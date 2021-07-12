Италия - чемпион Европы по футболу

На стадионе Уэмбли в Лондоне завершился финал чемпионата Европы по футболу - 2020 между сборными Англии и Италии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Победителя удалось определить в серии послематчевых пенальти.

Первый гол забили англичане уже на второй минуте, ответили итальянцы только во втором тайме. Ничейный счет оставался на табло до завершения экстратаймов, после которых англичане не забили три пенальти.

