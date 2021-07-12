Суд отправил генерала Павловского под арест с залогом в 475 млн грн, - ГБР

Суд избрал меру пресечения генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"12 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав бывшему заместителю Министра обороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн гривен", - говорится в сообщении.

Экс-нардеп Татьяна Чорновол в Facebook сообщила "Генералу Павловскому арест. За эти четыре ареста, будет 40 арестов за государственную измену. Скоро".

Нардеп "ЕС" Ростислав Павленко заявил, что решение о содержании под стражей генерала Павловского, производственника Шандры и их коллег - несмотря на полное отсутствие обоснования подозрения - очередное проявление беспредела.

Нардеп Владимир Арьев отметил: "Генералу Павловскому, который командовал освобождением Мариуполя и запустил строительство украинских десантно-штурмовых катеров и отечественную ракетную программу, зеленая власть присудила арест с залогом в почти полмиллиарда гривен. Фактически, безальтернативный арест.

Куму Путина Медведчуку за государственную измену - домашний арест на вилле. Запорожскому менту Януковиче Сербе, который прятался в России и вернулся при Зеленском за кровь майдановцев - личное обязательство. Эта власть уничтожает защитников Украины и лояльная к предателям. Надо объединяться для сопротивления внутреннему врагу".

Ранее в интервью Цензор.НЕТ адвокат генерала Павловского заявил, что все утверждения, которые следователь и прокурор отмечают в своем сообщении о подозрении и в ходатайстве, не имеют абсолютно никакого подтверждения документального.

"Я исследовал документы, приобщенные следствием к ходатайству. Я обращал внимание суда на то, что нина одном из этих документов практически нет подписей Павловского Игоря Валентиновича. Есть только несколько документов с его подписью - и то это общие, коллегиально принятые решения. Рядом с его подписью стоят подписи начальника Генштаба, министра обороны, и.о. командующего ВМС ... Очевидно, что Игорь Валентинович не мог влиять на этих людей и эти процессы. ... А окончательное решение принимается коллегиально высшим руководством Министерства обороны, а не исключительно единолично Павловским. Поэтому, по нашему мнению, подозрение абсолютно не обосновано", - отметил он.

