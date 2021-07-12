Министр обороны Германии Крамп-Карренбауэр отменила встречу с Зеленским
Президент Украины должен был встретиться с главой Бундесвера сегодня днем в рамках визита в Берлин. Встречу отменили.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Прямой".
"Встреча была частью обширной программы визита в правительстве ФРГ. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет", - сказал представитель немецкого министерства на брифинге.
Он не объяснил, почему именно отменили встречу.
Также об отмене встречи говорится в пресс-релизе минобороны ФРГ. Там указано, что встреча должна была начаться в 14:00 по Берлину.
Та і звідки воно, власне, у суворого порохобота. Бувай-не кашляй.)))
но к сожалению квартал все еще не предоставил норм шуток, один полубред от бота подоляка) кризис жанра?) тамбовский волк в отпуске, а лысый никак не раздуплится?) или в чем загвоздка?)
надо же, а а
оффыс «найвелычнишего» " Зустріч міністра оборони Німеччини та президента України https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_volodimir_oleksandrovich.html Володимира Зеленського не передбачалася й не планувалася.
Про це ексклюзивно повідомив https://lb.ua/ LB.ua заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга."Ця зустріч президента не передбачалася", - сказав він."https://lb.ua/world/2021/07/12/489163_zustrich_glavi_minoboroni_nimechchini.html Зустріч глави Міноборони Німеччини та Зеленського не передбачалася й не планувалася, - ОП
Министру обороны не о чем говорить с предателями.
чем перепрятать пианино...
здесь уместно слово досадно, а смех и ухмылки это скорее испанский стыд.
да здравствует наш папередний гэтьман!
(це у порядку припущення. Небезпідставного...)
Бо з покійниками сенсу немає зустрічатись ...
А загалом,Германія напряму просто відмовилась від військової допоги Україні у бортьбі із дикими ордами улуссії.