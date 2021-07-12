Жара в Украине усиливается: на этой неделе ожидается до +38°С

12 июля в южных, центральных, северных областях и в Карпатском регионе местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщили в Укргидрометцентре.

12-14 июля в большинстве западных, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Полтавской, 13-14 июля и в Харьковской областях.

12 июля температура ночью 16-21°С, днем ​​29-34°С; в Карпатах ночью 9-14°С, днем ​​21-26°С.

13 июля на Правобережье (кроме Карпатского региона) и в Херсонской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза. 14 июля в Украине без осадков. Температура ночью 15-20°С, днем ​​29-34°С, 13 июля в южной части 25-30°С; в Карпатах ночью 8-13°С, днем ​​22-27°С.

15-16 июля тоже ожидается жаркая погода с температурой ночью 17-23°С; днем 30-36 °С, на юге и востоке страны до 38°С. Сухо, лишь в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза.

В Киеве и области 12 июля ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь. Температура ночью 16-21°С, днем ​​31-34°С. 13 июля местами небольшой кратковременный дождь, гроза; 14 июля без осадков. Температура ночью 15-20°С, днем ​​29-34°С. 15-16 июля сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-23°С, днем ​​31-36°С.