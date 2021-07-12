РУС
Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19, - Меркель

Правительство Германии обещает предоставить Украине 1,5 млн доз вакцины против коронавируса.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 12 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Мы в дружественных отношениях с Украиной, и хотим вместе преодолеть вызовы. И я рада, что и в борьбе с пандемией коронавируса мы можем сегодня обещать Украине, что ей будут переданы 1,5 млн доз вакцины. Это очень важный шаг", - сказала Меркель во время совместного брифинга с Зеленским.

В то же время она не уточнила, когда именно и какую вакцину поставят в Украину.

Отметим, что Германия использует зарегистрированные регулятором ЕС (EMA) препараты Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Сейчас в стране полностью вакцинировали уже более 42% населения.

Напомним, вечером 11 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию. Глава государства провел ряд встреч, в частности с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

вакцина (3815) Германия (7226) карантин (16729) Меркель Ангела (2126) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+2
"- Идите к чертовой матери со своим «Студебеккером»! - заорал Остап. - Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? Чего вы прилипли к человеку?!" (с)
12.07.2021 20:53 Ответить
+2
Ну вот и засветилась компенсация за потерю Украиной статуса транзитера газа
12.07.2021 20:56 Ответить
+2
Ширните всё этой жабе гитлерше,пускай будет самой здоровой,комсомолка престарелая
12.07.2021 21:33 Ответить
А от кацапов когда инвазивные препараты передаст? Можно в оболочке 5.56 и дозировке 4 грамма...
12.07.2021 20:46 Ответить
В формуле Штанмайера все написано
12.07.2021 20:51 Ответить
"- Идите к чертовой матери со своим «Студебеккером»! - заорал Остап. - Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? Папа ваш Студебеккер? Чего вы прилипли к человеку?!" (с)
12.07.2021 20:53 Ответить
Це мабуть компенсація за Північний потік-2.А для чого нам вакцина?Адже країна вийшла із епідемії з мінімальною вакцинацією тим білше що існуючі вакцини безсилі против нових видів зарази.
12.07.2021 20:54 Ответить
Как вышла так и зайдет с 10 сентября. Сезонность никто не отменял.
12.07.2021 21:06 Ответить
Звідки така точна дата?
12.07.2021 21:08 Ответить
P.S.Владі вигідно і нежить визнавати ковідом адже мають мождивість безконтрольно маніпулювати громадними коштами.
Ащо таке вакцина?Вакцина це пригнічення існуючого імунітету людини і заміна його штучним пристовованим тільки для однієї хвороти і то одного штаму.
12.07.2021 21:13 Ответить
С прошлого года. Дети в школу, родители в реанимацию.
12.07.2021 22:54 Ответить
А Вы в этом уверены?Даже изготовители вакцин такого категорического заявлнеия не делают.
показать весь комментарий
Про нежить не нужно людям, у которых выпало из жизни полгода.
показать весь комментарий
Мой друг переболел этим недугом и больше приобрел болячек от лечения ковида.Говорил что это просто ужасно.Но наш коллектив жил своей жизнью и никто ,Слава Богу ,не заболел ?хотя мы с ним контактировали ежедневно.Это что случайность или иммунитет?В случайности не верю,из шести коллег никто не подхватил эту заразу. Так зачем ,,принудительно,,шпилится да еще тем что не гарантирует здоровье а только лишает природного иммунитета?
показать весь комментарий
У вас все впереди. И если начнется воспаление лёгких и падение кислорода в крови, вспомните, что это всего то насморк и мировой заговор. Станет легче. А может повезет, процентов 10 бывают устойчивы к заразе. Тогда класс, можете продолжать вести пропаганду лёгкого насморка.
показать весь комментарий
Если Вы заметили я не отрицаю ужастность этого заболевания а просто констатирую то что вакцина бесполезна при мутировании этой болезни.Возможно Вы знаете универсальную вакцину кроме иммунитета самого организма человека.Так поделитесь я и весь мир будет Вам благодарен.
показать весь комментарий
Вы исследователь-констататор? На каких данных констатируете?
показать весь комментарий
Возьмите данные из открытых источников минзрава о количестве вакцинированых заболевших где списывают на допустимое количество предусмотреное вакциной.Да только что-то этих ,,допустимых,,многовато.Да и послушайте что говорит израильская медицина где вакцинировано более 80% населения до которой нашей медицине как до космоса раком.
показать весь комментарий
В Израиле полностью вакцинировано на вчера 55,7% населения.
Выявлено заболевших за 11 июля 2021 - 323, за 11 июля 2020 - 1168.
13.07.2021 11:30 Ответить
То есть, в Израиле произошло снижение суточного числа заболевших в 3,6 раза (27,7%).
Теперь сравниваем с Украиной. Полностью вакцинировано менее 3% населения.
Число заболевших 12.07.21 - 481, 12.07.20 - 612. Снижение лишь в 1,46 раза (78,6%).
Разница заметна? Вопросы?
13.07.2021 11:44 Ответить
,,полностью,,это двойная доза.Но если Вы заметили что эпидемситуация,по заявлению их минзрава,там ухудшилась и даже вакцинированых по ,,полной,призывают снова вакцинироваться.А у нас что завезли то и хоть в принудительном порядке нужно использовать.К стати Венгры просто на границе вакцинируют всех желающих украинцев новой вакциной Джонсон и Джонсон и бесплатно и из всеми документами через неделю которые высылают в украинское консульство.А сама Украина об этой вакцине и мечтать невсостоянии.
13.07.2021 12:47 Ответить
Эпидситуация зависит от количества шныряющих иностранцев и своих путешественников, перевозящих вирус на себе. Открыли границы - есть некоторый рост. Но даже с открытыми границами по сравнению с периодом жесточайшего карантина год назад, на лицо уменьшение заразившихся и умерших в разы в один и тот же день. Так что, сказки антипрививочников-плоскоземельщиков вредная и подлая туфта.

А то, что придется в конце года проводить бустерную 3 дозу тем, кто колол первую дозу в начале года, в Израиле говорят. Исследования идут с колес, статистика нарабатывается и эффективность просчитывается. 100% гарантии пока нет. Но даже 70-80%-я гарантия это уже неимоверный успех. На то, что бы разработать вакцину от малярии с подобной эффективностью ушло 45 лет.
13.07.2021 22:02 Ответить
То то в детстве кололи пяток вакцин и еще мультивакцину БЦЖ. Пригничували, так пригничували.
показать весь комментарий
А Вы заметили что у ниодного артиста заграничного кино,ди и иностранца, нету клейма на руке от прививки?Возможно,я не уверен, нас при совке просто клеймили.
показать весь комментарий
фотошоп. у них и морщин в 60 лет нет
показать весь комментарий
Ну вот и засветилась компенсация за потерю Украиной статуса транзитера газа
показать весь комментарий
Ми так вдячні, так вдячні... за все.
показать весь комментарий
Ширните всё этой жабе гитлерше,пускай будет самой здоровой,комсомолка престарелая
показать весь комментарий
А зброю???
показать весь комментарий
С барского плеча клоун выпросил. А сам, тем временем, ковидные в дороги трамбует
показать весь комментарий
