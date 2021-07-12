Зеленський: Ми закінчимо війну дуже скоро, якщо цього захоче Росія

Для завершення війни на сході України необхідна політична воля Кремля.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю литовському виданню LRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершення війни (на Донбасі ред.) - не кажучи вже про те, що це мій пріоритет і, перш за все, мій пріоритет як громадянина України - я вважаю, що це конкретні кроки.

Якщо впродовж семи місяців не було великих стрільб або вибухів, вони були поодинокими, що вказує на можливість цього (завершення війни - ред.). Якщо більше сотні людей повернулися додому, то це свідчить про те, що всіх можна повернути. Це залежить від політичної волі ... Я б не став президентом, якби не відчував, що можу, що у мене достатньо енергії, бажання, політичної волі. Але цього виявилося замало, щоб закінчити війну за рік. Те ж саме має йти і з російської сторони. Якщо Росія захоче завтра, ми дуже скоро закінчимо цю війну", - сказав Зеленський.

