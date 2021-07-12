РУС
Пандемия COVID-19: Армения продлила карантин до 20 декабря

Пандемия COVID-19: Армения продлила карантин до 20 декабря

В Армении продлен режим карантина из-за пандемии коронавируса на шесть месяцев, до 20 декабря 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение правительство приняло в пятницу, сообщается на сайте исполнительного органа.

Карантин предусматривает особый режим въезда и выезда в страну, правила самоизоляции.

За сутки в Армении выявляется около 4% заражений от общего количества тестируемых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 187,6 млн, число жертв - более 4 млн. ИНФОГРАФИКА

В республике вакцинированы чуть более 3% населения.

