Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19, - Меркель

Правительство Германии обещает предоставить Украине 1,5 млн доз вакцины против коронавируса.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 12 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Мы в дружественных отношениях с Украиной, и хотим вместе преодолеть вызовы. И я рада, что и в борьбе с пандемией коронавируса мы можем сегодня обещать Украине, что ей будут переданы 1,5 млн доз вакцины. Это очень важный шаг", - сказала Меркель во время совместного брифинга с Зеленским.

В то же время она не уточнила, когда именно и какую вакцину поставят в Украину.

Отметим, что Германия использует зарегистрированные регулятором ЕС (EMA) препараты Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Сейчас в стране полностью вакцинировали уже более 42% населения.

Напомним, вечером 11 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию. Глава государства провел ряд встреч, в частности с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.