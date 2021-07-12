Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло, - Зеленский
Отведение Российской Федерацией своих войск от украинско-российской границы был условным и фактически не произошло.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Запуск "Nord Stream 2" несет, мы считаем, потенциальную угрозу безопасности в регионе. Лишним свидетельством этого является концентрация сегодня российских войск на нашей государственной границе. Эта концентрация остается высокой, потому что отведение войск России было недавно, было достаточно условным, фактически таким, что не произошло вообще", - отметил глава государства.
Топ комментарии
+32 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий12.07.2021 22:53 Ответить Ссылка
+29 Ватник Дзедываевалов
показать весь комментарий12.07.2021 22:59 Ответить Ссылка
+18 Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий12.07.2021 22:49 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
будеш по 4 гр за кв платить
или тебе какаяразница
куда бежать ему в Крим на свою дачу
Он даже не может изложить грамотно свои мысли.
https://mobile.twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky @apiontkovsky
https://mobile.twitter.com/apiontkovsky https://mobile.twitter.com/apiontkovsky
Смирившись с потерей Закавказья, Средней Азии, Молдовы, став бесправным заложником Китая на Дальнем Востоке, кремлевский маньяк объявляет тотальную войну беларусам и украинцам. Он отрицает само существование этих двух европейских народов.
записать всех его слуг, а также корабельных сосен и их подруг -
в добровольцы, на север, восток и даже на юг !
отведение войск России было недавно,
было достаточно условным,
фактически таким, что не произошло вообще
Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло
Отведение вроде как есть, но фактически не произошло
Хто з них, знайшов в собі мужність, і прилюдно попросив вибачення за обіцянку яка не справдилася?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
срали все на нытиков и ноющих жалобно, петух!
а как же дело вагнеровцев, суды над боевыми генералами, мегастремление договориться с пукиным по середине, перестать стрелять? ты думаешь, что на западе никто не видит это все? если ты за свое кино готов сливать страну то там тебя готовы слить за просто так! потому что ты кусок дерьма пришедший на хапок! и по тебе судят и народ Украины там!
слов дальше нет кроме мата! поплакаться поехал! тебя, идиота, даже министр немецкий видеть не захотел вместе с твоим продюсером
" Поправка з символічним №13 та ідентичні №14 - виводить створення та показ фільмів і телепрограм з-під дії закону про українську мову.
Поправка №16 - прибирає необхідність держслужбовцям, які зараз обіймають посади, підтверджувати володіння українською
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1625129078-kaspruk-rosiyska-mova-v-********-tse-shans-dlya-putina.html Каспрук: Російська мова в Україні - це шанс для Путіна
Поправка №17 - дозволить використовувати мову корінних народів та нацменшин в освіті, а це значить - і навчання російською мовою в школах та універах. + ще й прибирає штрафи за порушення мовного закону в сфері послуг.
Законопроект #5551-2 стоїть в адженді за день до вступу в дію закону про мову. Про це повідомив Ярослав Железняк у своєму телеграмканалі «Залізний нардеп». Тож це остання можлива спроба, яку не маємо права допустити", - констатує політолог.
Не вистачає тільки ПРАВИЛЬНИХ ВИСНОВКІВ з цього факту:
Ні Німеччина, ні Франція, ні США, ні якась інша країна не буде захищати Україну від збройного нападу військ РФ - тільки Україна може своїми силами захистити себе.
Ніхто інший не захистить нас - тільки ми самі можемо це зробити.
.
Ты хочешь ,чтоб они еще и лично тут в окопах сидели? А зачем?
Зюзя ж сказал, что надо только перестать стрелять
керівники України продовжують сподіватися на допомогу зовні замість того, щоб готувати Україну до оборонної війни, коли путінські війська великою масою вторгнуться на територію України орієнтовно в період кінець серпня + вересень 2021 року (найбільш імовірно - під час російсько-білоруських військових навчань "Запад-2021").
Тобто, це не я хочу, щоб Україну захищали іноземні війська, - це керівники України на це сподіваються - і в цьому їхня помилка.
А ты генералов сажаешь, которые отбили две трети территории. А чего добился ты?
никаких 73% не было.... то есть перевес был но значительно скромнее.... не такой искромёт-
ный не такой видосиковый..... ну то такэ... шо буим делать сметуны ???