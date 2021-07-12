УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11216 відвідувачів онлайн
Новини
71 754 20

Спека в Україні посилюється: цього тижня очікується до +38°С

Спека в Україні посилюється: цього тижня очікується до +38°С

12 липня в південних, центральних, північних областях і в Карпатському регіоні місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомили в Укргідрометцентрі.

12-14 липня у більшості західних, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Полтавській, 13-14 липня і в Харківській областях.

12 липня температура вночі 16-21°С, вдень 29-34°С; у Карпатах вночі 9-14°С, вдень 21-26°С.

13 липня на Правобережжі (крім Карпатського регіону) та у Херсонській області місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. 14 липня в Україні без опадів. Температура вночі 15-20°С, вдень 29-34°С, 13 липня у південній частині 25-30°С; у Карпатах вночі 8-13°С, вдень 22-27°С.

15-16 липня теж очікується спекотна погода з температурою вночі 17-23°С; вдень 30-36°С, на півдні та сході країни до 38°С. Сухо, лише в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза.

Також читайте: Антициклон дійшов до України: найближчими днями спека лише посилюватиметься. КАРТА

У Києві та області 12 липня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі 16-21°С, вдень 31-34°С. 13 липня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; 14 липня без опадів. Температура вночі 15-20°С, вдень 29-34°С. 15-16 липня суха та спекотна погода з температурою вночі 18-23°С, вдень 31-36°С.

Автор: 

Гідрометцентр (159) спека (111) погода (793)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Жара в Украине усиливается: на этой неделе ожидается до +38°С - Цензор.НЕТ 7247
показати весь коментар
12.07.2021 08:20 Відповісти
+4
Проклята жаріща, сил вже немає терпіти. Ненавиджу літо
показати весь коментар
12.07.2021 18:00 Відповісти
+4
Однозначно так: при - 5 С просто надеваешь лёгкую утеплённую одежду и ты в полном комфорте.
А при + 35 С нет абсолютно никакого спасения: невозможно ни спать, ни есть, ни читать, ни думать: просто страдаешь на сугубо физиологическом уровне, как примитивное животное: высшая нервная деятельность полностью угнетена. Ненавижу жару, хотя сам родом с крайнего Юга.
показати весь коментар
12.07.2021 19:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
.Фу ..тля .Краще б *- 5 * ..як +35 !
показати весь коментар
12.07.2021 08:16 Відповісти
Однозначно так: при - 5 С просто надеваешь лёгкую утеплённую одежду и ты в полном комфорте.
А при + 35 С нет абсолютно никакого спасения: невозможно ни спать, ни есть, ни читать, ни думать: просто страдаешь на сугубо физиологическом уровне, как примитивное животное: высшая нервная деятельность полностью угнетена. Ненавижу жару, хотя сам родом с крайнего Юга.
показати весь коментар
12.07.2021 19:39 Відповісти
Платёжка за отопление и сразу мороз по спине)))))Хехех где в ЮСА?
показати весь коментар
13.07.2021 00:40 Відповісти
Жара в Украине усиливается: на этой неделе ожидается до +38°С - Цензор.НЕТ 7247
показати весь коментар
12.07.2021 08:20 Відповісти
Було і о 23-00 +36.
показати весь коментар
12.07.2021 08:23 Відповісти
В Мумбаи?
показати весь коментар
12.07.2021 08:35 Відповісти
У нас.
показати весь коментар
12.07.2021 08:45 Відповісти
в Мумбаї?
показати весь коментар
12.07.2021 18:17 Відповісти
какаяразнiца!
показати весь коментар
12.07.2021 11:08 Відповісти
це все Порох спалює російськомовних і від того така жара)))
показати весь коментар
12.07.2021 18:18 Відповісти
Проклята жаріща, сил вже немає терпіти. Ненавиджу літо
показати весь коментар
12.07.2021 18:00 Відповісти
даже гений с эфиоскими африканскими корнями ненавидел лето:

"Ох, лето красное, любил бы я тебя, если б не пыль, жара, да комары и мухи"...
показати весь коментар
12.07.2021 19:41 Відповісти
иди в феврале в отпуск...в грязь и температурой +3...красота
показати весь коментар
12.07.2021 23:42 Відповісти
Ага)))) пробки слякоть грязь.... и платёжка за газ или ещё хуже - дырявую ТЭЦ-хоть собаку продавай))))
показати весь коментар
13.07.2021 00:42 Відповісти
Летом хорошо на природе возле водички. На выходных с палатками, самое то.
показати весь коментар
12.07.2021 21:26 Відповісти
Днём нужно сидеть в тени,или дома,спать,читать,отдыхать,сиесту придумали давно,только жаль,водоёмов чистых почти нуль,искупаться негде вообще.
показати весь коментар
12.07.2021 22:46 Відповісти
А где делись трамподрочеры с выпердами про фейковое глобальное потепление?
показати весь коментар
12.07.2021 23:39 Відповісти
Если не потепление,тогда что.
Ваша версия?
показати весь коментар
13.07.2021 03:08 Відповісти
В Кувейте +73 по цельсию все плавится на улице (светофоры, бампера и фары машин, мусорные баки и так далее, что из пластика) Так что 38 это еще норм)
показати весь коментар
13.07.2021 08:01 Відповісти
 
 