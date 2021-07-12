УКР
Відведення військ РФ від кордону України фактично не відбулося, - Зеленський

Відведення Російською Федерацією своїх військ від українсько-російського кордону було умовним і фактично не відбулося.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної з канцлером Німеччини Ангелою Меркель пресконференції в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Запуск "Nord Stream 2" несе, ми вважаємо, потенційну загрозу безпеці в регіоні. Зайвим свідченням цього є концентрація сьогодні російських військ на нашому державному кордоні. Ця концентрація залишається високою, тому що відведення військ Росії було нещодавно, було досить умовним, фактично таким, що не відбулося взагалі", - зазначив глава держави.

Читайте також: Путін: "Росія зробила все, щоб зупинити в Україні братовбивство"

Німеччина (7667) Зеленський Володимир (25227) Меркель Ангела (1140) росія (67313) Донбас (22362)
+32
Шо там с гособоронзаказом?
показати весь коментар
12.07.2021 22:53 Відповісти
+29
Шо там по вагнеровцам, зебіл?
показати весь коментар
12.07.2021 22:59 Відповісти
+18
Зеля только сейчас понял, что он служит Путлеру.
показати весь коментар
12.07.2021 22:49 Відповісти
Зеля только сейчас понял, что он служит Путлеру.
показати весь коментар
12.07.2021 22:49 Відповісти
А развить свою гениальную мысль можешь?
показати весь коментар
12.07.2021 22:51 Відповісти
Шо там с гособоронзаказом?
показати весь коментар
12.07.2021 22:53 Відповісти
Что с оборонзаказом? Все в порядке,строим дороги а Нептуны подождут пока Путлер Вова не даст другую команду!
показати весь коментар
13.07.2021 06:43 Відповісти
Когда снова в Оман?
показати весь коментар
13.07.2021 06:45 Відповісти
А дороги ***** будує, чтоб путлерівцям було зручніше в погану погоду захоплювати Україну!!!
показати весь коментар
13.07.2021 12:49 Відповісти
шоб "за 2 дні до Львова" не було художнім перебільшенням
показати весь коментар
13.07.2021 16:08 Відповісти
Самолети летять ,будем всех бомбить.
показати весь коментар
13.07.2021 07:23 Відповісти
Шо там по вагнеровцам, зебіл?
показати весь коментар
12.07.2021 22:59 Відповісти
Европейские страны увеличили за этот год свой военный бюджет в 10 раз. В Украине военные расходы в бюджете остались на уровне 2020 г. Получается что не мы воюем с Московией, а НАТО.
показати весь коментар
12.07.2021 23:01 Відповісти
в следующем месяце твой зе тарифи подимет
будеш по 4 гр за кв платить
или тебе какаяразница
показати весь коментар
12.07.2021 23:01 Відповісти
А ЗЕбыдлу все равно, даже когда он его до физического голода доведет. Все равно будет обожать своего "голобородька".

показати весь коментар
13.07.2021 09:57 Відповісти
https://youtu.be/nuvUKfOC8KI

Зеленский: Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло - Цензор.НЕТ 2339
показати весь коментар
12.07.2021 23:10 Відповісти
прозрение не-ЛОХА
показати весь коментар
12.07.2021 23:00 Відповісти
просто у него жимкает в одном месте
куда бежать ему в Крим на свою дачу
показати весь коментар
12.07.2021 23:06 Відповісти
"Эта концентрация остается высокой, потому что отведение войск России было недавно, было достаточно условным, фактически таким, что не произошло вообще".
Он даже не может изложить грамотно свои мысли.
показати весь коментар
12.07.2021 22:50 Відповісти
Так телесуфлеру перед глазами нету, вот "гениальный артист" и путаецца в словах.
показати весь коментар
13.07.2021 07:48 Відповісти
Какая удивительная новость. А я не знал😂
показати весь коментар
12.07.2021 22:50 Відповісти
Наконец то дошло, он что раньше этого не видел.
показати весь коментар
12.07.2021 22:52 Відповісти
https://mobile.twitter.com/apiontkovsky

https://mobile.twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky @apiontkovsky

https://mobile.twitter.com/apiontkovsky https://mobile.twitter.com/apiontkovsky



Смирившись с потерей Закавказья, Средней Азии, Молдовы, став бесправным заложником Китая на Дальнем Востоке, кремлевский маньяк объявляет тотальную войну беларусам и украинцам. Он отрицает само существование этих двух европейских народов.
показати весь коментар
12.07.2021 22:53 Відповісти
зе-Ленін - "Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло"

Зеленский: Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло - Цензор.НЕТ 4031
показати весь коментар
12.07.2021 22:53 Відповісти
Зеленский: Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло - Цензор.НЕТ 4135
показати весь коментар
12.07.2021 22:53 Відповісти
Вочевидь, щось пішло НЕ ТАК.
показати весь коментар
13.07.2021 14:26 Відповісти
а шо такое, ты же был уверен на все 100%... казел
показати весь коментар
12.07.2021 22:54 Відповісти
Повний провал на міжнародній арені - дипломатія ЗЕ-ко-манди нижче нижчого дна! Віддав всі козирі ****! ЗЕ - ти ганебна пляма в історії України, так само як і ПТН ХЛО, тебе запам`ятають як ЗЕ СКЛО!
показати весь коментар
12.07.2021 22:54 Відповісти
Кловун вразив Меркель до глибини душі цим повідомленням.
показати весь коментар
12.07.2021 22:54 Відповісти
Пересидент обосрался.....Или нет ? Если да ,то пол-беды .....А вот если всё это заранее спланированное предательство,то экстремально хуже.....Последние действия зеленой плесени явно направлены на разрыв с западными союзниками и разворотом к анусу агрессора. Преследуют патриотов ,кошмарят оборонку и только "вэлыкэ крадывныцтво" расцветает под аплодисменты друзей и приятелей квартального гаера. Очень похоже на сговор! Вот и писулька от ху и ла подоспела.....может помиримся?
показати весь коментар
12.07.2021 22:55 Відповісти
Ну так ти ж тварина смердюча "відвів" Порошенка від влади? хіба цього не досить? А як співав, як співав на стадіоні... Варто лише позбутися Порошенка... і тоді заживемо..Щоб ти здохла мразь брехлива
показати весь коментар
12.07.2021 22:56 Відповісти
Зеленский: Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло - Цензор.НЕТ 1612
показати весь коментар
12.07.2021 22:57 Відповісти
Da ti shoooo....kak zhe tak , hmm
показати весь коментар
12.07.2021 22:58 Відповісти
в такой тяжелый для страны момент мудый нарит постановляет :
записать всех его слуг, а также корабельных сосен и их подруг -
в добровольцы, на север, восток и даже на юг !
показати весь коментар
12.07.2021 22:59 Відповісти
Зеленский: Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло - Цензор.НЕТ 9173
показати весь коментар
12.07.2021 23:00 Відповісти
Это кто? Знаменитый таможенный кровосос Пундик еще больше разросся?
показати весь коментар
13.07.2021 09:59 Відповісти
Кто сможет объяснить работу мозга, уместившему в одной фразе? -
отведение войск России было недавно,
было достаточно условным,
фактически таким, что не произошло вообще
показати весь коментар
12.07.2021 23:01 Відповісти
препаратами на основе канбиса и коаинума
показати весь коментар
12.07.2021 23:09 Відповісти
Не, шото позабористей
показати весь коментар
12.07.2021 23:19 Відповісти
ну тогда на как вова есть поклонником чтива для расширения сознания с помощью наркоты то там и мескалин есть
показати весь коментар
12.07.2021 23:23 Відповісти
Точно, Кастанеду плющило от мескалина не по детски
показати весь коментар
12.07.2021 23:39 Відповісти
Ну, від мескаліто - ще так собі. А от від хуміто (від псилоцибіну - коли покурив грибочків Psylocibe Mexicana) - то реально була жесть!
показати весь коментар
13.07.2021 11:19 Відповісти
А потім у нього https://fishki.net/anti/98828-risunki-narkomanov-69-foto.html якось так Зеленський: Відведення військ РФ від кордону України фактично не відбулося - Цензор.НЕТ 2248

Зеленський: Відведення військ РФ від кордону України фактично не відбулося - Цензор.НЕТ 7924
показати весь коментар
12.07.2021 23:46 Відповісти
От жеж ви. Може це почалося ще з дитинства, коли воно ..... грибочки полюбило.

Зеленський: Відведення військ РФ від кордону України фактично не відбулося - Цензор.НЕТ 5678
показати весь коментар
13.07.2021 00:03 Відповісти
До речі, про грибочки... Зеленський: Відведення військ РФ від кордону України фактично не відбулося - Цензор.НЕТ 4264

Зеленський: Відведення військ РФ від кордону України фактично не відбулося - Цензор.НЕТ 3205
показати весь коментар
13.07.2021 00:22 Відповісти
і шо будемо робити?
показати весь коментар
12.07.2021 23:03 Відповісти
какое замечательное словоблудие
Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло

Отведение вроде как есть, но фактически не произошло
показати весь коментар
12.07.2021 23:04 Відповісти
к как же это барыга наживается на войне. поц позорный
показати весь коментар
12.07.2021 23:04 Відповісти
Какие военные секреты агент кремля "Адольфовна" выведала у тупого клоуна узнаем спустя несколько дней.
показати весь коментар
12.07.2021 23:06 Відповісти
Зеленський: Відведення військ РФ від кордону України фактично не відбулося - Цензор.НЕТ 4014
показати весь коментар
12.07.2021 23:17 Відповісти
Ничего такого особенного по поводу обещаний ЗЕлупы сказать не могу. Ведь его же предшественник обещал остановить войну меньше, чем через две недели. Факт! Да и вообще надо почаще напоминать членам партии Сои и Шоколада про его обещания весны 2014 года. И особенно про паломничество в Вену в компании Кличка и Льовочкина к обижаемому ФБР некоемому Фирташу Димону.
показати весь коментар
13.07.2021 10:07 Відповісти
Всєвалад, дозвольте Вам заперечити. Ви, мабуть, нє мєстний, або жид тому й не знаєте що Порох обіцяв закінчити АТО(АНТИТЕРОРИСТИЧНУ ОПЕРАЦІЮ) ПРОТИ НАЙМАНЦІВ гіркіна і апалчєнцав, а проти кацапської армії війна, відкрита війна, почалася із Зеленопілля і Іловайська. Так що наступного разу, чмо зєльоне, коли надумаєш подіареїти на захист зєльоного підора, попередньо ретельно ознайомся з матеріалом.
показати весь коментар
13.07.2021 14:59 Відповісти
"....через две недели."
Хто з них, знайшов в собі мужність, і прилюдно попросив вибачення за обіцянку яка не справдилася?
показати весь коментар
13.07.2021 21:24 Відповісти
новим указом Зеленського наступний рік 2022 буде називатись 2020!
показати весь коментар
13.07.2021 16:46 Відповісти
Пора, пора, таваризчь #омик, подавать в отставку, со своими фсбешниками - кацапскими дружбанами! Учится некогда! Даст бог и 73% начнут думать головой, а не голоборотьком...
показати весь коментар
12.07.2021 23:26 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
показати весь коментар
12.07.2021 23:32 Відповісти
**** зеленая ты только пришел к этой мысли и пошел плакаться немцам?
срали все на нытиков и ноющих жалобно, петух!
а как же дело вагнеровцев, суды над боевыми генералами, мегастремление договориться с пукиным по середине, перестать стрелять? ты думаешь, что на западе никто не видит это все? если ты за свое кино готов сливать страну то там тебя готовы слить за просто так! потому что ты кусок дерьма пришедший на хапок! и по тебе судят и народ Украины там!
слов дальше нет кроме мата! поплакаться поехал! тебя, идиота, даже министр немецкий видеть не захотел вместе с твоим продюсером
показати весь коментар
12.07.2021 23:33 Відповісти
"В бюджетному законопроекті #5551-2, який планують розглянути в четвер, ми знайшли кілька правок, якими намагаються нівелювати дію закону про українську мову", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158511960956859 пише політолог Віктор Таран, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
" Поправка з символічним №13 та ідентичні №14 - виводить створення та показ фільмів і телепрограм з-під дії закону про українську мову.
Поправка №16 - прибирає необхідність держслужбовцям, які зараз обіймають посади, підтверджувати володіння українською
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1625129078-kaspruk-rosiyska-mova-v-********-tse-shans-dlya-putina.html Каспрук: Російська мова в Україні - це шанс для Путіна
Поправка №17 - дозволить використовувати мову корінних народів та нацменшин в освіті, а це значить - і навчання російською мовою в школах та універах. + ще й прибирає штрафи за порушення мовного закону в сфері послуг.
Законопроект #5551-2 стоїть в адженді за день до вступу в дію закону про мову. Про це повідомив Ярослав Железняк у своєму телеграмканалі «Залізний нардеп». Тож це остання можлива спроба, яку не маємо права допустити", - констатує політолог.
показати весь коментар
12.07.2021 23:34 Відповісти
Дуже добре, що Президент України - головнокомандувач Збройних Сил України - усвідомлює і констатує об'єктивний ФАКТ, що загроза воєнного НАПАДУ ВІЙСК РФ на Україну нікуди не зникла (а точніше сказати - збільшилася максимально).

Не вистачає тільки ПРАВИЛЬНИХ ВИСНОВКІВ з цього факту:
Ні Німеччина, ні Франція, ні США, ні якась інша країна не буде захищати Україну від збройного нападу військ РФ - тільки Україна може своїми силами захистити себе.

Ніхто інший не захистить нас - тільки ми самі можемо це зробити.
.
показати весь коментар
12.07.2021 23:38 Відповісти
Гомо сапиенс, ты может забіл, что США нам постоянно помогает?
Ты хочешь ,чтоб они еще и лично тут в окопах сидели? А зачем?
Зюзя ж сказал, что надо только перестать стрелять
показати весь коментар
13.07.2021 04:39 Відповісти
Схоже, Вам не вдалося прочитати мій текст. Там сказано, що Президент України адекватно зрозумів факт, що путінські війська не були відведені від кордонів, але Президент України та інші вищі керівники України не зробили правильних висновків із цього факту, а саме:
керівники України продовжують сподіватися на допомогу зовні замість того, щоб готувати Україну до оборонної війни, коли путінські війська великою масою вторгнуться на територію України орієнтовно в період кінець серпня + вересень 2021 року (найбільш імовірно - під час російсько-білоруських військових навчань "Запад-2021").
Тобто, це не я хочу, щоб Україну захищали іноземні війська, - це керівники України на це сподіваються - і в цьому їхня помилка.
показати весь коментар
16.07.2021 23:56 Відповісти
Та ти що? Серйозно?! Оце так пердімонокль!
показати весь коментар
12.07.2021 23:42 Відповісти
Шо вы говорите , пан говнокомандующий ?! Та невже ж ?!
показати весь коментар
12.07.2021 23:47 Відповісти
Давайте нового,этот просто дурак.
показати весь коментар
13.07.2021 00:00 Відповісти
Тю, так =козак байда= ж все порішав і рашку вже переміг.
показати весь коментар
13.07.2021 02:52 Відповісти
Отведение войск РФ от границы Украины фактически не произошло. Это , Зюзя , результат твоей политики.

А ты генералов сажаешь, которые отбили две трети территории. А чего добился ты?
показати весь коментар
13.07.2021 04:42 Відповісти
от нагавариваете Вы на светлейшего ))) что добился? как это чего ??? )))) а войска кто хероически отвел с укрепрайонов (типа Золотое-4) под честнейшее слофо сепаров и ихтамнетов не занимать сразу эти укрепрайоны...а потом... завтра... а гениальнейший приказ - не стрелять по врагу? это ж энциклопедии достойное видение победоносной современной войны
показати весь коментар
13.07.2021 09:16 Відповісти
Вот она, ПРАВДА, которая на совести "отказника" и "пораженца"! Слабый правитель-угроза независимости и территориальной целостности Украины! Играть роль Голобородько можно вечно, вот в чем беда! Но станет ли вечно этот сериал терпеть вечно народ украинский? Вот в чем вопрос? Быть или не быть? Украине?
показати весь коментар
13.07.2021 06:50 Відповісти
А не спросить ли Байдена почему войска РФ до сих пор не отведены от границ Украины?
показати весь коментар
13.07.2021 07:11 Відповісти
та не...у Байдена только почему мы не в НАТО...
показати весь коментар
13.07.2021 09:17 Відповісти
Да "гулять так гулять", не одному ж Порошенку "отдуваться".
показати весь коментар
13.07.2021 09:30 Відповісти
за то ты малоПИД,,роский, бенин, нарко-Дэбил и заслуженный Уклонист добросовестно отвел войска на Донбассе( на Украинской земле) отбитую у сепоров в боях!!!
показати весь коментар
13.07.2021 10:00 Відповісти
так что там в глазах у путина? что видно? расскажи а мы послушаем.
показати весь коментар
13.07.2021 13:01 Відповісти
собственно поверили не все а всего лишь какието 73% да и то зюзя может проболтаться шо
никаких 73% не было.... то есть перевес был но значительно скромнее.... не такой искромёт-
ный не такой видосиковый..... ну то такэ... шо буим делать сметуны ???
показати весь коментар
13.07.2021 13:55 Відповісти
Ну то подлґайте на них в суд.... міжнародний.
показати весь коментар
13.07.2021 14:18 Відповісти
 
 