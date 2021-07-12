В Нидерландах вернули ряд ограничений из-за "дельта"-штамма коронавируса

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о ряде новых ограничительных мер, они вступили в силу c 10 июля в связи с ростом числа заражений коронавирусом COVID-19 в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Если мы ничего не предпримем, темпы распространения инфекции будут просто расти. Абсолютно очевидно, что мы должны пресечь быстрое распространение вируса на корню. В настоящее время уровень заболеваемости стремительно растет, в основном из-за крайне заразного штамма "дельта", - заявил премьер Нидерландов.

Теперь в Нидерландах прекращают работу ночные клубы и дискотеки, а магазины закрываются в полночь.

Рютте напомнил, что все посетители ресторанов и кафе должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Все мероприятия развлекательного характера, в том числе живая музыка, будут запрещены. Однако, как отмечают власти страны, пока речь не идет о новом локдауне и обязательном ношении масок в помещении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через 2 недели после снятия ограничений Нидерланды вновь закрыли клубы и дискотеки из-за роста новых случаев COVID-19

За прошедшую неделю число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах выросло в семь раз.

За время пандемии коронавируса в Голландии инфекция подтвердилась у 1,7 млн человек. 17,7 тыс. пациентов умерли после заражения COVID-19, более 1,6 млн полностью вылечились.