности в Иллинойсе (205 на 100,000.)
https://www.usnews.com/news/best-states/coronavirus-data/covid-death-rate COVID-19 Deaths per 100K
Можно также сравнить также Северную Каролину и Вирджинию. Опять же, штаты близнецы, но в Северной Каролине губернатор отменил маски с мая 2020 (и половина народи их тупо не носила, чему я свидетель), а в Вирджинии масочный режим тянулся до мая 2021. И что? А ничего - смертность 128 к 134 на 100,000.
В официальном журнале Американской Академии Наук был опубликован отчет о влиянии ковидных ограничений. https://www.pnas.org/content/118/15/e2019706118 Evaluating the effects of shelter-in-place policies during the COVID-19 pandemic В котором черным по белому отмечено следующее:
Мы обнаружили, что приказы о укрывании дома не имели заметных преимуществ для здоровья, лишь незначительно влияли на поведение и незначительно, но отрицательно влияли на экономику. [...] Многие люди уже изменили свое поведение до введения приказов о предоставлении убежища на месте, а приказы о предоставлении убежища оказались неэффективными именно потому, что они существенно не изменили поведение при социальном дистанцировании.
пысы: давай модератор, три комментарий опять.
Тут один комент дуже влучно зауважив: а якже окуляри чи захисні щитки? Адже лише в минулому році епідемологи дуже наполягали, бо вірус може інфікувати і через слизисту ока
Звичайно ж маски допомагають - слина від захоплення від концерту не так далеко летить. Але все таки: висновок французьких вчених дуже подібний до висновків "англійських вчених" що стало в інеті класикою. Якщо то був експеримент, то зовсім не науковий
Чи ви не бачите різниці між тим, що можна заразитись через слизисту очей, і що можна не росповсюджувати свій заражений слиз?
Только необразованному человеку нужно мнение со стороны, поскольку он не может сам понять какую-то информацию на элементарном уровне. Ему нужен авторитет, а не сама информация.
Справжні придурки завжди ходять з відкритим забралом.
Факт это что неоспоримо...то что доказано..а в данном случае есть только предположение..
Как полагают исследователи, преградой для распространения вируса стало наличие масок.Источник: https://censor.net/ru/n3276413
Синонимы слова полагают..
Предполагают...считают...думают..верят..допускают..подозревают...
Так что увы и ах...это не факт..
Проведен эксперимент и это факт, естьего результаты, это тоже факт. А если у Вас есть замечания к его методологии или к выводам - обоснуйте научно свою тогчку зрения.
Возражения есть?