Встреча Зеленского и Штайнмайера состоялась в Берлине. ФОТО
В Берлине состоялась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Встреча проходила в формате тет-а-тет во дворце Бельвю.
Собеседники обсудили вопросы двусторонних отношений и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.
В таком же формате вечером запланирована встреча главы Украинского государства с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Параллельно в Берлине проходят переговоры министра энергетики Украины Германа Галущенко и председателя правления НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко в Министерстве экономики и энергетики ФРГ.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 июля прибыл с рабочим визитом в Германию.
В рамках рабочего визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом.
Эта картинка наглядно показывает отношение европейских политиков к Бубочке
Зеленський терміново знадобився Меркель для справи. І вона в тому, що 15 липня у Вашингтоні повинні пройти переговори Меркель з президентом США Джо Байденом. Найбільш гарячі суперечки очікуються по темі «Північного потоку-2». І ось перед цими ключовими переговорами, для посилення своїх позицій, канцлеру Німеччини дуже потрібно схилити на свою сторону президента України.
Якби мова йшла тільки про «Північний потік-2», то це було б для України півбіди. Біда в тому, що, як офіційно визнала Банкова, Меркель викликала Зеленського в Берлін поговорити про Донбас. І це означає, що Меркель хоче схилити Зеленського на свою сторону (читай: на сторону Росії) не тільки з проблеми «Північного потоку-2», а й з проблеми війни на Донбасі теж.
Що криється в плані Мааса.
Зустріч у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ може відбутися в другій половині липня, після човникових переговорів Меркель із Зеленським і Байденом, але до візиту Зеленського у Вашингтон. Причому Верховна Рада якраз буде на канікулах.
Четвірка підпишеться під документом, в якому, як і анонсував Кулеба, буде чітка послідовність кроків. Причому кроки там будуть стосуватися не тільки Донбасу, але і «Північного потоку-2», і подачі води в Крим.
В інтернеті вже обговорюються пункти нібито з плану Мааса. Зокрема, Україна повинна отримати договірні гарантії обумовленого обсягу прокачування газу в Європу через свою газотранспортну систему. На знак подяки за це Київ повинен перестати виступати проти «Північного потоку-2», і в цьому головний інтерес Німеччини.
Інтерес Росії полягає, крім «Північного потоку-2», ще й у подачі води до Криму. Формулювання придумане таке: ОБСЄ приймає на себе договірні зобов'язання прийняти з боку України обумовлені обсяги води, оплата яких, за обумовленими цінами, гарантована Німеччиною і Францією, і поставити ці обсяги на Кримський півострів по Північно-Кримському каналу.
Але Росії цього мало. Вона хоче ще й радикальних поступок по Донбасу. Україна повинна законодавчо закріпити особливий статус ОРДЛО і їх фіксоване представництво в парламенті України. Особливий статус має включати власні органи правопорядку і власну систему оподаткування. Тобто це буде фактично держава в державі.
18 червня «слуги народу» Микола Стефанчук (брат першого віцеспікера Руслана Стефанчука) та Микола Калаур (глава профільного підкомітету в комітеті з питань правової політики) внесли законопроєкт №5672, яким пропонують дозволити президенту видавати укази «про прийняття політико-правового рішення» для забезпечення обміну полоненими. Ця виняткова процедура дозволить Зеленському терміново і одномоментно, без узгодження з прокуратурою, Нацполіцією, СБУ, звільнити з-під варти всіх осіб, за кого попросять Москва і її маріонетки в Донецьку і Луганську.
Якщо Банкова доб'ється ухвалення цього закону ще до парламентських канікул, значить, зовнішня політика у нас буде робитися в турборежимі. Меркель, Макрон і Зеленський будуть утрьох умиротворяти Путіна, і цей процес може стати незворотним буквально протягом місяця, ще до візиту Зеленського у Вашингтон.
Якщо Зеленський погодиться на план Мааса і Лаврова, то Байден умиє руки і займеться іншими проблемами, в тому числі і у відносинах з Україною.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/plan-maasa-po-donbassu-zachem-merkel-vyzvala-k-sebe-zelenskogo-24062021-429283
Та й як зараз провести вибори - на окупованій лютим ворогом частині території Донбасу, невже так як в Криму під дулами проклятих російських фашистів загарбників? Це такі вибори для того щоб вибрати у владу "Особливого бандитського статусу Донбасу" тільки одних кривавих нелюдей кремлівських окупантів, цих фашистів опричників - вбивць ... уйла і бандитів сепаратистів, комуно-фашистів, терористів ,колабораціоністів. Та зазвичай завжди, і всюди, всі народи світу спочатку обов'язково звільняють свою рідну але окуповану землю від лютого кривавого ворога загарбника. А потім вже на своїх але вже звільнених територіях, відновлюють Державність - Конституцію і тільки потім через деякий час проводяться вільні, чесні і справедливі демократичні вибори, різні плебісцити і референдуми ....
Сейчас он хочет, чтобы все всё делали а него: пусть НАТО воюет - а он будет дальше разрушать армию, пусть Запад запретит северный поток и даст деньги - а он будет дальше снимать свои видео и врать - и он будет уверять об огромной скорости реформ - предъявляя бумаги с законами, а не факты. Зелелюбители продолжают твердить: " он свой парень; он не ворует; он работает, как никто до него". На самом деле он заботится только о рейтинге, имитирует, обещает и врёт.
Речь идет об https://rp-online.de/politik/deutschland/frank-walter-steinmeier-alexej-nawalny-muss-sofort-freigelassen-werden_aid-56092793 интервью Штайнмайера изданию Rheinische Post, в котором он поддерживает строительство газопровода «Северный поток-2» и называет «энергетические отношения почти последним мостиком между Россией и Европой, оставшимся после существенного ухудшения взаимоотношений».
В качестве одного из аргументов за сохранение отношений с РФ Штайнмайер приводит историю.
По его словам, есть «еще одно, совсем другое измерение - взгляд на очень изменчивую историю отношений с Россией».
В этом контексте он напомнил, что 22 июня будет 80-летие нападения Третьего Рейха на Советский Союз.
Мы не имеем права упускать из виду этот более широкий контекст», - сказал президент ФРГ.
https://hromadske.ua/ru/posts/posla-ukrainy-vozmutilo-zayavlenie-prezidenta-germanii-o-nacistskoj-okkupacii-vo-vremya-vtoroj-mirovoj