Пандемія COVID-19: Вірменія продовжила карантин до 20 грудня

У Вірменії продовжено режим карантину через пандемію коронавірусу на шість місяців, до 20 грудня 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення уряд ухвалив у п'ятницю, повідомляється на сайті виконавчого органу.

Карантин передбачає особливий режим в'їзду і виїзду в країну, правила самоізоляції.

За добу у Вірменії виявляють близько 4% заражень від загальної кількості тестованих.

У республіці вакциновані трохи більше 3% населення.

Видать зашатался трон...и у нас осенью зеленое шобло введет, когда люди за коммуналку не смогут платить
12.07.2021 09:04 Відповісти
 
 