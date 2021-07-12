Пандемія COVID-19: Вірменія продовжила карантин до 20 грудня

У Вірменії продовжено режим карантину через пандемію коронавірусу на шість місяців, до 20 грудня 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення уряд ухвалив у п'ятницю, повідомляється на сайті виконавчого органу.

Карантин передбачає особливий режим в'їзду і виїзду в країну, правила самоізоляції.

За добу у Вірменії виявляють близько 4% заражень від загальної кількості тестованих.

У республіці вакциновані трохи більше 3% населення.