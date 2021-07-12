РНБО вперше проведе виїзне засідання, воно відбудеться 16 липня, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що в п'ятницю, 16 липня, відбудеться чергове засідання РНБО. Воно вперше пройде не в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На цю п'ятницю Володимир Зеленський прийняв рішення про проведення засідання РНБО. Воно буде проведено в одному з обласних центрів, де саме - стане відомо завтра. Порядок денний вже складений президентом. Це буде перше виїзне засідання РНБО, яке відбуватиметься безпосередньо в регіоні", - заявив Данилов.

За його словами, на засіданні розглянуть питання, які стосуватимуться регіону, де відбудуться збори.

"Розглядатимуться питання безпосередньо цього регіону і питання, які актуальні сьогодні з нашої країни. До порядку денного увійдуть питання з національної безпеки, НАТО і санкційної політики", - додав секретар РНБО.

Також читайте: Санкції РНБО стосовно Медведчука діють у повному обсязі, інформація про їх послаблення і продаж мережі АЗС - фейк, - Данілов