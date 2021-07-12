РУС
Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло, - Зеленский

Отведение Российской Федерацией своих войск от украинско-российской границы был условным и фактически не произошло.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Запуск "Nord Stream 2" несет, мы считаем, потенциальную угрозу безопасности в регионе. Лишним свидетельством этого является концентрация сегодня российских войск на нашей государственной границе. Эта концентрация остается высокой, потому что отведение войск России было недавно, было достаточно условным, фактически таким, что не произошло вообще", - отметил глава государства.

Автор: 

Топ комментарии
+32
Шо там с гособоронзаказом?
12.07.2021 22:53 Ответить
+29
Шо там по вагнеровцам, зебіл?
12.07.2021 22:59 Ответить
+18
Зеля только сейчас понял, что он служит Путлеру.
12.07.2021 22:49 Ответить
Зеля только сейчас понял, что он служит Путлеру.
12.07.2021 22:49 Ответить
А развить свою гениальную мысль можешь?
12.07.2021 22:51 Ответить
Шо там с гособоронзаказом?
12.07.2021 22:53 Ответить
Что с оборонзаказом? Все в порядке,строим дороги а Нептуны подождут пока Путлер Вова не даст другую команду!
13.07.2021 06:43 Ответить
Когда снова в Оман?
13.07.2021 06:45 Ответить
А дороги ***** будує, чтоб путлерівцям було зручніше в погану погоду захоплювати Україну!!!
13.07.2021 12:49 Ответить
шоб "за 2 дні до Львова" не було художнім перебільшенням
13.07.2021 16:08 Ответить
Самолети летять ,будем всех бомбить.
13.07.2021 07:23 Ответить
Шо там по вагнеровцам, зебіл?
12.07.2021 22:59 Ответить
Европейские страны увеличили за этот год свой военный бюджет в 10 раз. В Украине военные расходы в бюджете остались на уровне 2020 г. Получается что не мы воюем с Московией, а НАТО.
12.07.2021 23:01 Ответить
в следующем месяце твой зе тарифи подимет
будеш по 4 гр за кв платить
или тебе какаяразница
12.07.2021 23:01 Ответить
А ЗЕбыдлу все равно, даже когда он его до физического голода доведет. Все равно будет обожать своего "голобородька".

13.07.2021 09:57 Ответить
https://youtu.be/nuvUKfOC8KI

Зеленский: Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло - Цензор.НЕТ 2339
12.07.2021 23:10 Ответить
прозрение не-ЛОХА
12.07.2021 23:00 Ответить
просто у него жимкает в одном месте
куда бежать ему в Крим на свою дачу
12.07.2021 23:06 Ответить
"Эта концентрация остается высокой, потому что отведение войск России было недавно, было достаточно условным, фактически таким, что не произошло вообще".
Он даже не может изложить грамотно свои мысли.
12.07.2021 22:50 Ответить
Так телесуфлеру перед глазами нету, вот "гениальный артист" и путаецца в словах.
13.07.2021 07:48 Ответить
Какая удивительная новость. А я не знал😂
12.07.2021 22:50 Ответить
Наконец то дошло, он что раньше этого не видел.
12.07.2021 22:52 Ответить
https://mobile.twitter.com/apiontkovsky

https://mobile.twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky @apiontkovsky

https://mobile.twitter.com/apiontkovsky https://mobile.twitter.com/apiontkovsky



Смирившись с потерей Закавказья, Средней Азии, Молдовы, став бесправным заложником Китая на Дальнем Востоке, кремлевский маньяк объявляет тотальную войну беларусам и украинцам. Он отрицает само существование этих двух европейских народов.
12.07.2021 22:53 Ответить
зе-Ленін - "Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло"

Зеленский: Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло - Цензор.НЕТ 4031
12.07.2021 22:53 Ответить
Зеленский: Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло - Цензор.НЕТ 4135
12.07.2021 22:53 Ответить
Вочевидь, щось пішло НЕ ТАК.
13.07.2021 14:26 Ответить
а шо такое, ты же был уверен на все 100%... казел
12.07.2021 22:54 Ответить
Повний провал на міжнародній арені - дипломатія ЗЕ-ко-манди нижче нижчого дна! Віддав всі козирі ****! ЗЕ - ти ганебна пляма в історії України, так само як і ПТН ХЛО, тебе запам`ятають як ЗЕ СКЛО!
12.07.2021 22:54 Ответить
Кловун вразив Меркель до глибини душі цим повідомленням.
12.07.2021 22:54 Ответить
Пересидент обосрался.....Или нет ? Если да ,то пол-беды .....А вот если всё это заранее спланированное предательство,то экстремально хуже.....Последние действия зеленой плесени явно направлены на разрыв с западными союзниками и разворотом к анусу агрессора. Преследуют патриотов ,кошмарят оборонку и только "вэлыкэ крадывныцтво" расцветает под аплодисменты друзей и приятелей квартального гаера. Очень похоже на сговор! Вот и писулька от ху и ла подоспела.....может помиримся?
12.07.2021 22:55 Ответить
Ну так ти ж тварина смердюча "відвів" Порошенка від влади? хіба цього не досить? А як співав, як співав на стадіоні... Варто лише позбутися Порошенка... і тоді заживемо..Щоб ти здохла мразь брехлива
12.07.2021 22:56 Ответить
Зеленский: Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло - Цензор.НЕТ 1612
12.07.2021 22:57 Ответить
Da ti shoooo....kak zhe tak , hmm
12.07.2021 22:58 Ответить
в такой тяжелый для страны момент мудый нарит постановляет :
записать всех его слуг, а также корабельных сосен и их подруг -
в добровольцы, на север, восток и даже на юг !
12.07.2021 22:59 Ответить
Зеленский: Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло - Цензор.НЕТ 9173
12.07.2021 23:00 Ответить
Это кто? Знаменитый таможенный кровосос Пундик еще больше разросся?
13.07.2021 09:59 Ответить
Кто сможет объяснить работу мозга, уместившему в одной фразе? -
отведение войск России было недавно,
было достаточно условным,
фактически таким, что не произошло вообще
12.07.2021 23:01 Ответить
препаратами на основе канбиса и коаинума
12.07.2021 23:09 Ответить
Не, шото позабористей
12.07.2021 23:19 Ответить
ну тогда на как вова есть поклонником чтива для расширения сознания с помощью наркоты то там и мескалин есть
12.07.2021 23:23 Ответить
Точно, Кастанеду плющило от мескалина не по детски
12.07.2021 23:39 Ответить
Ну, від мескаліто - ще так собі. А от від хуміто (від псилоцибіну - коли покурив грибочків Psylocibe Mexicana) - то реально була жесть!
13.07.2021 11:19 Ответить
А потім у нього https://fishki.net/anti/98828-risunki-narkomanov-69-foto.html якось так Зеленський: Відведення військ РФ від кордону України фактично не відбулося - Цензор.НЕТ 2248

Зеленський: Відведення військ РФ від кордону України фактично не відбулося - Цензор.НЕТ 7924
12.07.2021 23:46 Ответить
От жеж ви. Може це почалося ще з дитинства, коли воно ..... грибочки полюбило.

Зеленський: Відведення військ РФ від кордону України фактично не відбулося - Цензор.НЕТ 5678
13.07.2021 00:03 Ответить
До речі, про грибочки... Зеленський: Відведення військ РФ від кордону України фактично не відбулося - Цензор.НЕТ 4264

Зеленський: Відведення військ РФ від кордону України фактично не відбулося - Цензор.НЕТ 3205
13.07.2021 00:22 Ответить
і шо будемо робити?
12.07.2021 23:03 Ответить
какое замечательное словоблудие
Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло

Отведение вроде как есть, но фактически не произошло
12.07.2021 23:04 Ответить
к как же это барыга наживается на войне. поц позорный
12.07.2021 23:04 Ответить
Какие военные секреты агент кремля "Адольфовна" выведала у тупого клоуна узнаем спустя несколько дней.
12.07.2021 23:06 Ответить
Зеленський: Відведення військ РФ від кордону України фактично не відбулося - Цензор.НЕТ 4014
12.07.2021 23:17 Ответить
Ничего такого особенного по поводу обещаний ЗЕлупы сказать не могу. Ведь его же предшественник обещал остановить войну меньше, чем через две недели. Факт! Да и вообще надо почаще напоминать членам партии Сои и Шоколада про его обещания весны 2014 года. И особенно про паломничество в Вену в компании Кличка и Льовочкина к обижаемому ФБР некоемому Фирташу Димону.
13.07.2021 10:07 Ответить
Всєвалад, дозвольте Вам заперечити. Ви, мабуть, нє мєстний, або жид тому й не знаєте що Порох обіцяв закінчити АТО(АНТИТЕРОРИСТИЧНУ ОПЕРАЦІЮ) ПРОТИ НАЙМАНЦІВ гіркіна і апалчєнцав, а проти кацапської армії війна, відкрита війна, почалася із Зеленопілля і Іловайська. Так що наступного разу, чмо зєльоне, коли надумаєш подіареїти на захист зєльоного підора, попередньо ретельно ознайомся з матеріалом.
13.07.2021 14:59 Ответить
"....через две недели."
Хто з них, знайшов в собі мужність, і прилюдно попросив вибачення за обіцянку яка не справдилася?
13.07.2021 21:24 Ответить
новим указом Зеленського наступний рік 2022 буде називатись 2020!
13.07.2021 16:46 Ответить
Пора, пора, таваризчь #омик, подавать в отставку, со своими фсбешниками - кацапскими дружбанами! Учится некогда! Даст бог и 73% начнут думать головой, а не голоборотьком...
12.07.2021 23:26 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
12.07.2021 23:32 Ответить
**** зеленая ты только пришел к этой мысли и пошел плакаться немцам?
срали все на нытиков и ноющих жалобно, петух!
а как же дело вагнеровцев, суды над боевыми генералами, мегастремление договориться с пукиным по середине, перестать стрелять? ты думаешь, что на западе никто не видит это все? если ты за свое кино готов сливать страну то там тебя готовы слить за просто так! потому что ты кусок дерьма пришедший на хапок! и по тебе судят и народ Украины там!
слов дальше нет кроме мата! поплакаться поехал! тебя, идиота, даже министр немецкий видеть не захотел вместе с твоим продюсером
12.07.2021 23:33 Ответить
"В бюджетному законопроекті #5551-2, який планують розглянути в четвер, ми знайшли кілька правок, якими намагаються нівелювати дію закону про українську мову", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158511960956859 пише політолог Віктор Таран, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
" Поправка з символічним №13 та ідентичні №14 - виводить створення та показ фільмів і телепрограм з-під дії закону про українську мову.
Поправка №16 - прибирає необхідність держслужбовцям, які зараз обіймають посади, підтверджувати володіння українською
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1625129078-kaspruk-rosiyska-mova-v-********-tse-shans-dlya-putina.html Каспрук: Російська мова в Україні - це шанс для Путіна
Поправка №17 - дозволить використовувати мову корінних народів та нацменшин в освіті, а це значить - і навчання російською мовою в школах та універах. + ще й прибирає штрафи за порушення мовного закону в сфері послуг.
Законопроект #5551-2 стоїть в адженді за день до вступу в дію закону про мову. Про це повідомив Ярослав Железняк у своєму телеграмканалі «Залізний нардеп». Тож це остання можлива спроба, яку не маємо права допустити", - констатує політолог.
12.07.2021 23:34 Ответить
Дуже добре, що Президент України - головнокомандувач Збройних Сил України - усвідомлює і констатує об'єктивний ФАКТ, що загроза воєнного НАПАДУ ВІЙСК РФ на Україну нікуди не зникла (а точніше сказати - збільшилася максимально).

Не вистачає тільки ПРАВИЛЬНИХ ВИСНОВКІВ з цього факту:
Ні Німеччина, ні Франція, ні США, ні якась інша країна не буде захищати Україну від збройного нападу військ РФ - тільки Україна може своїми силами захистити себе.

Ніхто інший не захистить нас - тільки ми самі можемо це зробити.
.
12.07.2021 23:38 Ответить
Гомо сапиенс, ты может забіл, что США нам постоянно помогает?
Ты хочешь ,чтоб они еще и лично тут в окопах сидели? А зачем?
Зюзя ж сказал, что надо только перестать стрелять
13.07.2021 04:39 Ответить
Схоже, Вам не вдалося прочитати мій текст. Там сказано, що Президент України адекватно зрозумів факт, що путінські війська не були відведені від кордонів, але Президент України та інші вищі керівники України не зробили правильних висновків із цього факту, а саме:
керівники України продовжують сподіватися на допомогу зовні замість того, щоб готувати Україну до оборонної війни, коли путінські війська великою масою вторгнуться на територію України орієнтовно в період кінець серпня + вересень 2021 року (найбільш імовірно - під час російсько-білоруських військових навчань "Запад-2021").
Тобто, це не я хочу, щоб Україну захищали іноземні війська, - це керівники України на це сподіваються - і в цьому їхня помилка.
16.07.2021 23:56 Ответить
Та ти що? Серйозно?! Оце так пердімонокль!
12.07.2021 23:42 Ответить
Шо вы говорите , пан говнокомандующий ?! Та невже ж ?!
12.07.2021 23:47 Ответить
Давайте нового,этот просто дурак.
13.07.2021 00:00 Ответить
Тю, так =козак байда= ж все порішав і рашку вже переміг.
13.07.2021 02:52 Ответить
Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло. Это , Зюзя , результат твоей политики.

А ты генералов сажаешь, которые отбили две трети территории. А чего добился ты?
13.07.2021 04:42 Ответить
от нагавариваете Вы на светлейшего ))) что добился? как это чего ??? )))) а войска кто хероически отвел с укрепрайонов (типа Золотое-4) под честнейшее слофо сепаров и ихтамнетов не занимать сразу эти укрепрайоны...а потом... завтра... а гениальнейший приказ - не стрелять по врагу? это ж энциклопедии достойное видение победоносной современной войны
13.07.2021 09:16 Ответить
Вот она, ПРАВДА, которая на совести "отказника" и "пораженца"! Слабый правитель-угроза независимости и территориальной целостности Украины! Играть роль Голобородько можно вечно, вот в чем беда! Но станет ли вечно этот сериал терпеть вечно народ украинский? Вот в чем вопрос? Быть или не быть? Украине?
13.07.2021 06:50 Ответить
А не спросить ли Байдена почему войска РФ до сих пор не отведены от границ Украины?
13.07.2021 07:11 Ответить
та не...у Байдена только почему мы не в НАТО...
13.07.2021 09:17 Ответить
Да "гулять так гулять", не одному ж Порошенку "отдуваться".
13.07.2021 09:30 Ответить
за то ты малоПИД,,роский, бенин, нарко-Дэбил и заслуженный Уклонист добросовестно отвел войска на Донбассе( на Украинской земле) отбитую у сепоров в боях!!!
13.07.2021 10:00 Ответить
так что там в глазах у путина? что видно? расскажи а мы послушаем.
13.07.2021 13:01 Ответить
собственно поверили не все а всего лишь какието 73% да и то зюзя может проболтаться шо
никаких 73% не было.... то есть перевес был но значительно скромнее.... не такой искромёт-
ный не такой видосиковый..... ну то такэ... шо буим делать сметуны ???
13.07.2021 13:55 Ответить
Ну то подлґайте на них в суд.... міжнародний.
13.07.2021 14:18 Ответить
 
 