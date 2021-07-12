Жара в Украине усиливается: на этой неделе ожидается до +38°С
12 июля в южных, центральных, северных областях и в Карпатском регионе местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщили в Укргидрометцентре.
12-14 июля в большинстве западных, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Полтавской, 13-14 июля и в Харьковской областях.
12 июля температура ночью 16-21°С, днем 29-34°С; в Карпатах ночью 9-14°С, днем 21-26°С.
13 июля на Правобережье (кроме Карпатского региона) и в Херсонской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза. 14 июля в Украине без осадков. Температура ночью 15-20°С, днем 29-34°С, 13 июля в южной части 25-30°С; в Карпатах ночью 8-13°С, днем 22-27°С.
15-16 июля тоже ожидается жаркая погода с температурой ночью 17-23°С; днем 30-36 °С, на юге и востоке страны до 38°С. Сухо, лишь в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза.
В Киеве и области 12 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью 16-21°С, днем 31-34°С. 13 июля местами небольшой кратковременный дождь, гроза; 14 июля без осадков. Температура ночью 15-20°С, днем 29-34°С. 15-16 июля сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-23°С, днем 31-36°С.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А при + 35 С нет абсолютно никакого спасения: невозможно ни спать, ни есть, ни читать, ни думать: просто страдаешь на сугубо физиологическом уровне, как примитивное животное: высшая нервная деятельность полностью угнетена. Ненавижу жару, хотя сам родом с крайнего Юга.
"Ох, лето красное, любил бы я тебя, если б не пыль, жара, да комары и мухи"...
Ваша версия?