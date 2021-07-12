УКР
Новини
4 539 26

У п'ятницю РНБО запровадить нові санкції, списки формуються, - Данілов

Рада національної безпеки і оборони України на наступному засіданні розгляне питання введення нових санкцій. Відповідні санкційні списки вже формуються.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами Данілова, зараз над списками працюють відповідні українські відомства.

"Чи будуть введені санкції цієї п'ятниці? Санкційне питання на цьому тижні буде розглядатися. Я не можу сказати, хто там буде, але зараз відповідні відомства вже формують списки", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РНБО вперше проведе виїзне засідання.

Також читайте: РНБО вперше проведе виїзне засідання, воно відбудеться 16 липня, - Данілов

Автор: 

Данілов Олексій (1259) санкції (12580) РНБО (2326)
Топ коментарі
+7
НЕ НАДОЕЛ ПЛОДИТЬ ПУСТОТУ ПО ПРОШЛЫМ САНКЦИЯМ ПШИК ПРОСТО КИНО ВЫ ТАКЖЕ ПОТЕРЯЛИ ДОВЕРИЕ ПЛОДЯ СЦЕНАРИИ НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЕДШИЕ ТАК ВИДОСИК В КОЛЛЕКТИВНОМ ИСПОЛНЕНИИ
12.07.2021 16:37 Відповісти
+5
Миссия этих ублюдков, это дискредитация и разрушение органов власти.
12.07.2021 17:51 Відповісти
+4
Опять лесника уволит?
12.07.2021 16:41 Відповісти
НЕ НАДОЕЛ ПЛОДИТЬ ПУСТОТУ ПО ПРОШЛЫМ САНКЦИЯМ ПШИК ПРОСТО КИНО ВЫ ТАКЖЕ ПОТЕРЯЛИ ДОВЕРИЕ ПЛОДЯ СЦЕНАРИИ НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЕДШИЕ ТАК ВИДОСИК В КОЛЛЕКТИВНОМ ИСПОЛНЕНИИ
12.07.2021 16:37 Відповісти
Вічний серіал... Допоки останній потенціальний виборець не переключить телеканал при згадці про санції, триватиме до президенських виборів.
12.07.2021 16:57 Відповісти
ОТПРАВЬТЕ ЭТОГО НЕДОУМКА В ДУРДОМ !! затрахал уже своими дебильными решениями ! ламброзо ,увидя эту харю,воскликнул бы-"обезьяна !"
12.07.2021 17:25 Відповісти
Миссия этих ублюдков, это дискредитация и разрушение органов власти.
12.07.2021 17:51 Відповісти
100% СТАДО ДЕБИЛОИДОВ
12.07.2021 18:03 Відповісти
Почему пшик? Когда вы последний раз Медведчука видели, Лукойлы все стоят закрыты. Если бы они не действовали,не было бы столько шума.
12.07.2021 18:02 Відповісти
Нверное ТНК, ныне Глуско имел ввиду? Так Глуско к передаче И.В. К.готовят. Скоро заработает.
12.07.2021 18:14 Відповісти
Сли не ошибаюсь,последовательность смены вывесок была такой :Лукойл -Амик-Глуско.
13.07.2021 16:03 Відповісти
Ошибаешся. Глуско это в пршлом ТНК. Амик в прошлом Лукойл. Причем в последнем случае Лукойл так и остался владельцем. Конечным бенефициаром.
13.07.2021 17:45 Відповісти
Где можно посмотреть на санкции против международного жулика Бени?
12.07.2021 19:03 Відповісти
Может, сам Данилов и честный человек - не знаю. Но вся эта затея с СНБО и санкциями - неконституционная, бессмыссленная глупость и имитация деятельности, направленная на обман украинцев и поддержание рейтинга Зеленского.
13.07.2021 11:27 Відповісти
Дурне все ненатішиться.
12.07.2021 16:39 Відповісти
-- Можно, -- говорил он, -- это всегда можно, дуся. С нашим удовольствием, дуся. Но
деньги вперед, -- заявил монтер, -- утром деньги -- вечером стулья, или вечером деньги, а на другой день утром -- стулья.(с)
12.07.2021 17:38 Відповісти
Пока только крыша меняется...
12.07.2021 16:40 Відповісти
Опять лесника уволит?
12.07.2021 16:41 Відповісти
додайте ще

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA

Все погано.
Виправдовуючи Арахамію, «слуги» стали масово підтримувати китайський комунізм. Камельчук хоче китайську партійну структурованість, армію та академічні цінності.
Кравчук возвеличує економічну велич КПК.
Устенко прагне легких китайських грошей та помсти Заходу.
12.07.2021 17:12 Відповісти
Ви вже запровадили санкції проти всього українського народу, платіжками його додушите.
12.07.2021 18:05 Відповісти
Давайте проти двірників санкції. Дехто з них погано вулиці замітає
А взагалі ваш фарс "рнбо-95" вже задовбав
12.07.2021 18:54 Відповісти
все уже ржут над вашими санкциями... депил
12.07.2021 19:17 Відповісти
Суды в Украине уже всё?
12.07.2021 19:49 Відповісти
А зачем суды. Все решает РНБО - без суда и следствия, в турборежиме т.сказать.
Но главное - Беня по-прежнему неприкасаем
13.07.2021 10:32 Відповісти
Можно еще раз ОАСК ликвидировать. А то Вовк скоро помрет со смеху над этими зелеными клоунами.
13.07.2021 06:21 Відповісти
Трепещи "врах"! Ударим санкциями по нищете и безработице!
13.07.2021 07:21 Відповісти
Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц,
по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, постановил
шесть заключительных закрытых заседаний в рамках процедуры "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"* (*акт RICO, борьба с организованной преступностью) будут назначены на период с 01.06.2021 по 27.07.2021 г.

Но ДАНИЛОВ и Зюзики этого в упор не замечают.
Хотят , чтоб за Беню заплатил генерал?
Суммы почти приблизительно сходятся. Ай да генерал!
Почти сравнялся с целой толпой аферистов "Коломойского, Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошету, Уриэля Лейберга и других пока не установленных лиц"
13.07.2021 10:41 Відповісти
Может, сам Данилов и честный человек - не знаю. Но вся эта затея с СНБО и санкциями - неконституционная, бессмыссленная глупость и имитация деятельности, направленная на обман украинцев и поддержание рейтинга Зеленского.
13.07.2021 11:26 Відповісти
 
 