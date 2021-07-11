УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6650 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 695 39

Концерт-експеримент у Франції підтвердив користь носіння масок

Концерт-експеримент у Франції підтвердив користь носіння масок

У Франції оприлюднили результати експерименту, проведеного два місяці тому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на euronews, в Парижі в травні відбувся музичний концерт у присутності чотирьох тисяч глядачів. Кожен із них здав тест на коронавірус за три дні до, в день заходу і тиждень тому.

Виявилося, що участь у ньому не вплинула на рівень захворюваності. І це попри те, що, як з'ясувалося пізніше, кілька глядачів у день концерту були інфіковані. Як вважають дослідники, перешкодою для поширення вірусу стала наявність масок.

DW уточнює, що відвідати тестовий концерт дозволили тільки людям віком від 18 до 45 років без хронічних захворювань. Вони мали пройти тест на коронавірус перед концертом і носити захисні маски під час нього.

Читайте також: Франція пожертвує іншим країнам удвічі більше COVID-вакцин, ніж планувала раніше, - Макрон

Дані глядачів, які відвідали концерт, порівняли з даними контрольної групи з 2500 людей, яким довелося провести той же вечір вдома.

Автор: 

карантин (18172) концерт (236) Франція (3146) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Ща прибегут тролли, и верующие во всякую срань, доказывать, что это всё ложь, и маски не защищают, и вообще их носить не надо Чем-то напоминает возгласы попов из Московского Патриархата, которые дохли, но уверяли всех, что корона - это обычный грипп.
показати весь коментар
12.07.2021 01:56 Відповісти
+4
А що, з очей вилітає слиз з вірусом?)
Чи ви не бачите різниці між тим, що можна заразитись через слизисту очей, і що можна не росповсюджувати свій заражений слиз?
показати весь коментар
12.07.2021 06:15 Відповісти
+3
грип також дуже небезпечна хвороба. але не для всіх. Як і ковід.
Тут один комент дуже влучно зауважив: а якже окуляри чи захисні щитки? Адже лише в минулому році епідемологи дуже наполягали, бо вірус може інфікувати і через слизисту ока
Звичайно ж маски допомагають - слина від захоплення від концерту не так далеко летить. Але все таки: висновок французьких вчених дуже подібний до висновків "англійських вчених" що стало в інеті класикою. Якщо то був експеримент, то зовсім не науковий
показати весь коментар
12.07.2021 04:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
был ли тогда дельта штамм, вот в чем вопрос....
показати весь коментар
11.07.2021 23:46 Відповісти
А к покойникам на кладбище вообще никакой вирус не цепляется. Решение проблемы в буквальном смысле под ногами валяется!
показати весь коментар
11.07.2021 23:51 Відповісти
А что кто то сомневался?
показати весь коментар
12.07.2021 00:01 Відповісти
Это 2500 потенциальных «новых» зараженных. Тупизм ужасная штука
показати весь коментар
12.07.2021 00:04 Відповісти
Ага, рассказчик. у меня на улице в 8 домов в частном секторе переболели почти все.... Объясни, только без аргументов, типа земля плоская...
показати весь коментар
12.07.2021 08:05 Відповісти
Так и у нас большинство переболело. Только вот эффект не был катастрофическим. А вот ущерба от вынужденного сидения дома полно - от набранного веса (а это сердечно-сосудистые и опорный аппарат) до психических заболеваний, до детей-недоучек - мама не горюй. И посчитать его тольком не возможно.
показати весь коментар
12.07.2021 09:19 Відповісти
А какой эффект еще более катострофический если человек умер? Может он бы предпочел набрать вес вместо этого?
показати весь коментар
15.07.2021 07:49 Відповісти
Что-то не верится, что такой "эксперимент" позволят проводить. Но даже если такой проводится, то неизвестно - сколько реально заразилось и насколько эти "эксперименты" точны. То, что болело пару человек бессимптомно - совсем ничего общего с распространением коронавируса не имеет. Так же, мне не понятно, почему какой-то личный "эксперимент" в зале на 200 человек, вообще можно противопоставлять конкретному эксперименту на 4 тыс. человек, где проводились конкретные замеры на болезнь короной до посещения концерта, и после.

Вот конкретный человек, конкретно указывал свою болезнь, а так же, упоминал, что занимался в зале. Неизвестно - сколько людей брали его гантели или тягали штанги, на которых могли быть его слюни, поскольку на поднятии штанги вверх, надо делать выдох.

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1124677-sudorohi-i-temperatura-za-40-izvestnyj-kharkovskij-vedushchij-rasskazal-kak-on-boleet-koronavirusom
показати весь коментар
12.07.2021 08:31 Відповісти
Кто "не позволит"? Мы что, кого то спрашивали?
Более того, 50 штатов - это 50 разных правил и разных экспериментов, сравнение которых является весьма поучительным. Хороший пример - Вискансин и Иллинойс. Два штата близнеца, с похожим климатом, населением, экономическим развитием и общей границей.
В Иллинойсе губернатор Притцкер ввел указом масочный режим и продлевал его действие до апреля 2021 года. В Вискансине Верховный Суд признал указ губернатора о масочном режиме конституционным только в предписанных законом временных рамках (60 дней) и отменил его в апреле 2020 https://www.channel3000.com/wisconsin-supreme-court-set-to-rule-on-gov-evers-emergency-powers-during-pandemic/ Wisconsin Supreme Court rules Gov. Evers overstepped emergency powers during pandemic То есть бизнесы и граждане были свободны самостоятельно решать, требовать ношения масок или нет. Результаты на табло - смертность от ковида в Вискансине (126 на 100,000 населения) в полтора раза меньше смертности в Иллинойсе (205 на 100,000.)
https://www.usnews.com/news/best-states/coronavirus-data/covid-death-rate COVID-19 Deaths per 100K
Можно также сравнить также Северную Каролину и Вирджинию. Опять же, штаты близнецы, но в Северной Каролине губернатор отменил маски с мая 2020 (и половина народи их тупо не носила, чему я свидетель), а в Вирджинии масочный режим тянулся до мая 2021. И что? А ничего - смертность 128 к 134 на 100,000.
В официальном журнале Американской Академии Наук был опубликован отчет о влиянии ковидных ограничений. https://www.pnas.org/content/118/15/e2019706118 Evaluating the effects of shelter-in-place policies during the COVID-19 pandemic В котором черным по белому отмечено следующее:
Мы обнаружили, что приказы о укрывании дома не имели заметных преимуществ для здоровья, лишь незначительно влияли на поведение и незначительно, но отрицательно влияли на экономику. [...] Многие люди уже изменили свое поведение до введения приказов о предоставлении убежища на месте, а приказы о предоставлении убежища оказались неэффективными именно потому, что они существенно не изменили поведение при социальном дистанцировании.

пысы: давай модератор, три комментарий опять.
показати весь коментар
12.07.2021 09:16 Відповісти
Ага то есть если носишь маску - больше заражаемость, а если не носишь - то вероятность намного меньше??? Может ты логику включишь, а не тех кто под твоим губернатором ходит и статьи такие пишет.
показати весь коментар
15.07.2021 07:55 Відповісти
Ковиддиседент тот же ка@ап
показати весь коментар
12.07.2021 00:31 Відповісти
Do you believe in science? (C)
показати весь коментар
12.07.2021 00:34 Відповісти
Так, шкоди від них не менше, ніж від кацапів...
показати весь коментар
12.07.2021 07:18 Відповісти
гавно всякое под прокси лезе
показати весь коментар
12.07.2021 00:43 Відповісти
Из фейсбука, очевидно.
показати весь коментар
12.07.2021 00:45 Відповісти
Ща прибегут тролли, и верующие во всякую срань, доказывать, что это всё ложь, и маски не защищают, и вообще их носить не надо Чем-то напоминает возгласы попов из Московского Патриархата, которые дохли, но уверяли всех, что корона - это обычный грипп.
показати весь коментар
12.07.2021 01:56 Відповісти
грип також дуже небезпечна хвороба. але не для всіх. Як і ковід.
Тут один комент дуже влучно зауважив: а якже окуляри чи захисні щитки? Адже лише в минулому році епідемологи дуже наполягали, бо вірус може інфікувати і через слизисту ока
Звичайно ж маски допомагають - слина від захоплення від концерту не так далеко летить. Але все таки: висновок французьких вчених дуже подібний до висновків "англійських вчених" що стало в інеті класикою. Якщо то був експеримент, то зовсім не науковий
показати весь коментар
12.07.2021 04:02 Відповісти
А що, з очей вилітає слиз з вірусом?)
Чи ви не бачите різниці між тим, що можна заразитись через слизисту очей, і що можна не росповсюджувати свій заражений слиз?
показати весь коментар
12.07.2021 06:15 Відповісти
Я думаю, умным людям не надо пальцем трогать раскаленную сковородку, чтобы понять, что она раскаленная. Они к этому смогут прийти путем причинно-следсвенных размышлений. Любой образованный человек знает, что во рту, в носу и в глазах - слизистая, и что вирус через глаза без проблем может заражать носителя, поскольку вирус поражает в первую очередь легкие и мозг, а глаза подсоединены прямо к мозгу. Но вот распространять носитель может через рот или нос, который и надо прикрывать маской.

Только необразованному человеку нужно мнение со стороны, поскольку он не может сам понять какую-то информацию на элементарном уровне. Ему нужен авторитет, а не сама информация.
показати весь коментар
12.07.2021 06:39 Відповісти
Вони вже прибігли. На такі теми вони у перших рядах без шмат на харях.
Справжні придурки завжди ходять з відкритим забралом.
показати весь коментар
12.07.2021 04:15 Відповісти
Бред сивої кобили...
показати весь коментар
12.07.2021 04:49 Відповісти
Це експериментально встановлений факт.
показати весь коментар
12.07.2021 07:24 Відповісти
Фактом это назвать ну никак нельзя..😀
Факт это что неоспоримо...то что доказано..а в данном случае есть только предположение..

Как полагают исследователи, преградой для распространения вируса стало наличие масок.Источник: https://censor.net/ru/n3276413

Синонимы слова полагают..
Предполагают...считают...думают..верят..допускают..подозревают...
Так что увы и ах...это не факт..
показати весь коментар
12.07.2021 08:04 Відповісти
Ваш вариант: Предположительно французы, возможно два-три месяца назад, вроде бы кое-что провели...
Проведен эксперимент и это факт, естьего результаты, это тоже факт. А если у Вас есть замечания к его методологии или к выводам - обоснуйте научно свою тогчку зрения.
показати весь коментар
12.07.2021 09:52 Відповісти
Де результаты? Ну развешта 4 тыщщи таки можно набивать в одно помещение без заметных отклонений, так мы это и так знаем - в метре и поболее набивается как селёдки.
показати весь коментар
12.07.2021 10:14 Відповісти
Результат - при полном контроле тестирований, строгом соблюдении масочного режима и дистанций, проведение массовых мероприятий численностью участников в несколько тысяч человек не приводит к росту числа заражений ковидом.
Возражения есть?
показати весь коментар
12.07.2021 11:58 Відповісти
Вот еслиб они там месяц сидели, а в соседнем зале столькоже без масок и результат разный - ну както типа да. А так херня полная
показати весь коментар
12.07.2021 10:10 Відповісти
Вы на каком концерте месяц сидели?
показати весь коментар
12.07.2021 12:18 Відповісти
Одел маску - молодец! Маски нет? Тебе - киздец! И скорее всего, от инфаркта, инсульта, злокачественных новообразований, тех же СПИДа и туберкулеза. Но. это другой вопрос!
показати весь коментар
12.07.2021 06:02 Відповісти
Предмет эксперемента- как толпа толпа в зале влияет на заболеваемость.Собрали 4 тыс человек и окозалось, что не повлеяло А маски там или шляпы как влияют,то надо собрать тех же людей с масками и без масок потом сравнить,все познается в сравнении. А так это подмена понятий. Перестаньте врать коронобесы продажные
показати весь коментар
12.07.2021 07:38 Відповісти
Вот и славненько...это лишний раз подтверждает...что маски и гигиена рук более чем достаточно для предотвращения заражения этим вирусом....а вакцины то для особо перепуганных...
показати весь коментар
12.07.2021 07:41 Відповісти
Совершенно наоборот - вакцина поднимает коллективный иммунитет, а вот запреты и маскировани имеют огромную кучу побочных последствий.
показати весь коментар
12.07.2021 09:23 Відповісти
Я не очень удивлюсь если французы проведут эксперимент о влиянии ношения презервативов во время массовых оргий из 4000 участников на распространение короновируса.
показати весь коментар
12.07.2021 10:10 Відповісти
Сравнили невпихуемое.4000 человек на концерте в масках с теми,кто вообще ни при чем - дома сидели 2500. Это фуфло и результат тоже.4000 в масках с 4000 без масок на том же концерте или таком же,с теми же песнями . Это сопоставимо.
показати весь коментар
12.07.2021 12:33 Відповісти
 
 