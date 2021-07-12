УКР
Італія - ​​чемпіон Європи з футболу

Італія - ​​чемпіон Європи з футболу
Фото: fb.com/EURO2020

На стадіоні Уемблі в Лондоні завершився фінал чемпіонату Європи з футболу - 2020 між збірними Англії та Італії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Переможця вдалося визначити в серії післяматчевих пенальті.

Перший гол забили англійці вже на другій хвилині, відповіли італійці лише в другому таймі. Нічийний рахунок залишався на табло до завершення екстратаймів, після яких англійці не забили три пенальті.

+47
Як народ пише на Трибуні, тепер в англійців повно часу, щоб вмикати гімни інших країн і свистіти донесхочу.
А футболісти їхні можуть стояти на колінах і не вставати взагалі. Хай наперед перепросять трьох чорних, які запороли пенальті ... То ж все одно вина білих, що вони не забили: мало ************* на точці.

Італійці заслужили. Можуть святкувати.
12.07.2021 01:31 Відповісти
+38
Вставания на колено- это абсурд конкретный. Вообще весь этот тренд с извинениями перед чернокожими, глупость полнейшая. Это надо думать- люди которые никогда небыли работорговцами, извиняются перед людьми, которые никогда небыли рабами
12.07.2021 01:38 Відповісти
+37
Отомстили бритам за левый пеналь в матче с Данией)
12.07.2021 01:28 Відповісти
Сторінка 3 з 3
"Высокомерные, понтовитые, нагловатые англичане" - це ви з власного досвіду знаєте? Чи, скоріш за все, повторюєте пропагандистську кацапську бздуру 200-літньої давнини?
12.07.2021 11:49 Відповісти
12.07.2021 09:56 Відповісти
Вообще-то я за бритов и против италийских проституток.
Но здесь - с точностью до наоборот.
Сильно накосячили бриты - и пеналь, и блм.
Поделом. Нехай исправляются...
12.07.2021 10:04 Відповісти
Болел за итальянцев (хотя не люблю их из-за частых симуляций), потому, что англичане на трибунах постоянно свистели во время исполнения гимнов стран. Некрасиво... А еще добило, что англичане перед матчем на колени стали. Ничего против чернокожих не имею, но эта новая религия BLM меня бесит.
12.07.2021 10:12 Відповісти
Не зря итальянцы в свою команду не берут нигеров - англичане доказали своим проигрышем почему: все три нигера не забили с одиннадцати метров, и обосрали работу всей команды.
12.07.2021 10:13 Відповісти
нигерам просто не сказали что надо бить по воротам..а если и сказали то по любому нигга не так поняли..
12.07.2021 19:48 Відповісти
Viva Italia!
12.07.2021 10:25 Відповісти
Хіба тільки в Англії. Он глянь на коменти . І це від начебто проєвропейського сегменту... А що казати про рашинських свиней... Русня і наші "патріоти" недалеко пішли один від одного в ставленні до чорношкірих..
12.07.2021 23:04 Відповісти
вот действительно? с чего бы весь мир ополчился на бедных негров?
13.07.2021 00:37 Відповісти
Ты почитай что черные вытворяют в США и Южной Африке. Для самообразования .
13.07.2021 01:30 Відповісти
Я бачу яку херню витворяють білі на Днбасі. І жодного чорного я там не бачив.
14.07.2021 01:41 Відповісти
Страну на части раздирают, а дебилам футбол в голове.
12.07.2021 13:04 Відповісти
Тактично гру провалено завдяки тренеру:
1. Стерлінг + Рашфорд чисті форварди, а Кейн фальшива 10, захисникам Італії їх впіймати було б дуже тяжко.
2. Гра в автобус після забитого гола і це в рідних стінах, перед власними вболівальниками.
3. Тягнув з замінами до 120 хв!!!
4. Ті хто пробива пенальті!
5. Порядок виконання пенальті.
Жалію Пікфорда, Кейна і ще деклькох гравців.
Італія по діло перемогла. Не так вболівав за них як проти Англії.
12.07.2021 13:36 Відповісти
Хтось наклав на англічан прокляття.
12.07.2021 15:48 Відповісти
Англия проиграла но нашим босякам до такой игры как показали англичане нужно расти лет этак 100.
12.07.2021 20:23 Відповісти
сказал босяк Володимир Сливка
12.07.2021 20:42 Відповісти
Це моя думка,а Ви не кривіть душею адже знаєте що я правий а займаєтесь самодурством.
12.07.2021 20:48 Відповісти
13.07.2021 16:52 Відповісти
