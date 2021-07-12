РУС
Суд отправил генерала Павловского под арест с залогом в 475 млн грн, - ГБР

Суд отправил генерала Павловского под арест с залогом в 475 млн грн, - ГБР

Суд избрал меру пресечения генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"12 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав бывшему заместителю Министра обороны меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 475 млн гривен", - говорится в сообщении.

Экс-нардеп Татьяна Чорновол в Facebook сообщила "Генералу Павловскому арест. За эти четыре ареста, будет 40 арестов за государственную измену. Скоро".

Нардеп "ЕС" Ростислав Павленко заявил, что решение о содержании под стражей генерала Павловского, производственника Шандры и их коллег - несмотря на полное отсутствие обоснования подозрения - очередное проявление беспредела.

Нардеп Владимир Арьев отметил: "Генералу Павловскому, который командовал освобождением Мариуполя и запустил строительство украинских десантно-штурмовых катеров и отечественную ракетную программу, зеленая власть присудила арест с залогом в почти полмиллиарда гривен. Фактически, безальтернативный арест.
Куму Путина Медведчуку за государственную измену - домашний арест на вилле. Запорожскому менту Януковиче Сербе, который прятался в России и вернулся при Зеленском за кровь майдановцев - личное обязательство. Эта власть уничтожает защитников Украины и лояльная к предателям. Надо объединяться для сопротивления внутреннему врагу".

Ранее в интервью Цензор.НЕТ адвокат генерала Павловского заявил, что все утверждения, которые следователь и прокурор отмечают в своем сообщении о подозрении и в ходатайстве, не имеют абсолютно никакого подтверждения документального.

"Я исследовал документы, приобщенные следствием к ходатайству. Я обращал внимание суда на то, что нина одном из этих документов практически нет подписей Павловского Игоря Валентиновича. Есть только несколько документов с его подписью - и то это общие, коллегиально принятые решения. Рядом с его подписью стоят подписи начальника Генштаба, министра обороны, и.о. командующего ВМС ... Очевидно, что Игорь Валентинович не мог влиять на этих людей и эти процессы. ... А окончательное решение принимается коллегиально высшим руководством Министерства обороны, а не исключительно единолично Павловским. Поэтому, по нашему мнению, подозрение абсолютно не обосновано", - отметил он.

Подробнее о деле генерала Павловского читайте в интервью адвоката Павла Черненко здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко о суде над боевым генералом Павловским: Это позор Зеленского

арест (10470) Чорновол Татьяна (655) Павловский Игорь (115) ГБР (3179)
+78
Сучья власть
12.07.2021 14:06 Ответить
+51
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13

https://mobile.twitter.com/13Hellis_13 https://mobile.twitter.com/13Hellis_13



история генерала Павловского - это не о коррупции.
Это, инициированное по заявлению Портнова,
1) уничтожение той армии, которая посмела дать отпор врагу
2) это уничтожение того офицерского состава, который может поднять за собой армию
3) это уничтожение украинского военпрома
12.07.2021 14:13 Ответить
+43
махровым коррупционерам смешные залоги а тут крысы в мантиях оторвались
12.07.2021 14:07 Ответить
Як вже хтось тут дописував раніше: Нас врятує тільки передоз.
12.07.2021 15:07 Ответить
Яка скотська влада.
12.07.2021 15:09 Ответить
Так ця влада виконує замовлення Путіна. А вибрали її придурки, яким захотілось, щоб було весело.
12.07.2021 15:11 Ответить
Вот задумайтесь только : как же хочет зеля х**лу яйца лизнуть... Семь раз свою разведку продал..войска с позиций отвёл... бойца 4 дня умирать оставил...оборонку уничтожает... патриотов сажает... и всё для того ,чтоб заглянуть в глаза х**лу, а потом снять штаны и чуть-чуть наклониться...просто какие-то "50 оттенков зелёного"
12.07.2021 15:12 Ответить
Це все - кричущі злочини. ЗЕвлада знищує Україну, її захисників. Тому Захід і США не хочуть давати злочинцям зброю, бо розуміють, що надати зброю ЗЕрезиденту пуйла все одно що надати її кремлю.
12.07.2021 15:28 Ответить
А Беню под какой залог посадят? А Мудачука?
12.07.2021 15:15 Ответить
Мені моторошно і в одно час тяне на блювоту від одної думки, що це обдовбане, хрипляве совкодрочерне чмо, (коли наша країна стикала кровью називав її повією, а перед цим грав хером на роялі перед такими як Портнов і Коломойський їм подібним по різним кабакам і лазням з такими самими ********* які вже при владі), буде приймати ювілейний парад в честь 30-річчя Незалежності у наших військових!!!!!!!!!!!
12.07.2021 15:21 Ответить
зебілам подобається, а їх досі більшість. Подивимося що зимою буде,.але більше всього звинуватять у всьому Порошенка і побіжать голосувать за ОПЗЖ
13.07.2021 07:33 Ответить
Ужасная новость. Суки!

При этом, с самого начала этой истории было видно невооружённым взглядом, что команда «закрыть» генерала была дана зеленью ещё до начала судебных заседаний.

Земразь любой ценой хочет выжать хоть какой-нибудь компромат на Порошенко 🙂
12.07.2021 15:26 Ответить
Компромату нема. ЗЕ піарився, фотографувався на фоні тих катерів, які тепер підозрюють, що чомусь не відповідають... і тому бойового генерала запроторили в Лук'янівське СІЗО. Це вже не просто знущання, а злочин. В мене виникає питання, що відчував конвой, який кинув бойового генерала в СІЗО. Чи не було в них бажання звільнити захисника України від наруги і натомість запровадити в те ж СІЗО всю цю антиукраїнську прокремлівську плісняву.
12.07.2021 15:37 Ответить
Суд відправив генерала Павловського під арешт із заставою в 475 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 7401
12.07.2021 20:28 Ответить
Дело в том что Медведчук и иже с ним никак не угрожают благополучию судейской мафии, и напротив, те кто несут в страну преобразования и реформы являются врагами для судейской и прокурорской мафии.
12.07.2021 15:34 Ответить
А так буде і далі.Бо у спілкуванні з бандотою "в законі" не можна поводити себе, як законослухняний тєрпіла.
12.07.2021 15:36 Ответить
А все-таки генерал Павловський наніс шкоду державі і флоту, тільки правда російській, бо ці катери не дали можливості окупанту московії окупувати все Азовське і Чорні моря. Ось і б'ють бісики у терористів і їх прислуг тут.
показать весь комментарий
Так за это и наказывают.
12.07.2021 17:27 Ответить
А де всі "знесуни"?
Зеби так волали, так волали, що якщо що то одразу в йдуть "зносити" владу.
Оно, вперед.
Чи карні обвинувачення для проукраїнських військових як то Марченко, Павловький, доречі на обох них і в каціпcтaні теж є карні справи, то для них не є привід?
12.07.2021 15:42 Ответить
https://censor.net/ru/news/3276495/poroshenko_o_sude_nad_boevym_generalom_pavlovskim_eto_pozor_zelenskogo..
12.07.2021 16:18 Ответить
зеленые твари --ЖДИТЕ !!!!!!!!
12.07.2021 17:22 Ответить
Панове військові! Коли почнеться наступний Майдан, будь ласка, закрийте кордони, щоб ані шпаринки ні на небі, ні на землі. А ми неодмінно розберемось, тільки не як в 2004м та 2014м.
12.07.2021 16:24 Ответить
Интересно, когда у боевых офицеров лопнет терпение?
12.07.2021 16:25 Ответить
Кум Путина- откровенный враг. Он- вредитель и это понятно. А вот генерал Павловский(если вина его будет доказана) - это хуже, чем поведение и поступки " кума". И если Павловский окажется виновным , его вина в разы опаснее и тяжелее, чем Медведчука. Никакие заслуги не должны учитываться при расследовании преступлений. ЗАКОН - ОДИН ДЛЯ ВСЕХ! Все это тотят! Пусть будет так!
12.07.2021 16:38 Ответить
ЗеЛя подонок и предатель.за все будет отвечать.вместе со своей бандой.
12.07.2021 16:52 Ответить
Зеленського на нари!
12.07.2021 16:56 Ответить
"Логика" такая: нет военных, значит нет войны.
12.07.2021 16:59 Ответить
Сколько электричества пропадает......Интересно,оно подключено к совести,разуму,желудку или просто карману?
12.07.2021 17:36 Ответить
Я думаю, чего так шоколадная ботоферма перевозбудилась: "военные, патриоты, портнов". Оказалось ниточки ведут на ПрАТ «Кузня на Рибальському», которая принадлежала петьке в то время, и которую он заботливо типа "продал" сережке тигипычу. Как будто секрет, что все, что вышло оттуда - полуготовое говно, которое бойцы доводили до ума ценой своих жизней на передке.
12.07.2021 17:49 Ответить
Тваринко зелена , зтули пельку , бо йдеться не про Пороха , а про зеленого холуя кремля , який мститься бойовим
Генералам , так як того забажав портнов !!
12.07.2021 18:50 Ответить
а ти помітив, як вона про катер МБК виробництва "Кузні" - "все, что вышло оттуда - полуготовое говно, которое бойцы доводили до ума ценой своих жизней на передке"???
А інша, https://censor.net/ru/user/486895, в 18:14, яку адміни знесли зовсім вже за зебільну тупість, заявила "Генерал Павловский проходит по уголовному делу Ганзюк как заказчик!"
12.07.2021 19:07 Ответить
НАРОД, НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ. За всю историю независимой Украины еще никого не посадили. Так, в сизо подержат и максимум через полгода отпустят.
12.07.2021 18:03 Ответить
Ненависть гаранта просто вражає -- зрада і злив операцій військової розвідки, оборони, арешти українських патріотів, нарешті арешт бойового генерала. Це не президент, а вовк у овечій шкурі. Це комок ненависті до української держави. А яких ще фокусів чекати на параді незалежності -- вже маємо військових на високих каблуках і роту собак... Його друг кіркоров ще вчебучить якийсь зашквар...
12.07.2021 18:11 Ответить
Це страх, тваринний страх. Бо він прекрасно розуміє саме ХТО може його зупинити - це патріоти військові, вірні присязі і Україні спецназівці. І тому він їх знищує. Дуже небезпечна і безперспективна гра з вогнем.
12.07.2021 18:51 Ответить
позорище. А теперь внимание, вопрос - почему с Зеленским отказался сегодня встречаться министр обороны Германии?:
Встреча Зеленского с главой минобороны Германии отменена без объяснения причин




Запланированная на понедельник встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменилась. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства ФРГ. Переговоры должны были пройти в Берлине.
Ранее ведомство анонсировало встречу Зеленского и Крамп-Карренбауэр 12 июля. «12 июля министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ожидает президента Украины господина Владимира Зеленского на двустороннем рабочем совещании в Министерстве обороны в Берлине», - сообщала пресс-служба министерства.
В сообщении говорилось, что разговор пойдет о текущей ситуации в регионе и двусторонних отношениях между Украиной и ФРГ. Но в подельник над сообщением появилась отметка, что встреча отменена.
Представитель минобороны не объяснил причин отмены. «Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет», - сообщил он в ответ на вопрос журналистов.
12.07.2021 18:22 Ответить
Всі пов'язують небажання військових НАТО вести якісь перемовини з ЗЕ, як з людиною, яка переслідує захисників України і фактично вже 2 роки працює над виконанням замовлень кремля. "Вони (росія - прим.ред) прекрасно раді з того, що генералів, які зупиняли путіна у 2014 році та не пустили в Маріуполь… виробничників, які здатні випускати продукцію яка щось може відповісти путіну на морі та в забезпеченні наших військових, що все це зараз під ударом і це дуже шкодить країні, її іміджу й обороноздатності. Тому шукаючи політичних дивідендів вони шкодять країні й це я вважаю державною зрадою", - Ростислав Павленко в ефірі "Прямого".
12.07.2021 18:46 Ответить
Служивые дали интересную раскладку по взаимоотношению Офиса Президента с силовиками - нынешними и отставниками.
С их стороны закипает недовольство Зе-властью и реформами (в частности, реформой СБУ). Закипает постепенно.

Силовики из недавнего прошлого собираются в «стаи». СБУшники протоптали дорогу к Петру Порошенко, который приблизил к себе Виктора Кононенко («Латыша»). Мы писали, что Кононенко занимался выборами ЕС в Киеве и сам стал депутатом Киевсовета.

Бывший глава СБУ Василий Грицак с тремя генералами зарегистрировал «Украинский центр аналитики и безопасности». С ним там генерал Владислав Косинский, который устроился в Житомире советником главы облсовета; генералы Сергей Конохов, который перестраивает особняк в Юрьевке и Игорь Гуськов - он раздает интервью.

А Грицак сидит в резервном офисе. Ждет звонка от Порошенко с выгодным предложением.

В это время бывшие УБОПовцы и сотрудники МВД собираются вокруг мэра Киева Виталия Кличко. Непонятно, как они поделят электоральное пространство, если одновременно пойдут на выборы Кличко и Порошенко. Но пока Офису Президента доносят, что Кличко взял к себе Виталия Стрижака (в период 2013-2014 годах был замом начальника УБОПа МВД).

К нему пришел Виталий Ярема (бывший начальник киевской милиции и Генпрокурор в 2014 году). Сюда же причисляют Владислава Бухарева, который в 2013 году через своего человека Геннадия Лисового решил вопрос с вкладом Владимира Зеленского в «Брокбизнесбанке», обменяв его на квартиру на верхнем этаже ЖК «Император» в Ялте, с видом на Ливадийский дворец, по соседству с квартирой Бухарева. Его жена Елена работала сценаристом «95 квартала».
Бухарев сейчас в опале. Владимиру Зеленскому вдувают в уши, что Бухарев тоже переметнулся к Кличко.
https://www.telemetr.me/content/shadow_anonymous_insights/post/1661/
12.07.2021 19:00 Ответить
"Зробили це разом!"

Суд відправив генерала Павловського під арешт із заставою в 475 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 2265
12.07.2021 19:16 Ответить
Суд відправив генерала Павловського під арешт із заставою в 475 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 884
12.07.2021 19:22 Ответить
Клоунская падаль!
12.07.2021 19:20 Ответить
Було vs стало...

Суд відправив генерала Павловського під арешт із заставою в 475 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 4454
12.07.2021 19:33 Ответить
злості вже через край. невже воно не розуміє що прийде час і за все доведеться відповідати.
12.07.2021 19:58 Ответить
перед кем отвечать? перед тобой? максимум за поребрик свалит мимо погранцов-взяточников, у которых естественно "не будет основания для задержания"
12.07.2021 21:29 Ответить
Пора садити цих суддів!
12.07.2021 20:03 Ответить
Даю добро. Начинай.
12.07.2021 21:29 Ответить
СТОЛЬКО ЛЮДЕЙ ПРОШЛО ЧЕРЕЗ ВОЙНУ С ПАРАШЕЙ И ЧТО НЕЛЬЗЯ ОБЪЕДЕНИТЬСЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОДОБНЫМ БЕСПРЕДЕЛОМ ?! ГДЕ ЦВЕТ НАЦИИ ....СПИТ ?
12.07.2021 20:33 Ответить
цвет нации 73% избрал от этого карася главклоуном. за шо там бороться? чтоб опять 73% какую-то тупость сделали и все слили? не, в топку. пускай маринуются в продуктах собственной жизнедеятельности
12.07.2021 21:26 Ответить
ПРИЙШЛА ПОРА ВИХОДИТИ НА МАЙДАН, ЗВОЛІКАТИ НЕ МОЖНА ...

ВБИВАЮТЬ УКРАЇНУ
12.07.2021 21:26 Ответить
Суд відправив генерала Павловського під арешт із заставою в 475 млн грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 7480
12.07.2021 21:27 Ответить
Вы даже коломойскому такую сумму не всучите, как генералу, где он такую сумму возьмёт? Ну что здесь сказать, шоу идиотов, которые правят страной.
12.07.2021 22:41 Ответить
лохдауна треба прибрати ще до осені, бо з тарганами тільки так так і поводяться
12.07.2021 23:24 Ответить
Хочу, чтобы мы стали Гаити... на одну только ночь; тюрьмы для зеленых предателей будет мало...
13.07.2021 01:03 Ответить
15 лет украинское государство с любопытством наблюдало как российский резидент Вадим Малхасян (творческий псевдоним - Новинский) с помощью двух записных патриотов - Александра Садыкова и Геннадия Корбана - уничтожает крупнейшее судостроительное предприятие страны. Если бы был жив Виктор Черномырдин, он бы выхлопатал всей троице "героев России".
25 июня Хозяйственный суд Николаевской области Украины поставил окончательную точку в судьбе Черноморского судостроительного завода. Как заявила внешняя управляющая предприятия Ольга Протасова, занимающаяся банкротством и ликвидацией ЧСЗ, все имущество завода распродано, работники уволены, печать предприятия уничтожена
Вадим Малхасян, он же Новинскийзанялся этим объектом в 2006 году по просьбе тогдашней своей политической "крыши", российского посла в Украине Виктора Черномырдина.
Еще до "оранжевой" революции, посол помог другим россиянам - братьям Чуркиным приватизировать Черноморский судостроительный (в 2003 году завод исключили из списка стратегических предприятий Украины)…
https://ord-ua.com/2021/07/08/novinskij-potopil-chsz/


Зато в это же время пhttps://ord-ua.com/2021/07/12/po-delu-o-katerah-poroshenko-arestovan-eks-zamministra-oborony/ о делу о "катерах Порошенко" судят экс-замминистра обороны ...
13.07.2021 05:13 Ответить
я удивлен таким большим количеством людей в поддержку павловского. вот по честному, кто видел зампотыла, который не крадет?
13.07.2021 06:51 Ответить
зеленский скот и подонок
13.07.2021 07:10 Ответить
