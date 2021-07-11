РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9265 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
3 854 58

Литва официально отказалась выдать Тихановскую Беларуси, - генпрокурор РБ Швед

Литва официально отказалась выдать Тихановскую Беларуси, - генпрокурор РБ Швед

Литва отказалась выдать Беларуси одного из лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

Об этом сообщил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Он отметил, что Тихановская - не единственная оппозиционерка в Литве, на выдачу которой рассчитывает режим захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко.

"Мы принимаем все возможные правовые меры, чтобы эти преступники были выданы белорусскому правосудию. У нас очень хорошие результаты работы в этом направлении с российскими коллегами, за что мы им очень благодарны. Если есть правовые основания, такие лица нам выдаются в рамках законодательства. Что касается партнеров из других стран, то мы направили и направляем соответствующие документы. Пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы, уже официально могу подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче, но в них нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали - то есть правовых оснований мы в этом не увидели", - сказал Швед.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская: Мы готовы вести диалог с представителями режима Лукашенко при посредничестве других стран

Автор: 

Беларусь (7972) Литва (2565) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Выдайте им лучше дилдо, ну, шоб лука путе, или путч луке, короче смажте ипритом в любом случае.
показать весь комментарий
11.07.2021 23:48 Ответить
+5
Цікаво,а Беларусь,за нагоди,видала б Україні Яника чи іншу гидоту на кшталт Царьова ????)))
показать весь комментарий
11.07.2021 23:55 Ответить
+3
Зеленський би видав через 5 хвилин.
показать весь комментарий
11.07.2021 23:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Выдайте им лучше дилдо, ну, шоб лука путе, или путч луке, короче смажте ипритом в любом случае.
показать весь комментарий
11.07.2021 23:48 Ответить
Зеленський би видав через 5 хвилин.
показать весь комментарий
11.07.2021 23:48 Ответить
Зеленський би не видав, але б зробив так що її типа викрали а він не встиг врятувати.
показать весь комментарий
12.07.2021 00:00 Ответить
Самі придумали, самі себе полайкали.
показать весь комментарий
12.07.2021 02:21 Ответить
Цікаво,а Беларусь,за нагоди,видала б Україні Яника чи іншу гидоту на кшталт Царьова ????)))
показать весь комментарий
11.07.2021 23:55 Ответить
Питання, скорiйш за все, рiторично?
показать весь комментарий
11.07.2021 23:56 Ответить
Я і кажу ,за нагоди !!))))
показать весь комментарий
11.07.2021 23:58 Ответить
Только продать....он же бизнесмен а не альтруист.
показать весь комментарий
12.07.2021 00:03 Ответить
Навіщо? Вам мало нелі штепи?
показать весь комментарий
12.07.2021 09:11 Ответить
Надо было в официальном ответе указать, что Тихановская - победитель на выборах.
показать весь комментарий
12.07.2021 00:01 Ответить
Це так на вулиці вирішили, що вона победитель на виборах? У цвк оголосили інше, і, як бачимо, більшість народу таки за Лукашенка. А агентці фсб не вдався ні загально-національний страйк, ні радикальні дії з партизанською війною, і не допомагають антинародні економічні санкції. Ненависть вже перекинулась на народ, на білорусів. А ідея вакханалії -- скоріше запхати Білорусь до Росії. Захід допомагає кремлю.
показать весь комментарий
12.07.2021 08:21 Ответить
яке цвк?) ты що - тараканобот 3%?
показать весь комментарий
12.07.2021 11:08 Ответить
ЄС визнали Тихановську переможницею.
показать весь комментарий
12.07.2021 14:45 Ответить
*****ні вугольки знову підвели Англію. Італія чемпіон
показать весь комментарий
12.07.2021 00:56 Ответить
"Дырку от бублика ты получишь, а не Шарапова"
(с)
показать весь комментарий
12.07.2021 02:22 Ответить
Мама дорогая, комунужна эта нiкчема.
показать весь комментарий
12.07.2021 04:58 Ответить
Литва й білоруський прапор поміняла на "погоню", хоч свій має без "погоні", чомусь, а це дивно. А ще дивно, що Цепкало ( один із трьох поджигателей) утік чомусь до Латвії...
показать весь комментарий
12.07.2021 06:23 Ответить
А що він піддон рейхстаг?
показать весь комментарий
12.07.2021 07:11 Ответить
Тараканоботы 3% палятся "поджігатєлямі")
показать весь комментарий
12.07.2021 11:26 Ответить
Gerb Litvi jest s pogonej,kak i Belorus.
показать весь комментарий
12.07.2021 07:42 Ответить
Я вже пояснив (з точки зору династичного, державного права і геральдики - хоч це тобі може не сподобаться)
показать весь комментарий
12.07.2021 07:46 Ответить
А який стосунок мали предки ******** литовців до "Погоні"?! "Устоявшееся название герба ВКЛ присутствует в Разделе 4 Артикула 10https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_1566_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Статута ВКЛ 1566 года : «Тежъ мы Господаръ даемъ подъ гербомъ того панства нашего Великого Князства Литовского, Погонею, печать до кождого повету»." - це написано "литовською" мовою? Мовою "балтів" - жемайтів, аукшайтів? Чи може все-таки "руською" - офіційною мовою слов"янської держави? Тобто держави предків білорусів? Навпаки - це Литва в довоєнний період неправомірно присвоїла "Погоню", хоч не мала на це ні династичного, ні міжнародного-державного права! (Це все одно якби московські князі - молодша гілка Рюриковичів (до смерті Івана Грозного) взяли у якості герба Московського князівства "тризуб"!)
показать весь комментарий
12.07.2021 07:43 Ответить
Eto gerb 1430 goda VKL nasego kniazia Zygimanta Kestutisa.Posle togo kak umer nas kniaz Vytovt on upravlialЛитва офіційно відмовилася видати Тіхановську Білорусі, - генпрокурор РБ Швед - Цензор.НЕТ 174
показать весь комментарий
12.07.2021 08:12 Ответить
Ili vot takoj uze pojavilsia te vremena.Nas gerb konia xvost jest verx,a Belorus v nizЛитва офіційно відмовилася видати Тіхановську Білорусі, - генпрокурор РБ Швед - Цензор.НЕТ 1268
показать весь комментарий
12.07.2021 08:14 Ответить
Я не проти! Однак яка нація була "державоутворюючою" в тодішньому ВКЛ? "Ятвяги"? "Жемайти"? "Аукшайти"? Чи може - потомки "русів"? Хто був Кейстут по національності - не відомо А от "литвину" Ягайлу його національність не завадила стать королем Польщі! (Так само як і французу Бернадотту - королем Швеції!)
Я не знаю литовської мови , однак знаючи старослов"янську, в оригіналі читаю "Литовський статут" та інші юридичні документи часів ВКЛ! А юридичні документи ЗАВЖДИ у державі пишуться мовою, що є домінуючою у ній! (Була Англія католицькою, служби в церквах правилися "латиною", однак "Хартія вольностей" була написана староанглійською, а не "латиною"!!!
Питання : якщо ******* Литва - "правонаступниця ВКЛ", то чому литовці розмовляють мовою "балтів"? Чому відмовилися від "власної" мови - "руської", якою користувалися в якості "державної" у ВКЛ? Не ображайся, однак я "трішки краще" в "державному праві" розбираюся!
показать весь комментарий
12.07.2021 08:29 Ответить
Sama Litva istorikami takze i vasimi s Ukraini upomianuto 1235 godu,drugyje govoriat i pro 9 vek eto tak govoriat.Eto nas korol Mindaugas te vremena pravil on objadenil Litvu ,te vremena VKL ecio nebylo.Zemaiciai,aukstaiciai,suvalkai ili drugije oni i teper jest u nas cysto formalnoje nazvanije po teritoriji>Nas jazyk necego obcego neimejet s ruskim jazykom.Dva raznyje jazyka gde ne slova netu obcego.Nasi istoriki govoriat sto ispolzyvali kirilicu sto u nas nebylo gramatiki te vremena i vziali to sto jest razvytoje,ruski jazyk znali i Vytovt Jogaila i drugyje poskolku ix zioni byli ruskije takze oni mogli naucit ix togo jazyka.No tak ix rodnoj jazyk byl litovskim
показать весь комментарий
12.07.2021 08:55 Ответить
Litva sama pozno nacialo razvyvatsia da byli plemeni,no kak gosudartvo pozno.U nas ecio s dubiikami xodili,a Ukraine uze sla torgovlia polnom xode.s dubinkami eto da potomu sto ne nemci na nas napadali ili poliaki,a nasi na nix,tolko nasi istorki skromnicit ob etom pisat.Nasi grabyli teritoriji Prusiji i Polsi.i drugyje teritoriji takze
показать весь комментарий
12.07.2021 09:04 Ответить
Мені вже тебе "бить" надоїло! Литва (тобто, територія, де зараз проживають литовці) згадувалася в 1235-му як окрема держава литовців, чи лише як адміністративно-територіальна одиниця, що входила (як і Україна) до Великого князівства Литовського? Мені от цікаво одне - як-би себе зараз "литовці" називали, якби Катерина ІІ не заборонила після ліквідації ВКЛ предкам білорусів іменуваться "литвинами"?! Хочеш - скажу? Жемайти і аукшайти, як найбільш численні, билися-б між собою за домінування і право назваться "Жемайтією" чи "Аукшайтією"!!!
показать весь комментарий
12.07.2021 09:06 Ответить
Ja priznajus sto ja sam nemogu skazat kto ja ausktaiciai ili dopustim suvalkai .Vot gorod ****** reka delila na aukstaciai i suvalkai ,vet nemozno skazat sto zyvut raznyje liudi zdes.mi govorim na odnom jazyke .Zemaiciai tam ciut trudnej ix poniat oni ocen bsytro govoriat,nekotoryje slova mozno i neponiat,no eto teze litovci kotori jazyk ne s kirilicoj ne s ruskim i litvinim jazykom neimejet
показать весь комментарий
12.07.2021 09:23 Ответить
От я саме про це і пишу! Династичне право, державні інститути, геральдика розвивалися в світі віками Литовці (як нація) отримали свою державність тільки в ХХ столітті До того часу вони не були "державоутворюючою нацією" У 1918 році до влади там прийшли "дилетанти" - як політики, так і "правники" з "геральдистами" "Накапустили" - "шо попало" , щоб надать своїй новоствореній державі "історичності", а люди зараз розібраться не можуть! А коли я пробую "розікласти по поличках" то ображаються "усі потроху" - білоруси , українці , литовці! (Про росіян і мови не веду - вони й своєї історії не знають - що вже казать про чужу!)
Маленький приклад - кілька століть тому Китайську імперію захопили маньчжури і утвердили свою маньчжурську династію - "Цинь" Скажи мені будь ласка - "Як зараз іменується ЦЯ територія? "Маньчжурія"? Та сама аналогія (з точки зору державного права) і в "претензіях" ******** литовців на "правонаступництво" ВКЛ з опорою на Міндовга, Ягайла, Кейстута і інших середньовічних правителів, невідомо, насправді, якої національності! З таким же успіхом шведи можуть претендувать на "правонаступництво" в Україні, бо кілька століть її територією правила шведська династія Рюриковичів!
показать весь комментарий
12.07.2021 09:52 Ответить
MI prenodlezim Baltam jazyku eto mozno skazat dve strani bolsinstve Latviaj i Litva,nasi jazyki poxoze s nimi i teper i bolse nas jazyki nepoxoze ne nakogo..Nas jazyk ispolzyvali i Polse,prusiji i casti Belorus takze jesli smotret po teritoriji.Byl kak bi obce jazyk s latysami,potom mi otsojedenils eto 1 vek i kazetsia 7 veke okancatelno.Tak sto nas jazyk on stari,tolko vot gramatika ona pavailas 1503 godu pervyje na litovskom jazyke.Riuriki i drugije tam toze neponiatno kto ix otci poxoze na vikingov svedi ili fini kto tam znajet ,kak i nas Mindaugas ili tam ranse sto byli u nas.No mi ego cytajem kak pervim koroliom,eto vet oficialno ego priznali na zapade togo vremeni i nazvali koroliom LItvi.Ne VKL a Litvi tak mozno skazat gosudarstvo pojavilos s togo vremeni kak bi na bumagax tak da
показать весь комментарий
12.07.2021 10:43 Ответить
Ви з білорусами Міндовга готові "надвоє роздерти"! Навіть добре що германці прусів "онімечили" а то вам прийшлося-б його і з "прусами" ділить! Бідний Міндовг! Мабуть "в гробу перевертається"!!! От тільки "проблема" - майже всі міста що входили в "Литву" Міндовга - колишні білоруські!!! ВІльно, Ковно, Новогрудок! Білоруси просто їх "просрали", поки воювали за інтереси "Жечі Паспалітай", Наполеона і Російської імперії! Спочатку шляхта білоруська (найбільш ініціативні) клала голови під Хотином! Потім - придушуючи повстання при Хмельницькому Потім - придушуючи повстання гайдамаків! Потім - у польских повстаннях проти царя Потім - підтримуючи Наполеона І так далі А литовці тим часом нікуди не лізли масово, а освоювали території, що звільнялися у результаті людських втрат білорусів Так звана "повзуча економіко-територіальна анексія"! Так що можна посперечаться - чи була "Литва" Міндовга "литовською" у ********* розумінні цього слова!
показать весь комментарий
12.07.2021 11:20 Ответить
Vot vi upomianuli Napaleona Bonaparta kak ponimaju,vot zdes sovsem nedaleko ot menia jest gora nazvana ego imenem.Legenda govorit sto on s etoj gori smotrel kak ego vojska perednimalis cerez reku Neman.Vot nekotoryje govoriat sto ego soldati sapkami peskom etu goru zdelali.Dalse vot pamiatnik postrojili emu dlia turistov,pojavilis riadom kafe u Napaleona,marki suvernyje,suveniri raznyje,daze zemliu kto riadom etoj gori prodavali s nadpisej tut Bil Napaleon.Vot skolko na etom fantaziji?Daze te vremena mi nemozet skazat tviorda kak tam bylo,a sto govorit pro ranse vremena.Prusiji 1/3 teritorijii govorili na litovskom do 16 veka kazetsia Tam oni sebia cytali litovcami famili delali litovskimi svojio vremia ,tak sto i eto tak bylo sovsem ne fantazija
показать весь комментарий
12.07.2021 11:52 Ответить
tut 16 vek dominiruci jazyk litovski zelioni,Tut mnogo jest Belorus tepersenej govorili na litovskom jazyke,Prusija i Polsa.Poloski gde pokazani tak jazyk kak peremeseni i na tom mozno i na drugomЛитва офіційно відмовилася видати Тіхановську Білорусі, - генпрокурор РБ Швед - Цензор.НЕТ 2223
показать весь комментарий
12.07.2021 12:27 Ответить
Я ж не проти! По усій Україні як не "віковий дуб" то "посаджений Катериною ІІ" (Крім "Дуба Залізняка" у "Холодному Яру" - йому при Катерині ІІ вже була пара століть! Бо Залізняк був її **********"!!!
Робить не було чого імператриці як їздить по Україні і "займаться лісонасадженнями"! Такою "фігньою" страждають усі народи - без винятку! У Англії - купа "дубів Робін Гуда" В Шотландії - "каміння Уоллеса" І так далі!
Щодо мов - нічого сказать не можу Згідно з переписом часів Катерини ІІ основною групою населення що проживала навкруги ********* Вільнюса і в ньому самому були білоруси За ними - євреї та караїми На третьому місці - поляки Литовців було не більше 4% Так це ж 18 століття! А ти мені пишеш про 16-те!!! На Донбасі, до Голодомору, більшість населення - українці Після нього - до третини - росіяни!
показать весь комментарий
12.07.2021 12:35 Ответить
V tex vremena kogda raska okupirovala Litvu vet nam zapretili nas jazyk.Ucilis v gorodax na ruskom.bolsinstve s raski i zavezli.Nas jazyk byl derevniax a ne bolsix gorodax,eto bil genoocid mozno skazat.Byli podpolnyje skoli na litovskom ,bolsinstve tolko derevniax.Nas nikto necytali liudmi sla rusofikacija,jevreji takze s nimi sli ix bylo bolsinstvo.Eto Ne vLK,VLK ja dal na foto kakoj bil jazyk dominiruci
показать весь комментарий
12.07.2021 12:46 Ответить
А ти думаєш - в Україні було по-іншому? Читай!

"Началось еще 1690 году, когда московский патриарх Иоаким, издал указ о запрете печатания «…полские и литовские (белорусские) печати книг…». Это тот патриарх, который тогда сам писал о своих, «московитских» священниках, что «…иерархи, назначенные, грамоте не знают…», а священников наиболее грамотных из Киева тянули в Московию чуть не два века.. Выпускник Киево-Могилянской академии, Дмитро Туптало (позже, в истории «русской» православной церкви, именовался епископом Димитрием Ростовским, канонизированный Российской православной церковью, как «русский святой»), Стефан Яворский, ведущий церковный иерарх при Петре Первом, был им лично из Киева приглашен. Достаточно «копнуть» фамилии священников тогдашних - процентов семьдесят украинские…
А потом «понеслось»! 1720 год - «…дабы внов книг никаких, кроме церковных прежних изданий, не печатати, а оные старые книги с такими же церковными книгами справливать прежде печати, с теми же великороссийскими печатьми, дабы никакой розни и особаго наречия в них не было…».
(Кстати, а не скажете, куда из Москвы, при Иване Грозном, делись первопечатник Иван Федоров и его помощник, «литвин» Мстиславец, после того, как мракобесы московские «печатню» сожгли? Ведь целый век после этого книг в Московии не печатали!
Правильно, в более культурную землю - в Украину сбежали, на Волынь, во владения князей Острожских, где продолжили печатание книг. Украина до сих пор помнит и чтит «первопечатника», поэтому в «сердце украинской «самостийности» - во Львове, ему, «москалю!», высится величавый памятник (А в Москве, в 1909 году, через сутки после открытия памятника Федорову у подножия появился венок с надписью: «Первому мученику русской печати». Полиция тогда «с ног сбилась», «крамольника» разыскивая. То-то же…).
Со времен Богдана Хмельницкого чуть ли не в каждом селе, а не то, что в сотенном местечке, существовали школы. Там, стараниями священников, а также «мандрівних дяків» («путешествующих дьяков»), то есть, «спудеев» (студентов), выпустившихся из семинарии и ищущих себе место службы, даже дети простых крестьян грамоте обучались. (В такой школе, в своё время, учился Тарас Шевченко). (И это в те времена, когда многие родовитые бояре Московии крест вместо подписи ставили, а для чтения дьяков звали, так как сами «грамоте не разумели». Что, неправда?! А вспомните, как Петр Первый «в науку» своих русских дворянских «недорослей» палкой загонял!).
Начали «борьбу за просвещение» при Екатерине ІІ, «просвещённой» императрицы, с «мандрівних дяків». Хватали, били кнутом и ссылали в монастыри, по большей части, на северо-восток империи, «на покаяние». Там - монастырская темница, хлеб и вода. И каторжный труд, «во искупление греха». Потом взялись за сельские школы. Через два века сельские школы в Украине были уничтожены: 1740 г. - на Левобережной Украине было 866 украинских школ, а в начале ХІХ века, Черниговский епископ уведомляет генерал- губернатора, что у него нет «малороссийских» школ.
1863 год - Валуевский циркуляр, утверждающий, что «… никакого особого малороссийского языка не было, нет , и быть не может, а наречие их, употребляемое простонародием, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши…»
Затем 1876 год - Эмский указ (примерно, о том же, но «покруче»). (Оказывается, не собака виляет хвостом, а хвост собакой… Не из Киева славянский язык в «Московию» пришел, а «»Московия» славянский язык Киеву «подарила»…(Кстати, документ этот был составлен поляком, ненавидевшим все украинское, но!... продавшимся Российской империи и ненавидимый, за это, своими же земляками…).
1933 год - насильственный перевод на русский язык преподавания 240 школ Кубани, педтехникумов в Краснодаре и станице Полтавской, ликвидация украинских отделов при Краснодарском рабфаке, пединституте, сельхозинституте…(А песни украинские, еще 16-19 века, до сих пор на Кубани и на Тереке поют…).
Даже в создание украинско-русских словарей влезла «русификация» - если имелось слово-синоним, подобное русскому, то в словарь вводилось оно, а оригинальное, исконно украинское, но кардинально отличающееся от русского, объявлялось «малоупотребимым диалектизмом» и исключалось из словаря, выпадая таким образом, в дальнейшем, и из употребления…
показать весь комментарий
12.07.2021 13:10 Ответить
Tut i teper idiot raski jazyka vlpiv.U nas tak tolko iskliucenije Vilniusa tam jest ruskix nemalo mozet daze 10% takix ,a drugix gorodax ix poshti netu, da i etoot jazyk sovsem ne slovo neponimajet u nas molodyje liudi,na rabote obezatelni jazyk litovski i angliski toze nado znat.U vas eto ecio problema ostalos ruski jazyk ego znajet poshti vse ,vot cerez nejio i idiot vpliv destrukciji vase gosudarstvo takze.
показать весь комментарий
12.07.2021 19:28 Ответить
Ja interesujus Ukrainoj takze,u vas istorija jest ocen staraja ne tak kak nasa.Rimskaja imperija,Bosporus,greki tot period ja uze znaju.Ja moneti s vas polucaju togo vremeni,eto mojio xobi
показать весь комментарий
12.07.2021 09:37 Ответить
Da ecio vse muzjenije eksponati sto mozno najti u nas tolko muzejax,ja polucil toze s Ukraini, vot tex vremion VKL.U nas nebogato bylo takix,vydimo bolse torgovlai sla na vasej teritoriji
показать весь комментарий
12.07.2021 09:46 Ответить
Ніхто не винен в тому, що з-за малочисельності і тиску більш сильних народів, предки литовців пізно стали відчувать себе окремою нацією Однак - відчувши себе нею, вони не відступають! Гірше з білорусами - мавши ТАКУ історію, мавши державність, вони, за віки перебування під впливом поляків та росіян , не тільки ту державність втратили Вони уже практично втратили свою національну визначеність! Це вже не нація! Це "натовп" , що проживає на окремій конкретній території! Мови рідної не знають (хоча з історією ВКЛ "носяться що дурень зі ступою"!!!) , "заглядають в рот" Росії!На відміну від тих же литовців, латишів, естонців, вони втратили здатність самостійно мислить! Вони зараз на стадії, описаній Шевченком стосовно українців - його **********:
«Добре, брате,
Що же ти такеє?»
«Нехай скаже
Німець. Ми не знаєм».
Отак-то ви навчаєтесь
У чужому краю!
Німець скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слав'яне».
«Слав'яне! слав'яне!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!"
показать весь комментарий
12.07.2021 10:14 Ответить
Napisano bylo kirilicoj,poskolku te vremena nebyla u nas razvytogo jazyka gramatiki nebylo.Govorili po litovski bez somenniji Vytovt i Jogela govorili po litovski eto dokazano istorikami
показать весь комментарий
12.07.2021 08:17 Ответить
У побуті - може й так! Французський маршал Бернадотт, коли його вибрали королем Швеції , теж говорив з близькими за столом французською мовою! Однак офіційною державною мовою Швеції була шведська! (Так само як і король Британії Едуард VІІ, будучи представником німецької Саксен-Кобургської династії міг, просить у своєї дружини сексу німецькою)
Тепер питання - а сама цитата, що мною приведена, містить "литовські" слова", чи вони, все-таки, більше схожі на ******* слова білорусів та українців?
показать весь комментарий
12.07.2021 08:57 Ответить
Мабуть, болгарською мовою.
показать весь комментарий
12.07.2021 08:30 Ответить
Точно? А Ви ту "болгарську" чули? Чи може володієте старослов"янською? (Я говорить не можу однак читаю вільно юридичні документи часів Великого князівства Київського) Так от - "Правда Ярослава" і "Литовський статут" писані практично однією мовою! Писав уже - документи юридичні в державі пишуться мовою ДОМІНУЮЧОЇ нації, бо використовуються у повсякденному житті! З якої це радості Великий князь Київський став давать розпорядження писать свій "Цивільно-правовий та Кримінальний кодекс" староболгарською мовою, яку знають в державі одні священники? ДЕ ЛОГІКА???!!! "Отдай жену дяде, а сам иди к "бл*ди!"?! Згідно з Вашою "логікою" - ТАК!!!
Наберіть у Гуглі "реставрація фресок Соіївського собору граффіті" і почитайте ту "староболгарську"
показать весь комментарий
12.07.2021 08:45 Ответить
А чого не монгольскою?)
показать весь комментарий
12.07.2021 11:17 Ответить
Поджигателі всі троє чоловічої підлоги були?
показать весь комментарий
12.07.2021 11:25 Ответить
Mne tolko strano pocemu Litva otvetila nepriznanoj vlasti.Netu sto delat nasim prokuroram stob pisat kakim to teroristam
показать весь комментарий
12.07.2021 07:25 Ответить
Литва зрадила незалежну Білорусь, і на чолі з терористкою пхає її щосили в союз з москвою.
показать весь комментарий
12.07.2021 07:59 Ответить
тараканоботы 3% придумали песню про "незалежну Білорусь"?))))) Беларусь под гебнёй больше ста лет уже)
показать весь комментарий
12.07.2021 11:11 Ответить
Білорусь не бачить правових підстав відмови їй у видачі Тіхановської... А Литва не бачить правових підстав не тільки у вимогах видачії але й законності зайняття крісла президента Білорусі Лукашенком...
показать весь комментарий
12.07.2021 07:29 Ответить
страннот этот швед(мусор) ещё не в розыске ?
показать весь комментарий
12.07.2021 07:31 Ответить
НАДО НАШЕМУ ШВЕДУ ЛУКУ ЗАКАЗАТЬ !)
показать весь комментарий
12.07.2021 08:17 Ответить
генеральный прокурор директора АМАПа, курам на смех
показать весь комментарий
12.07.2021 11:09 Ответить
 
 