РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11157 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 925 12

Футболист Зозуля посетил военнослужащих, проходящих реабилитацию после ранения. ФОТО

Футболист Роман Зозуля посетил раненых украинских военнослужащих, проходящих лечение в реабилитационном центре Next Step Ukraine.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Ирина Ващук Дискипио, информирует Цензор.НЕТ.

Футболист Зозуля посетил военнослужащих, проходящих реабилитацию после ранения 01

"Спасибо Роману за сотрудничество с Revived Soldiers Ukraine и подарки! Спортсмены Украины защищают имя Нации на международной спортивной арене так же как и военные защищают границы Украины на нашей земле", - написала Ващук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Всегда гордо говорю, что я украинец", - футболист Зозуля награжден орденом "За заслуги" III степени. ФОТО

Футболист Зозуля посетил военнослужащих, проходящих реабилитацию после ранения 02

Автор: 

ранение (3417) футболист (169) военнослужащие (6262) Зозуля Роман (54)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Респект !!!
показать весь комментарий
12.07.2021 20:49 Ответить
+24
покажіть це нашому верховному сциклокомандуючому
показать весь комментарий
12.07.2021 20:49 Ответить
+17
він поранених боїться як чорт ладану...
показать весь комментарий
12.07.2021 21:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Респект !!!
показать весь комментарий
12.07.2021 20:49 Ответить
покажіть це нашому верховному сциклокомандуючому
показать весь комментарий
12.07.2021 20:49 Ответить
він поранених боїться як чорт ладану...
показать весь комментарий
12.07.2021 21:07 Ответить
І злорових теж. Маю на увазі військових. Підозрюю, здорових боїться просто, що сцикун, а поранених - бо вони і на його совісті також. Може зробити, як сралін після другої світової віцни свого часу - ізолювати ампутантів десь в одному місці, щоб очі не муляли. Картинку загального благополуччя псують. Відосики нерадісні виходять.
показать весь комментарий
12.07.2021 22:23 Ответить
Потрібно придумати нове визначення для колаборантів.
Цей Зозуля, точно не кремлівський.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:12 Ответить
Браво Зозуле! Светлая личность. Добрая душа. Любит Украину.... Чего нельзя сказать о гундяевской шавке Усике - туповатом колорадском ватнике....
показать весь комментарий
12.07.2021 21:42 Ответить
Странно, почему его не приглашают в сборную? Он ни чуть не хуже чем те сборники, которые играли сейчас на ЧЕ.
показать весь комментарий
12.07.2021 21:49 Ответить
Вот кстати да.
показать весь комментарий
12.07.2021 22:21 Ответить
Человечище! Пока есть такие люди Украине быть!
показать весь комментарий
12.07.2021 21:53 Ответить
дякую Романе...
показать весь комментарий
12.07.2021 21:58 Ответить
дай Бог тобі здоров'я, Романе
показать весь комментарий
12.07.2021 23:13 Ответить
Зозуля достойный патриот Украины.
показать весь комментарий
13.07.2021 00:35 Ответить
 
 