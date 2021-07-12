РУС
Австрия полностью вакцинировала от коронавируса почти половину взрослого населения страны

По крайней мере одну прививку от коронавируса уже сделали более 5 млн жителей Австрии, население которой насчитывает 8,9 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава Австрии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Таким образом, сейчас в стране первую прививку от COVID-19 получили 63,5% населения, которое может быть вакцинировано (старше 12 лет).

Более чем у 3,7 млн австрийцев уже есть полная вакцинная защита (две дозы), что составляет почти 47% населения, подлежащего вакцинации.

В течение воскресенья в Австрии было вакцинировано 50 тыс. человек, уточняют в Минздраве.

Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в стране остается на низком уровне, хотя в последние дни наблюдается незначительный рост. За минувшие сутки было выявлено 133 случая, на прошлой неделе в среднем было 113.

Отметим, что правительство Австрии ослабило правила въезда в страну с 1 июля, когда в Евросоюзе начал действовать так называемый "зеленый паспорт". Въезд из Украины возможен с любой целью, однако требуется сертификат вакцинации, иначе необходимо будет пройти домашний карантин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом, - Кулеба

+5
Как у вас ето вместе вяжется слова ПОЛНОСТЬЮ и ПОЧТИ ПОЛОВИНУ?
показать весь комментарий
12.07.2021 09:30 Ответить
+1
Так полная теперь вроде как уже три прививочки, не?
показать весь комментарий
12.07.2021 10:06 Ответить
+1
Пока еще нет...но это пока...
Будет и три...будет и больше..
показать весь комментарий
12.07.2021 10:14 Ответить
Как у вас ето вместе вяжется слова ПОЛНОСТЬЮ и ПОЧТИ ПОЛОВИНУ?
показать весь комментарий
12.07.2021 09:30 Ответить
Это значит что половина населения получило две прививки...и все...о полной вакцинации в случае с этими вакцинами...которые были скльопаны за полгода....речь нет..и быть не может..
показать весь комментарий
12.07.2021 09:49 Ответить
Так полная теперь вроде как уже три прививочки, не?
показать весь комментарий
12.07.2021 10:06 Ответить
Пока еще нет...но это пока...
Будет и три...будет и больше..
показать весь комментарий
12.07.2021 10:14 Ответить
Полностью не будет никогда.
Такой шары медицина ещё не знала.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:13 Ответить
Не бывает большей половины или меньшей,половины одинаковы,но большая половина этого не понимает😂
показать весь комментарий
12.07.2021 10:37 Ответить
Для Грин Грина. В давнее время мой отец смеялся над фразой Николая Озерова: " До конца третьего тайма осталось ровно 7 минут ... и 34 секунды".
"Даа сильно округлил: десятые и сотые доли секунды отбросил".
показать весь комментарий
12.07.2021 10:45 Ответить
"Почти половина" не означає "полностью", а "первую прививку получили 63,5% населения" означає, що повний цикл вакцинації ще не закінчений, тому вважати їх повністю щепленими зарано.
показать весь комментарий
12.07.2021 09:49 Ответить
В Австрії на 8,9 млн населення "за минувшие сутки было выявлено 133 случая". В Україні на 40 млн населення "за сутки зафиксированы 174 новых случая заражения по состоянию на утро 12 июля". https://censor.net/ru/news/3276426/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umerli_7_chelovek_zafiksirovany_174_novyh_sluchaya_zarajeniya_236_chelovek

показать весь комментарий
12.07.2021 09:56 Ответить
Ну у нас по выходным вирус тоже не работает, тем не менее за неделю 655 максимум
показать весь комментарий
12.07.2021 10:05 Ответить
Прикольно:
"Австрия ПОЛНОСТЬЮ вакцинировала ПОЧТИ ПОЛОВИНУ населения."
Как это посчитать ?
показать весь комментарий
12.07.2021 12:09 Ответить
Это писал точно вакцинированный.
показать весь комментарий
12.07.2021 12:11 Ответить
 
 