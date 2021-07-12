Менш ніж 20% українців довіряють політичним партіям, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"

Згідно з даними опитування, в Україні політичним партіям довіряють трохи менше 20% респондентів, а три чверті - не довіряють зовсім.

Про це повідомив науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи", доктор історичних наук, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" Олексій Гарань, представляючи результати опитування "Політичні партії очима виборців: як створити передумови ефективного представництва", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Назагал, українці не довіряють політичним партіям. Лише трохи менше 20% респондентів довіряє політичним партіям, три чверті не мають такої довіри. Це результати, безумовно, негативні, але, чесно кажучи, недивні. Я б не сказав, що вони є якимись сенсаційними", - розповів Гарань.

Він зауважив, що при цьому "є певні вікові відмінності".

"Частіше довіряють молодь і старші респонденти - це 23,5%, якщо говорити про середній вік, то довіряє партіям близько 16%. Є певні відмінності також, якщо говорити про виборців певних партій. Виборці "Слуги народу" і "Батьківщини" частіше довіряють політичним партіям. Близько третини, що теж небагато, але більше, ніж середня температура", - зауважив Гарань.

Згідно з результатами опитування, серед основних причин недовіри до політичних партій - невиконання передвиборчих обіцянок (56%), корумпованість партій (41%), залежність від олігархів (31%).

"Тобто на перше місце виходять невиконання передвиборчих обіцянок і корумпованість партій. При цьому молоді респонденти частіше говорять про проблеми корупції в партійному житті й залежність від олігархів. При цьому респонденти практично не говорять про несистемну діяльність партій, брак чіткої структури партій і прийняття рішень", - підкреслив Гарань.

Опитування на тему "Політичні партії очима виборців: як створити передумови ефективного представництва" проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 1 до 7 червня 2021 року.

Загалом було проведено 2003 інтерв’ю. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Фінансування опитувань здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.