Литва официально отказалась выдать Тихановскую Беларуси, - генпрокурор РБ Швед

Литва отказалась выдать Беларуси одного из лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

Об этом сообщил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Он отметил, что Тихановская - не единственная оппозиционерка в Литве, на выдачу которой рассчитывает режим захватившего власть в Беларуси "президента" Лукашенко.

"Мы принимаем все возможные правовые меры, чтобы эти преступники были выданы белорусскому правосудию. У нас очень хорошие результаты работы в этом направлении с российскими коллегами, за что мы им очень благодарны. Если есть правовые основания, такие лица нам выдаются в рамках законодательства. Что касается партнеров из других стран, то мы направили и направляем соответствующие документы. Пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы, уже официально могу подтвердить, об отказе Литвы в ее выдаче, но в них нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали - то есть правовых оснований мы в этом не увидели", - сказал Швед.

