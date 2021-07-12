1 303 1
Пандемія COVID-19: Вірменія продовжила карантин до 20 грудня
У Вірменії продовжено режим карантину через пандемію коронавірусу на шість місяців, до 20 грудня 2021 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відповідне рішення уряд ухвалив у п'ятницю, повідомляється на сайті виконавчого органу.
Карантин передбачає особливий режим в'їзду і виїзду в країну, правила самоізоляції.
За добу у Вірменії виявляють близько 4% заражень від загальної кількості тестованих.
У республіці вакциновані трохи більше 3% населення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Речь Брежнева
показати весь коментар12.07.2021 09:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль