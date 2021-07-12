УКР
Міністр оборони Німеччини Крамп-Карренбауер скасувала зустріч із Зеленським

Міністр оборони Німеччини Крамп-Карренбауер скасувала зустріч із Зеленським

Президент України повинен був зустрітися з главою Бундесверу сьогодні вдень у рамках візиту в Берлін. Зустріч скасували.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Прямий".

"Зустріч була частиною великої програми візиту в уряді ФРН. Були перестановки, і зустріч з міністром оборони не відбулася або не відбудеться, але додаткової інформації для вас у мене немає", - сказав представник німецького міністерства на брифінгу.

Він не пояснив, чому саме скасували зустріч.

Також про скасування зустрічі йдеться у пресрелізі міноборони ФРН. Там зазначено, що зустріч мала розпочатися о 14:00 за Берліном.

Зеленський Володимир (25227) Крамп-Карренбауер Аннегрет (24)
Топ коментарі
+52
Побрезговала. Я б тоже не встретился.
показати весь коментар
12.07.2021 22:32 Відповісти
+39
Он не объяснил, почему именно отменили встречу.

Рояль не налаштований!?
показати весь коментар
12.07.2021 22:32 Відповісти
+38
Helgi Sharp
О ВИЗИТЕ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ (пресс-конференция Меркель):
- Германия постарается сделать так, чтоб транзит газа продолжился через Украину и после запуска Северного потока-2.
- Минским соглашениям не хватает прогресса.
- Германия настаивает, что в ОРДЛО следует провести выборы, так как "давление на Украину продолжается".
- Необходима имплементация формулы Штайнмайера в законодательство Украины.
- Германия направит Украине 1,5 млн доз вакцины.
- Всё ещё хуже, чем я думал. От Зеленского Меркель отмахнулась, как от назойливой мухи, ограничившись расплывчатыми обещаниями и утешительными подачками. И всё это на фоне кремлёвских нарративов о формуле Штанмайера, выборах в ОРДЛО и желательности прямых переговоров с марионетками Москвы.
/ Северному потоку-2 быть, а насчёт транзита через Украину Германия всего лишь ПОСТАРАЕТСЯ... В качестве подачки - 1,5 миллиона вакцин. Кушайте, не заляпайтесь.
/ Более подробный анализ будет позже, но пока я вижу эпический провал украинской дипломатии. Для чего нужен был этот визит? Кто занимался его подготовкой? Принёс он хоть один профит Украине? Совершенно очевидно, что Лашет и Штайнмайер сказали Зеленскому приблизительно то же.
/ И уж совершенно "случайно" Путин синхронизировал выход своей статьи о "братском украинском народе" с этим визитом.
/ Зелёные вряд ли выиграют выборы в Германии, а позиция Лашета останется такой же, как у Меркель. Если навскидку, то последняя надежда на Байдена. Только он может хоть как-то вытянуть эту ситуацию и действительно чем-то компенсировать военно-стратегическую (а не экономическую) потерю транзита.
/ Но здесь очень скрупулёзно должны поработать наши дипломаты и лоббисты. А кому работать? Ермаку? Арестовичу? Маркаровой, которая прекрасный финансист, но никакой политик? Может Арахамии, который даёт бездумные интервью китайским СМИ и раздражает этим американский истеблишмент?
/ Хрен его знает - извините за недипломатическое выражение. Успокоюсь, подумаю, поищу позитивную информацию, напишу... Хотя, кому нужна эта писанина, и чем она может помочь?
показати весь коментар
12.07.2021 22:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
все еще ни разу не смешные шутки( напрягись, квартал может и лучше шутить
показати весь коментар
13.07.2021 11:13 Відповісти
...враховуючи те, як ти довго роздуплявся, у тебе відсутнє почуття гумору.
Та і звідки воно, власне, у суворого порохобота. Бувай-не кашляй.)))
показати весь коментар
13.07.2021 19:49 Відповісти
я ж сюда захожу когда есть время и натхнення почитать новости, а не на работу)
но к сожалению квартал все еще не предоставил норм шуток, один полубред от бота подоляка) кризис жанра?) тамбовский волк в отпуске, а лысый никак не раздуплится?) или в чем загвоздка?)
показати весь коментар
13.07.2021 21:54 Відповісти
Кто-то что-то не то сказал... Придет время и мы узнаем.
показати весь коментар
12.07.2021 23:17 Відповісти
А может все дело в том,что зекрыса признался,шо он госизменник -не всякий нормальный человек с таким дерьмом встречаться будет
показати весь коментар
13.07.2021 00:18 Відповісти
вона пані серйозна, витрачати свій час на порожнє місце (тобто на зе-білоїда) - це не комільфо... от і все пояснення
показати весь коментар
12.07.2021 23:18 Відповісти
Ну
надо же, а а
оффыс «найвелычнишего» " Зустріч міністра оборони Німеччини та президента України https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_volodimir_oleksandrovich.html Володимира Зеленського не передбачалася й не планувалася.
Про це ексклюзивно повідомив https://lb.ua/ LB.ua заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга."Ця зустріч президента не передбачалася", - сказав він."https://lb.ua/world/2021/07/12/489163_zustrich_glavi_minoboroni_nimechchini.html Зустріч глави Міноборони Німеччини та Зеленського не передбачалася й не планувалася, - ОП
показати весь коментар
12.07.2021 23:19 Відповісти
ОП ЗЕ привычно лжет, пытаясь в очередной раз отмыть обосравшегося ЗЕ.
показати весь коментар
13.07.2021 01:59 Відповісти
Встреча была частью обширной программы визита в правительстве ФРГ.
Источник: https://censor.net/ru/n3276651
показати весь коментар
13.07.2021 02:01 Відповісти
Может немец - антисемит?
показати весь коментар
12.07.2021 23:21 Відповісти
Антисемитка.
показати весь коментар
13.07.2021 19:31 Відповісти
Тільки но показували в новинах його візит до Німеччини з коментарем, що меркель і штайнмаєр не можуть дати йому того чого він хоче. Візит безрезультатний.
показати весь коментар
12.07.2021 23:23 Відповісти
Якщо літак з ************ не прийме Київ це вже буде не до сміху.
показати весь коментар
12.07.2021 23:26 Відповісти
Може німецькі продюсери фільмів для дорослих запропонують зустрітися з Монікою?
показати весь коментар
12.07.2021 23:40 Відповісти
Міністр оборони Німеччини Крамп-Карренбауер скасувала зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 6909
показати весь коментар
12.07.2021 23:48 Відповісти
А зачем немецкому министру встречаться с шестеркой Путлера?
показати весь коментар
12.07.2021 23:49 Відповісти
...і то правда. Навіщо міністру? Фрау Меркель, нехай зустрічається, то її рівень.. Хто вона така проти цілого міністра?
показати весь коментар
13.07.2021 00:07 Відповісти
СП2 майже готовий і тому не хочуть німчураки лишній раз путєну настрій псувати. Тільки бабло, ніяких сантиментів.
показати весь коментар
13.07.2021 00:05 Відповісти
А зачем старуха меркельша пригласила моего президента, чтобы унизить его, у меня такой през, другого нет, она оскорбила весь украинский народ, лично мне он не нравится, но это не ее дело, Зеленский през большой европейской страны, а меркельша жрет с рук кремлнвского вора, и я все равно считаю ее канцлером.
показати весь коментар
13.07.2021 00:08 Відповісти
зекрыса ,прикрываясь статусом президента,названивает в кэгэбе,чтоб спасти убийц своих граждан - так что пусть обтекают те ,кто считает это чмо своим президентом,я лично пас
показати весь коментар
13.07.2021 00:15 Відповісти
Твоего президента Меркель не пригласила. А если ты русобыдлло считаешь клоуна своим президентом, то тебе место в цирке дебилов и уродов, к которым ты имеешь прямое отношение.
показати весь коментар
13.07.2021 16:21 Відповісти
оно призналось в госизмене -теперь все,по возможности,будут отменять встречи с зекрысой
показати весь коментар
13.07.2021 00:11 Відповісти
Если бы он привез с собою рояль, что бы сыграть на нем перед ней-встреча состоялась бы!
показати весь коментар
13.07.2021 00:49 Відповісти
АКК католичка, так що збочення чма їй не до вподоби. Вона фанатка AC/DC. Націоналістка землі Саар. Не комсомолка.
показати весь коментар
13.07.2021 19:43 Відповісти
И правильно сделала.

Министру обороны не о чем говорить с предателями.
показати весь коментар
13.07.2021 02:00 Відповісти
Бо нах, нікому не потрібен.
показати весь коментар
13.07.2021 05:36 Відповісти
Легче нахер Зе послать
чем перепрятать пианино...
показати весь коментар
13.07.2021 06:47 Відповісти
А о чем может быть "базар", ведь ещё ранее было заявлено, что вооружения не дадут.
показати весь коментар
13.07.2021 06:50 Відповісти
Звичайно не дадуть. Шоб Вова дав ********** зброю Ермаку напасматреть а той відволік зразки в білоруське КДБ?
показати весь коментар
13.07.2021 15:17 Відповісти
Все правильно! Негоже Министру обороны встречаться с клоуном, играющим своим хреном на рояле.
показати весь коментар
13.07.2021 07:21 Відповісти
Ну а как-же быть бубочке, он-же с детства мечтал научиться играть на рояле. Пока он играет только своей пипеткой, еще лет 10 и он научится играть и руками.
показати весь коментар
13.07.2021 15:40 Відповісти
Вовку відверто зневажають! А що - є за що поважати?! Боляче за державу. Ненавиджу вас, зебілоіди, за те, що вибрали цю совкову нікчему, яка довела Країну до такої ганьби!!!
показати весь коментар
13.07.2021 08:14 Відповісти
а петьку уважаешь?
показати весь коментар
13.07.2021 09:09 Відповісти
Зневажаю путіноідних рашистів.
показати весь коментар
13.07.2021 09:29 Відповісти
ну Вовку ты обосрал, а кого вместо него предлогаешь?
показати весь коментар
13.07.2021 09:38 Відповісти
Неможливо обісрати обісране.
показати весь коментар
13.07.2021 14:46 Відповісти
Красиво и правильно
показати весь коментар
13.07.2021 16:26 Відповісти
предлАгаешь, санёк. срань ты рашисткая, безграмотная.
показати весь коментар
13.07.2021 15:16 Відповісти
Почему он обосрал? Зеля всегда был обосранным, серьезные люди давно сказали клоуну, что его место у параши.
показати весь коментар
13.07.2021 15:34 Відповісти
Говно невозможно обосрать. С малограмотными не общаюсь.
показати весь коментар
13.07.2021 22:12 Відповісти
Ну я як можна поважати кучку ЗЕленого лайна? Лайно і є лайно, куди-б його не посадити.
показати весь коментар
13.07.2021 15:36 Відповісти
Германия не хочет даже разговаривать о военных проблемах Украины - открытая пророссийская позиция.
показати весь коментар
13.07.2021 08:31 Відповісти
вы молодец, вы это понимаете, а большинство "комментаторов" здесь радуются и шутят про пианино.
показати весь коментар
13.07.2021 09:10 Відповісти
кто здесь радуется?
здесь уместно слово досадно, а смех и ухмылки это скорее испанский стыд.
показати весь коментар
13.07.2021 15:15 Відповісти
Германия не хочет разговаривать с недопризидентом, топающим ножкой и впадющим в истерику, как дитя малое, но считая себе Наполеоном. Этому недоумку место только в дурке и весь мир это видит.
показати весь коментар
13.07.2021 16:32 Відповісти
ну про що розмовляти міністру оборони держави НАТО з уклоністом, зрадником України, наркоманом, шутом, стукачом і не тільки по піанІні?
показати весь коментар
13.07.2021 08:50 Відповісти
это закономерно - не встречаться с придурком.....
показати весь коментар
13.07.2021 08:55 Відповісти
ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави . До того ж руйнує досягнення ПОРОХА у відносинах з НАТО та США . І робить це свідомо
показати весь коментар
13.07.2021 10:03 Відповісти
МУ-ХА-ХА............... ****************
показати весь коментар
13.07.2021 14:47 Відповісти
муха Зе-зе, тебе пiслали... соромно за такого ***********...
показати весь коментар
13.07.2021 15:13 Відповісти
Глава бундесвера - занятой человек, ей жалко своего времени на встречу с каким-то клоуном.
показати весь коментар
13.07.2021 15:31 Відповісти
это потужнейшая и сладчайшая пэрэмога.
да здравствует наш папередний гэтьман!
показати весь коментар
13.07.2021 16:48 Відповісти
А фрау министру объяснили, что этот Зеленский - это не тот, который в роли кремлёвского шута оскорблял и унижал Украину, украинскую армию, украинских героев, украинскую церковь, украинский язык и т.д.? Этот Зеленский - это выбрано президентом...Случайно.... По глупости мудрого народа.
показати весь коментар
13.07.2021 16:56 Відповісти
"Тому що стабільний."™

Міністр оборони Німеччини Крамп-Карренбауер скасувала зустріч із Зеленським - Цензор.НЕТ 1469
показати весь коментар
13.07.2021 17:27 Відповісти
"У мого діда ти б Циклона-Б посмакував, хуцпіст", - не сказала вголос, але подумала фрау Крамп-Карренбауер...
(це у порядку припущення. Небезпідставного...)
показати весь коментар
13.07.2021 18:52 Відповісти
встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет", - сказал представитель немецкого министерства на брифинге.
Он не объяснил, почему именно отменили встречу. Источник: https://censor.net/ru/n3276651
Бо з покійниками сенсу немає зустрічатись ...
показати весь коментар
13.07.2021 19:51 Відповісти
А що,міністр оборони ФРН є близьким родичем доброго,милого,ласкавого дядечка Мюллера?
А загалом,Германія напряму просто відмовилась від військової допоги Україні у бортьбі із дикими ордами улуссії.
показати весь коментар
13.07.2021 20:24 Відповісти
Чтоб министр отменил встречу с президентом. Это надо быть президентом Пингвинии... ПОтому что президент , который хоть немного любит свою страну, после такого позора должен подавать в отставку уже в самолёте...
показати весь коментар
13.07.2021 21:23 Відповісти
Як мінімум - відмінити зустріч з фрау Меркель, перервати свій візит і вилетіти з Німеччини.
показати весь коментар
13.07.2021 21:29 Відповісти
Клоуну показали его место. Точнее, Клоун сделал всё возможное для обустройства такого места, на которое ему показали. Дурачку пофиг, стыдно народу Украины
показати весь коментар
14.07.2021 15:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 