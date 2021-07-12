В пятницу СНБО введет новые санкции, списки формируются, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины на следующем заседании рассмотрит вопрос введения новых санкций. Соответствующие санкционные списки уже формируются.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, сейчас над списками работают соответствующие украинские ведомства.

"Будут ли введены санкции в эту пятницу? Санкционный вопросы на этой неделе будет рассматриваться. Я не могу сказать, кто там будет, но сейчас соответствующие ведомства уже формируют списки", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО впервые проведет выездное заседание.

Читайте: Санкции СНБО в отношении Медведчука действуют в полном объеме, информация об их ослаблении и продаже сети АЗС - фейк, - Данилов