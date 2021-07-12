"Кибератаки хуже атомного оружия", - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал кибератаки оружием, которое хуже атомного оружия. Он также объяснил, почему нападение хакеров несет опасность для страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Кибератаки хуже атомного оружия. Вы не можете их почувствовать, увидеть. Через определенное время будут ощущаться только последствия и больше ничего", - отметил Данилов.

По его словам, это такое оружие, которое может быть направлено на тот или иной объект с отложенным временем действия.

"И вы можете не знать, что оно уже сидит в вашей сети, ваших компьютерах, а в час икс оно может "взорваться" в самый неприятный момент. ... Мы отрабатываем сегодня такие ситуации. У нас есть ответственный орган - это министерство цифровой трансформации, который отвечает за кибербезопасность нашей страны", - подытожил секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В пятницу СНБО введет новые санкции, списки формируются, - Данилов