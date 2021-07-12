Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло, - Зеленский

Отведение Российской Федерацией своих войск от украинско-российской границы был условным и фактически не произошло.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Запуск "Nord Stream 2" несет, мы считаем, потенциальную угрозу безопасности в регионе. Лишним свидетельством этого является концентрация сегодня российских войск на нашей государственной границе. Эта концентрация остается высокой, потому что отведение войск России было недавно, было достаточно условным, фактически таким, что не произошло вообще", - отметил глава государства.

Читайте: Путин: "Россия сделала все, чтобы остановить в Украине братоубийство"