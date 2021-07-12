Италия - чемпион Европы по футболу
На стадионе Уэмбли в Лондоне завершился финал чемпионата Европы по футболу - 2020 между сборными Англии и Италии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Победителя удалось определить в серии послематчевых пенальти.
Первый гол забили англичане уже на второй минуте, ответили итальянцы только во втором тайме. Ничейный счет оставался на табло до завершения экстратаймов, после которых англичане не забили три пенальти.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но здесь - с точностью до наоборот.
Сильно накосячили бриты - и пеналь, и блм.
Поделом. Нехай исправляются...
1. Стерлінг + Рашфорд чисті форварди, а Кейн фальшива 10, захисникам Італії їх впіймати було б дуже тяжко.
2. Гра в автобус після забитого гола і це в рідних стінах, перед власними вболівальниками.
3. Тягнув з замінами до 120 хв!!!
4. Ті хто пробива пенальті!
5. Порядок виконання пенальті.
Жалію Пікфорда, Кейна і ще деклькох гравців.
Італія по діло перемогла. Не так вболівав за них як проти Англії.