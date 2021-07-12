Італія - чемпіон Європи з футболу
На стадіоні Уемблі в Лондоні завершився фінал чемпіонату Європи з футболу - 2020 між збірними Англії та Італії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Переможця вдалося визначити в серії післяматчевих пенальті.
Перший гол забили англійці вже на другій хвилині, відповіли італійці лише в другому таймі. Нічийний рахунок залишався на табло до завершення екстратаймів, після яких англійці не забили три пенальті.
Но здесь - с точностью до наоборот.
Сильно накосячили бриты - и пеналь, и блм.
Поделом. Нехай исправляются...
1. Стерлінг + Рашфорд чисті форварди, а Кейн фальшива 10, захисникам Італії їх впіймати було б дуже тяжко.
2. Гра в автобус після забитого гола і це в рідних стінах, перед власними вболівальниками.
3. Тягнув з замінами до 120 хв!!!
4. Ті хто пробива пенальті!
5. Порядок виконання пенальті.
Жалію Пікфорда, Кейна і ще деклькох гравців.
Італія по діло перемогла. Не так вболівав за них як проти Англії.