Концерт-експеримент у Франції підтвердив користь носіння масок
У Франції оприлюднили результати експерименту, проведеного два місяці тому.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на euronews, в Парижі в травні відбувся музичний концерт у присутності чотирьох тисяч глядачів. Кожен із них здав тест на коронавірус за три дні до, в день заходу і тиждень тому.
Виявилося, що участь у ньому не вплинула на рівень захворюваності. І це попри те, що, як з'ясувалося пізніше, кілька глядачів у день концерту були інфіковані. Як вважають дослідники, перешкодою для поширення вірусу стала наявність масок.
DW уточнює, що відвідати тестовий концерт дозволили тільки людям віком від 18 до 45 років без хронічних захворювань. Вони мали пройти тест на коронавірус перед концертом і носити захисні маски під час нього.
Дані глядачів, які відвідали концерт, порівняли з даними контрольної групи з 2500 людей, яким довелося провести той же вечір вдома.
Вот конкретный человек, конкретно указывал свою болезнь, а так же, упоминал, что занимался в зале. Неизвестно - сколько людей брали его гантели или тягали штанги, на которых могли быть его слюни, поскольку на поднятии штанги вверх, надо делать выдох.
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1124677-sudorohi-i-temperatura-za-40-izvestnyj-kharkovskij-vedushchij-rasskazal-kak-on-boleet-koronavirusom
Более того, 50 штатов - это 50 разных правил и разных экспериментов, сравнение которых является весьма поучительным. Хороший пример - Вискансин и Иллинойс. Два штата близнеца, с похожим климатом, населением, экономическим развитием и общей границей.
В Иллинойсе губернатор Притцкер ввел указом масочный режим и продлевал его действие до апреля 2021 года. В Вискансине Верховный Суд признал указ губернатора о масочном режиме конституционным только в предписанных законом временных рамках (60 дней) и отменил его в апреле 2020 https://www.channel3000.com/wisconsin-supreme-court-set-to-rule-on-gov-evers-emergency-powers-during-pandemic/ Wisconsin Supreme Court rules Gov. Evers overstepped emergency powers during pandemic То есть бизнесы и граждане были свободны самостоятельно решать, требовать ношения масок или нет. Результаты на табло - смертность от ковида в Вискансине (126 на 100,000 населения) в полтора раза меньше смертности в Иллинойсе (205 на 100,000.)
https://www.usnews.com/news/best-states/coronavirus-data/covid-death-rate COVID-19 Deaths per 100K
Можно также сравнить также Северную Каролину и Вирджинию. Опять же, штаты близнецы, но в Северной Каролине губернатор отменил маски с мая 2020 (и половина народи их тупо не носила, чему я свидетель), а в Вирджинии масочный режим тянулся до мая 2021. И что? А ничего - смертность 128 к 134 на 100,000.
В официальном журнале Американской Академии Наук был опубликован отчет о влиянии ковидных ограничений. https://www.pnas.org/content/118/15/e2019706118 Evaluating the effects of shelter-in-place policies during the COVID-19 pandemic В котором черным по белому отмечено следующее:
Мы обнаружили, что приказы о укрывании дома не имели заметных преимуществ для здоровья, лишь незначительно влияли на поведение и незначительно, но отрицательно влияли на экономику. [...] Многие люди уже изменили свое поведение до введения приказов о предоставлении убежища на месте, а приказы о предоставлении убежища оказались неэффективными именно потому, что они существенно не изменили поведение при социальном дистанцировании.
пысы: давай модератор, три комментарий опять.
Тут один комент дуже влучно зауважив: а якже окуляри чи захисні щитки? Адже лише в минулому році епідемологи дуже наполягали, бо вірус може інфікувати і через слизисту ока
Звичайно ж маски допомагають - слина від захоплення від концерту не так далеко летить. Але все таки: висновок французьких вчених дуже подібний до висновків "англійських вчених" що стало в інеті класикою. Якщо то був експеримент, то зовсім не науковий
Чи ви не бачите різниці між тим, що можна заразитись через слизисту очей, і що можна не росповсюджувати свій заражений слиз?
Только необразованному человеку нужно мнение со стороны, поскольку он не может сам понять какую-то информацию на элементарном уровне. Ему нужен авторитет, а не сама информация.
Справжні придурки завжди ходять з відкритим забралом.
Факт это что неоспоримо...то что доказано..а в данном случае есть только предположение..
Как полагают исследователи, преградой для распространения вируса стало наличие масок.Источник: https://censor.net/ru/n3276413
Синонимы слова полагают..
Предполагают...считают...думают..верят..допускают..подозревают...
Так что увы и ах...это не факт..
Проведен эксперимент и это факт, естьего результаты, это тоже факт. А если у Вас есть замечания к его методологии или к выводам - обоснуйте научно свою тогчку зрения.
Возражения есть?