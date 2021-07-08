Антициклон дійшов до України: найближчими днями спека лише посилюватиметься. КАРТА

В Україні посилюється спека. До кінця цього тижня стовпчики термометрів піднімуться до 35°C.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

"Антициклон, врешті-решт, дійшов до України. Карта 1. У п'ятницю дощів в нас не буде. На відміну від, наприклад, Німеччини та Франції, де циклон зумовить і дощі, й прохолоду. Проте спека посилюється", - написала вона.

За прогнозом Діденко, 9 липня протягом дня стовпчики термометрів у більшості областей України підніматимуться до +29 - +33 градусів.

Далі - вище.



Карта 1

Друга карта демонструє температурну палітру на 11 липня, неділю.

Також читайте: Через сильну спеку Київ обмежує в'їзд фур

"Візьміть до уваги, що найближчими днями, і на наступному тижні також, буде спекотно, особливо в східній частині України, до +30 - +35 градусів.

У Києві 9 липня очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30 градусів. Спека в столиці триватиме й далі. Перший освіжаючий дощ, який видно на прогностичному київському горизонті, - на Петра й Павла, 12 липня. Але гаряча погода все одно ще триватиме", - написала синоптик.



Карта 2

"Не забувайте панамки, віяла, маленьку водичку у сумочку чи велику - в машину, і поступайтеся місцем старшим та дітям у водоймах, які - прогнозую- будуть перенасичені найближчими днями", - додала Діденко.