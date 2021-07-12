1 303 1
Пандемия COVID-19: Армения продлила карантин до 20 декабря
В Армении продлен режим карантина из-за пандемии коронавируса на шесть месяцев, до 20 декабря 2021 года.
об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение правительство приняло в пятницу, сообщается на сайте исполнительного органа.
Карантин предусматривает особый режим въезда и выезда в страну, правила самоизоляции.
За сутки в Армении выявляется около 4% заражений от общего количества тестируемых.
В республике вакцинированы чуть более 3% населения.
