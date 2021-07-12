РУС
Новости
Жара в Украине усиливается: на этой неделе ожидается до +38°С

12 июля в южных, центральных, северных областях и в Карпатском регионе местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщили в Укргидрометцентре.

12-14 июля в большинстве западных, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Полтавской, 13-14 июля и в Харьковской областях.

12 июля температура ночью 16-21°С, днем ​​29-34°С; в Карпатах ночью 9-14°С, днем ​​21-26°С.

13 июля на Правобережье (кроме Карпатского региона) и в Херсонской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза. 14 июля в Украине без осадков. Температура ночью 15-20°С, днем ​​29-34°С, 13 июля в южной части 25-30°С; в Карпатах ночью 8-13°С, днем ​​22-27°С.

15-16 июля тоже ожидается жаркая погода с температурой ночью 17-23°С; днем 30-36 °С, на юге и востоке страны до 38°С. Сухо, лишь в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антициклон дошел до Украины: в ближайшие дни жара будет только усиливаться. КАРТА

В Киеве и области 12 июля ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь. Температура ночью 16-21°С, днем ​​31-34°С. 13 июля местами небольшой кратковременный дождь, гроза; 14 июля без осадков. Температура ночью 15-20°С, днем ​​29-34°С. 15-16 июля сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-23°С, днем ​​31-36°С.

Жара в Украине усиливается: на этой неделе ожидается до +38°С - Цензор.НЕТ 7247
12.07.2021 08:20 Ответить
+4
Проклята жаріща, сил вже немає терпіти. Ненавиджу літо
12.07.2021 18:00 Ответить
+4
Однозначно так: при - 5 С просто надеваешь лёгкую утеплённую одежду и ты в полном комфорте.
А при + 35 С нет абсолютно никакого спасения: невозможно ни спать, ни есть, ни читать, ни думать: просто страдаешь на сугубо физиологическом уровне, как примитивное животное: высшая нервная деятельность полностью угнетена. Ненавижу жару, хотя сам родом с крайнего Юга.
12.07.2021 19:39 Ответить
.Фу ..тля .Краще б *- 5 * ..як +35 !
12.07.2021 08:16 Ответить
Однозначно так: при - 5 С просто надеваешь лёгкую утеплённую одежду и ты в полном комфорте.
А при + 35 С нет абсолютно никакого спасения: невозможно ни спать, ни есть, ни читать, ни думать: просто страдаешь на сугубо физиологическом уровне, как примитивное животное: высшая нервная деятельность полностью угнетена. Ненавижу жару, хотя сам родом с крайнего Юга.
12.07.2021 19:39 Ответить
Платёжка за отопление и сразу мороз по спине)))))Хехех где в ЮСА?
13.07.2021 00:40 Ответить
12.07.2021 08:20 Ответить
Було і о 23-00 +36.
12.07.2021 08:23 Ответить
В Мумбаи?
12.07.2021 08:35 Ответить
У нас.
12.07.2021 08:45 Ответить
в Мумбаї?
12.07.2021 18:17 Ответить
какаяразнiца!
12.07.2021 11:08 Ответить
це все Порох спалює російськомовних і від того така жара)))
12.07.2021 18:18 Ответить
Проклята жаріща, сил вже немає терпіти. Ненавиджу літо
12.07.2021 18:00 Ответить
даже гений с эфиоскими африканскими корнями ненавидел лето:

"Ох, лето красное, любил бы я тебя, если б не пыль, жара, да комары и мухи"...
12.07.2021 19:41 Ответить
иди в феврале в отпуск...в грязь и температурой +3...красота
12.07.2021 23:42 Ответить
Ага)))) пробки слякоть грязь.... и платёжка за газ или ещё хуже - дырявую ТЭЦ-хоть собаку продавай))))
13.07.2021 00:42 Ответить
Летом хорошо на природе возле водички. На выходных с палатками, самое то.
12.07.2021 21:26 Ответить
Днём нужно сидеть в тени,или дома,спать,читать,отдыхать,сиесту придумали давно,только жаль,водоёмов чистых почти нуль,искупаться негде вообще.
12.07.2021 22:46 Ответить
А где делись трамподрочеры с выпердами про фейковое глобальное потепление?
12.07.2021 23:39 Ответить
Если не потепление,тогда что.
Ваша версия?
13.07.2021 03:08 Ответить
В Кувейте +73 по цельсию все плавится на улице (светофоры, бампера и фары машин, мусорные баки и так далее, что из пластика) Так что 38 это еще норм)
13.07.2021 08:01 Ответить
 
 