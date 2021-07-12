Министр обороны Германии Крамп-Карренбауэр отменила встречу с Зеленским

Президент Украины должен был встретиться с главой Бундесвера сегодня днем в рамках визита в Берлин. Встречу отменили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Прямой".

"Встреча была частью обширной программы визита в правительстве ФРГ. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет", - сказал представитель немецкого министерства на брифинге.

Он не объяснил, почему именно отменили встречу.

Также об отмене встречи говорится в пресс-релизе минобороны ФРГ. Там указано, что встреча должна была начаться в 14:00 по Берлину.

