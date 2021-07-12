РУС
Зеленский: Мы закончим войну очень скоро, если этого захочет Россия

Для завершения войны на востоке Украины необходима политическая воля Кремля.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью литовскому изданию LRT,  информирует Цензор.НЕТ.

"Завершение войны (на Донбассе ред.) - не говоря уже о том, что это мой приоритет и, прежде всего, мой приоритет как гражданина Украины - я считаю, что это конкретные шаги.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мир на украинской земле – моя главная цель как президента, - Зеленский. ВИДЕО

Если в течение семи месяцев не было крупных стрельб или взрывов, они были одиночными, что указывает на возможность этого (завершения войны - ред.). Если более сотни человек вернулись домой, то это говорит о том, что всех можно вернуть. Это зависит от политической воли... Я бы не стал президентом, если бы не чувствовал, что могу, что у меня достаточно энергии, желания, политической воли. Но этого оказалось слишком мало, чтобы закончить войну за год. То же самое должно исходить и с российской стороны. Если Россия захочет завтра, мы очень скоро закончим эту войну", - сказал Зеленский.

Без.ком

Зеленский: Мы закончим войну очень скоро, если этого захочет Россия - Цензор.НЕТ 1224
12.07.2021 17:37 Ответить
Зеленский: Мы закончим войну очень скоро, если этого захочет Россия - Цензор.НЕТ 7909
12.07.2021 17:40 Ответить
Зеленский: Мы закончим войну очень скоро, если этого захочет Россия - Цензор.НЕТ 2684
12.07.2021 17:42 Ответить
так тягне написати все те що потрібно зробити з цим зеленим непотребом, але ж тоді докажи що це не замах на бубочку.
12.07.2021 19:32 Ответить
Война не может закончиться отдельно на каком то участке фронта, а на другом продолжиться. А война будет идти пока РФ не вернет Украине Крым, Севастополь, отдельные районы восточной Украины. Поэтому разговоры о мире.., это разговор о пустом. Конечно возможно жить и без мира , как Япония с СССР ( и РФ), но все равно это не мир. А так понятно что ключи от мира в Кремле, можно сказать у Путина, но после всего того что уже произошло, даже он отмотать назад уже не в силах, да и не захочет он. Тем более что его сверхзадача состоит в уничтожении Украины как государства, и возвращения территории в " родную гавань" ,а народ , так он для него ведь не существует как таковой.. у Украины как и у Израиля нет вариантов для компромисса, или мы есть, или нас нет.
12.07.2021 19:36 Ответить
"Якщо Росія захоче завтра, ми дуже скоро закінчимо цю війну" (Зєля)
- тупість та безпосередність цього мамкіного преза вбиває наповал.. 73%лохторат, ваша тупість (тих, хто таки залишився упоротовірними зеленим пздболам) - вбиває також.. воно чи кончене, чи сцяти, тим чим грало, в очі сватоводам - якесь його збочення для самоствердження..
12.07.2021 19:53 Ответить
Просто удивительно, как оно ещё не вставило в свою бредовую речь тезис о вине Пороха...
12.07.2021 20:08 Ответить
я могу! но если куйло согласится... какое же это могу
12.07.2021 20:12 Ответить
Якщо Росія захоче завтра, ми дуже скоро закінчимо цю війну

Ну шо ж воно таке дурне ?? Га ??
У нього логіка навиворіт.

Тоість ... Росія захоче, ми закінчимо.
Дебіл, дебіл, дебіл ...

Хоспаді ... Да у будь-якому міністерстві вже б з роботи погнали !!!
12.07.2021 20:17 Ответить
а что ты гандон еще не так давно порошенко в войне обвинял?
12.07.2021 20:21 Ответить
"Если более сотни человек вернулись домой, то это говорит о том, что всех можно вернуть"

то он про какие сотни плямкает? которые порох вернул?
12.07.2021 20:22 Ответить
ну что оно пьет и жрет... иногда хочется позавидовать... а иногда таки пригласить врача, чтобы узнать истину...
12.07.2021 20:55 Ответить
сам Бубочка ничего не хочет делать для того, чтобы агрессия для Мордора становилась дороже, а заявлять очевидный факт каждый дурак может
12.07.2021 21:11 Ответить
Ну что вы, прогресс налицо.
До этого он и его зелёные мрази говорили, что война продолжается, потому что на ней наживается Порошенко, а Россия тут ни при чем.
И были же дураки, причем в большом количестве, которые в это верили.
А извиниться перед Порошенко за то, что оболгал его, этот величайший лидер всей вселенной не хочет?
13.07.2021 01:30 Ответить
оскар ему, а лучше 2
12.07.2021 21:24 Ответить
Это и есть твой секретный план «быстро закончить войну», который ты Порошку тыкал на стадионе? То есть, если Россия закончит войну, тогда и вы паровозиком обьявите, что ее закончили?
12.07.2021 21:43 Ответить
Так варта тільки перестати стріляти.
12.07.2021 22:58 Ответить
Як можна було за Таке проголосувати ???
12.07.2021 22:59 Ответить
Мабуть треба ще років із сто походити по пустелі.
12.07.2021 23:03 Ответить
Фєдєрастія НІКОЛИ не припинить війну, тому єдина можливість закінчити війну, то повне знищення мацковії....
12.07.2021 23:53 Ответить
просто перестать стрелять уже не работает?
13.07.2021 04:12 Ответить
ТОбто раніше Порох не хотів закінчувати війну, бо барига...а Срака зелена казала, що зробить це сама й без пуйла....А тепер, каже, що не я...а якщо тйльки фуйло захоче...Он як....
13.07.2021 08:39 Ответить
Оба-на, це щось нове від гаранта, якщо параша захоче, а якщо ні, а те що він побачив в очах пуйла вже не діє? Так маскальня ніколи від чужого не відмовиться, де ви бачили щоб злодій перестав красти.
13.07.2021 08:55 Ответить
