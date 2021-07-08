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Антициклон дійшов до України: найближчими днями спека лише посилюватиметься. КАРТА

Антициклон дійшов до України: найближчими днями спека лише посилюватиметься. КАРТА

В Україні посилюється спека. До кінця цього тижня стовпчики термометрів піднімуться до 35°C.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

"Антициклон, врешті-решт, дійшов до України. Карта 1. У п'ятницю дощів в нас не буде. На відміну від, наприклад,  Німеччини та Франції, де циклон зумовить і дощі, й прохолоду. Проте спека посилюється", - написала вона.

За прогнозом Діденко, 9 липня протягом дня стовпчики термометрів у більшості областей України підніматимуться до +29 - +33 градусів.

Далі - вище.

Антициклон дійшов до України: найближчими днями спека лише посилюватиметься 01
Карта 1

Друга карта демонструє температурну палітру на 11 липня, неділю.

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"Візьміть до уваги, що найближчими днями, і на наступному тижні також, буде спекотно, особливо в східній частині України, до +30 - +35 градусів.

У Києві 9 липня очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30 градусів. Спека в столиці триватиме й далі. Перший освіжаючий дощ, який видно на прогностичному київському горизонті, - на Петра й Павла, 12 липня. Але гаряча погода все одно ще триватиме", - написала синоптик.

Антициклон дійшов до України: найближчими днями спека лише посилюватиметься 02
Карта 2

"Не забувайте панамки, віяла, маленьку водичку у сумочку чи велику - в машину, і поступайтеся місцем старшим та дітям у водоймах, які - прогнозую- будуть перенасичені найближчими днями", - додала Діденко.

Антициклон дійшов до України: найближчими днями спека лише посилюватиметься 03

Автор: 

спека (107) погода (789) Діденко Наталка (12)


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Топ коментарі
+20
Антициклон дійшов до України: найближчими днями спека лише посилюватиметься - Цензор.НЕТ 504
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08.07.2021 14:58
+18
что характерно, именно в жару у попов из УПЦ МП в Одессе, возникла "здоровая" мысль провести крестный ход, а потом всенощные блеяние.. так сказать, что бы сократить поголовье своей секты..
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08.07.2021 14:08
+16
Антициклон дійшов до України: найближчими днями спека лише посилюватиметься - Цензор.НЕТ 4025

Ця спека.. За тридцять.
І навіть в затінку
Сидять, всі змарнілі,
Тихенько в кутку.
Задуха.. Мов киця
І я розімліла
Й хвилини тихенько,
Ідуть в далину.
.....................
Оля Калина. (уривок)
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08.07.2021 14:44
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что характерно, именно в жару у попов из УПЦ МП в Одессе, возникла "здоровая" мысль провести крестный ход, а потом всенощные блеяние.. так сказать, что бы сократить поголовье своей секты..
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08.07.2021 14:08 Відповісти
Да нет же. Скорее чтобы выжечь последние мозги. Чем тупее крепославные, тем выгоднее для Мокшанского Патриархата.
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08.07.2021 16:25 Відповісти
Антициклон дійшов до України: найближчими днями спека лише посилюватиметься - Цензор.НЕТ 4025

Ця спека.. За тридцять.
І навіть в затінку
Сидять, всі змарнілі,
Тихенько в кутку.
Задуха.. Мов киця
І я розімліла
Й хвилини тихенько,
Ідуть в далину.
.....................
Оля Калина. (уривок)
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08.07.2021 14:44 Відповісти
Антициклон дійшов до України: найближчими днями спека лише посилюватиметься - Цензор.НЕТ 504
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08.07.2021 14:58 Відповісти
От так свого, рудого блудуна охолоджую!
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08.07.2021 16:29 Відповісти
Сам по декілька разів на добу так охолоджуюсь...
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08.07.2021 17:40 Відповісти
Жарка кицюням. 😻
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09.07.2021 10:19 Відповісти
Ненавиджу літо
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08.07.2021 18:21 Відповісти
Нарешті
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08.07.2021 19:13 Відповісти
потом херня кричали они..нунуну во дворе вон бабочки со слона размером..
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09.07.2021 11:45 Відповісти
Нужно предупреждать людей о возможности приближения змей к жилым домам,ближе к воде.
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09.07.2021 11:54 Відповісти
 
 