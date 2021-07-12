Міністр оборони Німеччини Крамп-Карренбауер скасувала зустріч із Зеленським

Президент України повинен був зустрітися з главою Бундесверу сьогодні вдень у рамках візиту в Берлін. Зустріч скасували.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Прямий".

"Зустріч була частиною великої програми візиту в уряді ФРН. Були перестановки, і зустріч з міністром оборони не відбулася або не відбудеться, але додаткової інформації для вас у мене немає", - сказав представник німецького міністерства на брифінгу.

Він не пояснив, чому саме скасували зустріч.

Також про скасування зустрічі йдеться у пресрелізі міноборони ФРН. Там зазначено, що зустріч мала розпочатися о 14:00 за Берліном.

