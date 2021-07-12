УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4999 відвідувачів онлайн
Новини
3 167 23

РНБО вперше проведе виїзне засідання, воно відбудеться 16 липня, - Данілов

РНБО вперше проведе виїзне засідання, воно відбудеться 16 липня, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що в п'ятницю, 16 липня, відбудеться чергове засідання РНБО. Воно вперше пройде не в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На цю п'ятницю Володимир Зеленський прийняв рішення про проведення засідання РНБО. Воно буде проведено в одному з обласних центрів, де саме - стане відомо завтра. Порядок денний вже складений президентом. Це буде перше виїзне засідання РНБО, яке відбуватиметься безпосередньо в регіоні", - заявив Данилов.

За його словами, на засіданні розглянуть питання, які стосуватимуться регіону, де відбудуться збори.

"Розглядатимуться питання безпосередньо цього регіону і питання, які актуальні сьогодні з нашої країни. До порядку денного увійдуть питання з національної безпеки, НАТО і санкційної політики", - додав секретар РНБО.

Також читайте: Санкції РНБО стосовно Медведчука діють у повному обсязі, інформація про їх послаблення і продаж мережі АЗС - фейк, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2326)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
это как,на гастроли уезжаете?
показати весь коментар
12.07.2021 16:21 Відповісти
+5
Какаяразница где вы,наркоманы соберётесь -от вас никакого толку
показати весь коментар
12.07.2021 16:22 Відповісти
+5
В столиці зараз душно - десь на резиденції біля води з тьолками і ігристим вином, що колись називалось шампанським.
показати весь коментар
12.07.2021 16:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это как,на гастроли уезжаете?
показати весь коментар
12.07.2021 16:21 Відповісти
В Омане хорошие конференц-залы
показати весь коментар
12.07.2021 16:26 Відповісти
ГАСТРОЛЕРЫ ЕДУТ ПО ГАСТРОЛЯМ КАЛАМБУР
показати весь коментар
12.07.2021 16:28 Відповісти
оман, катар, трускавец...?
неа, зеленский и кО сейчас побегут в посольство китая, проводить снбо уровня "чего изволите-с?"
показати весь коментар
12.07.2021 16:28 Відповісти
Цирк їде у мандри.
СНБО впервые проведет выездное заседание, оно состоится 16 июля, - Данилов - Цензор.НЕТ 583
показати весь коментар
12.07.2021 16:28 Відповісти
А где? На "glusco"? Предупредите за два часа до приезда, чтобы успели закрыть кассу. Для этого тоже требуется некоторое время.
показати весь коментар
12.07.2021 16:22 Відповісти
Какаяразница где вы,наркоманы соберётесь -от вас никакого толку
показати весь коментар
12.07.2021 16:22 Відповісти
Надо провести заседание возле четвертого реактора на ЧАЭС. Быстрее позбавимся зебанутых идиотов.
показати весь коментар
12.07.2021 16:24 Відповісти
Та ти шо? І шо?
показати весь коментар
12.07.2021 16:25 Відповісти
В столиці зараз душно - десь на резиденції біля води з тьолками і ігристим вином, що колись називалось шампанським.
показати весь коментар
12.07.2021 16:25 Відповісти
Мальдіви, чи Кіпр? От в чім питання.
показати весь коментар
12.07.2021 16:26 Відповісти
"В Украину направили киллера для убийства ученого, который создает секретное оружие.

Федеральная служба безопасности России направила в Украину киллера, который должен быть убить ученого, занимающегося разработкой секретного оружия. Во время спецоперации наемный убийца был задержан сотрудниками Службы безопасности.Как говорится в сюжете https://www.youtube.com/watch?v=86MF7MLmios ТСН , целью киллера был заместитель харьковского директора института, который разрабатывает электромагнитное оружие. В учреждении создают специальный генератор, который производит "взрыво-магнитный" импульс, который парализует электронику.
Сейчас россиянин находится в СИЗО и надеется, что его вытащат из-за решетки.
"Я подписал соглашение с сотрудником ФСБ. Обращаюсь к вам с просьбой, с огромной, включить меня в обменные списки. Я обращаюсь к тем сотрудникам, которые отправили меня сюда. Я надеюсь, что это управление не посрамит честь свою, ну, не бросит человека, которого они отправили", - рассказал он.
Установлено, что киллер прибыл в Северодонецк из Улан-Удэ. Уже в Украине он получил фальшивый паспорт, который ему в условленном месте оставил сотрудник ФСБ. За россиянином постоянно велась слежка украинских спецслужб. Его задержали после попытки взорвать авто с ученым.
Отмечается, что за несколько месяцев до покушения украинские контрразведчики задержали российского агента при попытке купить документацию на разработку украинского высокотехнологичного оружия.
Добавим, что в институте производят компоненты для радиоэлектронной боеголовки. Также там создана пушка, которая вырубает электронику. Прибор генерирует импульс, который превращает боевой дрон в кусок железа. Также прибор можно установить на бомбу, ракету или снаряд и лишить противника командных пунктов.
"Результат - бесповоротное поражение всей электроники в радиусе трехсот метров. Если сбросить над командным пунктом - то ему конец. Все будет, но работать оно не будет", - добавил директор института электромагнитных исследований Юрий Ткач."
показати весь коментар
12.07.2021 16:27 Відповісти
💩
показати весь коментар
12.07.2021 16:31 Відповісти
головне щоб єрмачок був не в курсі
показати весь коментар
12.07.2021 16:49 Відповісти
Делаем ставки! Моя ставка: ставлю бутыль пива,что не в Киевской обл.🤑
показати весь коментар
12.07.2021 16:28 Відповісти
Оно будет проведено в одном из областных центров Источник: https://censor.net/ru/n3276570
Капитан Очевидность.
показати весь коментар
12.07.2021 16:41 Відповісти
Бутыль пива мой🍺🍻🤗
показати весь коментар
12.07.2021 16:56 Відповісти
що цікаво, олігархи РіНах і ПінКуч вже з місяць надають цим зеленим мразям повгну інформаційну підтримку, транслюють їх на своїх інформпомийках. Ну, це окрім беніного комплексу Г+Г; ці - стабільно...
показати весь коментар
12.07.2021 16:29 Відповісти
Невже в Донецьку?
показати весь коментар
12.07.2021 16:47 Відповісти
Шапито поехало на гастроли!!!
показати весь коментар
12.07.2021 17:15 Відповісти
совсем уедут?
показати весь коментар
12.07.2021 18:44 Відповісти
на природе? под шашлычок?
показати весь коментар
12.07.2021 20:14 Відповісти
вангую - это будет Одесса. потому что море рядом, а величайший ***** устал и хочет отдохнуть.
показати весь коментар
13.07.2021 05:54 Відповісти
 
 