Зеленский: Мы закончим войну очень скоро, если этого захочет Россия
Для завершения войны на востоке Украины необходима политическая воля Кремля.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью литовскому изданию LRT, информирует Цензор.НЕТ.
"Завершение войны (на Донбассе ред.) - не говоря уже о том, что это мой приоритет и, прежде всего, мой приоритет как гражданина Украины - я считаю, что это конкретные шаги.
Если в течение семи месяцев не было крупных стрельб или взрывов, они были одиночными, что указывает на возможность этого (завершения войны - ред.). Если более сотни человек вернулись домой, то это говорит о том, что всех можно вернуть. Это зависит от политической воли... Я бы не стал президентом, если бы не чувствовал, что могу, что у меня достаточно энергии, желания, политической воли. Но этого оказалось слишком мало, чтобы закончить войну за год. То же самое должно исходить и с российской стороны. Если Россия захочет завтра, мы очень скоро закончим эту войну", - сказал Зеленский.
- тупість та безпосередність цього мамкіного преза вбиває наповал.. 73%лохторат, ваша тупість (тих, хто таки залишився упоротовірними зеленим пздболам) - вбиває також.. воно чи кончене, чи сцяти, тим чим грало, в очі сватоводам - якесь його збочення для самоствердження..
Ну шо ж воно таке дурне ?? Га ??
У нього логіка навиворіт.
Тоість ... Росія захоче, ми закінчимо.
Дебіл, дебіл, дебіл ...
Хоспаді ... Да у будь-якому міністерстві вже б з роботи погнали !!!
то он про какие сотни плямкает? которые порох вернул?
До этого он и его зелёные мрази говорили, что война продолжается, потому что на ней наживается Порошенко, а Россия тут ни при чем.
И были же дураки, причем в большом количестве, которые в это верили.
А извиниться перед Порошенко за то, что оболгал его, этот величайший лидер всей вселенной не хочет?