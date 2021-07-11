Литва офіційно відмовилася видати Тіхановську Білорусі, - генпрокурор РБ Швед

Литва відмовилася видати Білорусі одного з лідерів білоруської опозиції - Світлану Тіхановську.

Про це повідомив генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Він зазначив, що Тіхановська - не єдина опозиціонерка в Литві, на видачу якої розраховує режим "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

"Ми вживаємо всіх можливих правових заходів, щоб ці злочинці були видані білоруському правосуддю. У нас дуже хороші результати роботи в цьому напрямку з російськими колегами, за що ми їм дуже вдячні. Якщо є правові підстави, такі особи нам видаються в межах законодавства. Що стосується партнерів з інших країн, то ми направили і надсилаємо відповідні документи. Поки реакції не спостерігаємо, за винятком громадянки Тіхановської. Справді, прийшли документи, вже офіційно можу підтвердити, про відмову Литви в її видачі, але в них немає жодного обґрунтування, на підставі чого вони нам відмовили. Тобто правових підстав ми в цьому не побачили", - сказав Швед.

Читайте також: Тіхановська: Ми готові вести діалог із представниками режиму Лукашенка за посередництва інших країн