В пятницу СНБО введет новые санкции, списки формируются, - Данилов
Совет национальной безопасности и обороны Украины на следующем заседании рассмотрит вопрос введения новых санкций. Соответствующие санкционные списки уже формируются.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По словам Данилова, сейчас над списками работают соответствующие украинские ведомства.
"Будут ли введены санкции в эту пятницу? Санкционный вопросы на этой неделе будет рассматриваться. Я не могу сказать, кто там будет, но сейчас соответствующие ведомства уже формируют списки", - отметил секретарь СНБО.
Напомним, ранее сообщалось, что СНБО впервые проведет выездное заседание.
деньги вперед, -- заявил монтер, -- утром деньги -- вечером стулья, или вечером деньги, а на другой день утром -- стулья.(с)
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA
Все погано.
Виправдовуючи Арахамію, «слуги» стали масово підтримувати китайський комунізм. Камельчук хоче китайську партійну структурованість, армію та академічні цінності.
Кравчук возвеличує економічну велич КПК.
Устенко прагне легких китайських грошей та помсти Заходу.
А взагалі ваш фарс "рнбо-95" вже задовбав
Но главное - Беня по-прежнему неприкасаем
по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, постановил
шесть заключительных закрытых заседаний в рамках процедуры "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"* (*акт RICO, борьба с организованной преступностью) будут назначены на период с 01.06.2021 по 27.07.2021 г.
Но ДАНИЛОВ и Зюзики этого в упор не замечают.
Хотят , чтоб за Беню заплатил генерал?
Суммы почти приблизительно сходятся. Ай да генерал!
Почти сравнялся с целой толпой аферистов "Коломойского, Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошету, Уриэля Лейберга и других пока не установленных лиц"