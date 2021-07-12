Менш ніж 20% українців довіряють політичним партіям, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"
Згідно з даними опитування, в Україні політичним партіям довіряють трохи менше 20% респондентів, а три чверті - не довіряють зовсім.
Про це повідомив науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи", доктор історичних наук, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" Олексій Гарань, представляючи результати опитування "Політичні партії очима виборців: як створити передумови ефективного представництва", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він зауважив, що при цьому "є певні вікові відмінності".
"Частіше довіряють молодь і старші респонденти - це 23,5%, якщо говорити про середній вік, то довіряє партіям близько 16%. Є певні відмінності також, якщо говорити про виборців певних партій. Виборці "Слуги народу" і "Батьківщини" частіше довіряють політичним партіям. Близько третини, що теж небагато, але більше, ніж середня температура", - зауважив Гарань.
Згідно з результатами опитування, серед основних причин недовіри до політичних партій - невиконання передвиборчих обіцянок (56%), корумпованість партій (41%), залежність від олігархів (31%).
"Тобто на перше місце виходять невиконання передвиборчих обіцянок і корумпованість партій. При цьому молоді респонденти частіше говорять про проблеми корупції в партійному житті й залежність від олігархів. При цьому респонденти практично не говорять про несистемну діяльність партій, брак чіткої структури партій і прийняття рішень", - підкреслив Гарань.
Опитування на тему "Політичні партії очима виборців: як створити передумови ефективного представництва" проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 1 до 7 червня 2021 року.
Загалом було проведено 2003 інтерв’ю. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
Фінансування опитувань здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.
Хотя, для тебя никакой разницы.
я немного не точно высказался и под партией я понимал именно партию, находящуюся на сегодняшний день в парламенте.
Какое вообще может быть доверие к политическим партиям и политикам? Поддерживать можно, но "доверять"
Не так ли?
Зеленський недавно заявив про плани щодо обмеження впливу олігархів, але навіть зарубіжні експерти сумніваються, що він планує «розібратися» з усіма ними, в т.ч. з І.Коломойським. Тому що при цьому глава держави використовує людей цього олігарха для нейтралізації своїх політичних опонентів. Про це для видання Atlantic Council пише Девід Кларк - спеціальний радник по Європі в Міністерстві закордонних справ Великобританії (1997-2001), нині - аналітик, що спеціалізується на зовнішній політиці та європейських справах, повідомляє "Фокус".
Президентська кампанія Зеленського спиралася на підтримку Коломойського - він призначив особистого юриста Коломойського радником, їздив за кордон, щоб радитися з олігархом, користувався медіа Коломойського. На думку автора, за два роки "нічого не сталося, щоб змінити цю думку", навіть попри те, що Зеленський ініціював процес "деолігархізації".
Тим часом, чиновники, яких вважали загрозою для Коломойського, були зняті з посад, в тому числі генеральний прокурор Руслан Рябошапка, який вів розслідування щодо олігарха, і глава НБУ Яків Смолій. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук також був знятий після спроби послабити контроль Коломойського над державною електроенергетичною компанією. А в лютому 2021 року Зеленський відзначав день народження на вечірці в будинку соратника Коломойського Тимура Міндіча.
"Законопроєкт, який становить основу його (Зеленського) політики деолігархізації, містить визначення "олігарх", що має на увазі вплив і володіння активами, і яке, як деякі підозрюють, було сформульовано спеціально для виключення Коломойського з-під його умов", - зазначив Девід Кларк.
Есть проекты для продвижения конкретных людей.