Футболист Зозуля посетил военнослужащих, проходящих реабилитацию после ранения. ФОТО
Футболист Роман Зозуля посетил раненых украинских военнослужащих, проходящих лечение в реабилитационном центре Next Step Ukraine.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Ирина Ващук Дискипио, информирует Цензор.НЕТ.
"Спасибо Роману за сотрудничество с Revived Soldiers Ukraine и подарки! Спортсмены Украины защищают имя Нации на международной спортивной арене так же как и военные защищают границы Украины на нашей земле", - написала Ващук.
Топ комментарии
+27 Игорь Монахов #368908
показать весь комментарий12.07.2021 20:49 Ответить Ссылка
+24 Olexandr Chornogorodskij
показать весь комментарий12.07.2021 20:49 Ответить Ссылка
+17 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий12.07.2021 21:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цей Зозуля, точно не кремлівський.