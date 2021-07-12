СНБО впервые проведет выездное заседание, оно состоится 16 июля, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в пятницу, 16 июля, состоится очередное заседание СНБО. Оно впервые пройдет не в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"На эту пятницу Владимир Зеленский принял решение о проведении заседания СНБО. Оно будет проведено в одном из областных центров, где именно - станет известно завтра. Повестка дня уже составлена президентом. Это будет первое выездное заседания СНБО, которое будет происходить непосредственно в регионе", - заявил Данилов.
По его словам, на заседании рассмотрят вопросы, которые будут касаться региона, где состоится собрание.
"Будут рассматриваться вопросы непосредственно этого региона и вопросы, которые актуальны сегодня из нашей страны. В повестку дня войдут вопросы по национальной безопасности, НАТО и санкционной политики", - добавил секретарь СНБО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
неа, зеленский и кО сейчас побегут в посольство китая, проводить снбо уровня "чего изволите-с?"
Федеральная служба безопасности России направила в Украину киллера, который должен быть убить ученого, занимающегося разработкой секретного оружия. Во время спецоперации наемный убийца был задержан сотрудниками Службы безопасности.Как говорится в сюжете https://www.youtube.com/watch?v=86MF7MLmios ТСН , целью киллера был заместитель харьковского директора института, который разрабатывает электромагнитное оружие. В учреждении создают специальный генератор, который производит "взрыво-магнитный" импульс, который парализует электронику.
Сейчас россиянин находится в СИЗО и надеется, что его вытащат из-за решетки.
"Я подписал соглашение с сотрудником ФСБ. Обращаюсь к вам с просьбой, с огромной, включить меня в обменные списки. Я обращаюсь к тем сотрудникам, которые отправили меня сюда. Я надеюсь, что это управление не посрамит честь свою, ну, не бросит человека, которого они отправили", - рассказал он.
Установлено, что киллер прибыл в Северодонецк из Улан-Удэ. Уже в Украине он получил фальшивый паспорт, который ему в условленном месте оставил сотрудник ФСБ. За россиянином постоянно велась слежка украинских спецслужб. Его задержали после попытки взорвать авто с ученым.
Отмечается, что за несколько месяцев до покушения украинские контрразведчики задержали российского агента при попытке купить документацию на разработку украинского высокотехнологичного оружия.
Добавим, что в институте производят компоненты для радиоэлектронной боеголовки. Также там создана пушка, которая вырубает электронику. Прибор генерирует импульс, который превращает боевой дрон в кусок железа. Также прибор можно установить на бомбу, ракету или снаряд и лишить противника командных пунктов.
"Результат - бесповоротное поражение всей электроники в радиусе трехсот метров. Если сбросить над командным пунктом - то ему конец. Все будет, но работать оно не будет", - добавил директор института электромагнитных исследований Юрий Ткач."
Капитан Очевидность.