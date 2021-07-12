Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19, - Меркель
Правительство Германии обещает предоставить Украине 1,5 млн доз вакцины против коронавируса.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 12 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"Мы в дружественных отношениях с Украиной, и хотим вместе преодолеть вызовы. И я рада, что и в борьбе с пандемией коронавируса мы можем сегодня обещать Украине, что ей будут переданы 1,5 млн доз вакцины. Это очень важный шаг", - сказала Меркель во время совместного брифинга с Зеленским.
В то же время она не уточнила, когда именно и какую вакцину поставят в Украину.
Отметим, что Германия использует зарегистрированные регулятором ЕС (EMA) препараты Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Сейчас в стране полностью вакцинировали уже более 42% населения.
Напомним, вечером 11 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию. Глава государства провел ряд встреч, в частности с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Ащо таке вакцина?Вакцина це пригнічення існуючого імунітету людини і заміна його штучним пристовованим тільки для однієї хвороти і то одного штаму.
Выявлено заболевших за 11 июля 2021 - 323, за 11 июля 2020 - 1168.
Теперь сравниваем с Украиной. Полностью вакцинировано менее 3% населения.
Число заболевших 12.07.21 - 481, 12.07.20 - 612. Снижение лишь в 1,46 раза (78,6%).
Разница заметна? Вопросы?
А то, что придется в конце года проводить бустерную 3 дозу тем, кто колол первую дозу в начале года, в Израиле говорят. Исследования идут с колес, статистика нарабатывается и эффективность просчитывается. 100% гарантии пока нет. Но даже 70-80%-я гарантия это уже неимоверный успех. На то, что бы разработать вакцину от малярии с подобной эффективностью ушло 45 лет.