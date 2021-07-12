У п'ятницю РНБО запровадить нові санкції, списки формуються, - Данілов
Рада національної безпеки і оборони України на наступному засіданні розгляне питання введення нових санкцій. Відповідні санкційні списки вже формуються.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
За словами Данілова, зараз над списками працюють відповідні українські відомства.
"Чи будуть введені санкції цієї п'ятниці? Санкційне питання на цьому тижні буде розглядатися. Я не можу сказати, хто там буде, але зараз відповідні відомства вже формують списки", - зазначив секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РНБО вперше проведе виїзне засідання.
Топ коментарі
+7 Власов Сергей #321358
показати весь коментар12.07.2021 16:37 Відповісти Посилання
+5 Диды Выпивали
показати весь коментар12.07.2021 17:51 Відповісти Посилання
+4 Anatoliy Stepanoff
показати весь коментар12.07.2021 16:41 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
деньги вперед, -- заявил монтер, -- утром деньги -- вечером стулья, или вечером деньги, а на другой день утром -- стулья.(с)
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA
Все погано.
Виправдовуючи Арахамію, «слуги» стали масово підтримувати китайський комунізм. Камельчук хоче китайську партійну структурованість, армію та академічні цінності.
Кравчук возвеличує економічну велич КПК.
Устенко прагне легких китайських грошей та помсти Заходу.
А взагалі ваш фарс "рнбо-95" вже задовбав
Но главное - Беня по-прежнему неприкасаем
по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, постановил
шесть заключительных закрытых заседаний в рамках процедуры "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"* (*акт RICO, борьба с организованной преступностью) будут назначены на период с 01.06.2021 по 27.07.2021 г.
Но ДАНИЛОВ и Зюзики этого в упор не замечают.
Хотят , чтоб за Беню заплатил генерал?
Суммы почти приблизительно сходятся. Ай да генерал!
Почти сравнялся с целой толпой аферистов "Коломойского, Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошету, Уриэля Лейберга и других пока не установленных лиц"