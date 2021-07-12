С момента запуска рынка земли заключены 532 сделки купли-продажи, - Минагрополитики

С момента запуска рынка земли 1 июля и по состоянию на утро 12 июля в Украине проведены 532 земельные транзакции на участки с/х назначения общей площадью 570 га.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Уточняется, что по суммарной площади проданных земельных участков лидирует Харьковская область с показателем 107,1 га, за ней следуют Полтавская (93,8 га), Днепропетровская (61,1 га), Херсонская (38,9 га) и Сумская (31,9 га) области.

Минагрополитики добавляет, что за 11 дней функционирования земельного рынка от нотариусов поступило 3,29 тыс. заявок на доступ к Государственному земельному кадастру с целью онлайн-проверки законности покупки земельных участков. Из них 3,1 тыс. согласовано, 0,12 тыс. находятся в очереди на рассмотрение, 0,43 тыс. отказано в доступе. Всего в стране насчитывается более 6 тыс. нотариусов.

