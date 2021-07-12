Запрет политической рекламы поддерживают более 40% украинцев, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

41% граждан Украины считают, что необходимо полностью запретить политическую рекламу в стране.

Таковы результаты опроса "Политические партии глазами избирателей: как создать предпосылки эффективного представительства" озвучил научный директор Фонда "Демократические инициативы", профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" доктор исторических наук Алексей Гарань, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы спрашивали об отношении респондентов к политической рекламе. 41% считает, что политическую рекламу нужно запретить полностью, 27% считают, что ее можно разрешить, но только во время выборов, 12,5% - что можно разрешить только в период между выборами, и лишь 14% считают, что она должна быть в целом разрешена ", - сказал Гарань.

По его словам, в ходе опроса изучалось и отношение респондентов к использованию политическими партиями средств государственного финансирования.

"Больше всего респонденты поддерживают расходы государственных средств, предоставляемых партиям на просветительскую и общественную деятельность - 74%, 55% - на обучение и повышение квалификации, а вот расходы на избирательную кампанию, на политическую - только 32%, что можно тратить государственные средства на политическую рекламу - только 18% (считают так - ред.). То есть, достаточно четко видно, что в основном это расходы на просветительскую, общественную деятельность и повышение квалификации, респонденты одобряют ", - подчеркнул Гарань.

Однако, по его словам, большинство опрошенных заявили, что для них является важным информация об источниках финансирования и расходы партий в формировании собственного отношения к той или иной политсиле.

"Если говорить об источниках финансирования и о расходах, то это важно для 57% опрошенных. И только 13% говорят, что им достаточно информации о финансировании политических партий. То есть, здесь есть очевидный разрыв между общественным запросом и между тем, что люди имеют. 19% говорят, что знают о том, что политические партии обязаны предоставлять ежеквартальные финансовые отчеты в НАПК, а еще 40% что-то об этом слышали. А ничего об этом не знают более 40% опрошенных ", - рассказал Гарань.

Он отметил, что молодежь лучше ознакомлена с партийными финансами и с тем, что партии обязаны подавать финансовые отчеты в НАПК. "Среди молодежи почти в три раза больше тех, кто просматривал партийные отчеты, по сравнению со старшими респондентами", - сказал ученый.

Опрос на тему "Политические партии глазами избирателей: как создать предпосылки эффективного представительства" проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 1 по 7 июня 2021 года. Всего было проведено 2003 интервью. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Финансирование опросов осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.