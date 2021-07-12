Спека в Україні посилюється: цього тижня очікується до +38°С

12 липня в південних, центральних, північних областях і в Карпатському регіоні місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомили в Укргідрометцентрі.

12-14 липня у більшості західних, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Полтавській, 13-14 липня і в Харківській областях.

12 липня температура вночі 16-21°С, вдень 29-34°С; у Карпатах вночі 9-14°С, вдень 21-26°С.

13 липня на Правобережжі (крім Карпатського регіону) та у Херсонській області місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. 14 липня в Україні без опадів. Температура вночі 15-20°С, вдень 29-34°С, 13 липня у південній частині 25-30°С; у Карпатах вночі 8-13°С, вдень 22-27°С.

15-16 липня теж очікується спекотна погода з температурою вночі 17-23°С; вдень 30-36°С, на півдні та сході країни до 38°С. Сухо, лише в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза.

У Києві та області 12 липня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі 16-21°С, вдень 31-34°С. 13 липня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; 14 липня без опадів. Температура вночі 15-20°С, вдень 29-34°С. 15-16 липня суха та спекотна погода з температурою вночі 18-23°С, вдень 31-36°С.