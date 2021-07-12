УКР
Новини
Менш ніж 20% українців довіряють політичним партіям, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"

Менш ніж 20% українців довіряють політичним партіям, - опитування Фонду

Згідно з даними опитування, в Україні політичним партіям довіряють трохи менше 20% респондентів, а три чверті - не довіряють зовсім.

Про це повідомив науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи", доктор історичних наук, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" Олексій Гарань, представляючи результати опитування "Політичні партії очима виборців: як створити передумови ефективного представництва", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Назагал, українці не довіряють політичним партіям. Лише трохи менше 20% респондентів довіряє політичним партіям, три чверті не мають такої довіри. Це результати, безумовно, негативні, але, чесно кажучи, недивні. Я б не сказав, що вони є якимись сенсаційними", - розповів Гарань.

Також читайте: Більшість українців відчуває негативні емоції в оцінці ситуації в державі і дій влади, - опитування "СОЦИСу". ІНФОГРАФІКА

Він зауважив, що при цьому "є певні вікові відмінності".

"Частіше довіряють молодь і старші респонденти - це 23,5%, якщо говорити про середній вік, то довіряє партіям близько 16%. Є певні відмінності також, якщо говорити про виборців певних партій. Виборці "Слуги народу" і "Батьківщини" частіше довіряють політичним партіям. Близько третини, що теж небагато, але більше, ніж середня температура", - зауважив Гарань.

Згідно з результатами опитування, серед основних причин недовіри до політичних партій - невиконання передвиборчих обіцянок (56%), корумпованість партій (41%), залежність від олігархів (31%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 73% українців вважають себе православними, 9% - греко-католиками, 7% - атеїстами, - опитування КМІС

"Тобто на перше місце виходять невиконання передвиборчих обіцянок і корумпованість партій. При цьому молоді респонденти частіше говорять про проблеми корупції в партійному житті й залежність від олігархів. При цьому респонденти практично не говорять про несистемну діяльність партій, брак чіткої структури партій і прийняття рішень", - підкреслив Гарань.

Опитування на тему "Політичні партії очима виборців: як створити передумови ефективного представництва" проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 1 до 7 червня 2021 року.

Загалом було проведено 2003 інтерв’ю. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Фінансування опитувань здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

+10
Опа! А куда делись 73%-нтные бараны? Такое стадо не может пропасть бесследно!!!
12.07.2021 15:09
+8
Менее 20% украинцев доверяют политическим партиям, - опрос Фонда "Демократические инициативы" - Цензор.НЕТ 8313
12.07.2021 15:16
+8
73%-нтные бараны голосовали за сериал в телевизоре.
12.07.2021 15:18
12.07.2021 15:09
73% голосовали не за партию, а за человека.
Хотя, для тебя никакой разницы.
12.07.2021 15:16
73%-нтные бараны голосовали за сериал в телевизоре.
12.07.2021 15:18
Подожди. Тема про доверие к партиям.
12.07.2021 15:19
Намекаешь на то, что моносброд не состоит в партии?
12.07.2021 15:29
Тоді навіще переводите на тему челАвека?
12.07.2021 16:32
Чекють партії " За світле життя", і обіСянки, "реально" знизити тарифи.
12.07.2021 16:31
Так уже дождались - у Рабиновича разве партия не "Лехаим" называется?
12.07.2021 16:35
за каждой партией маячит рожа хозяина-олигарха. за каждой, без исключения. какое доверие?
12.07.2021 15:10
А хто стоїть за "Свободой" чи "Силой і Честь" ?
12.07.2021 15:35
нижче https://censor.net/ru/user/442636 показує.
12.07.2021 15:41
встречный вопрос: эти "партии" на что-то влияют в Украине? это кучка никому не интересных людей, соответственно никто в них не вкладывается. слово "партия" к ним не применима.
я немного не точно высказался и под партией я понимал именно партию, находящуюся на сегодняшний день в парламенте.
показати весь коментар
12.07.2021 16:05
Менее 20% украинцев доверяют политическим партиям, - опрос Фонда "Демократические инициативы" - Цензор.НЕТ 829
12.07.2021 15:10
Менее 20% украинцев доверяют политическим партиям, - опрос Фонда "Демократические инициативы" - Цензор.НЕТ 6223
12.07.2021 15:15
Менее 20% украинцев доверяют политическим партиям, - опрос Фонда "Демократические инициативы" - Цензор.НЕТ 3888
12.07.2021 15:17
Относительно нижнего предложения:

Менее 20% украинцев доверяют политическим партиям, - опрос Фонда "Демократические инициативы" - Цензор.НЕТ 9191
12.07.2021 15:20
а скільки довіряє зелені?
12.07.2021 15:12
11%
12.07.2021 15:36
"Избиратели "Слуги народа" и "Батькивщины" чаще доверяют политическим партиям". (с)
Какое вообще может быть доверие к политическим партиям и политикам? Поддерживать можно, но "доверять"
12.07.2021 15:13
Зато Зеленскому, у которого вся власть, доверяют аж 28% украинцев . Чудная страна Украина. Вроде как не Рашка, а тоже, "царь хороший, енто бояре плохие" ...
12.07.2021 15:14
Давай честно. У тебя ведь тоже есть свой царь.
Не так ли?
Не так ли?
12.07.2021 15:18
Есть. Кацап! Ты пословицу "без царя в голове знаешь"7
12.07.2021 15:26
12.07.2021 15:16
мудрая картинка
12.07.2021 15:24
самое время для захода диктатуры...
12.07.2021 15:20
чьей?
12.07.2021 15:24
Для чого голосувати за партію, якщо їй не довіряєш?
12.07.2021 15:20
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/britanskiy-analitik-ukazal-na-aktivizaciyu-sotrudnichestva-zelenskogo-i-kolomoyskogo-12072021-430876 Британський аналітик вказав на активізацію співпраці Зеленського і Коломойського
Зеленський недавно заявив про плани щодо обмеження впливу олігархів, але навіть зарубіжні експерти сумніваються, що він планує «розібратися» з усіма ними, в т.ч. з І.Коломойським. Тому що при цьому глава держави використовує людей цього олігарха для нейтралізації своїх політичних опонентів. Про це для видання Atlantic Council пише Девід Кларк - спеціальний радник по Європі в Міністерстві закордонних справ Великобританії (1997-2001), нині - аналітик, що спеціалізується на зовнішній політиці та європейських справах, повідомляє "Фокус".
Президентська кампанія Зеленського спиралася на підтримку Коломойського - він призначив особистого юриста Коломойського радником, їздив за кордон, щоб радитися з олігархом, користувався медіа Коломойського. На думку автора, за два роки "нічого не сталося, щоб змінити цю думку", навіть попри те, що Зеленський ініціював процес "деолігархізації".
Тим часом, чиновники, яких вважали загрозою для Коломойського, були зняті з посад, в тому числі генеральний прокурор Руслан Рябошапка, який вів розслідування щодо олігарха, і глава НБУ Яків Смолій. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук також був знятий після спроби послабити контроль Коломойського над державною електроенергетичною компанією. А в лютому 2021 року Зеленський відзначав день народження на вечірці в будинку соратника Коломойського Тимура Міндіча.
"Законопроєкт, який становить основу його (Зеленського) політики деолігархізації, містить визначення "олігарх", що має на увазі вплив і володіння активами, і яке, як деякі підозрюють, було сформульовано спеціально для виключення Коломойського з-під його умов", - зазначив Девід Кларк.
12.07.2021 15:27
беня каломойский с ренталеонидычем еще пару сроков будут президентами в Украине. и это минимум.
12.07.2021 15:35
Так мало дебилов? Брехняя..
12.07.2021 15:33
Думаю що ця цифра значно завищена.
12.07.2021 15:39
20% наивных идиотов.
12.07.2021 15:44
В Украине нет политических партий.
Есть проекты для продвижения конкретных людей.
12.07.2021 18:32
Непонятно, куда делись 73% голосовавших за партию алкоголиков-наркоманов берущих взятки?😁😁😁
12.07.2021 19:24
 
 