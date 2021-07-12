Зеленський: Ми закінчимо війну дуже скоро, якщо цього захоче Росія
Для завершення війни на сході України необхідна політична воля Кремля.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю литовському виданню LRT, інформує Цензор.НЕТ.
"Завершення війни (на Донбасі ред.) - не кажучи вже про те, що це мій пріоритет і, перш за все, мій пріоритет як громадянина України - я вважаю, що це конкретні кроки.
Якщо впродовж семи місяців не було великих стрільб або вибухів, вони були поодинокими, що вказує на можливість цього (завершення війни - ред.). Якщо більше сотні людей повернулися додому, то це свідчить про те, що всіх можна повернути. Це залежить від політичної волі ... Я б не став президентом, якби не відчував, що можу, що у мене достатньо енергії, бажання, політичної волі. Але цього виявилося замало, щоб закінчити війну за рік. Те ж саме має йти і з російської сторони. Якщо Росія захоче завтра, ми дуже скоро закінчимо цю війну", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- тупість та безпосередність цього мамкіного преза вбиває наповал.. 73%лохторат, ваша тупість (тих, хто таки залишився упоротовірними зеленим пздболам) - вбиває також.. воно чи кончене, чи сцяти, тим чим грало, в очі сватоводам - якесь його збочення для самоствердження..
Ну шо ж воно таке дурне ?? Га ??
У нього логіка навиворіт.
Тоість ... Росія захоче, ми закінчимо.
Дебіл, дебіл, дебіл ...
Хоспаді ... Да у будь-якому міністерстві вже б з роботи погнали !!!
то он про какие сотни плямкает? которые порох вернул?
До этого он и его зелёные мрази говорили, что война продолжается, потому что на ней наживается Порошенко, а Россия тут ни при чем.
И были же дураки, причем в большом количестве, которые в это верили.
А извиниться перед Порошенко за то, что оболгал его, этот величайший лидер всей вселенной не хочет?