Відведення військ РФ від кордону України фактично не відбулося, - Зеленський

Відведення Російською Федерацією своїх військ від українсько-російського кордону було умовним і фактично не відбулося.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної з канцлером Німеччини Ангелою Меркель пресконференції в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Запуск "Nord Stream 2" несе, ми вважаємо, потенційну загрозу безпеці в регіоні. Зайвим свідченням цього є концентрація сьогодні російських військ на нашому державному кордоні. Ця концентрація залишається високою, тому що відведення військ Росії було нещодавно, було досить умовним, фактично таким, що не відбулося взагалі", - зазначив глава держави.

