РУС
Италия - чемпион Европы по футболу

Италия - чемпион Европы по футболу
На стадионе Уэмбли в Лондоне завершился финал чемпионата Европы по футболу - 2020 между сборными Англии и Италии.

Победителя удалось определить в серии послематчевых пенальти.

Первый гол забили англичане уже на второй минуте, ответили итальянцы только во втором тайме. Ничейный счет оставался на табло до завершения экстратаймов, после которых англичане не забили три пенальти.

+47
Як народ пише на Трибуні, тепер в англійців повно часу, щоб вмикати гімни інших країн і свистіти донесхочу.
А футболісти їхні можуть стояти на колінах і не вставати взагалі. Хай наперед перепросять трьох чорних, які запороли пенальті ... То ж все одно вина білих, що вони не забили: мало ************* на точці.

Італійці заслужили. Можуть святкувати.
12.07.2021 01:31 Ответить
+38
Вставания на колено- это абсурд конкретный. Вообще весь этот тренд с извинениями перед чернокожими, глупость полнейшая. Это надо думать- люди которые никогда небыли работорговцами, извиняются перед людьми, которые никогда небыли рабами
12.07.2021 01:38 Ответить
+37
Отомстили бритам за левый пеналь в матче с Данией)
12.07.2021 01:28 Ответить
"Высокомерные, понтовитые, нагловатые англичане" - це ви з власного досвіду знаєте? Чи, скоріш за все, повторюєте пропагандистську кацапську бздуру 200-літньої давнини?
12.07.2021 11:49 Ответить
Італія - ​​чемпіон Європи з футболу - Цензор.НЕТ 2592
12.07.2021 09:56 Ответить
Вообще-то я за бритов и против италийских проституток.
Но здесь - с точностью до наоборот.
Сильно накосячили бриты - и пеналь, и блм.
Поделом. Нехай исправляются...
12.07.2021 10:04 Ответить
Болел за итальянцев (хотя не люблю их из-за частых симуляций), потому, что англичане на трибунах постоянно свистели во время исполнения гимнов стран. Некрасиво... А еще добило, что англичане перед матчем на колени стали. Ничего против чернокожих не имею, но эта новая религия BLM меня бесит.
12.07.2021 10:12 Ответить
Не зря итальянцы в свою команду не берут нигеров - англичане доказали своим проигрышем почему: все три нигера не забили с одиннадцати метров, и обосрали работу всей команды.
12.07.2021 10:13 Ответить
нигерам просто не сказали что надо бить по воротам..а если и сказали то по любому нигга не так поняли..
12.07.2021 19:48 Ответить
Viva Italia!
12.07.2021 10:25 Ответить
Хіба тільки в Англії. Он глянь на коменти . І це від начебто проєвропейського сегменту... А що казати про рашинських свиней... Русня і наші "патріоти" недалеко пішли один від одного в ставленні до чорношкірих..
12.07.2021 23:04 Ответить
вот действительно? с чего бы весь мир ополчился на бедных негров?
13.07.2021 00:37 Ответить
Ты почитай что черные вытворяют в США и Южной Африке. Для самообразования .
13.07.2021 01:30 Ответить
Я бачу яку херню витворяють білі на Днбасі. І жодного чорного я там не бачив.
14.07.2021 01:41 Ответить
Страну на части раздирают, а дебилам футбол в голове.
12.07.2021 13:04 Ответить
Тактично гру провалено завдяки тренеру:
1. Стерлінг + Рашфорд чисті форварди, а Кейн фальшива 10, захисникам Італії їх впіймати було б дуже тяжко.
2. Гра в автобус після забитого гола і це в рідних стінах, перед власними вболівальниками.
3. Тягнув з замінами до 120 хв!!!
4. Ті хто пробива пенальті!
5. Порядок виконання пенальті.
Жалію Пікфорда, Кейна і ще деклькох гравців.
Італія по діло перемогла. Не так вболівав за них як проти Англії.
12.07.2021 13:36 Ответить
Хтось наклав на англічан прокляття.
12.07.2021 15:48 Ответить
Англия проиграла но нашим босякам до такой игры как показали англичане нужно расти лет этак 100.
12.07.2021 20:23 Ответить
сказал босяк Володимир Сливка
12.07.2021 20:42 Ответить
Це моя думка,а Ви не кривіть душею адже знаєте що я правий а займаєтесь самодурством.
12.07.2021 20:48 Ответить
Італія - ​​чемпіон Європи з футболу - Цензор.НЕТ 7450
13.07.2021 16:52 Ответить
Итальянцы порадовали во всех смыслах, особенно то, что я на них сделал большую ставку! в общем заставили поволноваться)))очень были кстати бонусы полученные от бк Леон, они регулярно их обновляют, можете сами тоже отслеживать https://betonmobile.com.ua/ru/bonusyi-bk-leon здесь
21.07.2021 22:24 Ответить
