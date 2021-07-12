УКР
Зустріч Зеленського і Штайнмаєра розпочалася в Берліні. ФОТО

У Берліні розпочалася зустріч президентів України Володимира Зеленського та ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зустріч проходила в форматі тет-а-тет у палаці Бельвю.

Співрозмовники обговорили питання двосторонніх відносин і міжнародні питання, що становлять взаємний інтерес.

Зустріч Зеленського і Штайнмаєра розпочалася в Берліні 01
Зустріч Зеленського і Штайнмаєра розпочалася в Берліні 02

Також читайте: Українська делегація спробує переконати Меркель і Альтмаєра, що "Північний потік-2" несе загрози не тільки Україні, але і Європі, - Вітренко

У такому ж форматі ввечері запланована зустріч глави Української держави з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель.

Паралельно в Берліні проходять переговори міністра енергетики України Германа Галущенка і голови правління НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка в Міністерстві економіки та енергетики ФРН. 

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 11 липня прибув з робочим візитом до Німеччини.

В рамках робочого візиту до Німеччини президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.

Автор: 

Топ коментарі
+19
Зеленскому нужно предложить Штангенциркулю свою формулу для Германии ( " формулу зеленского"). Вернуть Дании Шлезвиг и Гольштейн. Франции Саарскую область, а лучше весь левый берег Рейна. Вернуть Польше исконные славянские земли лужицких сербов. Признать независимость и отделение Баварской народной республики. Объявить турецкий вторым государственным языком Германии. Внутреннюю и внешнюю политику согласовывать с РФ. Выйти из НАТО и ЕС. Разместить на постоянной основе в г. Киле военно морскую базу РФ.
12.07.2021 11:52 Відповісти
12.07.2021 11:52 Відповісти
+14
чушь это то, что ты выбрал в 2019 г. вместо президента...
12.07.2021 11:46 Відповісти
12.07.2021 11:46 Відповісти
+12
Штангенциркуль буде свою ХВормулу бобочці впарювати...
12.07.2021 11:29 Відповісти
12.07.2021 11:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Штангенциркуль буде свою ХВормулу бобочці впарювати...
12.07.2021 11:29 Відповісти
12.07.2021 11:29 Відповісти
И похлопает малчика по щечке как в прошлый раз
12.07.2021 12:26 Відповісти
12.07.2021 12:26 Відповісти
тодi це був Юнкер, проте ка-ка...ка-ка-я разнiца...)

Зустріч Зеленського і Штайнмаєра розпочалася в Берліні - Цензор.НЕТ 7711
12.07.2021 14:02 Відповісти
12.07.2021 14:02 Відповісти
Вибачаюсь, ошибся. Но разницы вобщем-то точно никакой.
Эта картинка наглядно показывает отношение европейских политиков к Бубочке
12.07.2021 14:13 Відповісти
12.07.2021 14:13 Відповісти
Ага. Сейчас Штангенциркуль расскажет как выгодно быть акционером Газпрома стоит только пойти на сотрудничество с кремлем.
12.07.2021 11:29 Відповісти
12.07.2021 11:29 Відповісти
не виключено, що циркуль нашому малоросу вже пакет акцій припер в кейсі(
12.07.2021 11:54 Відповісти
12.07.2021 11:54 Відповісти
по законодательству Германии,президент у них фигура ничего не решающая. на кой хрен с ним встречаться?
12.07.2021 11:30 Відповісти
12.07.2021 11:30 Відповісти
Ну вот два ничего не решающих презедента и встретились - всё логично
12.07.2021 13:06 Відповісти
12.07.2021 13:06 Відповісти
Два дурачка пагаварят.
12.07.2021 11:32 Відповісти
12.07.2021 11:32 Відповісти
так вот почему оно поехало в Германию - опять в дупе засвербело Украину федерализировать по формуле ху@ла-шВайнмахера... гнать эту зеленую погань из страны и как можно быстрее...
12.07.2021 11:33 Відповісти
12.07.2021 11:33 Відповісти
Не неси чушь
12.07.2021 11:39 Відповісти
12.07.2021 11:39 Відповісти
чушь это то, что ты выбрал в 2019 г. вместо президента...
12.07.2021 11:46 Відповісти
12.07.2021 11:46 Відповісти
Причем тут "федерализация"? С чего вы это взяли?
12.07.2021 11:45 Відповісти
12.07.2021 11:45 Відповісти
Формула Штайнмаєра це торгівля суверенітетом https://www.youtube.com/watch?v=FxW1Nt7_qpU формула Штайнмаєра - продаж суверенітету
12.07.2021 11:53 Відповісти
12.07.2021 11:53 Відповісти
... как продолжение минских договоренностей
12.07.2021 11:56 Відповісти
12.07.2021 11:56 Відповісти
полная чушь... Минские договоренности подписывались для того, чтобы кремлевское ху@ло связать по рукам и ногам при свидетелях - наших европейских партнерах, чтобы остановить горячую фазу войны, а не для того, чтобы выполнять дословно все, что в тех условиях писалось... Почему-то при Порохе никто не собирался выполнять "формулу штайнмаера", а ЗЕленое приползло и аж из штанов выпрыгивает так хочет перед ху@лом прогнуться и Украину федерализировать... зеленые мерзавцы уже пытались протянуть выполнение этой формулы, но дали заднюю под давлением гражданского общества, а это похоже очередная попытка сдать страну на условиях кремлевского гнома...
12.07.2021 12:04 Відповісти
12.07.2021 12:04 Відповісти
Это да! Своё дерьмо не воняет....
12.07.2021 12:14 Відповісти
12.07.2021 12:14 Відповісти
Откуда инфа, или просто высер после запора?
12.07.2021 11:53 Відповісти
12.07.2021 11:53 Відповісти
шо ЗЕленое уже читать разучился?? меньше кварталы со "сКотами" смотри...
12.07.2021 11:56 Відповісти
12.07.2021 11:56 Відповісти
сдрысни не воняй, срань зелёная....
12.07.2021 12:02 Відповісти
12.07.2021 12:02 Відповісти
Навіщо Меркель викликала до себе Зеленського.

Зеленський терміново знадобився Меркель для справи. І вона в тому, що 15 липня у Вашингтоні повинні пройти переговори Меркель з президентом США Джо Байденом. Найбільш гарячі суперечки очікуються по темі «Північного потоку-2». І ось перед цими ключовими переговорами, для посилення своїх позицій, канцлеру Німеччини дуже потрібно схилити на свою сторону президента України.
Якби мова йшла тільки про «Північний потік-2», то це було б для України півбіди. Біда в тому, що, як офіційно визнала Банкова, Меркель викликала Зеленського в Берлін поговорити про Донбас. І це означає, що Меркель хоче схилити Зеленського на свою сторону (читай: на сторону Росії) не тільки з проблеми «Північного потоку-2», а й з проблеми війни на Донбасі теж.

Що криється в плані Мааса.
Зустріч у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ може відбутися в другій половині липня, після човникових переговорів Меркель із Зеленським і Байденом, але до візиту Зеленського у Вашингтон. Причому Верховна Рада якраз буде на канікулах.
Четвірка підпишеться під документом, в якому, як і анонсував Кулеба, буде чітка послідовність кроків. Причому кроки там будуть стосуватися не тільки Донбасу, але і «Північного потоку-2», і подачі води в Крим.
В інтернеті вже обговорюються пункти нібито з плану Мааса. Зокрема, Україна повинна отримати договірні гарантії обумовленого обсягу прокачування газу в Європу через свою газотранспортну систему. На знак подяки за це Київ повинен перестати виступати проти «Північного потоку-2», і в цьому головний інтерес Німеччини.
Інтерес Росії полягає, крім «Північного потоку-2», ще й у подачі води до Криму. Формулювання придумане таке: ОБСЄ приймає на себе договірні зобов'язання прийняти з боку України обумовлені обсяги води, оплата яких, за обумовленими цінами, гарантована Німеччиною і Францією, і поставити ці обсяги на Кримський півострів по Північно-Кримському каналу.
Але Росії цього мало. Вона хоче ще й радикальних поступок по Донбасу. Україна повинна законодавчо закріпити особливий статус ОРДЛО і їх фіксоване представництво в парламенті України. Особливий статус має включати власні органи правопорядку і власну систему оподаткування. Тобто це буде фактично держава в державі.
18 червня «слуги народу» Микола Стефанчук (брат першого віцеспікера Руслана Стефанчука) та Микола Калаур (глава профільного підкомітету в комітеті з питань правової політики) внесли законопроєкт №5672, яким пропонують дозволити президенту видавати укази «про прийняття політико-правового рішення» для забезпечення обміну полоненими. Ця виняткова процедура дозволить Зеленському терміново і одномоментно, без узгодження з прокуратурою, Нацполіцією, СБУ, звільнити з-під варти всіх осіб, за кого попросять Москва і її маріонетки в Донецьку і Луганську.
Якщо Банкова доб'ється ухвалення цього закону ще до парламентських канікул, значить, зовнішня політика у нас буде робитися в турборежимі. Меркель, Макрон і Зеленський будуть утрьох умиротворяти Путіна, і цей процес може стати незворотним буквально протягом місяця, ще до візиту Зеленського у Вашингтон.
Якщо Зеленський погодиться на план Мааса і Лаврова, то Байден умиє руки і займеться іншими проблемами, в тому числі і у відносинах з Україною.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/plan-maasa-po-donbassu-zachem-merkel-vyzvala-k-sebe-zelenskogo-24062021-429283
12.07.2021 13:52 Відповісти
12.07.2021 13:52 Відповісти
"Одесский стоматолог Штайнмайер на всякий случай сменил фамилию" (с)
12.07.2021 11:34 Відповісти
12.07.2021 11:34 Відповісти
у Бубочки лисапет фирмы "Майбах"..
12.07.2021 11:35 Відповісти
12.07.2021 11:35 Відповісти
Зубовный скрежет шЫколадный.....
12.07.2021 11:37 Відповісти
12.07.2021 11:37 Відповісти
Радйсе, зебил, радуйся! Намордник одел?
12.07.2021 11:46 Відповісти
12.07.2021 11:46 Відповісти
зебилоид, а чего у вас номера в кликухах? что ни зебил - то номер. Вы там по ID проходите?
12.07.2021 11:52 Відповісти
12.07.2021 11:52 Відповісти
Только абсолютно тупые идиоты не знают этого!
12.07.2021 12:11 Відповісти
12.07.2021 12:11 Відповісти
Не жизнь у зебила, а именины сердца. А куда вам ID пихают? И кто?
12.07.2021 12:16 Відповісти
12.07.2021 12:16 Відповісти
Смотрю тебе здорово шЫколад в голову ударил....
12.07.2021 12:20 Відповісти
12.07.2021 12:20 Відповісти
Почему Ы?
12.07.2021 12:23 Відповісти
12.07.2021 12:23 Відповісти
Шоб ты спросил!
12.07.2021 12:26 Відповісти
12.07.2021 12:26 Відповісти
не хворай и выздоравливай. Учись и умней, то бишь.
12.07.2021 12:52 Відповісти
12.07.2021 12:52 Відповісти
Двум убеждённым путинским ******** всегда найдётся о чём поговорить...
12.07.2021 11:41 Відповісти
12.07.2021 11:41 Відповісти
Вы как третий тоже вот говорите, и что?
12.07.2021 11:46 Відповісти
12.07.2021 11:46 Відповісти
Щас Шмайсер Вазелина опять по морде похлопает и на этом переговоры закончаться...
12.07.2021 11:45 Відповісти
12.07.2021 11:45 Відповісти
да, хeрoм...
12.07.2021 12:18 Відповісти
12.07.2021 12:18 Відповісти
Зеленскому нужно предложить Штангенциркулю свою формулу для Германии ( " формулу зеленского"). Вернуть Дании Шлезвиг и Гольштейн. Франции Саарскую область, а лучше весь левый берег Рейна. Вернуть Польше исконные славянские земли лужицких сербов. Признать независимость и отделение Баварской народной республики. Объявить турецкий вторым государственным языком Германии. Внутреннюю и внешнюю политику согласовывать с РФ. Выйти из НАТО и ЕС. Разместить на постоянной основе в г. Киле военно морскую базу РФ.
12.07.2021 11:52 Відповісти
12.07.2021 11:52 Відповісти
Свою формулу Зюзя запропонував ще під час виборчої кампанії у 2019: "сойтісь па срєдінє" і "просто пєрєстать стрєлять".
12.07.2021 13:57 Відповісти
12.07.2021 13:57 Відповісти
Два дибила это сила. )
12.07.2021 11:55 Відповісти
12.07.2021 11:55 Відповісти
Готовиться после своего "руководства страной" в Германию по еврейской иммиграции уехать. Все долов. Уровень языка - А1, нужное свидетельство о рождении, ну и позитивный прогноз. Уверен 52 балла для позитива он получить. Ну а руководство ФРГ помогут в этом. Он же много сделал на благо...нет, не Украины.
12.07.2021 11:58 Відповісти
12.07.2021 11:58 Відповісти
Вова , я тобі вже в двохсотий раз пояснюю , вже й на пальцях - ви не в НАТО , бо ти "забив свій музичний інструмент" на реформи . Розумієш , дятел ,, реформи треба .!! РЕФОРМИ .!!! .
Зустріч Зеленського і Штайнмаєра розпочалася в Берліні - Цензор.НЕТ 4467.
12.07.2021 12:04 Відповісти
12.07.2021 12:04 Відповісти
І - пика дебіла, що намагається зрозуміти, що йому товкмачать...
12.07.2021 12:25 Відповісти
12.07.2021 12:25 Відповісти
Случайная встреча двух людей, которые практически ничего не решают ни в Украине, ни в Германии...
12.07.2021 12:07 Відповісти
12.07.2021 12:07 Відповісти
Будапештский меморанлум - нет, Северный поток -Я-Я, потому, что в Украине коррупция, но только не у Зеленского, другими словами, дорогие украинцы, а не пошли бы вы на...
12.07.2021 12:07 Відповісти
12.07.2021 12:07 Відповісти
Зато рынок Земли в нищей из за коррупции стране, о да.
12.07.2021 12:10 Відповісти
12.07.2021 12:10 Відповісти
"Навіть німці цього кремлівського холуя фашиста ШВАЙНмайера, після поразки у Другій світовій війні, в 1945-48 роках не проводили виборів, так як тоді буквально у всіх опитуваннях німецькі виборці 4 роки підряд віддавали беззастережну перевагу різним замаскованим але про-гітлерівським націонал-соціалістичним партіям. Через це вибори переносили аж на 1949 рік, і тільки тоді з великими труднощами перемогли і прийшли до влади не нацисти а центристи Християнсько-демократичний союз (ХДС).
Та й як зараз провести вибори - на окупованій лютим ворогом частині території Донбасу, невже так як в Криму під дулами проклятих російських фашистів загарбників? Це такі вибори для того щоб вибрати у владу "Особливого ​​бандитського статусу Донбасу" тільки одних кривавих нелюдей кремлівських окупантів, цих фашистів опричників - вбивць ... уйла і бандитів сепаратистів, комуно-фашистів, терористів ,колабораціоністів. Та зазвичай завжди, і всюди, всі народи світу спочатку обов'язково звільняють свою рідну але окуповану землю від лютого кривавого ворога загарбника. А потім вже на своїх але вже звільнених територіях, відновлюють Державність - Конституцію і тільки потім через деякий час проводяться вільні, чесні і справедливі демократичні вибори, різні плебісцити і референдуми ....
12.07.2021 13:43 Відповісти
12.07.2021 13:43 Відповісти
вот и сошёлся пасъянсик.... и шапмпанское "якутские зори" от грязьпрома
12.07.2021 12:24 Відповісти
12.07.2021 12:24 Відповісти
А ,патрушєв прибув:треба бєніному одоробалу накрутити вуха,а то бєня гарячий...забув за збитий МАУ,ти ,бєня зовсім від рук відбився-чечено-кремлівську мафію не поважаєш...?
12.07.2021 12:28 Відповісти
12.07.2021 12:28 Відповісти
вот именно, что встреча... о чем можно говорить с этим малоПИД,,,роским, бениным нарко-Дегенератом, полностью зашкваренным....
12.07.2021 12:34 Відповісти
12.07.2021 12:34 Відповісти
К сожалению, уважаемые украинцы, большинство из вас избрало навязанного олигархами и московией человека, который глуп, плохо образован, мало культурен и который понятия не имеет о государственной политике. К тому же он удобен Путину.
Сейчас он хочет, чтобы все всё делали а него: пусть НАТО воюет - а он будет дальше разрушать армию, пусть Запад запретит северный поток и даст деньги - а он будет дальше снимать свои видео и врать - и он будет уверять об огромной скорости реформ - предъявляя бумаги с законами, а не факты. Зелелюбители продолжают твердить: " он свой парень; он не ворует; он работает, как никто до него". На самом деле он заботится только о рейтинге, имитирует, обещает и врёт.
12.07.2021 13:16 Відповісти
12.07.2021 13:16 Відповісти
Швайнмайер
12.07.2021 13:18 Відповісти
12.07.2021 13:18 Відповісти
У мирний план врегулювання по зловмисній кремлівській формулі ШВАЙНмайера, обов'язково входять і злочинні вибори на окупованій кремлем бандитській резервації "лугандоніі - ордло". Вибори на яких 100% повинні перемогти: криваві нелюди, терористи, вбивці, колаборанти, місцеві "ватажки" бандити. Про те, яким чином і кого з цих кривавих ватажків допускатимуть до виборного процесу не ясно. Також не сказано про те що під кожною виборчою дільницею і округом буде стояти окупаційний російський танк для гарантії вільного вибору, і ці вибори проведуть під дулами автоматів кривавих окупантів і терористів. А може навіть бути що їх прокремлівська ОБСЄ зобов'яже на час виборів зброї заховати під полою а може і ні ... А навіщо ховати якщо ця проросійська ОБСЄ під зав'язку забита російськими фашистами спостерігачами, і вона точно що автоматів не побачить і визнає вибори чесними і демократичними ..... Сильно хочуть кремлівські фашисти )(уйла цією Мінською змовою за кремлівською формулою московського холуя ШВАЙНмайера злочинно капітуляцією знищить Україну як державу. Якщо звичайно їм дозволить не наша продажна антиукраїнська влада, а дозволить Український народ ..
12.07.2021 13:29 Відповісти
12.07.2021 13:29 Відповісти
Ну и как у Зеленского с уранением Шредингера?
12.07.2021 13:50 Відповісти
12.07.2021 13:50 Відповісти
как и со всеми остальными - по *** мороз (в новой версии - *** по роялю)))
12.07.2021 14:27 Відповісти
12.07.2021 14:27 Відповісти
Посол Украины Андрей Мельник возмутился тем, что федеральный президент Германии ФРАНК-ВАЛЬТЕР ШТАЙНМАЙЕР оправдывает сотрудничество с путинской Россией событиями Второй мировой войны.

Речь идет об https://rp-online.de/politik/deutschland/frank-walter-steinmeier-alexej-nawalny-muss-sofort-freigelassen-werden_aid-56092793 интервью Штайнмайера изданию Rheinische Post, в котором он поддерживает строительство газопровода «Северный поток-2» и называет «энергетические отношения почти последним мостиком между Россией и Европой, оставшимся после существенного ухудшения взаимоотношений».

В качестве одного из аргументов за сохранение отношений с РФ Штайнмайер приводит историю.
По его словам, есть «еще одно, совсем другое измерение - взгляд на очень изменчивую историю отношений с Россией».
В этом контексте он напомнил, что 22 июня будет 80-летие нападения Третьего Рейха на Советский Союз.
Мы не имеем права упускать из виду этот более широкий контекст», - сказал президент ФРГ.
https://hromadske.ua/ru/posts/posla-ukrainy-vozmutilo-zayavlenie-prezidenta-germanii-o-nacistskoj-okkupacii-vo-vremya-vtoroj-mirovoj
12.07.2021 14:09 Відповісти
12.07.2021 14:09 Відповісти
Меркель идет на Нюрберг 2 ? В качестве Адольфа Гитлера ? ... https://censor.net/ru/resonance/3229919/podpolkovnik_vsu_mihail_nikolov_operatsiya_gur_mo_po_shturmu_tyurem_v_donetske_sorvana_v_rezultate_predatelstva?fbclid=IwAR1dh5Gfnpi3xju2zZ2c_OvwlP4QJ0j01zYSfNtlXH9c8sj_aRCqD3J5vT8
12.07.2021 14:14 Відповісти
12.07.2021 14:14 Відповісти
В качестве Евы Браун ))))))))
12.07.2021 14:25 Відповісти
12.07.2021 14:25 Відповісти
Ева Браун была противницей коммунизма, в отличии от Ангелы, повторяющей вслед за Путиным - ах какой СССР развалили!
12.07.2021 14:32 Відповісти
12.07.2021 14:32 Відповісти
 
 