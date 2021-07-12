РУС
"Кибератаки хуже атомного оружия", - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал кибератаки оружием, которое хуже атомного оружия. Он также объяснил, почему нападение хакеров несет опасность для страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Кибератаки хуже атомного оружия. Вы не можете их почувствовать, увидеть. Через определенное время будут ощущаться только последствия и больше ничего", - отметил Данилов.

По его словам, это такое оружие, которое может быть направлено на тот или иной объект с отложенным временем действия.

"И вы можете не знать, что оно уже сидит в вашей сети, ваших компьютерах, а в час икс оно может "взорваться" в самый неприятный момент. ... Мы отрабатываем сегодня такие ситуации. У нас есть ответственный орган - это министерство цифровой трансформации, который отвечает за кибербезопасность нашей страны", - подытожил секретарь СНБО.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) киберпреступление (765) СНБО (4462) кибербезопасность (679)
+14
Ну это он просто пока не попадал под атомное оружие, потому ему не с чем сравнивать...
12.07.2021 16:49 Ответить
+6
Точно,долбо....бы,у власти-еще хуже.
12.07.2021 16:52 Ответить
+6
Для нашей страны самое страшное оружие это коррупционеры-популисты-сказочники.
12.07.2021 16:54 Ответить
у него тоже кондиционер сломался?
12.07.2021 16:52 Ответить
Ой дибіл.
12.07.2021 16:54 Ответить
зе-бабуины ляпают своми дурными языками такую чушь, что стыдно за страну. ехай до х#йла на полигон и попроси плюхнуть на тебя 100 кт для прочистки мозгов от зе-вируса. може дойдет.
12.07.2021 16:56 Ответить
Опустите его в реактор.
12.07.2021 16:57 Ответить
12.07.2021 16:59 Ответить
А клоуны и недоучки у руля государства - обоих вместе.
12.07.2021 16:59 Ответить
Хих.....вы не знаете по прежнему ВСЕХ!! последствий применения ядерного оружия. Поэтому не пытайтесь сравнивать, у вас ...в СНБО по - прежнему мало информации.
И это факт!
12.07.2021 17:06 Ответить
Для зелебобиков звёздная болезнь ничем не отличается от лучевой.
12.07.2021 17:13 Ответить
Что-то Лёха тебя занесло сегодня, сам то понял что сказал?
12.07.2021 17:18 Ответить
похоже "слуги" иногда не задумываются над той чушью, которую выдают в эфир.... А какая разница? Зе электорат всеравно схавает....
12.07.2021 17:22 Ответить
Данилову к психиатру. ИМХО.
12.07.2021 17:43 Ответить
 
 