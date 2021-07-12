Австрия полностью вакцинировала от коронавируса почти половину взрослого населения страны

По крайней мере одну прививку от коронавируса уже сделали более 5 млн жителей Австрии, население которой насчитывает 8,9 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава Австрии.

Таким образом, сейчас в стране первую прививку от COVID-19 получили 63,5% населения, которое может быть вакцинировано (старше 12 лет).

Более чем у 3,7 млн австрийцев уже есть полная вакцинная защита (две дозы), что составляет почти 47% населения, подлежащего вакцинации.

В течение воскресенья в Австрии было вакцинировано 50 тыс. человек, уточняют в Минздраве.

Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в стране остается на низком уровне, хотя в последние дни наблюдается незначительный рост. За минувшие сутки было выявлено 133 случая, на прошлой неделе в среднем было 113.

Отметим, что правительство Австрии ослабило правила въезда в страну с 1 июля, когда в Евросоюзе начал действовать так называемый "зеленый паспорт". Въезд из Украины возможен с любой целью, однако требуется сертификат вакцинации, иначе необходимо будет пройти домашний карантин.

