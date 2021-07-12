Суд отправил генерала Павловского под арест с залогом в 475 млн грн, - ГБР
Суд избрал меру пресечения генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"12 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав бывшему заместителю Министра обороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн гривен", - говорится в сообщении.
Экс-нардеп Татьяна Чорновол в Facebook сообщила "Генералу Павловскому арест. За эти четыре ареста, будет 40 арестов за государственную измену. Скоро".
Нардеп "ЕС" Ростислав Павленко заявил, что решение о содержании под стражей генерала Павловского, производственника Шандры и их коллег - несмотря на полное отсутствие обоснования подозрения - очередное проявление беспредела.
Нардеп Владимир Арьев отметил: "Генералу Павловскому, который командовал освобождением Мариуполя и запустил строительство украинских десантно-штурмовых катеров и отечественную ракетную программу, зеленая власть присудила арест с залогом в почти полмиллиарда гривен. Фактически, безальтернативный арест.
Куму Путина Медведчуку за государственную измену - домашний арест на вилле. Запорожскому менту Януковиче Сербе, который прятался в России и вернулся при Зеленском за кровь майдановцев - личное обязательство. Эта власть уничтожает защитников Украины и лояльная к предателям. Надо объединяться для сопротивления внутреннему врагу".
Ранее в интервью Цензор.НЕТ адвокат генерала Павловского заявил, что все утверждения, которые следователь и прокурор отмечают в своем сообщении о подозрении и в ходатайстве, не имеют абсолютно никакого подтверждения документального.
"Я исследовал документы, приобщенные следствием к ходатайству. Я обращал внимание суда на то, что нина одном из этих документов практически нет подписей Павловского Игоря Валентиновича. Есть только несколько документов с его подписью - и то это общие, коллегиально принятые решения. Рядом с его подписью стоят подписи начальника Генштаба, министра обороны, и.о. командующего ВМС ... Очевидно, что Игорь Валентинович не мог влиять на этих людей и эти процессы. ... А окончательное решение принимается коллегиально высшим руководством Министерства обороны, а не исключительно единолично Павловским. Поэтому, по нашему мнению, подозрение абсолютно не обосновано", - отметил он.
Подробнее о деле генерала Павловского читайте в интервью адвоката Павла Черненко здесь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
При этом, с самого начала этой истории было видно невооружённым взглядом, что команда «закрыть» генерала была дана зеленью ещё до начала судебных заседаний.
Земразь любой ценой хочет выжать хоть какой-нибудь компромат на Порошенко 🙂
Зеби так волали, так волали, що якщо що то одразу в йдуть "зносити" владу.
Оно, вперед.
Чи карні обвинувачення для проукраїнських військових як то Марченко, Павловький, доречі на обох них і в каціпcтaні теж є карні справи, то для них не є привід?
Генералам , так як того забажав портнов !!
А інша, https://censor.net/ru/user/486895, в 18:14, яку адміни знесли зовсім вже за зебільну тупість, заявила "Генерал Павловский проходит по уголовному делу Ганзюк как заказчик!"
Встреча Зеленского с главой минобороны Германии отменена без объяснения причин
Запланированная на понедельник встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменилась. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства ФРГ. Переговоры должны были пройти в Берлине.
Ранее ведомство анонсировало встречу Зеленского и Крамп-Карренбауэр 12 июля. «12 июля министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ожидает президента Украины господина Владимира Зеленского на двустороннем рабочем совещании в Министерстве обороны в Берлине», - сообщала пресс-служба министерства.
В сообщении говорилось, что разговор пойдет о текущей ситуации в регионе и двусторонних отношениях между Украиной и ФРГ. Но в подельник над сообщением появилась отметка, что встреча отменена.
Представитель минобороны не объяснил причин отмены. «Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет», - сообщил он в ответ на вопрос журналистов.
С их стороны закипает недовольство Зе-властью и реформами (в частности, реформой СБУ). Закипает постепенно.
Силовики из недавнего прошлого собираются в «стаи». СБУшники протоптали дорогу к Петру Порошенко, который приблизил к себе Виктора Кононенко («Латыша»). Мы писали, что Кононенко занимался выборами ЕС в Киеве и сам стал депутатом Киевсовета.
Бывший глава СБУ Василий Грицак с тремя генералами зарегистрировал «Украинский центр аналитики и безопасности». С ним там генерал Владислав Косинский, который устроился в Житомире советником главы облсовета; генералы Сергей Конохов, который перестраивает особняк в Юрьевке и Игорь Гуськов - он раздает интервью.
А Грицак сидит в резервном офисе. Ждет звонка от Порошенко с выгодным предложением.
В это время бывшие УБОПовцы и сотрудники МВД собираются вокруг мэра Киева Виталия Кличко. Непонятно, как они поделят электоральное пространство, если одновременно пойдут на выборы Кличко и Порошенко. Но пока Офису Президента доносят, что Кличко взял к себе Виталия Стрижака (в период 2013-2014 годах был замом начальника УБОПа МВД).
К нему пришел Виталий Ярема (бывший начальник киевской милиции и Генпрокурор в 2014 году). Сюда же причисляют Владислава Бухарева, который в 2013 году через своего человека Геннадия Лисового решил вопрос с вкладом Владимира Зеленского в «Брокбизнесбанке», обменяв его на квартиру на верхнем этаже ЖК «Император» в Ялте, с видом на Ливадийский дворец, по соседству с квартирой Бухарева. Его жена Елена работала сценаристом «95 квартала».
Бухарев сейчас в опале. Владимиру Зеленскому вдувают в уши, что Бухарев тоже переметнулся к Кличко.
https://www.telemetr.me/content/shadow_anonymous_insights/post/1661/
ВБИВАЮТЬ УКРАЇНУ
25 июня Хозяйственный суд Николаевской области Украины поставил окончательную точку в судьбе Черноморского судостроительного завода. Как заявила внешняя управляющая предприятия Ольга Протасова, занимающаяся банкротством и ликвидацией ЧСЗ, все имущество завода распродано, работники уволены, печать предприятия уничтожена
Вадим Малхасян, он же Новинскийзанялся этим объектом в 2006 году по просьбе тогдашней своей политической "крыши", российского посла в Украине Виктора Черномырдина.
Еще до "оранжевой" революции, посол помог другим россиянам - братьям Чуркиным приватизировать Черноморский судостроительный (в 2003 году завод исключили из списка стратегических предприятий Украины)…
https://ord-ua.com/2021/07/08/novinskij-potopil-chsz/
Зато в это же время пhttps://ord-ua.com/2021/07/12/po-delu-o-katerah-poroshenko-arestovan-eks-zamministra-oborony/ о делу о "катерах Порошенко" судят экс-замминистра обороны ...