Зеленский: Мы закончим войну очень скоро, если этого захочет Россия

Для завершения войны на востоке Украины необходима политическая воля Кремля.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью литовскому изданию LRT, информирует Цензор.НЕТ.

"Завершение войны (на Донбассе ред.) - не говоря уже о том, что это мой приоритет и, прежде всего, мой приоритет как гражданина Украины - я считаю, что это конкретные шаги.

Если в течение семи месяцев не было крупных стрельб или взрывов, они были одиночными, что указывает на возможность этого (завершения войны - ред.). Если более сотни человек вернулись домой, то это говорит о том, что всех можно вернуть. Это зависит от политической воли... Я бы не стал президентом, если бы не чувствовал, что могу, что у меня достаточно энергии, желания, политической воли. Но этого оказалось слишком мало, чтобы закончить войну за год. То же самое должно исходить и с российской стороны. Если Россия захочет завтра, мы очень скоро закончим эту войну", - сказал Зеленский.