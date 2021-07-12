Менее 20% украинцев доверяют политическим партиям, - опрос Фонда "Демократические инициативы"
Согласно данным опроса, в Украине политическим партиям доверяют чуть менее 20% респондентов, а три четверти - не доверяют совсем.
Об этом сообщил научный директор Фонда "Демократические инициативы", доктор исторических наук, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань, представляя результаты опроса "Политические партии глазами избирателей: как создать предпосылки эффективного представительства", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В целом, украинцы не доверяют политическим партиям. Лишь немного меньше 20% респондентов доверяют политическим партиям, три четверти не имеют такого доверия. Это результаты, безусловно, отрицательные, но, честно говоря, неудивительны. Я бы не сказал, что они являются какими-то сенсационными", - рассказал Гарань.
Он отметил, что при этом "есть определенные возрастные различия".
"Чаще доверяют молодежь и пожилые респонденты - это 23,5%, если говорить о среднем возрасте, то доверяет партиям около 16%. Есть определенные различия также, если говорить об избирателях определенных партий. Избиратели "Слуги народа" и "Батькивщины" чаще доверяют политическим партиям. Около трети, что тоже немного, но больше, чем средняя температура", - отметил Гарань.
Согласно результатам опроса, среди основных причин недоверия к политическим партиям - невыполнение предвыборных обещаний (56%), коррумпированность партий (41%), зависимость от олигархов (31%).
"То есть на первое место выходят невыполнение предвыборных обещаний и коррумпированность партий. При этом молодые респонденты чаще говорят о проблемах коррупции в партийной жизни и зависимости от олигархов. При этом респонденты практически не говорят о несистемной деятельности партий, отсутствии четкой структуры партий и принятии решений", - подчеркнул Гарань.
Опрос на тему "Политические партии глазами избирателей: как создать предпосылки эффективного представительства" проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 1 по 7 июня 2021 года.
Всего было проведено 2 003 интервью. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
Финансирование опросов осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.
Хотя, для тебя никакой разницы.
я немного не точно высказался и под партией я понимал именно партию, находящуюся на сегодняшний день в парламенте.
Какое вообще может быть доверие к политическим партиям и политикам? Поддерживать можно, но "доверять"
Не так ли?
Зеленський недавно заявив про плани щодо обмеження впливу олігархів, але навіть зарубіжні експерти сумніваються, що він планує «розібратися» з усіма ними, в т.ч. з І.Коломойським. Тому що при цьому глава держави використовує людей цього олігарха для нейтралізації своїх політичних опонентів. Про це для видання Atlantic Council пише Девід Кларк - спеціальний радник по Європі в Міністерстві закордонних справ Великобританії (1997-2001), нині - аналітик, що спеціалізується на зовнішній політиці та європейських справах, повідомляє "Фокус".
Президентська кампанія Зеленського спиралася на підтримку Коломойського - він призначив особистого юриста Коломойського радником, їздив за кордон, щоб радитися з олігархом, користувався медіа Коломойського. На думку автора, за два роки "нічого не сталося, щоб змінити цю думку", навіть попри те, що Зеленський ініціював процес "деолігархізації".
Тим часом, чиновники, яких вважали загрозою для Коломойського, були зняті з посад, в тому числі генеральний прокурор Руслан Рябошапка, який вів розслідування щодо олігарха, і глава НБУ Яків Смолій. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук також був знятий після спроби послабити контроль Коломойського над державною електроенергетичною компанією. А в лютому 2021 року Зеленський відзначав день народження на вечірці в будинку соратника Коломойського Тимура Міндіча.
"Законопроєкт, який становить основу його (Зеленського) політики деолігархізації, містить визначення "олігарх", що має на увазі вплив і володіння активами, і яке, як деякі підозрюють, було сформульовано спеціально для виключення Коломойського з-під його умов", - зазначив Девід Кларк.
