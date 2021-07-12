У п'ятницю РНБО запровадить нові санкції, списки формуються, - Данілов

Рада національної безпеки і оборони України на наступному засіданні розгляне питання введення нових санкцій. Відповідні санкційні списки вже формуються.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами Данілова, зараз над списками працюють відповідні українські відомства.

"Чи будуть введені санкції цієї п'ятниці? Санкційне питання на цьому тижні буде розглядатися. Я не можу сказати, хто там буде, але зараз відповідні відомства вже формують списки", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РНБО вперше проведе виїзне засідання.

