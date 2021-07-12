Менее 20% украинцев доверяют политическим партиям, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

Согласно данным опроса, в Украине политическим партиям доверяют чуть менее 20% респондентов, а три четверти - не доверяют совсем.

Об этом сообщил научный директор Фонда "Демократические инициативы", доктор исторических наук, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань, представляя результаты опроса "Политические партии глазами избирателей: как создать предпосылки эффективного представительства", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В целом, украинцы не доверяют политическим партиям. Лишь немного меньше 20% респондентов доверяют политическим партиям, три четверти не имеют такого доверия. Это результаты, безусловно, отрицательные, но, честно говоря, неудивительны. Я бы не сказал, что они являются какими-то сенсационными", - рассказал Гарань.

Он отметил, что при этом "есть определенные возрастные различия".

"Чаще доверяют молодежь и пожилые респонденты - это 23,5%, если говорить о среднем возрасте, то доверяет партиям около 16%. Есть определенные различия также, если говорить об избирателях определенных партий. Избиратели "Слуги народа" и "Батькивщины" чаще доверяют политическим партиям. Около трети, что тоже немного, но больше, чем средняя температура", - отметил Гарань.

Согласно результатам опроса, среди основных причин недоверия к политическим партиям - невыполнение предвыборных обещаний (56%), коррумпированность партий (41%), зависимость от олигархов (31%).

"То есть на первое место выходят невыполнение предвыборных обещаний и коррумпированность партий. При этом молодые респонденты чаще говорят о проблемах коррупции в партийной жизни и зависимости от олигархов. При этом респонденты практически не говорят о несистемной деятельности партий, отсутствии четкой структуры партий и принятии решений", - подчеркнул Гарань.

Опрос на тему "Политические партии глазами избирателей: как создать предпосылки эффективного представительства" проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 1 по 7 июня 2021 года.

Всего было проведено 2 003 интервью. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Финансирование опросов осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.