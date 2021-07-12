РУС
Новости
В пятницу СНБО введет новые санкции, списки формируются, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины на следующем заседании рассмотрит вопрос введения новых санкций. Соответствующие санкционные списки уже формируются.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, сейчас над списками работают соответствующие украинские ведомства.

"Будут ли введены санкции в эту пятницу? Санкционный вопросы на этой неделе будет рассматриваться. Я не могу сказать, кто там будет, но сейчас соответствующие ведомства уже формируют списки", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО впервые проведет выездное заседание.

Читайте: Санкции СНБО в отношении Медведчука действуют в полном объеме, информация об их ослаблении и продаже сети АЗС - фейк, - Данилов

Данилов Алексей (1066) санкции (11768) СНБО (4462)
+7
НЕ НАДОЕЛ ПЛОДИТЬ ПУСТОТУ ПО ПРОШЛЫМ САНКЦИЯМ ПШИК ПРОСТО КИНО ВЫ ТАКЖЕ ПОТЕРЯЛИ ДОВЕРИЕ ПЛОДЯ СЦЕНАРИИ НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЕДШИЕ ТАК ВИДОСИК В КОЛЛЕКТИВНОМ ИСПОЛНЕНИИ
12.07.2021 16:37 Ответить
+5
Миссия этих ублюдков, это дискредитация и разрушение органов власти.
12.07.2021 17:51 Ответить
+4
Опять лесника уволит?
12.07.2021 16:41 Ответить
НЕ НАДОЕЛ ПЛОДИТЬ ПУСТОТУ ПО ПРОШЛЫМ САНКЦИЯМ ПШИК ПРОСТО КИНО ВЫ ТАКЖЕ ПОТЕРЯЛИ ДОВЕРИЕ ПЛОДЯ СЦЕНАРИИ НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЕДШИЕ ТАК ВИДОСИК В КОЛЛЕКТИВНОМ ИСПОЛНЕНИИ
12.07.2021 16:57
Вічний серіал... Допоки останній потенціальний виборець не переключить телеканал при згадці про санції, триватиме до президенських виборів.
12.07.2021 16:57
ОТПРАВЬТЕ ЭТОГО НЕДОУМКА В ДУРДОМ !! затрахал уже своими дебильными решениями ! ламброзо ,увидя эту харю,воскликнул бы-"обезьяна !"
12.07.2021 17:25
Миссия этих ублюдков, это дискредитация и разрушение органов власти.
12.07.2021 17:51
100% СТАДО ДЕБИЛОИДОВ
12.07.2021 18:03
Почему пшик? Когда вы последний раз Медведчука видели, Лукойлы все стоят закрыты. Если бы они не действовали,не было бы столько шума.
12.07.2021 18:02
Нверное ТНК, ныне Глуско имел ввиду? Так Глуско к передаче И.В. К.готовят. Скоро заработает.
12.07.2021 18:14
Сли не ошибаюсь,последовательность смены вывесок была такой :Лукойл -Амик-Глуско.
13.07.2021 16:03
Ошибаешся. Глуско это в пршлом ТНК. Амик в прошлом Лукойл. Причем в последнем случае Лукойл так и остался владельцем. Конечным бенефициаром.
13.07.2021 17:45
Где можно посмотреть на санкции против международного жулика Бени?
12.07.2021 19:03
Может, сам Данилов и честный человек - не знаю. Но вся эта затея с СНБО и санкциями - неконституционная, бессмыссленная глупость и имитация деятельности, направленная на обман украинцев и поддержание рейтинга Зеленского.
13.07.2021 11:27
Дурне все ненатішиться.
12.07.2021 16:39
-- Можно, -- говорил он, -- это всегда можно, дуся. С нашим удовольствием, дуся. Но
деньги вперед, -- заявил монтер, -- утром деньги -- вечером стулья, или вечером деньги, а на другой день утром -- стулья.(с)
12.07.2021 17:38
Пока только крыша меняется...
12.07.2021 16:40
Опять лесника уволит?
12.07.2021 16:41
додайте ще

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA

Все погано.
Виправдовуючи Арахамію, «слуги» стали масово підтримувати китайський комунізм. Камельчук хоче китайську партійну структурованість, армію та академічні цінності.
Кравчук возвеличує економічну велич КПК.
Устенко прагне легких китайських грошей та помсти Заходу.
12.07.2021 17:12
Ви вже запровадили санкції проти всього українського народу, платіжками його додушите.
12.07.2021 18:05
Давайте проти двірників санкції. Дехто з них погано вулиці замітає
А взагалі ваш фарс "рнбо-95" вже задовбав
12.07.2021 18:54
все уже ржут над вашими санкциями... депил
12.07.2021 19:17
Суды в Украине уже всё?
12.07.2021 19:49
А зачем суды. Все решает РНБО - без суда и следствия, в турборежиме т.сказать.
Но главное - Беня по-прежнему неприкасаем
13.07.2021 10:32
Можно еще раз ОАСК ликвидировать. А то Вовк скоро помрет со смеху над этими зелеными клоунами.
13.07.2021 06:21
Трепещи "врах"! Ударим санкциями по нищете и безработице!
13.07.2021 07:21
Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,
по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, постановил
шесть заключительных закрытых заседаний в рамках процедуры "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"* (*акт RICO, борьба с организованной преступностью) будут назначены на период с 01.06.2021 по 27.07.2021 г.

Но ДАНИЛОВ и Зюзики этого в упор не замечают.
Хотят , чтоб за Беню заплатил генерал?
Суммы почти приблизительно сходятся. Ай да генерал!
Почти сравнялся с целой толпой аферистов "Коломойского, Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошету, Уриэля Лейберга и других пока не установленных лиц"
13.07.2021 10:41
Может, сам Данилов и честный человек - не знаю. Но вся эта затея с СНБО и санкциями - неконституционная, бессмыссленная глупость и имитация деятельности, направленная на обман украинцев и поддержание рейтинга Зеленского.
13.07.2021 11:26
 
 