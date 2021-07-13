130 населенных пунктов в восьми областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 130 населенных пунктов в восьми областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 13 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 130 населенных пунктов в 8 областях (Днепропетровская - 28, Черкасская - 28, Житомирская - 23, Киевская - 14, Запорожская - 13, Черниговская - 9, Сумская - 8 и Кировоградская - 7).

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

