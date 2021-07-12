Зустріч Зеленського і Штайнмаєра розпочалася в Берліні. ФОТО

У Берліні розпочалася зустріч президентів України Володимира Зеленського та ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Зустріч проходила в форматі тет-а-тет у палаці Бельвю.

Співрозмовники обговорили питання двосторонніх відносин і міжнародні питання, що становлять взаємний інтерес.





У такому ж форматі ввечері запланована зустріч глави Української держави з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель.

Паралельно в Берліні проходять переговори міністра енергетики України Германа Галущенка і голови правління НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка в Міністерстві економіки та енергетики ФРН.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 11 липня прибув з робочим візитом до Німеччини.

В рамках робочого візиту до Німеччини президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.