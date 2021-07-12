РУС
1 217 36

Менее 20% украинцев доверяют политическим партиям, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

Согласно данным опроса, в Украине политическим партиям доверяют чуть менее 20% респондентов, а три четверти - не доверяют совсем.

Об этом сообщил научный директор Фонда "Демократические инициативы", доктор исторических наук, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань, представляя результаты опроса "Политические партии глазами избирателей: как создать предпосылки эффективного представительства", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В целом, украинцы не доверяют политическим партиям. Лишь немного меньше 20% респондентов доверяют политическим партиям, три четверти не имеют такого доверия. Это результаты, безусловно, отрицательные, но, честно говоря, неудивительны. Я бы не сказал, что они являются какими-то сенсационными", - рассказал Гарань.

Он отметил, что при этом "есть определенные возрастные различия".

"Чаще доверяют молодежь и пожилые респонденты - это 23,5%, если говорить о среднем возрасте, то доверяет партиям около 16%. Есть определенные различия также, если говорить об избирателях определенных партий. Избиратели "Слуги народа" и "Батькивщины" чаще доверяют политическим партиям. Около трети, что тоже немного, но больше, чем средняя температура", - отметил Гарань.

Согласно результатам опроса, среди основных причин недоверия к политическим партиям - невыполнение предвыборных обещаний (56%), коррумпированность партий (41%), зависимость от олигархов (31%).

"То есть на первое место выходят невыполнение предвыборных обещаний и коррумпированность партий. При этом молодые респонденты чаще говорят о проблемах коррупции в партийной жизни и зависимости от олигархов. При этом респонденты практически не говорят о несистемной деятельности партий, отсутствии четкой структуры партий и принятии решений", - подчеркнул Гарань.

Опрос на тему "Политические партии глазами избирателей: как создать предпосылки эффективного представительства" проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 1 по 7 июня 2021 года.

Всего было проведено 2 003 интервью. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Финансирование опросов осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Топ комментарии
+10
Опа! А куда делись 73%-нтные бараны? Такое стадо не может пропасть бесследно!!!
12.07.2021 15:09 Ответить
+8
12.07.2021 15:16 Ответить
+8
73%-нтные бараны голосовали за сериал в телевизоре.
12.07.2021 15:18 Ответить
Опа! А куда делись 73%-нтные бараны? Такое стадо не может пропасть бесследно!!!
12.07.2021 15:09 Ответить
73% голосовали не за партию, а за человека.
Хотя, для тебя никакой разницы.
12.07.2021 15:16 Ответить
73%-нтные бараны голосовали за сериал в телевизоре.
12.07.2021 15:18 Ответить
Подожди. Тема про доверие к партиям.
12.07.2021 15:19 Ответить
Намекаешь на то, что моносброд не состоит в партии?
12.07.2021 15:29 Ответить
Тоді навіще переводите на тему челАвека?
12.07.2021 16:32 Ответить
Чекють партії " За світле життя", і обіСянки, "реально" знизити тарифи.
12.07.2021 16:31 Ответить
Так уже дождались - у Рабиновича разве партия не "Лехаим" называется?
12.07.2021 16:35 Ответить
за каждой партией маячит рожа хозяина-олигарха. за каждой, без исключения. какое доверие?
12.07.2021 15:10 Ответить
А хто стоїть за "Свободой" чи "Силой і Честь" ?
12.07.2021 15:35 Ответить
нижче https://censor.net/ru/user/442636 показує.
12.07.2021 15:41 Ответить
встречный вопрос: эти "партии" на что-то влияют в Украине? это кучка никому не интересных людей, соответственно никто в них не вкладывается. слово "партия" к ним не применима.
я немного не точно высказался и под партией я понимал именно партию, находящуюся на сегодняшний день в парламенте.
12.07.2021 16:05 Ответить
12.07.2021 15:10 Ответить
12.07.2021 15:15 Ответить
12.07.2021 15:17 Ответить
Относительно нижнего предложения:

12.07.2021 15:20 Ответить
а скільки довіряє зелені?
12.07.2021 15:12 Ответить
11%
12.07.2021 15:36 Ответить
"Избиратели "Слуги народа" и "Батькивщины" чаще доверяют политическим партиям". (с)
Какое вообще может быть доверие к политическим партиям и политикам? Поддерживать можно, но "доверять"
12.07.2021 15:13 Ответить
Зато Зеленскому, у которого вся власть, доверяют аж 28% украинцев . Чудная страна Украина. Вроде как не Рашка, а тоже, "царь хороший, енто бояре плохие" ...
12.07.2021 15:14 Ответить
Давай честно. У тебя ведь тоже есть свой царь.
Не так ли?
12.07.2021 15:18 Ответить
Есть. Кацап! Ты пословицу "без царя в голове знаешь"7
12.07.2021 15:26 Ответить
12.07.2021 15:16 Ответить
мудрая картинка
12.07.2021 15:24 Ответить
самое время для захода диктатуры...
12.07.2021 15:20 Ответить
чьей?
12.07.2021 15:24 Ответить
Для чого голосувати за партію, якщо їй не довіряєш?
12.07.2021 15:20 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/britanskiy-analitik-ukazal-na-aktivizaciyu-sotrudnichestva-zelenskogo-i-kolomoyskogo-12072021-430876 Британський аналітик вказав на активізацію співпраці Зеленського і Коломойського
Зеленський недавно заявив про плани щодо обмеження впливу олігархів, але навіть зарубіжні експерти сумніваються, що він планує «розібратися» з усіма ними, в т.ч. з І.Коломойським. Тому що при цьому глава держави використовує людей цього олігарха для нейтралізації своїх політичних опонентів. Про це для видання Atlantic Council пише Девід Кларк - спеціальний радник по Європі в Міністерстві закордонних справ Великобританії (1997-2001), нині - аналітик, що спеціалізується на зовнішній політиці та європейських справах, повідомляє "Фокус".
Президентська кампанія Зеленського спиралася на підтримку Коломойського - він призначив особистого юриста Коломойського радником, їздив за кордон, щоб радитися з олігархом, користувався медіа Коломойського. На думку автора, за два роки "нічого не сталося, щоб змінити цю думку", навіть попри те, що Зеленський ініціював процес "деолігархізації".
Тим часом, чиновники, яких вважали загрозою для Коломойського, були зняті з посад, в тому числі генеральний прокурор Руслан Рябошапка, який вів розслідування щодо олігарха, і глава НБУ Яків Смолій. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук також був знятий після спроби послабити контроль Коломойського над державною електроенергетичною компанією. А в лютому 2021 року Зеленський відзначав день народження на вечірці в будинку соратника Коломойського Тимура Міндіча.
"Законопроєкт, який становить основу його (Зеленського) політики деолігархізації, містить визначення "олігарх", що має на увазі вплив і володіння активами, і яке, як деякі підозрюють, було сформульовано спеціально для виключення Коломойського з-під його умов", - зазначив Девід Кларк.
12.07.2021 15:27 Ответить
беня каломойский с ренталеонидычем еще пару сроков будут президентами в Украине. и это минимум.
12.07.2021 15:35 Ответить
Так мало дебилов? Брехняя..
12.07.2021 15:33 Ответить
Думаю що ця цифра значно завищена.
12.07.2021 15:39 Ответить
20% наивных идиотов.
12.07.2021 15:44 Ответить
В Украине нет политических партий.
Есть проекты для продвижения конкретных людей.
12.07.2021 18:32 Ответить
Непонятно, куда делись 73% голосовавших за партию алкоголиков-наркоманов берущих взятки?😁😁😁
12.07.2021 19:24 Ответить
 
 