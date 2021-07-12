РУС
СНБО впервые проведет выездное заседание, оно состоится 16 июля, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в пятницу, 16 июля, состоится очередное заседание СНБО. Оно впервые пройдет не в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На эту пятницу Владимир Зеленский принял решение о проведении заседания СНБО. Оно будет проведено в одном из областных центров, где именно - станет известно завтра. Повестка дня уже составлена президентом. Это будет первое выездное заседания СНБО, которое будет происходить непосредственно в регионе", - заявил Данилов.

По его словам, на заседании рассмотрят вопросы, которые будут касаться региона, где состоится собрание.

"Будут рассматриваться вопросы непосредственно этого региона и вопросы, которые актуальны сегодня из нашей страны. В повестку дня войдут вопросы по национальной безопасности, НАТО и санкционной политики", - добавил секретарь СНБО.

Данилов Алексей (1066) СНБО (4462)
+6
это как,на гастроли уезжаете?
12.07.2021 16:21 Ответить
+5
Какаяразница где вы,наркоманы соберётесь -от вас никакого толку
12.07.2021 16:22 Ответить
+5
В столиці зараз душно - десь на резиденції біля води з тьолками і ігристим вином, що колись називалось шампанським.
12.07.2021 16:25 Ответить
это как,на гастроли уезжаете?
12.07.2021 16:21 Ответить
В Омане хорошие конференц-залы
12.07.2021 16:26 Ответить
ГАСТРОЛЕРЫ ЕДУТ ПО ГАСТРОЛЯМ КАЛАМБУР
12.07.2021 16:28 Ответить
оман, катар, трускавец...?
неа, зеленский и кО сейчас побегут в посольство китая, проводить снбо уровня "чего изволите-с?"
12.07.2021 16:28 Ответить
Цирк їде у мандри.
12.07.2021 16:28 Ответить
А где? На "glusco"? Предупредите за два часа до приезда, чтобы успели закрыть кассу. Для этого тоже требуется некоторое время.
12.07.2021 16:22 Ответить
Какаяразница где вы,наркоманы соберётесь -от вас никакого толку
12.07.2021 16:22 Ответить
Надо провести заседание возле четвертого реактора на ЧАЭС. Быстрее позбавимся зебанутых идиотов.
12.07.2021 16:24 Ответить
Та ти шо? І шо?
12.07.2021 16:25 Ответить
В столиці зараз душно - десь на резиденції біля води з тьолками і ігристим вином, що колись називалось шампанським.
12.07.2021 16:25 Ответить
Мальдіви, чи Кіпр? От в чім питання.
12.07.2021 16:26 Ответить
"В Украину направили киллера для убийства ученого, который создает секретное оружие.

Федеральная служба безопасности России направила в Украину киллера, который должен быть убить ученого, занимающегося разработкой секретного оружия. Во время спецоперации наемный убийца был задержан сотрудниками Службы безопасности.Как говорится в сюжете https://www.youtube.com/watch?v=86MF7MLmios ТСН , целью киллера был заместитель харьковского директора института, который разрабатывает электромагнитное оружие. В учреждении создают специальный генератор, который производит "взрыво-магнитный" импульс, который парализует электронику.
Сейчас россиянин находится в СИЗО и надеется, что его вытащат из-за решетки.
"Я подписал соглашение с сотрудником ФСБ. Обращаюсь к вам с просьбой, с огромной, включить меня в обменные списки. Я обращаюсь к тем сотрудникам, которые отправили меня сюда. Я надеюсь, что это управление не посрамит честь свою, ну, не бросит человека, которого они отправили", - рассказал он.
Установлено, что киллер прибыл в Северодонецк из Улан-Удэ. Уже в Украине он получил фальшивый паспорт, который ему в условленном месте оставил сотрудник ФСБ. За россиянином постоянно велась слежка украинских спецслужб. Его задержали после попытки взорвать авто с ученым.
Отмечается, что за несколько месяцев до покушения украинские контрразведчики задержали российского агента при попытке купить документацию на разработку украинского высокотехнологичного оружия.
Добавим, что в институте производят компоненты для радиоэлектронной боеголовки. Также там создана пушка, которая вырубает электронику. Прибор генерирует импульс, который превращает боевой дрон в кусок железа. Также прибор можно установить на бомбу, ракету или снаряд и лишить противника командных пунктов.
"Результат - бесповоротное поражение всей электроники в радиусе трехсот метров. Если сбросить над командным пунктом - то ему конец. Все будет, но работать оно не будет", - добавил директор института электромагнитных исследований Юрий Ткач."
12.07.2021 16:27 Ответить
💩
12.07.2021 16:31 Ответить
головне щоб єрмачок був не в курсі
12.07.2021 16:49 Ответить
Делаем ставки! Моя ставка: ставлю бутыль пива,что не в Киевской обл.🤑
12.07.2021 16:28 Ответить
Оно будет проведено в одном из областных центров Источник: https://censor.net/ru/n3276570
Капитан Очевидность.
12.07.2021 16:41 Ответить
Бутыль пива мой🍺🍻🤗
12.07.2021 16:56 Ответить
що цікаво, олігархи РіНах і ПінКуч вже з місяць надають цим зеленим мразям повгну інформаційну підтримку, транслюють їх на своїх інформпомийках. Ну, це окрім беніного комплексу Г+Г; ці - стабільно...
12.07.2021 16:29 Ответить
Невже в Донецьку?
12.07.2021 16:47 Ответить
Шапито поехало на гастроли!!!
12.07.2021 17:15 Ответить
совсем уедут?
12.07.2021 18:44 Ответить
на природе? под шашлычок?
12.07.2021 20:14 Ответить
вангую - это будет Одесса. потому что море рядом, а величайший ***** устал и хочет отдохнуть.
13.07.2021 05:54 Ответить
 
 