РНБО вперше проведе виїзне засідання, воно відбудеться 16 липня, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що в п'ятницю, 16 липня, відбудеться чергове засідання РНБО. Воно вперше пройде не в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На цю п'ятницю Володимир Зеленський прийняв рішення про проведення засідання РНБО. Воно буде проведено в одному з обласних центрів, де саме - стане відомо завтра. Порядок денний вже складений президентом. Це буде перше виїзне засідання РНБО, яке відбуватиметься безпосередньо в регіоні", - заявив Данилов.
За його словами, на засіданні розглянуть питання, які стосуватимуться регіону, де відбудуться збори.
"Розглядатимуться питання безпосередньо цього регіону і питання, які актуальні сьогодні з нашої країни. До порядку денного увійдуть питання з національної безпеки, НАТО і санкційної політики", - додав секретар РНБО.
неа, зеленский и кО сейчас побегут в посольство китая, проводить снбо уровня "чего изволите-с?"
Федеральная служба безопасности России направила в Украину киллера, который должен быть убить ученого, занимающегося разработкой секретного оружия. Во время спецоперации наемный убийца был задержан сотрудниками Службы безопасности.Как говорится в сюжете https://www.youtube.com/watch?v=86MF7MLmios ТСН , целью киллера был заместитель харьковского директора института, который разрабатывает электромагнитное оружие. В учреждении создают специальный генератор, который производит "взрыво-магнитный" импульс, который парализует электронику.
Сейчас россиянин находится в СИЗО и надеется, что его вытащат из-за решетки.
"Я подписал соглашение с сотрудником ФСБ. Обращаюсь к вам с просьбой, с огромной, включить меня в обменные списки. Я обращаюсь к тем сотрудникам, которые отправили меня сюда. Я надеюсь, что это управление не посрамит честь свою, ну, не бросит человека, которого они отправили", - рассказал он.
Установлено, что киллер прибыл в Северодонецк из Улан-Удэ. Уже в Украине он получил фальшивый паспорт, который ему в условленном месте оставил сотрудник ФСБ. За россиянином постоянно велась слежка украинских спецслужб. Его задержали после попытки взорвать авто с ученым.
Отмечается, что за несколько месяцев до покушения украинские контрразведчики задержали российского агента при попытке купить документацию на разработку украинского высокотехнологичного оружия.
Добавим, что в институте производят компоненты для радиоэлектронной боеголовки. Также там создана пушка, которая вырубает электронику. Прибор генерирует импульс, который превращает боевой дрон в кусок железа. Также прибор можно установить на бомбу, ракету или снаряд и лишить противника командных пунктов.
"Результат - бесповоротное поражение всей электроники в радиусе трехсот метров. Если сбросить над командным пунктом - то ему конец. Все будет, но работать оно не будет", - добавил директор института электромагнитных исследований Юрий Ткач."
