Італія - ​​чемпіон Європи з футболу

На стадіоні Уемблі в Лондоні завершився фінал чемпіонату Європи з футболу - 2020 між збірними Англії та Італії.

Переможця вдалося визначити в серії післяматчевих пенальті.

Перший гол забили англійці вже на другій хвилині, відповіли італійці лише в другому таймі. Нічийний рахунок залишався на табло до завершення екстратаймів, після яких англійці не забили три пенальті.

