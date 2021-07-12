РУС
Министр обороны Германии Крамп-Карренбауэр отменила встречу с Зеленским

Министр обороны Германии Крамп-Карренбауэр отменила встречу с Зеленским

Президент Украины должен был встретиться с главой Бундесвера сегодня днем в рамках визита в Берлин. Встречу отменили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Прямой".

"Встреча была частью обширной программы визита в правительстве ФРГ. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет", - сказал представитель немецкого министерства на брифинге.

Он не объяснил, почему именно отменили встречу.

Также об отмене встречи говорится в пресс-релизе минобороны ФРГ. Там указано, что встреча должна была начаться в 14:00 по Берлину.

Автор: 

Зеленский Владимир (21680) Крамп-Карренбауэр Аннегрет (24)
+52
Побрезговала. Я б тоже не встретился.
12.07.2021 22:32 Ответить
+39
Он не объяснил, почему именно отменили встречу.

Рояль не налаштований!?
12.07.2021 22:32 Ответить
+38
Helgi Sharp
О ВИЗИТЕ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ (пресс-конференция Меркель):
- Германия постарается сделать так, чтоб транзит газа продолжился через Украину и после запуска Северного потока-2.
- Минским соглашениям не хватает прогресса.
- Германия настаивает, что в ОРДЛО следует провести выборы, так как "давление на Украину продолжается".
- Необходима имплементация формулы Штайнмайера в законодательство Украины.
- Германия направит Украине 1,5 млн доз вакцины.
- Всё ещё хуже, чем я думал. От Зеленского Меркель отмахнулась, как от назойливой мухи, ограничившись расплывчатыми обещаниями и утешительными подачками. И всё это на фоне кремлёвских нарративов о формуле Штанмайера, выборах в ОРДЛО и желательности прямых переговоров с марионетками Москвы.
/ Северному потоку-2 быть, а насчёт транзита через Украину Германия всего лишь ПОСТАРАЕТСЯ... В качестве подачки - 1,5 миллиона вакцин. Кушайте, не заляпайтесь.
/ Более подробный анализ будет позже, но пока я вижу эпический провал украинской дипломатии. Для чего нужен был этот визит? Кто занимался его подготовкой? Принёс он хоть один профит Украине? Совершенно очевидно, что Лашет и Штайнмайер сказали Зеленскому приблизительно то же.
/ И уж совершенно "случайно" Путин синхронизировал выход своей статьи о "братском украинском народе" с этим визитом.
/ Зелёные вряд ли выиграют выборы в Германии, а позиция Лашета останется такой же, как у Меркель. Если навскидку, то последняя надежда на Байдена. Только он может хоть как-то вытянуть эту ситуацию и действительно чем-то компенсировать военно-стратегическую (а не экономическую) потерю транзита.
/ Но здесь очень скрупулёзно должны поработать наши дипломаты и лоббисты. А кому работать? Ермаку? Арестовичу? Маркаровой, которая прекрасный финансист, но никакой политик? Может Арахамии, который даёт бездумные интервью китайским СМИ и раздражает этим американский истеблишмент?
/ Хрен его знает - извините за недипломатическое выражение. Успокоюсь, подумаю, поищу позитивную информацию, напишу... Хотя, кому нужна эта писанина, и чем она может помочь?
12.07.2021 22:39 Ответить
все еще ни разу не смешные шутки( напрягись, квартал может и лучше шутить
13.07.2021 11:13 Ответить
...враховуючи те, як ти довго роздуплявся, у тебе відсутнє почуття гумору.
Та і звідки воно, власне, у суворого порохобота. Бувай-не кашляй.)))
13.07.2021 19:49 Ответить
я ж сюда захожу когда есть время и натхнення почитать новости, а не на работу)
но к сожалению квартал все еще не предоставил норм шуток, один полубред от бота подоляка) кризис жанра?) тамбовский волк в отпуске, а лысый никак не раздуплится?) или в чем загвоздка?)
13.07.2021 21:54 Ответить
Кто-то что-то не то сказал... Придет время и мы узнаем.
показать весь комментарий
А может все дело в том,что зекрыса признался,шо он госизменник -не всякий нормальный человек с таким дерьмом встречаться будет
показать весь комментарий
вона пані серйозна, витрачати свій час на порожнє місце (тобто на зе-білоїда) - це не комільфо... от і все пояснення
показать весь комментарий
Ну
надо же, а а
оффыс «найвелычнишего» " Зустріч міністра оборони Німеччини та президента України https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_volodimir_oleksandrovich.html Володимира Зеленського не передбачалася й не планувалася.
Про це ексклюзивно повідомив https://lb.ua/ LB.ua заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга."Ця зустріч президента не передбачалася", - сказав він."https://lb.ua/world/2021/07/12/489163_zustrich_glavi_minoboroni_nimechchini.html Зустріч глави Міноборони Німеччини та Зеленського не передбачалася й не планувалася, - ОП
12.07.2021 23:19 Ответить
ОП ЗЕ привычно лжет, пытаясь в очередной раз отмыть обосравшегося ЗЕ.
13.07.2021 01:59 Ответить
Встреча была частью обширной программы визита в правительстве ФРГ.
Источник: https://censor.net/ru/n3276651
13.07.2021 02:01 Ответить
Может немец - антисемит?
12.07.2021 23:21 Ответить
Антисемитка.
13.07.2021 19:31 Ответить
Тільки но показували в новинах його візит до Німеччини з коментарем, що меркель і штайнмаєр не можуть дати йому того чого він хоче. Візит безрезультатний.
12.07.2021 23:23 Ответить
Якщо літак з ************ не прийме Київ це вже буде не до сміху.
12.07.2021 23:26 Ответить
Може німецькі продюсери фільмів для дорослих запропонують зустрітися з Монікою?
12.07.2021 23:40 Ответить
Міністр оборони Німеччини Крамп-Карренбауер скасувала зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 6909
12.07.2021 23:48 Ответить
А зачем немецкому министру встречаться с шестеркой Путлера?
12.07.2021 23:49 Ответить
...і то правда. Навіщо міністру? Фрау Меркель, нехай зустрічається, то її рівень.. Хто вона така проти цілого міністра?
13.07.2021 00:07 Ответить
СП2 майже готовий і тому не хочуть німчураки лишній раз путєну настрій псувати. Тільки бабло, ніяких сантиментів.
13.07.2021 00:05 Ответить
А зачем старуха меркельша пригласила моего президента, чтобы унизить его, у меня такой през, другого нет, она оскорбила весь украинский народ, лично мне он не нравится, но это не ее дело, Зеленский през большой европейской страны, а меркельша жрет с рук кремлнвского вора, и я все равно считаю ее канцлером.
13.07.2021 00:08 Ответить
зекрыса ,прикрываясь статусом президента,названивает в кэгэбе,чтоб спасти убийц своих граждан - так что пусть обтекают те ,кто считает это чмо своим президентом,я лично пас
13.07.2021 00:15 Ответить
Твоего президента Меркель не пригласила. А если ты русобыдлло считаешь клоуна своим президентом, то тебе место в цирке дебилов и уродов, к которым ты имеешь прямое отношение.
13.07.2021 16:21 Ответить
оно призналось в госизмене -теперь все,по возможности,будут отменять встречи с зекрысой
13.07.2021 00:11 Ответить
Если бы он привез с собою рояль, что бы сыграть на нем перед ней-встреча состоялась бы!
13.07.2021 00:49 Ответить
АКК католичка, так що збочення чма їй не до вподоби. Вона фанатка AC/DC. Націоналістка землі Саар. Не комсомолка.
13.07.2021 19:43 Ответить
И правильно сделала.

Министру обороны не о чем говорить с предателями.
13.07.2021 02:00 Ответить
Бо нах, нікому не потрібен.
13.07.2021 05:36 Ответить
Легче нахер Зе послать
чем перепрятать пианино...
13.07.2021 06:47 Ответить
А о чем может быть "базар", ведь ещё ранее было заявлено, что вооружения не дадут.
13.07.2021 06:50 Ответить
Звичайно не дадуть. Шоб Вова дав ********** зброю Ермаку напасматреть а той відволік зразки в білоруське КДБ?
13.07.2021 15:17 Ответить
Все правильно! Негоже Министру обороны встречаться с клоуном, играющим своим хреном на рояле.
13.07.2021 07:21 Ответить
Ну а как-же быть бубочке, он-же с детства мечтал научиться играть на рояле. Пока он играет только своей пипеткой, еще лет 10 и он научится играть и руками.
13.07.2021 15:40 Ответить
Вовку відверто зневажають! А що - є за що поважати?! Боляче за державу. Ненавиджу вас, зебілоіди, за те, що вибрали цю совкову нікчему, яка довела Країну до такої ганьби!!!
13.07.2021 08:14 Ответить
а петьку уважаешь?
13.07.2021 09:09 Ответить
Зневажаю путіноідних рашистів.
13.07.2021 09:29 Ответить
ну Вовку ты обосрал, а кого вместо него предлогаешь?
13.07.2021 09:38 Ответить
Неможливо обісрати обісране.
13.07.2021 14:46 Ответить
Красиво и правильно
13.07.2021 16:26 Ответить
предлАгаешь, санёк. срань ты рашисткая, безграмотная.
13.07.2021 15:16 Ответить
Почему он обосрал? Зеля всегда был обосранным, серьезные люди давно сказали клоуну, что его место у параши.
13.07.2021 15:34 Ответить
Говно невозможно обосрать. С малограмотными не общаюсь.
13.07.2021 22:12 Ответить
Ну я як можна поважати кучку ЗЕленого лайна? Лайно і є лайно, куди-б його не посадити.
13.07.2021 15:36 Ответить
Германия не хочет даже разговаривать о военных проблемах Украины - открытая пророссийская позиция.
13.07.2021 08:31 Ответить
вы молодец, вы это понимаете, а большинство "комментаторов" здесь радуются и шутят про пианино.
13.07.2021 09:10 Ответить
кто здесь радуется?
здесь уместно слово досадно, а смех и ухмылки это скорее испанский стыд.
13.07.2021 15:15 Ответить
Германия не хочет разговаривать с недопризидентом, топающим ножкой и впадющим в истерику, как дитя малое, но считая себе Наполеоном. Этому недоумку место только в дурке и весь мир это видит.
13.07.2021 16:32 Ответить
ну про що розмовляти міністру оборони держави НАТО з уклоністом, зрадником України, наркоманом, шутом, стукачом і не тільки по піанІні?
13.07.2021 08:50 Ответить
это закономерно - не встречаться с придурком.....
13.07.2021 08:55 Ответить
ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави . До того ж руйнує досягнення ПОРОХА у відносинах з НАТО та США . І робить це свідомо
13.07.2021 10:03 Ответить
МУ-ХА-ХА............... ****************
13.07.2021 14:47 Ответить
муха Зе-зе, тебе пiслали... соромно за такого ***********...
13.07.2021 15:13 Ответить
Глава бундесвера - занятой человек, ей жалко своего времени на встречу с каким-то клоуном.
13.07.2021 15:31 Ответить
это потужнейшая и сладчайшая пэрэмога.
да здравствует наш папередний гэтьман!
13.07.2021 16:48 Ответить
А фрау министру объяснили, что этот Зеленский - это не тот, который в роли кремлёвского шута оскорблял и унижал Украину, украинскую армию, украинских героев, украинскую церковь, украинский язык и т.д.? Этот Зеленский - это выбрано президентом...Случайно.... По глупости мудрого народа.
13.07.2021 16:56 Ответить
"Тому що стабільний."™

Міністр оборони Німеччини Крамп-Карренбауер скасувала зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 1469
13.07.2021 17:27 Ответить
"У мого діда ти б Циклона-Б посмакував, хуцпіст", - не сказала вголос, але подумала фрау Крамп-Карренбауер...
(це у порядку припущення. Небезпідставного...)
13.07.2021 18:52 Ответить
встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет", - сказал представитель немецкого министерства на брифинге.
Он не объяснил, почему именно отменили встречу. Источник: https://censor.net/ru/n3276651
Бо з покійниками сенсу немає зустрічатись ...
13.07.2021 19:51 Ответить
А що,міністр оборони ФРН є близьким родичем доброго,милого,ласкавого дядечка Мюллера?
А загалом,Германія напряму просто відмовилась від військової допоги Україні у бортьбі із дикими ордами улуссії.
13.07.2021 20:24 Ответить
Чтоб министр отменил встречу с президентом. Это надо быть президентом Пингвинии... ПОтому что президент , который хоть немного любит свою страну, после такого позора должен подавать в отставку уже в самолёте...
13.07.2021 21:23 Ответить
Як мінімум - відмінити зустріч з фрау Меркель, перервати свій візит і вилетіти з Німеччини.
13.07.2021 21:29 Ответить
Клоуну показали его место. Точнее, Клоун сделал всё возможное для обустройства такого места, на которое ему показали. Дурачку пофиг, стыдно народу Украины
14.07.2021 15:54 Ответить
