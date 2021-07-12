У Нідерландах повернули низку обмежень через "дельта"-штам коронавірусу

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про низку нових обмежувальних заходів, вони набули чинності з 10 липня у зв'язку зі зростанням кількості заражень коронавірусом COVID-19 в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми нічого не зробимо, темпи поширення інфекції зростатимуть. Абсолютно очевидно, що ми повинні припинити швидке поширення вірусу до кореня. Наразі рівень захворюваності стрімко зростає, переважно через вкрай заразний штам "дельта", - заявив прем'єр Нідерландів.

Тепер у Нідерландах припиняють роботу нічні клуби і дискотеки, а магазини закриваються опівночі.

Рютте нагадав, що всі відвідувачі ресторанів і кафе мають дотримуватися соціальної дистанції в півтора метри.

Всі заходи розважального характеру, зокрема жива музика, будуть заборонені. Однак, як зазначає влада країни, поки не йдеться про новий локдаун і обов'язкове носіння масок у приміщенні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через 2 тижні після зняття обмежень Нідерланди знову закрили клуби і дискотеки внаслідок зростання нових випадків COVID-19

За минулий тиждень кількість випадків зараження коронавірусом у Нідерландах зросла в сім разів.

За час пандемії коронавірусу в Голландії інфекція підтвердилася у 1,7 млн людей. 17,7 тис. пацієнтів померли після зараження COVID-19, понад 1,6 млн вилікувалися.