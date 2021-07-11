РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9265 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 695 39

Концерт-эксперимент во Франции подтвердил пользу ношения масок

Концерт-эксперимент во Франции подтвердил пользу ношения масок

Во Франции обнародовали результаты эксперимента, проведенного два месяца назад.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на euronews, в Париже в мае прошел музыкальный концерт в присутствии четырех тысяч зрителей. Каждый из них сдал тест на коронавирус за три дня до, в день мероприятия и неделю спустя.

Оказалось, что участие в нём не повлияло на уровень заболеваемости. И это - несмотря на то, что, как выяснилось позже, несколько зрителей в день концерта были инфицированы. Как полагают исследователи, преградой для распространения вируса стало наличие масок.

DW уточняет, что посетить тестовый концерт разрешили только людям в возрасте от 18 до 45 лет без хронических заболеваний. Они должны были пройти тест на коронавирус перед концертом и носить защитные маски во время него.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция пожертвует другим странам вдвое больше COVID-вакцин, чем планировала ранее, - Макрон

Данные зрителей концерт сравнили с данными контрольной группы из 2500 людей, которым пришлось провести в тот же вечер дома.

Автор: 

карантин (16729) концерт (403) Франция (3579) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Ща прибегут тролли, и верующие во всякую срань, доказывать, что это всё ложь, и маски не защищают, и вообще их носить не надо Чем-то напоминает возгласы попов из Московского Патриархата, которые дохли, но уверяли всех, что корона - это обычный грипп.
показать весь комментарий
12.07.2021 01:56 Ответить
+4
А що, з очей вилітає слиз з вірусом?)
Чи ви не бачите різниці між тим, що можна заразитись через слизисту очей, і що можна не росповсюджувати свій заражений слиз?
показать весь комментарий
12.07.2021 06:15 Ответить
+3
грип також дуже небезпечна хвороба. але не для всіх. Як і ковід.
Тут один комент дуже влучно зауважив: а якже окуляри чи захисні щитки? Адже лише в минулому році епідемологи дуже наполягали, бо вірус може інфікувати і через слизисту ока
Звичайно ж маски допомагають - слина від захоплення від концерту не так далеко летить. Але все таки: висновок французьких вчених дуже подібний до висновків "англійських вчених" що стало в інеті класикою. Якщо то був експеримент, то зовсім не науковий
показать весь комментарий
12.07.2021 04:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
был ли тогда дельта штамм, вот в чем вопрос....
показать весь комментарий
11.07.2021 23:46 Ответить
А к покойникам на кладбище вообще никакой вирус не цепляется. Решение проблемы в буквальном смысле под ногами валяется!
показать весь комментарий
11.07.2021 23:51 Ответить
А что кто то сомневался?
показать весь комментарий
12.07.2021 00:01 Ответить
Это 2500 потенциальных «новых» зараженных. Тупизм ужасная штука
показать весь комментарий
12.07.2021 00:04 Ответить
Ага, рассказчик. у меня на улице в 8 домов в частном секторе переболели почти все.... Объясни, только без аргументов, типа земля плоская...
показать весь комментарий
12.07.2021 08:05 Ответить
Так и у нас большинство переболело. Только вот эффект не был катастрофическим. А вот ущерба от вынужденного сидения дома полно - от набранного веса (а это сердечно-сосудистые и опорный аппарат) до психических заболеваний, до детей-недоучек - мама не горюй. И посчитать его тольком не возможно.
показать весь комментарий
12.07.2021 09:19 Ответить
А какой эффект еще более катострофический если человек умер? Может он бы предпочел набрать вес вместо этого?
показать весь комментарий
15.07.2021 07:49 Ответить
Что-то не верится, что такой "эксперимент" позволят проводить. Но даже если такой проводится, то неизвестно - сколько реально заразилось и насколько эти "эксперименты" точны. То, что болело пару человек бессимптомно - совсем ничего общего с распространением коронавируса не имеет. Так же, мне не понятно, почему какой-то личный "эксперимент" в зале на 200 человек, вообще можно противопоставлять конкретному эксперименту на 4 тыс. человек, где проводились конкретные замеры на болезнь короной до посещения концерта, и после.

Вот конкретный человек, конкретно указывал свою болезнь, а так же, упоминал, что занимался в зале. Неизвестно - сколько людей брали его гантели или тягали штанги, на которых могли быть его слюни, поскольку на поднятии штанги вверх, надо делать выдох.

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1124677-sudorohi-i-temperatura-za-40-izvestnyj-kharkovskij-vedushchij-rasskazal-kak-on-boleet-koronavirusom
показать весь комментарий
12.07.2021 08:31 Ответить
Кто "не позволит"? Мы что, кого то спрашивали?
Более того, 50 штатов - это 50 разных правил и разных экспериментов, сравнение которых является весьма поучительным. Хороший пример - Вискансин и Иллинойс. Два штата близнеца, с похожим климатом, населением, экономическим развитием и общей границей.
В Иллинойсе губернатор Притцкер ввел указом масочный режим и продлевал его действие до апреля 2021 года. В Вискансине Верховный Суд признал указ губернатора о масочном режиме конституционным только в предписанных законом временных рамках (60 дней) и отменил его в апреле 2020 https://www.channel3000.com/wisconsin-supreme-court-set-to-rule-on-gov-evers-emergency-powers-during-pandemic/ Wisconsin Supreme Court rules Gov. Evers overstepped emergency powers during pandemic То есть бизнесы и граждане были свободны самостоятельно решать, требовать ношения масок или нет. Результаты на табло - смертность от ковида в Вискансине (126 на 100,000 населения) в полтора раза меньше смертности в Иллинойсе (205 на 100,000.)
https://www.usnews.com/news/best-states/coronavirus-data/covid-death-rate COVID-19 Deaths per 100K
Можно также сравнить также Северную Каролину и Вирджинию. Опять же, штаты близнецы, но в Северной Каролине губернатор отменил маски с мая 2020 (и половина народи их тупо не носила, чему я свидетель), а в Вирджинии масочный режим тянулся до мая 2021. И что? А ничего - смертность 128 к 134 на 100,000.
В официальном журнале Американской Академии Наук был опубликован отчет о влиянии ковидных ограничений. https://www.pnas.org/content/118/15/e2019706118 Evaluating the effects of shelter-in-place policies during the COVID-19 pandemic В котором черным по белому отмечено следующее:
Мы обнаружили, что приказы о укрывании дома не имели заметных преимуществ для здоровья, лишь незначительно влияли на поведение и незначительно, но отрицательно влияли на экономику. [...] Многие люди уже изменили свое поведение до введения приказов о предоставлении убежища на месте, а приказы о предоставлении убежища оказались неэффективными именно потому, что они существенно не изменили поведение при социальном дистанцировании.

пысы: давай модератор, три комментарий опять.
показать весь комментарий
12.07.2021 09:16 Ответить
Ага то есть если носишь маску - больше заражаемость, а если не носишь - то вероятность намного меньше??? Может ты логику включишь, а не тех кто под твоим губернатором ходит и статьи такие пишет.
показать весь комментарий
15.07.2021 07:55 Ответить
Ковиддиседент тот же ка@ап
показать весь комментарий
12.07.2021 00:31 Ответить
Do you believe in science? (C)
показать весь комментарий
12.07.2021 00:34 Ответить
Так, шкоди від них не менше, ніж від кацапів...
показать весь комментарий
12.07.2021 07:18 Ответить
гавно всякое под прокси лезе
показать весь комментарий
12.07.2021 00:43 Ответить
Из фейсбука, очевидно.
показать весь комментарий
12.07.2021 00:45 Ответить
Ща прибегут тролли, и верующие во всякую срань, доказывать, что это всё ложь, и маски не защищают, и вообще их носить не надо Чем-то напоминает возгласы попов из Московского Патриархата, которые дохли, но уверяли всех, что корона - это обычный грипп.
показать весь комментарий
12.07.2021 01:56 Ответить
грип також дуже небезпечна хвороба. але не для всіх. Як і ковід.
Тут один комент дуже влучно зауважив: а якже окуляри чи захисні щитки? Адже лише в минулому році епідемологи дуже наполягали, бо вірус може інфікувати і через слизисту ока
Звичайно ж маски допомагають - слина від захоплення від концерту не так далеко летить. Але все таки: висновок французьких вчених дуже подібний до висновків "англійських вчених" що стало в інеті класикою. Якщо то був експеримент, то зовсім не науковий
показать весь комментарий
12.07.2021 04:02 Ответить
А що, з очей вилітає слиз з вірусом?)
Чи ви не бачите різниці між тим, що можна заразитись через слизисту очей, і що можна не росповсюджувати свій заражений слиз?
показать весь комментарий
12.07.2021 06:15 Ответить
Я думаю, умным людям не надо пальцем трогать раскаленную сковородку, чтобы понять, что она раскаленная. Они к этому смогут прийти путем причинно-следсвенных размышлений. Любой образованный человек знает, что во рту, в носу и в глазах - слизистая, и что вирус через глаза без проблем может заражать носителя, поскольку вирус поражает в первую очередь легкие и мозг, а глаза подсоединены прямо к мозгу. Но вот распространять носитель может через рот или нос, который и надо прикрывать маской.

Только необразованному человеку нужно мнение со стороны, поскольку он не может сам понять какую-то информацию на элементарном уровне. Ему нужен авторитет, а не сама информация.
показать весь комментарий
12.07.2021 06:39 Ответить
Вони вже прибігли. На такі теми вони у перших рядах без шмат на харях.
Справжні придурки завжди ходять з відкритим забралом.
показать весь комментарий
12.07.2021 04:15 Ответить
Бред сивої кобили...
показать весь комментарий
12.07.2021 04:49 Ответить
Це експериментально встановлений факт.
показать весь комментарий
12.07.2021 07:24 Ответить
Фактом это назвать ну никак нельзя..😀
Факт это что неоспоримо...то что доказано..а в данном случае есть только предположение..

Как полагают исследователи, преградой для распространения вируса стало наличие масок.Источник: https://censor.net/ru/n3276413

Синонимы слова полагают..
Предполагают...считают...думают..верят..допускают..подозревают...
Так что увы и ах...это не факт..
показать весь комментарий
12.07.2021 08:04 Ответить
Ваш вариант: Предположительно французы, возможно два-три месяца назад, вроде бы кое-что провели...
Проведен эксперимент и это факт, естьего результаты, это тоже факт. А если у Вас есть замечания к его методологии или к выводам - обоснуйте научно свою тогчку зрения.
показать весь комментарий
12.07.2021 09:52 Ответить
Де результаты? Ну развешта 4 тыщщи таки можно набивать в одно помещение без заметных отклонений, так мы это и так знаем - в метре и поболее набивается как селёдки.
показать весь комментарий
12.07.2021 10:14 Ответить
Результат - при полном контроле тестирований, строгом соблюдении масочного режима и дистанций, проведение массовых мероприятий численностью участников в несколько тысяч человек не приводит к росту числа заражений ковидом.
Возражения есть?
показать весь комментарий
12.07.2021 11:58 Ответить
Вот еслиб они там месяц сидели, а в соседнем зале столькоже без масок и результат разный - ну както типа да. А так херня полная
показать весь комментарий
12.07.2021 10:10 Ответить
Вы на каком концерте месяц сидели?
показать весь комментарий
12.07.2021 12:18 Ответить
Одел маску - молодец! Маски нет? Тебе - киздец! И скорее всего, от инфаркта, инсульта, злокачественных новообразований, тех же СПИДа и туберкулеза. Но. это другой вопрос!
показать весь комментарий
12.07.2021 06:02 Ответить
Предмет эксперемента- как толпа толпа в зале влияет на заболеваемость.Собрали 4 тыс человек и окозалось, что не повлеяло А маски там или шляпы как влияют,то надо собрать тех же людей с масками и без масок потом сравнить,все познается в сравнении. А так это подмена понятий. Перестаньте врать коронобесы продажные
показать весь комментарий
12.07.2021 07:38 Ответить
Вот и славненько...это лишний раз подтверждает...что маски и гигиена рук более чем достаточно для предотвращения заражения этим вирусом....а вакцины то для особо перепуганных...
показать весь комментарий
12.07.2021 07:41 Ответить
Совершенно наоборот - вакцина поднимает коллективный иммунитет, а вот запреты и маскировани имеют огромную кучу побочных последствий.
показать весь комментарий
12.07.2021 09:23 Ответить
Я не очень удивлюсь если французы проведут эксперимент о влиянии ношения презервативов во время массовых оргий из 4000 участников на распространение короновируса.
показать весь комментарий
12.07.2021 10:10 Ответить
Сравнили невпихуемое.4000 человек на концерте в масках с теми,кто вообще ни при чем - дома сидели 2500. Это фуфло и результат тоже.4000 в масках с 4000 без масок на том же концерте или таком же,с теми же песнями . Это сопоставимо.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:33 Ответить
 
 