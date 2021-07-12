УКР
Зеленський: Ми закінчимо війну дуже скоро, якщо цього захоче Росія

Зеленський: Ми закінчимо війну дуже скоро, якщо цього захоче Росія

Для завершення війни на сході України необхідна політична воля Кремля.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю литовському виданню LRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершення війни (на Донбасі ред.) - не кажучи вже про те, що це мій пріоритет і, перш за все, мій пріоритет як громадянина України - я вважаю, що це конкретні кроки.

Якщо впродовж семи місяців не було великих стрільб або вибухів, вони були поодинокими, що вказує на можливість цього (завершення війни - ред.). Якщо більше сотні людей повернулися додому, то це свідчить про те, що всіх можна повернути. Це залежить від політичної волі ... Я б не став президентом, якби не відчував, що можу, що у мене достатньо енергії, бажання, політичної волі. Але цього виявилося замало, щоб закінчити війну за рік. Те ж саме має йти і з російської сторони. Якщо Росія захоче завтра, ми дуже скоро закінчимо цю війну", - сказав Зеленський.

Зеленський Володимир росія
+70
Без.ком

Зеленский: Мы закончим войну очень скоро, если этого захочет Россия - Цензор.НЕТ 1224
показати весь коментар
12.07.2021 17:37 Відповісти
+49
Зеленский: Мы закончим войну очень скоро, если этого захочет Россия - Цензор.НЕТ 7909
показати весь коментар
12.07.2021 17:40 Відповісти
+40
Зеленский: Мы закончим войну очень скоро, если этого захочет Россия - Цензор.НЕТ 2684
показати весь коментар
12.07.2021 17:42 Відповісти
Сторінка 2 з 2
так тягне написати все те що потрібно зробити з цим зеленим непотребом, але ж тоді докажи що це не замах на бубочку.
показати весь коментар
12.07.2021 19:32 Відповісти
Война не может закончиться отдельно на каком то участке фронта, а на другом продолжиться. А война будет идти пока РФ не вернет Украине Крым, Севастополь, отдельные районы восточной Украины. Поэтому разговоры о мире.., это разговор о пустом. Конечно возможно жить и без мира , как Япония с СССР ( и РФ), но все равно это не мир. А так понятно что ключи от мира в Кремле, можно сказать у Путина, но после всего того что уже произошло, даже он отмотать назад уже не в силах, да и не захочет он. Тем более что его сверхзадача состоит в уничтожении Украины как государства, и возвращения территории в " родную гавань" ,а народ , так он для него ведь не существует как таковой.. у Украины как и у Израиля нет вариантов для компромисса, или мы есть, или нас нет.
показати весь коментар
12.07.2021 19:36 Відповісти
"Якщо Росія захоче завтра, ми дуже скоро закінчимо цю війну" (Зєля)
- тупість та безпосередність цього мамкіного преза вбиває наповал.. 73%лохторат, ваша тупість (тих, хто таки залишився упоротовірними зеленим пздболам) - вбиває також.. воно чи кончене, чи сцяти, тим чим грало, в очі сватоводам - якесь його збочення для самоствердження..
показати весь коментар
12.07.2021 19:53 Відповісти
Просто удивительно, как оно ещё не вставило в свою бредовую речь тезис о вине Пороха...
показати весь коментар
12.07.2021 20:08 Відповісти
я могу! но если куйло согласится... какое же это могу
показати весь коментар
12.07.2021 20:12 Відповісти
Якщо Росія захоче завтра, ми дуже скоро закінчимо цю війну

Ну шо ж воно таке дурне ?? Га ??
У нього логіка навиворіт.

Тоість ... Росія захоче, ми закінчимо.
Дебіл, дебіл, дебіл ...

Хоспаді ... Да у будь-якому міністерстві вже б з роботи погнали !!!
показати весь коментар
12.07.2021 20:17 Відповісти
а что ты гандон еще не так давно порошенко в войне обвинял?
показати весь коментар
12.07.2021 20:21 Відповісти
"Если более сотни человек вернулись домой, то это говорит о том, что всех можно вернуть"

то он про какие сотни плямкает? которые порох вернул?
показати весь коментар
12.07.2021 20:22 Відповісти
ну что оно пьет и жрет... иногда хочется позавидовать... а иногда таки пригласить врача, чтобы узнать истину...
показати весь коментар
12.07.2021 20:55 Відповісти
сам Бубочка ничего не хочет делать для того, чтобы агрессия для Мордора становилась дороже, а заявлять очевидный факт каждый дурак может
показати весь коментар
12.07.2021 21:11 Відповісти
Ну что вы, прогресс налицо.
До этого он и его зелёные мрази говорили, что война продолжается, потому что на ней наживается Порошенко, а Россия тут ни при чем.
И были же дураки, причем в большом количестве, которые в это верили.
А извиниться перед Порошенко за то, что оболгал его, этот величайший лидер всей вселенной не хочет?
показати весь коментар
13.07.2021 01:30 Відповісти
оскар ему, а лучше 2
показати весь коментар
12.07.2021 21:24 Відповісти
Это и есть твой секретный план «быстро закончить войну», который ты Порошку тыкал на стадионе? То есть, если Россия закончит войну, тогда и вы паровозиком обьявите, что ее закончили?
показати весь коментар
12.07.2021 21:43 Відповісти
Так варта тільки перестати стріляти.
показати весь коментар
12.07.2021 22:58 Відповісти
Як можна було за Таке проголосувати ???
показати весь коментар
12.07.2021 22:59 Відповісти
Мабуть треба ще років із сто походити по пустелі.
показати весь коментар
12.07.2021 23:03 Відповісти
Фєдєрастія НІКОЛИ не припинить війну, тому єдина можливість закінчити війну, то повне знищення мацковії....
показати весь коментар
12.07.2021 23:53 Відповісти
просто перестать стрелять уже не работает?
показати весь коментар
13.07.2021 04:12 Відповісти
ТОбто раніше Порох не хотів закінчувати війну, бо барига...а Срака зелена казала, що зробить це сама й без пуйла....А тепер, каже, що не я...а якщо тйльки фуйло захоче...Он як....
показати весь коментар
13.07.2021 08:39 Відповісти
Оба-на, це щось нове від гаранта, якщо параша захоче, а якщо ні, а те що він побачив в очах пуйла вже не діє? Так маскальня ніколи від чужого не відмовиться, де ви бачили щоб злодій перестав красти.
показати весь коментар
13.07.2021 08:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 