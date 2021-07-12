РУС
Встреча Зеленского и Штайнмайера состоялась в Берлине. ФОТО

В Берлине состоялась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Встреча проходила в формате тет-а-тет во дворце Бельвю.

Собеседники обсудили вопросы двусторонних отношений и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Встреча Зеленского и Штайнмайера состоялась в Берлине 01
Встреча Зеленского и Штайнмайера состоялась в Берлине 02

В таком же формате вечером запланирована встреча главы Украинского государства с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Параллельно в Берлине проходят переговоры министра энергетики Украины Германа Галущенко и председателя правления НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко в Министерстве экономики и энергетики ФРГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация попытается убедить Меркель и Альтмайера, что "Северный поток-2" несет угрозы не только Украине, но и Европе, - Витренко

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 июля прибыл с рабочим визитом в Германию. 

В рамках рабочего визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом.

Германия (7222) Зеленский Владимир (21666) Штайнмайер Франк-Вальтер (522)
Топ комментарии
+19
Зеленскому нужно предложить Штангенциркулю свою формулу для Германии ( " формулу зеленского"). Вернуть Дании Шлезвиг и Гольштейн. Франции Саарскую область, а лучше весь левый берег Рейна. Вернуть Польше исконные славянские земли лужицких сербов. Признать независимость и отделение Баварской народной республики. Объявить турецкий вторым государственным языком Германии. Внутреннюю и внешнюю политику согласовывать с РФ. Выйти из НАТО и ЕС. Разместить на постоянной основе в г. Киле военно морскую базу РФ.
12.07.2021 11:52 Ответить
12.07.2021 11:52 Ответить
+14
чушь это то, что ты выбрал в 2019 г. вместо президента...
12.07.2021 11:46 Ответить
12.07.2021 11:46 Ответить
+12
Штангенциркуль буде свою ХВормулу бобочці впарювати...
12.07.2021 11:29 Ответить
12.07.2021 11:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Штангенциркуль буде свою ХВормулу бобочці впарювати...
12.07.2021 11:29 Ответить
12.07.2021 11:29 Ответить
И похлопает малчика по щечке как в прошлый раз
12.07.2021 12:26 Ответить
12.07.2021 12:26 Ответить
тодi це був Юнкер, проте ка-ка...ка-ка-я разнiца...)

Зустріч Зеленського і Штайнмаєра розпочалася в Берліні - Цензор.НЕТ 7711
12.07.2021 14:02 Ответить
12.07.2021 14:02 Ответить
Вибачаюсь, ошибся. Но разницы вобщем-то точно никакой.
Эта картинка наглядно показывает отношение европейских политиков к Бубочке
12.07.2021 14:13 Ответить
12.07.2021 14:13 Ответить
Ага. Сейчас Штангенциркуль расскажет как выгодно быть акционером Газпрома стоит только пойти на сотрудничество с кремлем.
12.07.2021 11:29 Ответить
12.07.2021 11:29 Ответить
не виключено, що циркуль нашому малоросу вже пакет акцій припер в кейсі(
12.07.2021 11:54 Ответить
12.07.2021 11:54 Ответить
по законодательству Германии,президент у них фигура ничего не решающая. на кой хрен с ним встречаться?
12.07.2021 11:30 Ответить
12.07.2021 11:30 Ответить
Ну вот два ничего не решающих презедента и встретились - всё логично
12.07.2021 13:06 Ответить
12.07.2021 13:06 Ответить
Два дурачка пагаварят.
12.07.2021 11:32 Ответить
12.07.2021 11:32 Ответить
так вот почему оно поехало в Германию - опять в дупе засвербело Украину федерализировать по формуле ху@ла-шВайнмахера... гнать эту зеленую погань из страны и как можно быстрее...
12.07.2021 11:33 Ответить
12.07.2021 11:33 Ответить
Не неси чушь
12.07.2021 11:39 Ответить
12.07.2021 11:39 Ответить
чушь это то, что ты выбрал в 2019 г. вместо президента...
12.07.2021 11:46 Ответить
12.07.2021 11:46 Ответить
Причем тут "федерализация"? С чего вы это взяли?
12.07.2021 11:45 Ответить
12.07.2021 11:45 Ответить
Формула Штайнмаєра це торгівля суверенітетом https://www.youtube.com/watch?v=FxW1Nt7_qpU формула Штайнмаєра - продаж суверенітету
12.07.2021 11:53 Ответить
12.07.2021 11:53 Ответить
... как продолжение минских договоренностей
12.07.2021 11:56 Ответить
12.07.2021 11:56 Ответить
полная чушь... Минские договоренности подписывались для того, чтобы кремлевское ху@ло связать по рукам и ногам при свидетелях - наших европейских партнерах, чтобы остановить горячую фазу войны, а не для того, чтобы выполнять дословно все, что в тех условиях писалось... Почему-то при Порохе никто не собирался выполнять "формулу штайнмаера", а ЗЕленое приползло и аж из штанов выпрыгивает так хочет перед ху@лом прогнуться и Украину федерализировать... зеленые мерзавцы уже пытались протянуть выполнение этой формулы, но дали заднюю под давлением гражданского общества, а это похоже очередная попытка сдать страну на условиях кремлевского гнома...
12.07.2021 12:04 Ответить
12.07.2021 12:04 Ответить
Это да! Своё дерьмо не воняет....
12.07.2021 12:14 Ответить
12.07.2021 12:14 Ответить
Откуда инфа, или просто высер после запора?
12.07.2021 11:53 Ответить
12.07.2021 11:53 Ответить
шо ЗЕленое уже читать разучился?? меньше кварталы со "сКотами" смотри...
12.07.2021 11:56 Ответить
12.07.2021 11:56 Ответить
сдрысни не воняй, срань зелёная....
12.07.2021 12:02 Ответить
12.07.2021 12:02 Ответить
Навіщо Меркель викликала до себе Зеленського.

Зеленський терміново знадобився Меркель для справи. І вона в тому, що 15 липня у Вашингтоні повинні пройти переговори Меркель з президентом США Джо Байденом. Найбільш гарячі суперечки очікуються по темі «Північного потоку-2». І ось перед цими ключовими переговорами, для посилення своїх позицій, канцлеру Німеччини дуже потрібно схилити на свою сторону президента України.
Якби мова йшла тільки про «Північний потік-2», то це було б для України півбіди. Біда в тому, що, як офіційно визнала Банкова, Меркель викликала Зеленського в Берлін поговорити про Донбас. І це означає, що Меркель хоче схилити Зеленського на свою сторону (читай: на сторону Росії) не тільки з проблеми «Північного потоку-2», а й з проблеми війни на Донбасі теж.

Що криється в плані Мааса.
Зустріч у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ може відбутися в другій половині липня, після човникових переговорів Меркель із Зеленським і Байденом, але до візиту Зеленського у Вашингтон. Причому Верховна Рада якраз буде на канікулах.
Четвірка підпишеться під документом, в якому, як і анонсував Кулеба, буде чітка послідовність кроків. Причому кроки там будуть стосуватися не тільки Донбасу, але і «Північного потоку-2», і подачі води в Крим.
В інтернеті вже обговорюються пункти нібито з плану Мааса. Зокрема, Україна повинна отримати договірні гарантії обумовленого обсягу прокачування газу в Європу через свою газотранспортну систему. На знак подяки за це Київ повинен перестати виступати проти «Північного потоку-2», і в цьому головний інтерес Німеччини.
Інтерес Росії полягає, крім «Північного потоку-2», ще й у подачі води до Криму. Формулювання придумане таке: ОБСЄ приймає на себе договірні зобов'язання прийняти з боку України обумовлені обсяги води, оплата яких, за обумовленими цінами, гарантована Німеччиною і Францією, і поставити ці обсяги на Кримський півострів по Північно-Кримському каналу.
Але Росії цього мало. Вона хоче ще й радикальних поступок по Донбасу. Україна повинна законодавчо закріпити особливий статус ОРДЛО і їх фіксоване представництво в парламенті України. Особливий статус має включати власні органи правопорядку і власну систему оподаткування. Тобто це буде фактично держава в державі.
18 червня «слуги народу» Микола Стефанчук (брат першого віцеспікера Руслана Стефанчука) та Микола Калаур (глава профільного підкомітету в комітеті з питань правової політики) внесли законопроєкт №5672, яким пропонують дозволити президенту видавати укази «про прийняття політико-правового рішення» для забезпечення обміну полоненими. Ця виняткова процедура дозволить Зеленському терміново і одномоментно, без узгодження з прокуратурою, Нацполіцією, СБУ, звільнити з-під варти всіх осіб, за кого попросять Москва і її маріонетки в Донецьку і Луганську.
Якщо Банкова доб'ється ухвалення цього закону ще до парламентських канікул, значить, зовнішня політика у нас буде робитися в турборежимі. Меркель, Макрон і Зеленський будуть утрьох умиротворяти Путіна, і цей процес може стати незворотним буквально протягом місяця, ще до візиту Зеленського у Вашингтон.
Якщо Зеленський погодиться на план Мааса і Лаврова, то Байден умиє руки і займеться іншими проблемами, в тому числі і у відносинах з Україною.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/plan-maasa-po-donbassu-zachem-merkel-vyzvala-k-sebe-zelenskogo-24062021-429283
12.07.2021 13:52 Ответить
12.07.2021 13:52 Ответить
"Одесский стоматолог Штайнмайер на всякий случай сменил фамилию" (с)
12.07.2021 11:34 Ответить
12.07.2021 11:34 Ответить
у Бубочки лисапет фирмы "Майбах"..
12.07.2021 11:35 Ответить
12.07.2021 11:35 Ответить
Зубовный скрежет шЫколадный.....
12.07.2021 11:37 Ответить
12.07.2021 11:37 Ответить
Радйсе, зебил, радуйся! Намордник одел?
12.07.2021 11:46 Ответить
12.07.2021 11:46 Ответить
зебилоид, а чего у вас номера в кликухах? что ни зебил - то номер. Вы там по ID проходите?
12.07.2021 11:52 Ответить
12.07.2021 11:52 Ответить
Только абсолютно тупые идиоты не знают этого!
12.07.2021 12:11 Ответить
12.07.2021 12:11 Ответить
Не жизнь у зебила, а именины сердца. А куда вам ID пихают? И кто?
12.07.2021 12:16 Ответить
12.07.2021 12:16 Ответить
Смотрю тебе здорово шЫколад в голову ударил....
12.07.2021 12:20 Ответить
12.07.2021 12:20 Ответить
Почему Ы?
12.07.2021 12:23 Ответить
12.07.2021 12:23 Ответить
Шоб ты спросил!
12.07.2021 12:26 Ответить
12.07.2021 12:26 Ответить
не хворай и выздоравливай. Учись и умней, то бишь.
12.07.2021 12:52 Ответить
12.07.2021 12:52 Ответить
Двум убеждённым путинским ******** всегда найдётся о чём поговорить...
12.07.2021 11:41 Ответить
12.07.2021 11:41 Ответить
Вы как третий тоже вот говорите, и что?
12.07.2021 11:46 Ответить
12.07.2021 11:46 Ответить
Щас Шмайсер Вазелина опять по морде похлопает и на этом переговоры закончаться...
12.07.2021 11:45 Ответить
12.07.2021 11:45 Ответить
да, хeрoм...
12.07.2021 12:18 Ответить
12.07.2021 12:18 Ответить
Зеленскому нужно предложить Штангенциркулю свою формулу для Германии ( " формулу зеленского"). Вернуть Дании Шлезвиг и Гольштейн. Франции Саарскую область, а лучше весь левый берег Рейна. Вернуть Польше исконные славянские земли лужицких сербов. Признать независимость и отделение Баварской народной республики. Объявить турецкий вторым государственным языком Германии. Внутреннюю и внешнюю политику согласовывать с РФ. Выйти из НАТО и ЕС. Разместить на постоянной основе в г. Киле военно морскую базу РФ.
12.07.2021 11:52 Ответить
12.07.2021 11:52 Ответить
Свою формулу Зюзя запропонував ще під час виборчої кампанії у 2019: "сойтісь па срєдінє" і "просто пєрєстать стрєлять".
12.07.2021 13:57 Ответить
12.07.2021 13:57 Ответить
Два дибила это сила. )
12.07.2021 11:55 Ответить
12.07.2021 11:55 Ответить
Готовиться после своего "руководства страной" в Германию по еврейской иммиграции уехать. Все долов. Уровень языка - А1, нужное свидетельство о рождении, ну и позитивный прогноз. Уверен 52 балла для позитива он получить. Ну а руководство ФРГ помогут в этом. Он же много сделал на благо...нет, не Украины.
12.07.2021 11:58 Ответить
12.07.2021 11:58 Ответить
Вова , я тобі вже в двохсотий раз пояснюю , вже й на пальцях - ви не в НАТО , бо ти "забив свій музичний інструмент" на реформи . Розумієш , дятел ,, реформи треба .!! РЕФОРМИ .!!! .
Зустріч Зеленського і Штайнмаєра розпочалася в Берліні - Цензор.НЕТ 4467.
12.07.2021 12:04 Ответить
12.07.2021 12:04 Ответить
І - пика дебіла, що намагається зрозуміти, що йому товкмачать...
12.07.2021 12:25 Ответить
12.07.2021 12:25 Ответить
Случайная встреча двух людей, которые практически ничего не решают ни в Украине, ни в Германии...
12.07.2021 12:07 Ответить
12.07.2021 12:07 Ответить
Будапештский меморанлум - нет, Северный поток -Я-Я, потому, что в Украине коррупция, но только не у Зеленского, другими словами, дорогие украинцы, а не пошли бы вы на...
12.07.2021 12:07 Ответить
12.07.2021 12:07 Ответить
Зато рынок Земли в нищей из за коррупции стране, о да.
12.07.2021 12:10 Ответить
12.07.2021 12:10 Ответить
"Навіть німці цього кремлівського холуя фашиста ШВАЙНмайера, після поразки у Другій світовій війні, в 1945-48 роках не проводили виборів, так як тоді буквально у всіх опитуваннях німецькі виборці 4 роки підряд віддавали беззастережну перевагу різним замаскованим але про-гітлерівським націонал-соціалістичним партіям. Через це вибори переносили аж на 1949 рік, і тільки тоді з великими труднощами перемогли і прийшли до влади не нацисти а центристи Християнсько-демократичний союз (ХДС).
Та й як зараз провести вибори - на окупованій лютим ворогом частині території Донбасу, невже так як в Криму під дулами проклятих російських фашистів загарбників? Це такі вибори для того щоб вибрати у владу "Особливого ​​бандитського статусу Донбасу" тільки одних кривавих нелюдей кремлівських окупантів, цих фашистів опричників - вбивць ... уйла і бандитів сепаратистів, комуно-фашистів, терористів ,колабораціоністів. Та зазвичай завжди, і всюди, всі народи світу спочатку обов'язково звільняють свою рідну але окуповану землю від лютого кривавого ворога загарбника. А потім вже на своїх але вже звільнених територіях, відновлюють Державність - Конституцію і тільки потім через деякий час проводяться вільні, чесні і справедливі демократичні вибори, різні плебісцити і референдуми ....
12.07.2021 13:43 Ответить
12.07.2021 13:43 Ответить
вот и сошёлся пасъянсик.... и шапмпанское "якутские зори" от грязьпрома
12.07.2021 12:24 Ответить
12.07.2021 12:24 Ответить
А ,патрушєв прибув:треба бєніному одоробалу накрутити вуха,а то бєня гарячий...забув за збитий МАУ,ти ,бєня зовсім від рук відбився-чечено-кремлівську мафію не поважаєш...?
12.07.2021 12:28 Ответить
12.07.2021 12:28 Ответить
вот именно, что встреча... о чем можно говорить с этим малоПИД,,,роским, бениным нарко-Дегенератом, полностью зашкваренным....
12.07.2021 12:34 Ответить
12.07.2021 12:34 Ответить
К сожалению, уважаемые украинцы, большинство из вас избрало навязанного олигархами и московией человека, который глуп, плохо образован, мало культурен и который понятия не имеет о государственной политике. К тому же он удобен Путину.
Сейчас он хочет, чтобы все всё делали а него: пусть НАТО воюет - а он будет дальше разрушать армию, пусть Запад запретит северный поток и даст деньги - а он будет дальше снимать свои видео и врать - и он будет уверять об огромной скорости реформ - предъявляя бумаги с законами, а не факты. Зелелюбители продолжают твердить: " он свой парень; он не ворует; он работает, как никто до него". На самом деле он заботится только о рейтинге, имитирует, обещает и врёт.
12.07.2021 13:16 Ответить
12.07.2021 13:16 Ответить
Швайнмайер
12.07.2021 13:18 Ответить
12.07.2021 13:18 Ответить
У мирний план врегулювання по зловмисній кремлівській формулі ШВАЙНмайера, обов'язково входять і злочинні вибори на окупованій кремлем бандитській резервації "лугандоніі - ордло". Вибори на яких 100% повинні перемогти: криваві нелюди, терористи, вбивці, колаборанти, місцеві "ватажки" бандити. Про те, яким чином і кого з цих кривавих ватажків допускатимуть до виборного процесу не ясно. Також не сказано про те що під кожною виборчою дільницею і округом буде стояти окупаційний російський танк для гарантії вільного вибору, і ці вибори проведуть під дулами автоматів кривавих окупантів і терористів. А може навіть бути що їх прокремлівська ОБСЄ зобов'яже на час виборів зброї заховати під полою а може і ні ... А навіщо ховати якщо ця проросійська ОБСЄ під зав'язку забита російськими фашистами спостерігачами, і вона точно що автоматів не побачить і визнає вибори чесними і демократичними ..... Сильно хочуть кремлівські фашисти )(уйла цією Мінською змовою за кремлівською формулою московського холуя ШВАЙНмайера злочинно капітуляцією знищить Україну як державу. Якщо звичайно їм дозволить не наша продажна антиукраїнська влада, а дозволить Український народ ..
12.07.2021 13:29 Ответить
12.07.2021 13:29 Ответить
Ну и как у Зеленского с уранением Шредингера?
12.07.2021 13:50 Ответить
12.07.2021 13:50 Ответить
как и со всеми остальными - по *** мороз (в новой версии - *** по роялю)))
12.07.2021 14:27 Ответить
12.07.2021 14:27 Ответить
Посол Украины Андрей Мельник возмутился тем, что федеральный президент Германии ФРАНК-ВАЛЬТЕР ШТАЙНМАЙЕР оправдывает сотрудничество с путинской Россией событиями Второй мировой войны.

Речь идет об https://rp-online.de/politik/deutschland/frank-walter-steinmeier-alexej-nawalny-muss-sofort-freigelassen-werden_aid-56092793 интервью Штайнмайера изданию Rheinische Post, в котором он поддерживает строительство газопровода «Северный поток-2» и называет «энергетические отношения почти последним мостиком между Россией и Европой, оставшимся после существенного ухудшения взаимоотношений».

В качестве одного из аргументов за сохранение отношений с РФ Штайнмайер приводит историю.
По его словам, есть «еще одно, совсем другое измерение - взгляд на очень изменчивую историю отношений с Россией».
В этом контексте он напомнил, что 22 июня будет 80-летие нападения Третьего Рейха на Советский Союз.
Мы не имеем права упускать из виду этот более широкий контекст», - сказал президент ФРГ.
https://hromadske.ua/ru/posts/posla-ukrainy-vozmutilo-zayavlenie-prezidenta-germanii-o-nacistskoj-okkupacii-vo-vremya-vtoroj-mirovoj
12.07.2021 14:09 Ответить
12.07.2021 14:09 Ответить
Меркель идет на Нюрберг 2 ? В качестве Адольфа Гитлера ? ... https://censor.net/ru/resonance/3229919/podpolkovnik_vsu_mihail_nikolov_operatsiya_gur_mo_po_shturmu_tyurem_v_donetske_sorvana_v_rezultate_predatelstva?fbclid=IwAR1dh5Gfnpi3xju2zZ2c_OvwlP4QJ0j01zYSfNtlXH9c8sj_aRCqD3J5vT8
12.07.2021 14:14 Ответить
12.07.2021 14:14 Ответить
В качестве Евы Браун ))))))))
12.07.2021 14:25 Ответить
12.07.2021 14:25 Ответить
Ева Браун была противницей коммунизма, в отличии от Ангелы, повторяющей вслед за Путиным - ах какой СССР развалили!
12.07.2021 14:32 Ответить
12.07.2021 14:32 Ответить
 
 