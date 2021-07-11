Концерт-експеримент у Франції підтвердив користь носіння масок

У Франції оприлюднили результати експерименту, проведеного два місяці тому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на euronews, в Парижі в травні відбувся музичний концерт у присутності чотирьох тисяч глядачів. Кожен із них здав тест на коронавірус за три дні до, в день заходу і тиждень тому.

Виявилося, що участь у ньому не вплинула на рівень захворюваності. І це попри те, що, як з'ясувалося пізніше, кілька глядачів у день концерту були інфіковані. Як вважають дослідники, перешкодою для поширення вірусу стала наявність масок.

DW уточнює, що відвідати тестовий концерт дозволили тільки людям віком від 18 до 45 років без хронічних захворювань. Вони мали пройти тест на коронавірус перед концертом і носити захисні маски під час нього.

Читайте також: Франція пожертвує іншим країнам удвічі більше COVID-вакцин, ніж планувала раніше, - Макрон

Дані глядачів, які відвідали концерт, порівняли з даними контрольної групи з 2500 людей, яким довелося провести той же вечір вдома.